Наверняка каждый садовод задумывался над тем, что бы еще посадить в своем саду для заполнения пространства. Лучше всего подойдут кустовые, низкорослые растения с обильным цветением. Особенно хорошо подходят долгоцветущие виды растений, одним из которых является цветок лобелия. Но, прежде чем сажать ее в своем саду, нужно разобраться, какие виды существуют, какие именно дни будут благоприятными для посадки на рассаду в 2023 году по лунному календарю и когда сеять лобелию по регионам.

Основные характеристики и виды лобелии

Лобелия — это многолетний или однолетний куст шарообразной или колониальной формы с мелкими голубыми цветами, похожими на колокольчики. Но в новых сортах встречаются также и белые, розовые, малиновые или разноцветные цветки.

Несмотря на то, что в большинстве своём лобелия — это многолетнее растение, в некоторых широтах его высаживают однолетними сортами. К таким относятся:

Эринус. Его отличие в ярких пурпурных цветках.

Тончайшая. Особенность данного сорта в том, что он обладает белыми, сиреневыми, голубыми лепестками на цветках.

В целом данный род насчитывает около 450 видов.

Высаживается лобелия на рассаду с конца января по апрель, в открытый грунт ее высаживают в середине мая или июне, когда заморозки точно не ожидаются. Цветет она с начала лета и до самого октября, что прекрасно подойдет для любой клумбы или палисадника.

Обычно лобелия растет в высоту от 10 до 20 сантиметров, но есть такие гибридные виды, которые могут достигать как 140, так и 160 сантиметров.

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Когда сеять лобелию на рассаду в 2023 году по лунному календарю

Каждый из садоводов преследует одну важную цель — получить за свой нелегкий труд достойную награду в виде хорошего урожая или же шикарного цветника. Поэтому многие стараются учесть все нюансы при посадке своих растений, лобелия не является исключением.

Рассмотрим, когда лучше сеять лобелию на рассаду по лунному календарю в 2023 году. Для домашней рассады самым благоприятным для хорошего всхода семян растения является период с февраля по апрель, но многие практикуют высадку и в январе. Однако важно учитывать влияние лунных фаз при посеве, так как Луна является одним из основных факторов влияния на биологические процессы на Земле.

Таблица 1. Лунный календарь для высадки рассады лобелии

Январь 2023 г Февраль 2023 г Март 2023 г Апрель 2023 г 1, 5, 6, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 22, 27, 28, 29. 2, 3, 7, 8, 12, 13, 20, 21, 24, 25, 26. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 29, 30. 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 30.

Данные даты, согласно лунному календарю, идеально подходят для посева семян лобелии на рассаду в 2023 году.

Когда сеять лобелию на рассаду в 2023 году по регионам

К сожалению, опираться только на фазы Луны недостаточно, нужно также учитывать ваш регион, его природные условия. В каждом субъекте России период посадки различен, но эта разница не очень большая. На данный фактор (климат), лучше обращать внимание при высадке рассады лобелии уже в открытую почву или при высаживании рассады в теплицах.

Итак, рассмотрим наступление теплого или безморозного сезона, как благоприятного для высадки семян лобелии по регионам Российской Федерации.

Таблица 2. Безморозный период по регионам России

Регион/климатическая зона Начало безморозного периода Начало заморозков Дальний Восток 20 мая 20 сентября Уральский регион 15 июня 16 сентября Сибирский регион 18 июня 18 сентября Средняя зона 10 июня 10 сентября Центрально-черноземный регион 10 мая 20 сентября Южные регионы 10 апреля 10 октября Среднее значение Что касается безморозного периода, то в среднем к началу июня во многих регионах погода налаживается. В среднем заморозки в РФ начинаются к середине сентября.

Не стоит рассчитывать на то, что после определённой даты очередных заморозков ждать не стоит. Погода может быть непредсказуемой, поэтому стоит заранее узнать прогнозы синоптиков.

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Как высаживать рассаду лобелии в 2023 году

После выбора подходящего периода, когда стоит сеять лобелию на рассаду в 2023 году, необходимо также грамотно ее высадить.

Любой более или менее опытный садовник знает, что процесс посева — очень важный и кропотливый. Вот несколько важных советов, которые нужно учесть при посеве семян лобелии:

Первый момент будет касаться именно тары для посева. Она должна быть не очень глубокая и обязательно с дренажными отверстиями, они нужны для того, чтобы ростки лобелии росли быстрее.

Второй нюанс будет относительно почвы. Грунт для посева лобелии обязательно должен содержать песок, дерн и перегной. И важным фактором является то, что почва не должна быть кислой.

Также независимо от того, каким образом вы высаживали семена, рассаду нужно накрывать целлофаном либо стеклом и обязательно ставить в теплое место.

Один из самых распространённых способов высаживания лобелии — это высадка семян в снег. Как это происходит: сверху на грунт кладут слой снега, и уже на него насыпают семена лобелии. В процессе снеготаяния талая вода втягивает семена в грунт.

Уход за рассадой цветов лобелии

Обычно семена всходят на 7–10-й день, это время зависит от правильности посева. После появления первых всходов необходимо предоставлять дополнительное освещение. Что касается климата, то рассада лобелии лучше всего растет при температуре от 20 до 23 градусов. И нужно помнить еще об одной значимой вещи — так как мы накрываем рассаду, то нужно обязательно убирать конденсат с настила, чтобы избежать переувлажнения почвы и предотвращения появления плесени или иных грибков.

Сама по себе лобелия — это влаголюбивый вид растений, но не стоит поливать ее слишком часто. Что касается полива рассады лобелии, то тут нужно быть аккуратным, поливать необходимо по краям тары, в которой вы посадили рассаду, вода должна быть комнатной температуры и не должна попадать на ростки. Так что от пульверизатора лучше отказаться.

Пикировка растений проводится, когда у ростков имеется 3–5 листочков. Важно учитывать, что пикировать нужно не по одному ростку, а по 4–8, а иногда и 10 ростков.

Итог

Прекрасное растение лобелия — это идеальный вариант для заполнения голых участков земли, оно влаголюбиво, и своей красотой, и буйством цвета нравится всем садоводам и не только. В посеве лобелия мало чем отличается от других видов своего семейства, да и цветов в целом. И если все делать правильно и соблюдать наши советы, у вас будет шикарное дополнение или основа вашего цветника.