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Прощай, хлам! 10 простых советов, как избавиться от хлама и лишних вещей

Прощай, хлам! 10 простых советов, как избавиться от хлама и лишних вещей

Чувствуете себя в окружении хлама и не знаете, с чего начать? Мы поделимся 10 простыми, но эффективными советами, как избавиться от ненужных вещей.

Сделать свой дом комфортным и уютным – естественное желание каждого человека. У многих это ассоциируется с разными мелкими вещицами и безделушками. Однако, иногда в погоне за этим мы не замечаем, как пространство становится тесным, перегруженным и даже душным. Конечно же, эффект от этого становится прямо противоположным уюту, и тогда мы уже стремится навести порядок в доме или квартире, организовать пространство и сделать его рациональным. Если вы хотите узнать, как избавиться от хлама и лишних вещей, изучите эту статью, в которой Клео.ру собрал максимально действенные советы.

Почему нужно избавляться от хлама

Захламленность дома или квартиры – настоящий бич, с которым сталкиваются многие люди. Избавлять от ненужных вещей – это не просто прихоть. Различные бесполезные предметы «воруют» пространство и не дают возможность обновления. Иногда мы настолько привыкаем к таким вещам, что у нас просто не поднимается рука, чтобы выбросить их. Тем не менее, делать это необходимо, чтобы освободить место для чего-то нового, тем самым улучшив качество своей жизни.

Психологи сходятся во мнении, что подобное стремление к накопительству говорит о том, что человек боится перемен. Собравшиеся вокруг вас ненужные вещи делают энергию застойной. Из-за этого вы можете испытывать чувство постоянной усталости, у вас попросту может не оказаться сил на реализацию ваших идей и планов и на то, чтобы впустить положительные перемены в вашу жизнь. Именно поэтому для многих очень актуально понять, как избавиться от лишних вещей, и применить это на практике.

10 советов, как избавиться от хлама и лишних вещей

Как известно, хлам не уберется из дома сам по себе, и вам придется приложить определенные усилия, чтобы от него избавиться. Понимание того, как избавиться от ненужных вещей, значительно упростит вам задачу. Изучите рекомендации, которые для вас собрал Клео.ру, и вы сможете выработать определенную последовательность действий и сделать уборку лишних вещей максимально эффективной.

Сортировка

Многим тяжело расставаться с вещами, и процесс избавления от хлама становится для таких людей нелегким испытанием. Зачастую они не могут определиться с тем, что нужно выбрасывать, а что еще может пригодиться. Облегчить этот нелегкий процесс поможет сортировка вещей. Так, их можно разделить на три категории: "нужное", "сомнительное", и "ненужное". То, что вошло в последний список, можно смело выбрасывать, а с вещами, обозначенными как сомнительные, стоит определиться в ближайшее время. Это они так и не найдут применения, то явно являются лишними. О правиле одного года, которое советуют применять психологи, будет рассказано ниже.

Избавление от ненужного

Жизнь без хлама – состояние, которое зачастую достигается постепенно. Некоторым людям хочется, чтобы их личные вещи продолжили свое существование с пользой. Это вполне можно реализовать, предложив их другим людям, которым, возможно, они окажутся нужны. Так, вы можете продать вещи, которые сохранили хорошее состояние, но не пригодились вам. Другой вариант – раздать их безвозмездно. Вы можете завести себе коробку, куда будете отправлять одежду, которую не носите, или другие вещи. Когда коробка будет заполнена, можно приступать к процессу раздачи вещей. И наконец, самый легкий способ избавления от лишних в вашей жизни предметов – просто выбросить их.

