Московская сторожевая собака — описание породы

Своим происхождением московские сторожевые собаки обязаны сенбернарам и кавказским овчаркам. Именно в результате вязки с ними удалось вывести эту породу. Несмотря на доброту, которую буквально излучают глаза животных, они относятся к служебным собакам. Прежде чем стать хозяином такого питомца, следует подробнее узнать о нем.

Описание и характеристики породы

Специалисты «Красной звезды» рассчитывали увидеть в своих подопечных подобие кавказских волкодавов, где доминировать будет агрессия наряду с импульсивностью. Однако московские сторожевые могут постоять за себя и своего человека, но в них напрочь отсутствуют злоба и безрассудство. Они готовы вступить в схватку лишь в случае реальной угрозы.

Ни в коем случае нельзя отбирать у собаки игрушку — это тоже может спровоцировать агрессию. Животные этой породы идеально подходят на роль телохранителей. Они не станут беспричинно лаять. Если такое случается, значит, пса действительно вывели из себя.

Московские сторожевые очень привязываются к людям, они лояльно относятся к детям, не обижают их и хорошо с ними ладят. Могут показать свое недовольство лишь в случае появления на территории чужого, слишком докучающего ребенка. Но и в этом случае не проявляют агрессии, понимая, что перед ним человек, который в силу возраста не может за себя постоять.

К характеристикам московских сторожевых собак относится то, что они не привязываются к кому-то одному из семьи. Они одинаково хорошо относятся ко всем, но при этом отлично понимают, кто в доме хозяин.

Внешность московской сторожевой собаки

Вес взрослой особи достигает 55 кг. Среди основных особенностей внешности значатся:

Большая, довольно скулистая голова с широким лбом. Объемная морда, заметно короче черепа. Отчетливо выраженные надбровные дуги и затылочный бугор.

Плотные губы с черной окантовкой. Челюсть с ножницеобразным прикусом. Зубы в количестве 42 штук довольно плотно прилегают друг к другу. По одной линии расположенные резцы.

Крупная мочка носа, вытянутая вперед, имеет черный окрас.

Правильной треугольной формы уши имеют мягкие закругленные кончики. За висячее положение ушного полотна отвечают хрящи. Передний край уха слегка касается скул.

Мускулистая шея средней длины имеет уверенный подвесок с хорошо развитым загривком.

Корпус московских сторожевых собак вытянутого типа, с высокой, бросающейся в глаза холкой. Широкая крепкая спина с короткой поясницей и объемным крупом. Глубокая, с выпуклыми обручами ребер грудная клетка и подтянутая линия живота.

Прямые, параллельно поставленные конечности с длинными косо стоящими лопатками и мускулистыми плечами. Массивные, округлой формы передние лапы с достаточно упругими подушечками.

Приличной толщины хвост. Когда питомец находится в расслабленном состоянии, он опущен вниз, тогда как у возбужденных собак он становится полумесяцем, поднимаясь над спиной.

Двойная шерсть состоит из остевого волосяного покрова и густого подшерстка. Особи мужского пола выгодно отличаются от самок эффектным воротником на шее и начесом на тыльной стороне ног.

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Шерсть у московских сторожевых собак белого цвета с рыже-черными или соболиными пятнами. Отсутствие рыжего окраса считается нестандартным. Голова у питомцев этой породы обрамлена черной окантовкой, подобно маске, и такими же пятнами-«очками» вокруг глаз.

Характер московской сторожевой собаки

Задумываясь о покупке щенка породы московская сторожевая, следует собрать об этих собаках как можно больше информации, чтобы знать не только, сколько они стоят, а прежде всего, к чему готовиться и чего от них ожидать.

Ключевые черты характера — верность и преданность. Собака идеально подходит в качестве сторожа и телохранителя. В случае опасности животное, не задумываясь, метнется защищать хозяев, даже если будет понимать, что противник в разы сильнее его.

Московская сторожевая собака спокойно относится к присутствию в доме других питомцев. Так что, если они уже есть или в планах кого-то еще завести, трудностей возникнуть не должно. Главное — равномерно распределять внимание и любовь на всех, чтобы собака не чувствовала себя обделенной. В противном случае в момент ревности она может проявить не самые лучшие качества.

Хозяином собаки породы московская сторожевая может быть не каждый человек, она подходит сильным, интеллектуально развитым людям: спокойным, общительным и интеллигентным. Именно такому человеку по силам воспитать в питомце лучшие качества.

Дрессировка и воспитание

Приводя в дом четвероногого питомца в виде московской сторожевой собаки, следует понимать: сколько вложишь в ее воспитание, столько и получишь в ответ. Уже в полугодовалом возрасте щенки начинают проявлять характер, поэтому заниматься вопросом социализации необходимо с раннего возраста. Собака должна четко знать, кто именно из членов семьи является ее хозяином. Несмотря на уравновешенный характер, им, как и щенкам любой другой породы, свойственно огрызаться. Но даже в этом случае недопустимо отвечать на подобную выходку агрессией и тем более применять физическую силу. В качестве наказания допускается повышение голоса до строгих ноток, можно в воспитательных целях лишить питомца внимания в виде игр.

