Дата Фаза Луны Знак зодиака Советы специалистов

01.03 Убывающая Козерог День наполнен отрицательной энергетикой. Не рекомендуется посещать салон красоты, запись требуется перенести на более благополучное время. Стрижка способна вызвать недомогание, негативно отразится на настроении. Окрашивание прядей естественными оттенками не повредит. Локоны слегка преобразятся, станут более привлекательными и ухоженными.

02.03 Убывающая Козерог Хорошее время, чтобы заняться самосовершенствованием. Работать можно как с внутренним миром, так и с внешностью. Стилисты помогут воплотить все желания в жизнь. Стрижка вызовет восторг у окружающих людей. Подходящий период для смены цвета, восстановления волос. Любые процедуры окажутся успешными. Образ станет притягательным и запоминающимся.

03.03 Убывающая Водолей Лунный календарь стрижек на март 2019 года отмечает этот день благоприятным. Можно отдохнуть от будней и немного расслабиться. Почему бы не подумать над преображением. Яркая внешность не останется незамеченной. Внимание со стороны мужчин не заставит себя ждать. Окрашивание, наращивание, ламинирование прядям не навредит. Они приобретут блеск и жизненную силу.

04.03 Убывающая Водолей Записываясь в салон красоты, необходимо понимать, что новая стрижка способна притянуть неудачи. Если не хочется выбиваться из обычного ритма жизни, желательно остаться дома. Любимое хобби, прогулка на свежем воздухе, встреча с друзьями принесет гораздо больше пользы. Если хочется перемен, стоит изменить цвет прядей. Благодаря окрашиванию внешность станет более притягательной. Специалисты рекомендуют выбирать натуральные краски.

05.03 Убывающая Водолей Стрижка будет весьма кстати. Вместе с секущимися кончиками удастся избавиться от негативной энергии. Стильная укладка привлечет успех. Внимание окружающих людей гарантировано. Окрашивание требуется перенести на другое время. В противном случае завистники не дадут заскучать. Наверняка они знают, о чем поговорить за спиной.

06.03 Новолуние Рыбы На вопрос можно ли сегодня стричь волосы, астрологи дают однозначный ответ. Желательно отложить визит в салон красоты. Вместе с длиной пряди потеряют здоровье, станут безжизненными. Еще с утра стоит заплести косу. Это поможет защитить локоны от негативного влияния ночного светила. Восстанавливающие процедуры окажутся полезными. Можно сделать питательную маску, провести обертывание или ополаскивание. Окрашивание окажет минимальное воздействие на пряди. Образ станет более заметным.

07.03 Растущая Рыбы Нельзя сказать, что день идеальный. Скорее всего, он противоречивый. С одной стороны, стилист услышит о предпочтениях клиента, и воплотит все его пожелания. Яркая внешность не останется без внимания. Успех в любовной сфере гарантирован. С другой стороны, появятся проблемы с родственниками. Возможны судебные разбирательства. Готова ли женщина к таким переменам она должна решить сама. Если старый цвет волос наскучил, можно его обновить. Желательно выбирать натуральные краски. В результате локоны станут сильными и привлекательными.

08.03 Растущая Овен Чем же еще заняться девушкам в Международный женский день, если не своей красотой. Прекрасное время для смены имиджа. Получится создать безупречный образ и произвести на окружающих настоящий фурор. Если верить лунному календарю, этот период подходит для окрашивания волос. Пряди преобразятся на глазах, станут здоровыми и блестящими.

09.03 Растущая Овен Специалисты настаивают, что этот день нужно провести в тишине. От всех процедур придется воздержаться. Вместе с волосами уйдет и часть здоровья. Мрачные мысли не дадут покоя, возможны головные боли и упадок сил. Не стоит шутить с серьезными вещами. Тем более что в марте будет много других хороших дней для перевоплощений.

