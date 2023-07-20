Когда сеять морковь на рассаду в 2023 году по лунному календарю

Выращивание моркови рассадой — не совсем привычный для отечественных дачников способ. Однако такая методика может неплохо подойти как для средней полосы России, так и для Урала, Сибири, Дальнего Востока или южных областей. Рассадный способ позволяет получить более ранний и богатый урожай моркови в любых регионах страны. Дни, когда нужно сеять корнеплод на рассаду в 2023 году, как и другие огородные культуры, стоит выбирать по лунному календарю.

Как выращивать морковь рассадным способом

В холодных регионах страны из-за погодных условий выращивание моркови рассадным способом может стать единственной возможностью получить хороший урожай этой культуры. Может быть полезной такая методика и в средней полосе РФ. Рассадный способ позволяет получить урожай гораздо раньше, чем обычный, а также избежать проблем, связанных со всхожестью культуры.

Прорастает морковь очень долго, около 3 недель. И если дачнику не повезет, и он приобретет некачественные семена, растения не взойдут. В этом случае садовод может остаться без урожая. Ведь при повторной высадке морковь с большой долей вероятности не успеет нарастить корнеплоды до осенних холодов. Или же растения могут не взойти и при повторной посадке. Также рассадный способ может избавить дачника от такой трудоемкой процедуры, как прореживание моркови.

Как сеют морковь на рассаду

Способов выращивания рассады моркови существует множество. Самый простой заключается в использовании картонных втулок от рулонных материалов диаметром 4–5 см:

Такие втулки устанавливают в глубокий контейнер или пластиковое ведро. Далее замачивают семена моркови на 4 часа. Заполняют втулки почвосмесью. Высаживают семена.

В дальнейшем за рассадой ухаживают так же, как и за молодой морковкой на грядке.

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Как переносят на грядки

Как только на улице установится подходящая погода, контейнеры с втулками отвозят на дачный участок. На даче:

Подготавливают грядку. Делают в земле углубления по длине втулок на расстоянии в 10–12 см. Устанавливают втулки в углубления и присыпают землей.

На заключительном этапе морковь поливают.

Когда приступать к высеву: сроки для разных регионов

При высадке моркови, в том числе и рассадным способом, учитывают длительность вегетационного периода для каждого конкретного сорта. Морковь может быть:

раннеспелой — срок созревания составляет 80–100 дней;

среднеспелой — срок 100–120 дней;

позднеспелой — 120–140 дней.

Многие дачники высаживают на огороде сразу несколько сортов моркови с разными сроками созревания. Это позволяет растянуть сбор урожая по времени.

Правила посадки рассады моркови

На грядки рассаду моркови можно переносить тогда, когда температура почвы поднимется хотя бы до -2 °С. Для разных регионов это разное время. Срок высадки рассады вычисляется с учетом:

времени прорастания — в среднем 20 дней;

срока, необходимого для того, чтобы морковь окрепла, — примерно 2 недели.

Таким образом, рассаду моркови стоит сеять за 34–35 дней до переноса на грядки. Если использовать под растения достаточно длинные втулки, высадку семян можно произвести и раньше.

На грядке морковь должна оказаться до того момента, когда с нижней стороны втулки покажутся корешки. Если корнеплод при развитии встретит какое-то препятствие — дно контейнера или ведра, он сразу же начнет искривляться.

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Когда сажать рассаду и переносить: таблица по регионам

В зависимости от региона морковь в России в открытый грунт сажают в апреле-мае.

Регион Высадка на рассаду Срок для переноса на грядки Южные регионы 20.02–10.03 25.03–15.04 Урал, Сибирь, Дальний Восток 10.04–25.04 15.05–30.05 Средняя полоса и Подмосковье 10.03–10.04 15.04–15.05

В теплицы морковь, выращенную рассадным способом, можно сажать гораздо раньше, чем на грядки. Многие дачники высаживают эту культуру в защищенный грунт еще тогда, когда на улице лежит снег. В средней полосе это начало–середина апреля.

Когда сеять морковь на рассаду в 2023 году по лунному календарю

Получить хороший урожай моркови можно, ориентируясь при высадке на лунный календарь. И высевать на рассаду, и переносить на постоянное место морковь стоит в благоприятные дни.

Месяц Благоприятные для высева во втулки или посадки на грядки дни Нейтральные дни Неблагоприятные даты февраль 6, 11, 14, 17, 18 1, 4 5, 9, 19 март 1-4, 7, 8, 29-31 17, 18 12-14, 28 апрель 3-5, 8, 9, 28 14 11-13, 27 май 1, 2, 5-7, 28, 29 - 10-12, 26

Луна растет или убывает

Определяясь с тем, когда лучше сеять морковь на рассаду по лунному календарю, в том числе и в 2023 году, астрологи учитывают несколько важных факторов:

фазу спутника;

лунный день;

знаки зодиака, в которых находится Луна.

Руководствуясь календарем, дачники:

на растущей Луне высаживают растения, образующие плоды на поверхности;

на убывающей высаживают корнеплоды;

в новолуние не проводят никаких садово-огородных работ — период 3 дня;

в полнолуние занимаются только прополкой, подкормкой или уничтожением вредителей — период 1 день.

Морковку, как и другие корнеплоды, лучше высаживать на убывающей Луне. В этот период энергия и соки в растениях направляются вниз. А это благоприятно сказывается на развитии корней.

Определить, является ли Луна растущей или убывающей, несложно. Для этого нужно мысленно соединить рожки естественного спутника прямой линией и продлить ее вниз. Если после этого Луна будет визуально напоминать букву «Р», она растущая, если «У» («Р» наоборот), то она убывающая. Выяснив таким образом, в какой фазе находится спутник, можно определиться в 2023 году и с тем, когда сеять морковь на рассаду по лунному календарю..

Лунные дни

Некоторые лунные дни считаются особенно благоприятными для высадки корнеплодов, включая морковь. К таковым относятся:

16-й лунный день;

21-й;

24-й;

27-й;

28-й.

В другие дни, как и в новолуние или полнолуние, нельзя сажать вообще никакие растения, включая морковь:

15-й лунный день;

19-й;

29-й.

Знаки зодиака

Сеять морковь на рассаду в 2023 году по лунному календарю стоит с учетом и того, в каком знаке зодиака находится спутник. Некоторые знаки считаются знаками Корня:

Дева;

Козерог;

Телец.

Существуют и условно бесплодные знаки. При нахождении спутника в них высаживать морковь на рассаду или на грядки стоит только в том, случае, если имеются какие-то другие веские благоприятные факторы. То есть производить высадку можно только, если Луна убывающая и сам день в особенности подходит для корнеплодов. К бесплодным знакам относят:

Водолея — наиболее неблагоприятный знак;

Льва;

Близнецов;

Стрельца — наименее неблагоприятный для корнеплодов знак.

Как и в новолуние, нельзя высаживать никакие растения, включая корнеплоды, в лунные затмения. В 2023 году такое астрономическое явление произойдет 5 мая. Это затмение будет наблюдаться во всех регионах России.

Как ухаживать за морковью при использовании рассадного метода

Чтобы рассада моркови выросла крепкой, за ней нужно правильно ухаживать. После высадки семян во втулки, ведро или контейнер желательно накрыть полиэтиленовой пленкой и поставить в темное теплое место. Землю во втулках в последующем нужно постоянно поддерживать во влажном состоянии.

Подкормка рассады

После проклевывания ростков полиэтилен следует снять, а контейнер перенести в максимально хорошо освещенное, но не слишком жаркое место. Иногда случается так, что рассада моркови растет плохо. В этом случае растения можно подкормить. В качестве удобрения при этом стоит использовать такой состав:

аммиачная селитра — 12 г;

суперфосфат и соль калийная — по 15 г;

вода — 5 л.

Полученным раствором нужно полить морковь в каждой втулке.

Советы по переносу рассады

В саду под выращенную рассаду моркови лучше выбрать тот участок, где раньше росли:

тыквенные;

картофель;

капуста;

зелень.

Земля для моркови лучше всего подходит суглинистая или супесчаная.

Перед высадкой на постоянное место землю во втулках хорошенько поливают водой. Ямки для посадки нужно делать достаточно глубокими. Если из втулки уже показались небольшие корешки, при высадке они не должны загнуться. В выкопанные ямки перед посадкой моркови следует добавить воды.

Итоги

Вырастить морковь рассадным методом не слишком сложно практически в любом регионе России. Получить хороший урожай культуры дачнику поможет в том числе и лунный календарь. Выбрав для высева рассады и переноса на грядки благоприятные дни, можно значительно повысить шансы на получение богатого урожая моркови.