Первое, чему нужно научить собаку в процессе дрессировки, — команде «Ко мне!». Ни в коем случае нельзя подзывать лохматого друга, чтобы отругать, иначе он навсегда это запомнит и больше не подойдет. Произносить слова нужно достаточно громко и четко, словно приказ, не предполагающий отказа. Когда пес сделает то, что от него требуется, надо похвалить, дать лакомство и слегка погладить за хорошее выполнение команды. После этого можно отпустить щенка спокойно, сказав «гуляй».

Другие, не менее важные команды, должны всегда произноситься более строгим голосом — это «фу» или «место». За непослушание нельзя замахиваться на собаку и бить ее. В противном случае пес вырастет либо трусливым, либо напротив, агрессивным до такой степени, что хозяину станет впору самому его бояться. К животному нужно всегда относиться с уважением. Людям, планирующим возить своего питомца на выставки, особое внимание стоит уделить командам «покажи зубы» и «рядом».

Даже испытывая чувство страха перед псом, ни в коем случае нельзя показывать ему свою слабость. Животные очень быстро это понимают и начинают пользоваться своим превосходством, всячески демонстрируя доминантные качества. Если пес поймет, что его боятся, вы потеряете авторитет в его глазах.

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Питание

От правильного питания напрямую зависит здоровье четвероногого друга. Постное мясо или обрезки — основа стандартного меню московской сторожевой собаки. Также в рационе непременно должны быть субпродукты, каши (гречка, рис, геркулес, пшено). Овощи в сыром и отварном виде, кисломолочные продукты и не менее раза в неделю морская рыба: навага, треска.

Питомцев, начиная с двухмесячного возраста, кормят слегка притушенными овощами в виде моркови, капусты, кабачков, картофеля, свеклы и томатов с минимальным добавлением растительного масла. Щенки, подобно маленьким детям, склонны к проявлению аллергической реакции. С учетом этого каждый новый продукт следует вводить в рацион осторожно. В перечень категорически запрещенных продуктов входят:

бобовые культуры (горох, фасоль);

макаронные изделия, сладости;

грибы, речная рыба и куриные кости;

острые, соленые и пряные блюда.

При выборе кормления натуральной пищей необходимо давать собаке витамины и минералы. Если предпочтение отдается промышленным вариантам кормов, они должны быть премиум-класса, предназначены специально для крупных пород собак.

Здоровье и болезни собак породы московская сторожевая

Дисплазией тазобедренных суставов страдают многие собаки крупных пород, московские сторожевые — не исключение. У них заболевание обусловлено на генетическом уровне и может проявиться через 4 поколения. С учетом этого, заранее усмотреть развитие недуга, даже путем исследований, включающих рентгенографию, практически невозможно.

Несмотря ни на что, собаки научились жить с этим. Главное — продолжать тренировки, предоставляя физическую нагрузку, и тщательно следить за весом питомца, не давая набрать лишние килограммы. В основном, ожирение не возникает просто так, этому предшествует неправильное питание и угощение собаки со стола, что категорически недопустимо для ее же блага.

Касаемо аллергических вспышек — они не лечатся, но приступы вполне можно сдерживать антигистаминными препаратами. Главное — не заниматься самолечением и своевременно обратиться к ветеринарному врачу, чтобы тот выбрал лекарство и правильно рассчитал дозировку.

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Московская сторожевая собака — плюсы и минусы

Увидев на фото или в реальности эту собаку, невозможно в нее не влюбиться с первого взгляда. Но все-таки, прежде чем купить щенка породы московская сторожевая, стоит взвесить все «за» и «против», изучить положительные и отрицательные качества.

К первым относятся:

верность и преданность своим хозяевам;

спокойный характер и добродушие;

лояльное отношение к детям и другим домашним питомцам;

ненавязчивость, сдержанность и терпеливость;

отличные охранные и сторожевые качества;

легко обучаются дрессировке;

интеллектуально развитые.

Не обошлось и без минусов:

в виду густой шерсти — частая линька;

питание собаки обходится недешево;

собаки крупные и содержание в квартире — не лучший вариант;

почувствовав слабину хозяина, тут же берут ситуацию под контроль и пытаются доминировать;

склонны к проявлению упрямства.

Цена на московскую сторожевую собаку варьируется от 15 000 до 30 000 рублей, в зависимости от чистоты родословной и чемпионских титулов родителей. Заводя щенка, нужно понимать, что это не игрушка, а живое существо, требующее заботы, внимания и ухода. При должном отношении четвероногий друг на протяжении длительного времени будет радовать своим присутствием.

Итоги

В результате вязки сенбернара и кавказской овчарки удалось вывести новую породу собак, получившую название московской сторожевой. Стандарты внешности были определены на официальном уровне в 1985 году. Несмотря на добрый характер, собаки этой породы в случае необходимости могут постоять за себя и своих хозяев. Московские сторожевые отличаются верностью и преданностью и в случае опасности вступят в схватку с обидчиком, даже если тот будет значительно сильнее.