10.03 Растущая Овен Отрицательное воздействие ночного светила все еще ощутимо. Стрижка придаст волосам неопрятный вид. Кончики станут секущимися, появится перхоть. Придется потратить много сил на восстановление прядей. Желательно день провести в домашней обстановке. Можно посмотреть фильм, послушать музыку или сходить на прогулку. Это поможет расслабиться, и набраться сил перед предстоящей работой.

11.03 Растущая Телец Если посещать мастера по прическам, то только сегодня. Лунный календарь на март 2019 года называет этот день благоприятным для стрижек. Согласно оракулу, период подходит для работы над имиджем. Если ранее были пожелания сделать короткую стрижку или необычное окрашивание, сегодня можно любые идеи воплотить в жизнь. Особенно это понравится экстравагантным личностям. Все запреты остались в прошлом, любые перемены пойдут на пользу. Изменения сделают образ запоминающимся. Именно это и нужно, чтобы обратить на себя внимание мужчин.

12.03 Растущая Телец Подходящий период для отдыха. Можно расслабиться и заняться домашними делами. Наверняка их накопилось уже много. Даже оздоровительные процедуры не принесут положительного эффекта.

13.03 Растущая Близнецы Специалисты рекомендуют перенести стрижку на более удачное время. Она негативно отразится на внешнем виде прядей. Астрологи советуют обратить внимание на окрашивание. Необычный цвет сделает образ более романтичным, а внешность соблазнительной. Спокойная укладка поможет защитить себя от негативного влияния ночного светила. Легкие локоны станут прекрасным выбором.

14.03 Растущая Близнецы Лунный календарь на март 2019 года рекомендует этот день для стрижки. Посещение мастера принесет массу позитива. Волосы преобразятся, приобретут невероятный блеск. Не стоит менять цвет прядей. Это может привести к недопониманию с родственниками. Разрешено экспериментировать с укладкой. Если есть желание сделать косой пробор, не стоит себя в этом ограничивать. Локоны также придадут образу некоторый шарм. Перемены будут заметны окружающим людям. Сотрудники и коллеги не смогут устоять, чтобы не сделать комплимент.

15.03 Растущая Близнецы Астрологи называют этот период сатанинским. Стрижка, окрашивание, ламинирование крайне нежелательны. Отношения с родственниками станут напряженными, вернуть свой авторитет будет довольно сложно. Новая прическа будет притягивать неудачи. Зачем усложнять себя жизнь? Лучше всего этот день провести в домашней обстановке, и заняться чем-нибудь полезным.

16.03 Растущая Рак Если хочется узнать, является ли день удачным для перемен, придется заглянуть в таблицу. Специалисты утверждают, что стрижка заберет часть здоровья. Настроение станет депрессивным. Не самое лучшее состояние для весны. Восстанавливающие процедуры будут крайне полезны. Они помогут сохранить привлекательность локонов.

17.03 Растущая Рак Если и проводить какие-либо процедуры, то только восстанавливающие. Волосы сегодня впитывают все питательные вещества. Результат от масок и обертывания будет максимально эффективным. Укорачивать пряди крайне нежелательно. Это притянет неудачи. Кроме того, и локоны станут ослабленными.

18.03 Растущая Лев Подходящий день для экспериментов. Почему бы не выбрать ультракороткую стрижку или оригинальную укладку. Такие перемены не останутся незамеченными. Наверняка мужчины не смогут устоять, и скажут приятные слова. От окрашивания придется воздержаться. Новый цвет принесет в жизнь проблемы. Справиться с неприятностями будет довольно сложно. Придется просить помощи у близких людей.

19.03 Растущая Лев Продолжаются благоприятные дни для стрижки. Перевоплощения окажутся удачными. Новый образ станет более ярким и соблазнительным. Если хочется поправить свое материальное положение, достаточно подравнять кончики. Чтобы дела пошли в гору, можно сделать короткую стрижку. Такие перемены положительно скажутся и на творческую деятельность. Успех во всех начинаниях гарантирован. Не стоит менять цвет волос. Процедура окажется бесполезной. Деньги и силы будут потрачены впустую.