Правило одного года

Не желая избавляться от ненужных вещей, вы можете находить для себя оправдания, самое распространенное из которых – то, что эту одежду вы еще будете носить, или этим предметом еще будете пользоваться. Психологи советуют применять правило, которое будет работать безотказно для понимания, что та или иная вещь относится к категории ненужных. Оно говорит о том, что вещь, не нашедшая применения на протяжения года, является лишней, и от нее нужно избавляться.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Планирование покупок

Это правило заключается в том, чтобы работать на опережение. Наверняка никто не поспорит с утверждением, что избежать накопления хлама поможет, если не приносить его домой вовсе. К примеру, стать ненужной есть все шансы у импульсивно купленной вещи, которая навряд ли потребуется вам в будущем. Планируйте покупки и приобретайте то, что вам действительно нужно. Постарайтесь взвешенно походить к всевозможным акциям, которые вам навязывают продавцы и кажущимися заманчивыми предложениям из категории «купи три вещи по цене двух». Особенно это правило актуально в случае, когда по большому счету вам не нужна и одна такая вещь.

Специальное место для хлама

Бывают ситуации, когда вы все же не можете расстаться с вещами, которые практически или полностью не применяете в быту. Это может происходить по разным причинам, например, вещь дорога вам как память или связана с дорогим для вас человеком. В этом случае будет целесообразно выделить специальное место для этих предметов, чтобы они не нарушали гармонию помещения, в котором вы проводите большую часть своего времени. К примеру, это может быть кладовка, гараж или другое место, которое вы выберете для хранения. Для мелких вещиц это может быть определенная полка в шкафу или ящик в столе.

Действуйте планомерно

Конечно же, у вас не получится быстро избавиться от ненужных вещей и выбросить их все разом. Однако, можно разбить этот процесс на несколько этапов, например, выделяя время по выходных или даже по будням на протяжении 1-1,5 часов. Тогда у вас будут оставаться силы, чтобы разобрать следующую порцию хлама. Таким способом, постепенно и планомерно, вы сможете добиться идеального результата, хоть его достижение и может занять недели.

Ловите момент

Наверняка вы замечали, что, уезжая на выходные или в командировку и возвращаясь домой впоследствии, вы смотрите на свою квартиру совершенно другим «не замыленным» взглядом. Именно в эти моменты и всплывают все недостатки, которые вы можете не замечать, находясь каждый день среди привычных вещей. Пользуйтесь моментом и не откладывайте уборку на потом, ведь именно в таких ситуациях она может стать максимально эффективной.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Одна вещь приходит – другая уходит

При создании дизайна интерьера тенденция украшать и тем самым загромождать квартиру всяческими сувенирами и безделушками давно ушла в прошлое. На смену таким решениям пришел минимализм, когда все предметы функциональны, и их ровно то количество, что действительно нужно. Это легко достигается с помощью правила, которое гласит, что если вы решили заменить какую-либо вещь, то это должна быть именно замена, а старая вещь должна уйти из вашей жизни. Это поможет избежать ненужного накопления, и как следствие, загромождения пространства.

Выбор с умом органайзеров для хранения

Зачастую люди, стремящиеся организовать пространство, предпочитают это делать с помощью различных контейнеров, коробочек и прочих органайзеров. Парадокс в том, что с этим легко переборщить, и такие предметы сами начинают выполнять роль хлама, загромождая пространство. Чтобы избежать подобного эффекта, перед покупкой органайзера тщательно продумывайте, какого размера он должен быть, для каких вещиц будет предназначаться и как будет вписываться в интерьер.

Храните вместе похожие вещи

Бывает так, что предметы, выполняющие определенную функцию и являющиеся нужными, выглядят как хлам. К примеру, это может быть разбросанная в разных местах косметика. Ваше пространство будет выглядеть гораздо аккуратнее, если вы будете собирать похожие вещи в одном месте, и каждый раз туда возвращать после использования.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Теперь вы знаете, как избавиться от хлама и лишних вещей с помощью десяти популярных правил. Попробуйте применить их на практике, и вы сможете грамотно организовать свое пространство, сделать его более свободным и аккуратным. Помните, что жизнь без хлама – отличный стиль, который многим помогает стать дисциплинированнее, увереннее в себе, что помогает в реализации различных идей и планов.

3 мая 2024, 15:15
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Ульяна Волнова

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