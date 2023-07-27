Фазы Луны — ориентир для определения множества процессов: от планирования деторождения до графика деловой активности. Календари цветоводов, садоводов и огородников составляются для эффективного выращивания растений, жизненный цикл которых определяет влияние земного спутника. От правильного определения, когда сеять астры на рассаду в 2023 году по лунному календарю и по регионам, выбора периода, благоприятствующего развитию и росту, зависит результат деятельности человека.

Взаимосвязь процессов и лунных фаз при посадке астры

Трансформации и движение светил на дневном и ночном небосводе всегда были предметом пристального интереса человечества. За длительный период наблюдений обнаружилась несомненная связь процессов, происходящих на планете, с переменами в движении и облике земного спутника, его местонахождении в зодиакальном круге. Составление лунного календаря происходит на основании астрономических наблюдений и знаний астрологов:

первые определяют соответствие с реальным положением и научной информацией;

у вторых есть интуитивное осознание взаимосвязей, возможность делать выводы.

Практический опыт растениеводов обеспечил многократное подтверждение влияния трансформаций спутника планеты на развитие растений, всхожесть семенного материала, развитие корневой системы и надземной части, отсюда необходимость определения по лунному календарю, когда сеять астры или другие культурные растения на рассаду в 2023 году, как и в любом другом временном периоде. У каждой лунной фазы есть свои особенности. Именно они и оказывают решающее влияние на выбор благоприятного посева на рассаду или сразу в открытый грунт.

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Непродолжительность новолуния не означает существование запрета на обработку почвы или пересадку из-за того, что влага спускается вниз без лунного притяжения. Однако в это время можно посадить семена, которые медленно пробуждаются к жизни.

Полнолуние — тоже неправильный ответ на вопрос, когда сеять астры на рассаду в 2023 году по лунному календарю. Это время, когда земельный надел рекомендуется оставить в покое. Из разрешенных процессов — только сбор плодов и лекарственных трав, но не посадка, от которой страдают всхожесть и развитие корневой системы.

На Луне в растущей фазе можно смело заниматься посадкой однолетников, поливами, внесением удобрений, в это благоприятное время семена быстрее пробуждаются к жизни, а надземная часть полноценно развивается. Благоприятные дни для посадки декоративного и многообразного цветка лучше выбирать именно в это время.

Убывание Луны означает усиление гравитационного влияния планеты, уменьшение интенсивности роста надземной части, поэтому рекомендуется сажать корнеплоды, а не красивые однолетники с их небольшими корнями и развитыми стеблями.

М. Цахис, агроном: «Тонкости выбора сроков, когда сеять астры на рассаду в 2023 году по лунному календарю зависят не только от продолжительности созревания рассадного материала, но и от погодных условий региона. В некоторых субъектах федерации посадку производят в совершенно разные сроки, ведь их определение зависит от степени прогрева почвы и воздуха, а это время — от начала апреля на юге до первых дней лета в местности с суровым климатом. Если есть четкое указание, в каком месяце можно высаживать красивый однолетник, к услугам огородника есть полезные пособия — таблица сроков созревания цветочной рассады, благоприятных и запретных дней в каждом месяце, продолжительности и сроков протекания лунных фаз».

Сроки и тонкости посадки

Продолжительность вегетации астры зависит от сортовых особенностей. Их можно узнать при покупке семян — оригинаторы непременно указывают на упаковке продолжительность периода с момента высадки семян до появления цветения. В таблице оптимальных дней для посадок могут учитываться сроки для высадки однолетних и многолетних растений, климатические особенности (по регионам). Определение ежемесячного списка благоприятных дней поможет садоводу сориентироваться по своей погоде, для этой цели можно посмотреть долгосрочный календарь, составленный местными метеорологами.

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь однолетники 4–7, 9, 10, 27–29 1, 2, 6, 7, 26–28 1, 2, 4–8, 26, 28, 31 1–4, 24, 25, 27–30 1, 2, 25–29 22–25 многолетники 4–7, 9, 10, 27–29 1, 2, 6, 7, 28 1, 2, 4–8, 26, 28, 31 1–4, 24, 25, 27–30 1, 2, 25–29 1, 2, 22–25, 28–30

Если обратиться к ежемесячным лунным календарям, в которых обязательно указывается время растущей и убывающей фазы, полной и новой ипостаси земного спутника, можно примерно сориентироваться. В некоторых месяцах удаленность между датами небольшая, но есть и серьезные расхождения, определяемые несовпадением календаря официального и составленного по миграции ночного светила. Можно так же отметить, что в определенных случаях есть расхождения между рекомендованными датами посадок астр однолетних и многолетних.

Перечень неблагоприятных дат тоже необходим в определении подходящего времени для посадок. Исключив из потенциально возможных, цветовод, у которого немного свободного времени, может использовать нейтральные дни, если они находятся в нужной фазе и под влиянием хорошего зодиакального созвездия.

Таблица неблагоприятных для посева рассады декоративного растения в 2023 выглядит следующим образом:

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Дни 11, 24–26 3, 8, 9, 17, 21–23 9, 19–21, 24, 27 8, 16–17, 21, 23 7, 13–14, 22–23 6, 9–10, 21

В некоторых пособиях, составленных астрономами и астрологами, указаны самые благоприятные дни месяца, которые можно смело использовать в качестве ориентира, когда сеять астры на рассаду в 2023 году по лунному календарю. Это время, которое отличается мощной энергетикой, его определяют по нескольким критериям, и смело используют в достижении поставленных целей.

Интересно, что их, в зависимости от месяца, бывает больше и меньше. Цветоводу нужно запомнить и еще одну тонкость определения — просадками любых культур нельзя заниматься в дни лунных и солнечных затмений. Так что перед началом работ лучше обратиться к конкретному календарю, составленному на месяц, или для растения определенного вида.

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Климатические особенности определения сроков посадки астры

Красавицы астры относят к теплолюбивым растениям, готовые саженцы из тепличных или домашних условий переносят в почву только при наступлении теплой погоды после того, как прогреется и оттает почва, прогреется воздух, вероятность возвратных заморозков опустится до нулевой отметки. Отмеченные климатологами трансформации в погодных условиях, делают сложной раздачу универсальных рекомендаций по регионам. Цветоводам придется ориентироваться на долгосрочный календарь погоды, составленный Гидрометцентром федеральным и региональными отделениями.

Примерные сроки, когда сеять астры на рассаду в 2023 году по лунному календарю и по регионам, приводятся в таблице ниже, но они могут корректироваться:

Регион РФ Примерный период Северо-Западный регион Начало — середина апреля Столица и Подмосковье Середина первого весеннего месяца Юг России Начало весны Средняя полоса, Центральный Конец марта — начало апреля Сибирь и Алтай Первая декада второго месяца весны Урал 1–2 декада апреля

Кропотливая работа по выращиванию декоративных растений требует от цветоводов-любителей учета разных факторов. Но на протяжении длительного времени лунный календарь — один из базовых ориентиров по определению подходящего времени для посадки семенного материала. Появление новых информационных технологий существенно облегчило получение сведений. Цветовод может использовать не только указания на весь период выращивания, но и отыскать указания на каждый месяц календарного года, получив дополнительные рекомендации по методам высадки конкретного растения и его сортовому многообразию.

Итоги

Сроки высадки астры зависят от нескольких составляющих: