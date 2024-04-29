Как устранить неприятный запах кошачьей мочи: проверенные методы и советы

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

В Сеть просочилось фото больного Алена Делона: уже не похож на себяВ Сеть просочилось фото больного Алена Делона: уже не похож на себя В "КВН" утвердили ведущего, который окончательно заменит 82-летнего МасляковаВ "КВН" утвердили ведущего, который окончательно заменит 82-летнего Маслякова Возлюбленная Харламова станет партнершей Кологривого в фильме "Любовь зла"Возлюбленная Харламова станет партнершей Кологривого в фильме "Любовь зла" Несли охапки цветов к алтарю с фото: как расстроенные россияне простились с ВолочковойНесли охапки цветов к алтарю с фото: как расстроенные россияне простились с Волочковой

Лента новостей

Понедельник 29 апреля

09:14Как устранить неприятный запах кошачьей мочи: проверенные методы и советы 09:12От кодировщика до деспота: многосторонность Ксении Собчак в нумерологии 06:17Что ждет человечество в ближайшие десятилетия: предсказание от Кати Лель 03:20Киркоров затаил глубокую обиду на Успенскую: Позволила себе бестактную вещь 00:095 научных детских книг для расширения кругозора вашего малыша 21:12Почему на самом деле Галкин пытается избавиться от статуса иноагента 19:03Польза и вред киви для организма: факты и рекомендации 18:09Народ называет молодую жену Петросяна бездельницей: вот что она ответила на это 15:11"Хук слева, хук справа": Лепс пригрозил Трофимову, который его раскритиковал 12:03"Это так подло": Поплавская охаяла принесшую публичные извинения Алсу 09:56SHAMAN и секреты его успеха: нумерологический анализ от Ирины Лидерман 04:56Многодетная Погребняк рассказала о строгом воспитании детей: "Не балую никогда" 01:45Австрийский актер Вольфганг Черни рассказал, за что любит россиянок: "Русские женщины все умеют" 22:00Анита Цой собирается открыть собственный завод 21:45Лечебные свойства шалфея: полезные свойства и способы использования 20:00Мило улыбались и сияли от счастья: Полина Гагарина воссоединилась с бывшим мужем на вечеринке 19:075 советов, как добавить огня в семейные отношения 18:00Жена Газманова сообщила о вернувшемся тяжелом заболевании: "Опять выживать" 17:40Японская диета на 14 дней: минус 10 кг за 2 недели! 16:00Стало известно о состоянии тяжелобольной Маргариты Тереховой: "Нельзя сказать, что все хорошо" 15:28Алена Кравец раскрыла простую диету для идеальной фигуры 14:21Певец Эмин Агаларов возвращается к концертам после теракта в "Крокусе" 12:00Замуж за иностранца? Волочкова похвасталась свадебным платьем, которое берет на Мальдивы 10:00Самбурская публично опозорилась и признала вину: "Теперь у меня будет конфликт с этими телками" 08:37Муцениеце впервые публично заговорила с Прилучным: "Это стыдно" 04:45Неутешительные новости о здоровье Карла III переполошили британцев: готовятся к худшему 01:59Прощай, неприятный запах! Простые способы избавиться от запаха из обуви 01:16Любви не избежать: астролог Глоба назвала знак зодиака, который устроит личную жизнь в мае 22:00Отфотошопленную с ног до головы Собчак высмеяли в Сети: "Кто эта женщина?" 20:17"Больше, чем любовь!": в Сети заговорили о романе Бузовой и Киркорова 18:09Купер и Брэди в прошлом: Ирина Шейк "начала охоту" на нового мужчину 16:02Спектакль с Тарзаном отменен в Сибири в последний момент: что произошло 14:45"Самое страшное": Бузова сделала громкое заявление после секретной операции 13:45Взявшая паузу в карьере Zivert объявила концерт 12:36Потерял сознание от боли: что произошло с прооперированным Азаматом Мусагалиевым 11:06Виктория Боня показала животик и сообщила о второй беременности: "Как думаете, какой месяц?" 10:43Стало известно о состоянии госпитализированного Ярмольника и его жены 10:11Навсегда в памяти: потерявшая мать Орбакайте хранит фото Пугачевой подле сердца 09:22"Новый этап в жизни": свадьбу Муцениеце и Чуйкова уже обсуждают публично 08:41Вышла на связь в дыхательной маске: Анна Семенович едва не скончалась из-за самолечения 04:47Результат феноменальный: похудевшая Виктория Дайнеко рассказала, как сбросила вес 01:20Скандальная Меган Маркл осталась без всего: эксперты предсказали крах ее планов 22:34Секреты идеального первого свидания: как очаровать партнера 22:04Нейродермит и псориаз: стало известно о серьезных болезнях у Пугачевой 21:29На мужа Яны Поплавской напали: у него сотрясение мозга 20:48Новую Глюкозу сравнили с SHAMAN'ом: Патриотичная лирика 20:08Меладзе готов выступить в России за баснословную сумму: раскрыт райдер певца 19:35СМИ сообщили о неоперабельной опухоли у Маслякова 18:44Валерию Меладзе предрекли незавидную судьбу: Уйдет в вехи прошлого 18:01Рыбий жир: польза и вред для организма
1370
800
true

