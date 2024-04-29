Как устранить неприятный запах кошачьей мочи: проверенные методы и советы

Домашние животные могут приносить своим хозяевам не только радость, но и проблемы. Следуя своим природным инстинктам, кошки могут доставлять дискомфорт всем домочадцам. Клео.ру предлагает разобраться, как избавиться от запаха кошачьей мочи и какие способы будут самыми эффективными.

Почему кошка гадит в неположенном месте?

Перед рассмотрением способов борьбы с запахами, следует разобраться, почему домашний любимец справляет естественные потребности в неподходящем для этого месте. Если не устранить главную проблему, то с последствиями придется бороться регулярно.

Кошка может избегать лоткам по следующим причинам:

Болезни . Проблемы со здоровьем часто вынуждают домашнего питомца оставлять лужи в различных местах по дому, кроме специально отведенных для этого. Таким образом животное дает понять, что с ним не все в порядке. Если помимо это проблемы наблюдаются и другие симптомы, следует отвести кошку к ветеринару и пройти обследование.

. Проблемы со здоровьем часто вынуждают домашнего питомца оставлять лужи в различных местах по дому, кроме специально отведенных для этого. Таким образом животное дает понять, что с ним не все в порядке. Если помимо это проблемы наблюдаются и другие симптомы, следует отвести кошку к ветеринару и пройти обследование. Не нравится лоток . Слишком высокий лоток, неудобное месторасположение, излишний шум вокруг вынуждают питомца искать более удобные и комфортные места для своих нужда. Редкая сменна наполнителя тоже может статьи причиной, почему кошка выбирает неположенные места.

. Слишком высокий лоток, неудобное месторасположение, излишний шум вокруг вынуждают питомца искать более удобные и комфортные места для своих нужда. Редкая сменна наполнителя тоже может статьи причиной, почему кошка выбирает неположенные места. Не нравится наполнитель . Некоторые составы могут производиться из некачественного материала, имеющего посторонние неестественные запахи. Коты – очень чувствительные животные, поэтому пытаются избегать мест, которые могут быть потенциально опасными. Если домашний питомец перестал ходить в лоток после замены наполнителя, возможно, причина кроется именно в этом составе.

. Некоторые составы могут производиться из некачественного материала, имеющего посторонние неестественные запахи. Коты – очень чувствительные животные, поэтому пытаются избегать мест, которые могут быть потенциально опасными. Если домашний питомец перестал ходить в лоток после замены наполнителя, возможно, причина кроется именно в этом составе. Маленький возраст . Котята младше двух месяцев не всегда понимают свои потребности. Даже приученные к лотку маленькие животные не всегда успевают вовремя отреагировать на позывы. Если же животное еще не успело привыкнуть, куда нужно справлять естественные нужды, то проблема будет возникать еще чаще.

. Котята младше двух месяцев не всегда понимают свои потребности. Даже приученные к лотку маленькие животные не всегда успевают вовремя отреагировать на позывы. Если же животное еще не успело привыкнуть, куда нужно справлять естественные нужды, то проблема будет возникать еще чаще. Большой возраст . Старым кошкам, имеющим проблемы с передвижением, сложно забираться в лоток, особенно с высокими бортиками. В таких случаях взрослое животное будет искать другие места для туалета.

. Старым кошкам, имеющим проблемы с передвижением, сложно забираться в лоток, особенно с высокими бортиками. В таких случаях взрослое животное будет искать другие места для туалета. Метит территорию . Если пятна мочи появились на вертикальных поверхностях (например, на стенках мебели, шторах, стенах), то таким образом животное метило территорию. В период полового созревания этим могут заниматься как коты, так и кошки. Решить проблему помогает кастрация, но эту операцию проводят не раньше 6-8 месяцев, в зависимости от рекомендаций ветеринара.

. Если пятна мочи появились на вертикальных поверхностях (например, на стенках мебели, шторах, стенах), то таким образом животное метило территорию. В период полового созревания этим могут заниматься как коты, так и кошки. Решить проблему помогает кастрация, но эту операцию проводят не раньше 6-8 месяцев, в зависимости от рекомендаций ветеринара. Стресс . Кошки – это животные, которые очень плохо переносят перемены. Любые новинки для них являются стрессом, особенно переезд на новое место жительства или поездка к ветеринару. В состоянии тревоги домашний питомец может оставлять лужи везде, кроме места, куда это нужно делать.