20.03 Растущая Дева Наступило время для отдыха. Специалисты советуют погулять в парке или отправиться в гости. От перемен с внешностью нужно воздержаться. Положительного результата ждать не придется. Процедуры с прядями отрицательно отразятся на самочувствии, состояние будет подавленным. Появятся завистники, которые обязательно посплетничают за спиной.

21.03 Полнолуние Дева Отрицательное влияние ночного светила будет особенно ощутимо в начале дня. Возрастает вероятность потерять часть здоровья и ухудшить внешний вид волос. На восстановление придется потратить много сил и времени. Особое внимание следует обратить на оздоровительные процедуры. Маски и травяные ополаскивания будут весьма кстати.

22.03 Убывающая Весы Если и идти в парикмахерский зал, то только сегодня. Лунный календарь на март 2019 года называет этот день благоприятным для окрашивания волос. От перевоплощений будут в восторге не только знакомые, но и мимо проходящие люди на улице. Комплименты и теплые слова гарантированы. Такие манипуляции, как химическая завивка, выпрямление, ламинирование пройдут удачно. Негативное воздействие на волосы будет минимальным.

23.03 Убывающая Весы Если появилось желание избавиться от косы, придется подумать над этим немного попозже. Новая прическа ухудшит внешний вид прядей, ослабнет иммунитет. Разрешено выполнять окрашивание, ламинирование. Восстанавливающие процедуры будут весьма полезны.

24.03 Убывающая Скорпион Новая укладка вряд ли порадует. Скорее всего, она вызовет разочарование и недовольство. Чтобы сохранить внутреннее спокойствие, визит к мастеру требуется перенести на другое время. Лучший вариант укладки – это распущенные локоны. Разрешено обновить цвет прядей и сделать питательную маску.

25.03 Убывающая Скорпион Нельзя назвать этот день благоприятным для смены стиля. Даже профессионал своего дела не сможет порадовать клиента. Пряди станут безжизненными и неопрятными. От сложных укладок и окрашивания также придется отказаться. Все процедуры негативно скажутся на состоянии волос.

26.03 Убывающая Стрелец Если хочется избавиться от секущихся кончиков, почему бы не обратиться за советом к парикмахеру. Этот момент подходит для того, чтобы обновить прическу и избавиться от косы. Что касается химической завивки, проводить ее нежелательно. Имеется вероятность сжечь волосы. Придется пройти курс лечения, при этом результат может оказаться плачевным.

27.03 Убывающая Стрелец Чтобы сохранить внутреннее спокойствие и здоровье прядей, этот день следует посвятить домашним обязанностям. Можно отправиться на прогулку или встретиться с друзьями. Хорошее время, чтобы обдумать новый имидж. Наверняка уже совсем скоро удастся воплотить все пожелания в жизнь.

28.03 Убывающая Козерог Если мысли о новой прическе крутятся в голове давно, стоит заглянуть в лунный календарь стрижек. Астрологи утверждают, что конец месяца прекрасно подходит для перевоплощений. Новая укладка придаст образу элегантность и женственность. Остаться в стороне точно не получится. Настроение станет приподнятым, весь негатив исчезнет. Жизнь заиграет яркими красками, наполнится положительными эмоциями.

29.03 Убывающая Козерог Обязательно стоит посетить парикмахерскую. Особенно это касается модниц, которые мечтают о стильной укладке. Взмах ножниц – к удаче. В скором времени поставленные цели будут достигнуты.

30.03 Убывающая Козерог Еще один прекрасный день для перевоплощений. Оказывается, обрести финансовую независимость очень легко. Достаточно срезать секущиеся кончики, и кошелек наполнится купюрами. Визит к специалисту поможет обрести уверенность в собственной привлекательности. Знакомства с интересными людьми не заставят себя ждать.