Как устранить неприятный запах кошачьей мочи: проверенные методы и советы

Как устранить неприятный запах кошачьей мочи: проверенные методы и советы

Узнайте, как быстро и эффективно избавиться от запаха кошачьей мочи в домашних условиях. В этой статье мы рассмотрим различные методы, от простых народных средств до профессиональных чистящих средств

Домашние животные могут приносить своим хозяевам не только радость, но и проблемы. Следуя своим природным инстинктам, кошки могут доставлять дискомфорт всем домочадцам. Клео.ру предлагает разобраться, как избавиться от запаха кошачьей мочи и какие способы будут самыми эффективными.

Почему кошка гадит в неположенном месте?

Перед рассмотрением способов борьбы с запахами, следует разобраться, почему домашний любимец справляет естественные потребности в неподходящем для этого месте. Если не устранить главную проблему, то с последствиями придется бороться регулярно.

Кошка может избегать лоткам по следующим причинам:

  • Болезни. Проблемы со здоровьем часто вынуждают домашнего питомца оставлять лужи в различных местах по дому, кроме специально отведенных для этого. Таким образом животное дает понять, что с ним не все в порядке. Если помимо это проблемы наблюдаются и другие симптомы, следует отвести кошку к ветеринару и пройти обследование.
  • Не нравится лоток. Слишком высокий лоток, неудобное месторасположение, излишний шум вокруг вынуждают питомца искать более удобные и комфортные места для своих нужда. Редкая сменна наполнителя тоже может статьи причиной, почему кошка выбирает неположенные места.
  • Не нравится наполнитель. Некоторые составы могут производиться из некачественного материала, имеющего посторонние неестественные запахи. Коты – очень чувствительные животные, поэтому пытаются избегать мест, которые могут быть потенциально опасными. Если домашний питомец перестал ходить в лоток после замены наполнителя, возможно, причина кроется именно в этом составе.
  • Маленький возраст. Котята младше двух месяцев не всегда понимают свои потребности. Даже приученные к лотку маленькие животные не всегда успевают вовремя отреагировать на позывы. Если же животное еще не успело привыкнуть, куда нужно справлять естественные нужды, то проблема будет возникать еще чаще.
  • Большой возраст. Старым кошкам, имеющим проблемы с передвижением, сложно забираться в лоток, особенно с высокими бортиками. В таких случаях взрослое животное будет искать другие места для туалета.
  • Метит территорию. Если пятна мочи появились на вертикальных поверхностях (например, на стенках мебели, шторах, стенах), то таким образом животное метило территорию. В период полового созревания этим могут заниматься как коты, так и кошки. Решить проблему помогает кастрация, но эту операцию проводят не раньше 6-8 месяцев, в зависимости от рекомендаций ветеринара.
  • Стресс. Кошки – это животные, которые очень плохо переносят перемены. Любые новинки для них являются стрессом, особенно переезд на новое место жительства или поездка к ветеринару. В состоянии тревоги домашний питомец может оставлять лужи везде, кроме места, куда это нужно делать.
  • Обида/недостаток внимания. Если хозяин накричал на домашнего питомца или обидел другими способами, то кошка может отомстить ему, оставив лужу в самом неожиданном месте. Такое может происходить и в случае, если животному уделяется недостаточно времени и внимания.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Эффективные способы избавления от запаха кошачьей мочи

После появления в доме специфического запаха, прежде всего необходимо обнаружить место кошачьего преступления. Если лужа свежая, нужно убрать ее как можно скорее, промокнув салфетками, бумажными полотенцами или губкой. В качестве альтернативного способа можно использовать мелкий наполнитель для кошачьего туалета. Следует рассыпать его на пятно оставить на час впитываться.

Если же пятно уже засохло, то с ним придется поработать дольше. Сначала необходимо размочить место загрязнения, вылив на него немного холодной воды. После этого нужно проделать те же действия, что и со свежим пятном.

После уборки следует зачистить место для устранения неприятного запаха кошачьей мочи. Это можно сделать как народными методами, так и профессиональными средствами.