. Кошки – это животные, которые очень плохо переносят перемены. Любые новинки для них являются стрессом, особенно переезд на новое место жительства или поездка к ветеринару. В состоянии тревоги домашний питомец может оставлять лужи везде, кроме места, куда это нужно делать. Обида/недостаток внимания. Если хозяин накричал на домашнего питомца или обидел другими способами, то кошка может отомстить ему, оставив лужу в самом неожиданном месте. Такое может происходить и в случае, если животному уделяется недостаточно времени и внимания.





Эффективные способы избавления от запаха кошачьей мочи

После появления в доме специфического запаха, прежде всего необходимо обнаружить место кошачьего преступления. Если лужа свежая, нужно убрать ее как можно скорее, промокнув салфетками, бумажными полотенцами или губкой. В качестве альтернативного способа можно использовать мелкий наполнитель для кошачьего туалета. Следует рассыпать его на пятно оставить на час впитываться.

Если же пятно уже засохло, то с ним придется поработать дольше. Сначала необходимо размочить место загрязнения, вылив на него немного холодной воды. После этого нужно проделать те же действия, что и со свежим пятном.

После уборки следует зачистить место для устранения неприятного запаха кошачьей мочи. Это можно сделать как народными методами, так и профессиональными средствами.

Народные

Для уборки кошачьей мочи и устранения неприятного запаха можно использовать практически любые средства, которые подходят для чистки. Клео.ру предлагает несколько эффективных способов, как очистить пятно в домашних условиях подручными средствами.

Лимон, лимонная кислота, сода

Подготовленный участок смачивают разведенным в воде лимонным соком или 10% раствором лимонной кислоты.

После этого влагу собирают салфетками и повторяют процедуру, но теперь оставив жидкость на 30 минут.

Спустя отведенное время влагу снова собирают салфетками, а место посыпают содой и оставляют в таком состоянии до высыхания.

Остатки убираются веником или пылесосом.

Уксус, сода, перекись водорода

Эффективный метод для устранения старых засохших пятен.

Столовый уксус разводят в воде в соотношении 3 к 1. Например, 1 стакан уксуса на 3 стакана воды.

Приготовленную смесь выливают на место кошачьего преступления, накрывают салфеткой и оставляют на 15 минут, чтобы прошла реакция.

Спустя указанное время лишнюю влагу убирают, а место посыпают небольшим слоем пищевой соды.

Перекись разводят пополам с водой и равномерно распределяют поверх соды.

После высыхания остатки тщательно убирают.

Если в хозяйстве нет соды, то ее можно заменить крупной солью. В таком случае перекись не используется. После того как соль впитает в себя влагу и запахи, ее нужно собрать веником или пропылесосить.





Хозяйственное мыло или моющее средство

Хозяйственное мыло часто используется для чистки пятен разной степени загрязненности и возраста.

Необходимо сделать мыльный раствор высокой концентрации и взбить его до образования густой пены.

Эту пену наносят на пятно и протирают, после чего оставляют на 15-20 минут.

Спустя указанное время жидкость убирают салфетками и повторяют порядок действий при необходимости.

В качестве альтернативы можно использовать любое моющее средство без аммиака, имеющее глицерин в составе. Его просто разбавляют пополам с водой и наносят на загрязнение.

Йод и марганцовка

Эти средства часто можно обнаружить в домашней аптечке. Обеззараживающие свойства помогают бороться и с неприятными запахами.

В одном литре воды растворяют 20 капель йода и марганцовку на кончике ножа.

Смесь наносят на промытое место и слегка протирают.

После этого остатки влаги убирают салфеткой.

Процедуру нужно повторить несколько раз.

Клео.ру напоминает, что перечисленные народные методы могут повлиять на цвет покрытия, особенно на светлых коврах, чехлах диванов и шторах. Перед использованием нужно проверить реакцию на незаметном участке, и лишь потом принимать решение.





Профессиональные

Современная химическая промышленность предлагает человеку много способов для облегчения домашнего быта. Профессиональные средства от запаха кошачьей мочи можно приобрести в зоомагазине или заказать онлайн. Хорошие отзывы имеют составы Urine Off, Odor-Kil, Odorgone Animal Gold, Зоосан.

Следует отдавать предпочтение составам, предназначенным именно для кошек, так как они быстрее и эффективнее устраняют неприятный запах. Если продавец в зоомагазине квалифицированный, то он тоже сможет дать советы по выбору чистящего средства.





Подведем итог

Кошка может оставлять лужи в неположенных местах по самым разным причинам – из-за болезни, возраста, отсутствия комфортных условий, стресса и даже плохого настроения. Это может стать настоящей проблемой для всех домочадцев, если не знать, как избавиться от запаха кошачьей мочи. В борьбе с пятнами и неприятными ароматами наиболее эффективны специализированные средства, но при их отсутствии можно воспользоваться и домашними методами.