Народные

Для уборки кошачьей мочи и устранения неприятного запаха можно использовать практически любые средства, которые подходят для чистки. Клео.ру предлагает несколько эффективных способов, как очистить пятно в домашних условиях подручными средствами.

Лимон, лимонная кислота, сода

  • Подготовленный участок смачивают разведенным в воде лимонным соком или 10% раствором лимонной кислоты.
  • После этого влагу собирают салфетками и повторяют процедуру, но теперь оставив жидкость на 30 минут.
  • Спустя отведенное время влагу снова собирают салфетками, а место посыпают содой и оставляют в таком состоянии до высыхания.
  • Остатки убираются веником или пылесосом.

Уксус, сода, перекись водорода

Эффективный метод для устранения старых засохших пятен.

  • Столовый уксус разводят в воде в соотношении 3 к 1. Например, 1 стакан уксуса на 3 стакана воды.
  • Приготовленную смесь выливают на место кошачьего преступления, накрывают салфеткой и оставляют на 15 минут, чтобы прошла реакция.
  • Спустя указанное время лишнюю влагу убирают, а место посыпают небольшим слоем пищевой соды.
  • Перекись разводят пополам с водой и равномерно распределяют поверх соды.
  • После высыхания остатки тщательно убирают.

Если в хозяйстве нет соды, то ее можно заменить крупной солью. В таком случае перекись не используется. После того как соль впитает в себя влагу и запахи, ее нужно собрать веником или пропылесосить.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Хозяйственное мыло или моющее средство

Хозяйственное мыло часто используется для чистки пятен разной степени загрязненности и возраста.

  • Необходимо сделать мыльный раствор высокой концентрации и взбить его до образования густой пены.
  • Эту пену наносят на пятно и протирают, после чего оставляют на 15-20 минут.
  • Спустя указанное время жидкость убирают салфетками и повторяют порядок действий при необходимости.

В качестве альтернативы можно использовать любое моющее средство без аммиака, имеющее глицерин в составе. Его просто разбавляют пополам с водой и наносят на загрязнение.

Йод и марганцовка

Эти средства часто можно обнаружить в домашней аптечке. Обеззараживающие свойства помогают бороться и с неприятными запахами.

  • В одном литре воды растворяют 20 капель йода и марганцовку на кончике ножа.
  • Смесь наносят на промытое место и слегка протирают.
  • После этого остатки влаги убирают салфеткой.
  • Процедуру нужно повторить несколько раз.

Клео.ру напоминает, что перечисленные народные методы могут повлиять на цвет покрытия, особенно на светлых коврах, чехлах диванов и шторах. Перед использованием нужно проверить реакцию на незаметном участке, и лишь потом принимать решение.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Профессиональные

Современная химическая промышленность предлагает человеку много способов для облегчения домашнего быта. Профессиональные средства от запаха кошачьей мочи можно приобрести в зоомагазине или заказать онлайн. Хорошие отзывы имеют составы Urine Off, Odor-Kil, Odorgone Animal Gold, Зоосан.

Следует отдавать предпочтение составам, предназначенным именно для кошек, так как они быстрее и эффективнее устраняют неприятный запах. Если продавец в зоомагазине квалифицированный, то он тоже сможет дать советы по выбору чистящего средства.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Кошка может оставлять лужи в неположенных местах по самым разным причинам – из-за болезни, возраста, отсутствия комфортных условий, стресса и даже плохого настроения. Это может стать настоящей проблемой для всех домочадцев, если не знать, как избавиться от запаха кошачьей мочи. В борьбе с пятнами и неприятными ароматами наиболее эффективны специализированные средства, но при их отсутствии можно воспользоваться и домашними методами.

29 апреля 2024, 09:14
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Ульяна Волнова

Прощай, неприятный запах! Простые способы избавиться от запаха из обуви

Прощай, неприятный запах! Простые способы избавиться от запаха из обуви
Узнайте, как быстро и эффективно избавиться от неприятного запаха из обуви в домашних условиях.

Как почистить электрический чайник от накипи: популярные народные средства и бытовая химия

Как почистить электрический чайник от накипи: популярные народные средства и бытовая химия
Узнайте, как быстро и эффективно удалить накипь из электрического чайника с помощью домашних средств и специальных чистящих составов.

Жмет новая обувь? 5 простых способов растянуть ее в домашних условиях

Жмет новая обувь? 5 простых способов растянуть ее в домашних условиях
Не торопитесь выбрасывать обувь, которая вам жмет! В этой статье вы найдете 5 простых и эффективных способов растянуть обувь в домашних условиях.

Как сделать бомбочки для ванны своими руками: 5 простых рецептов

Как сделать бомбочки для ванны своими руками: 5 простых рецептов
Бомбочки для ванны – это не только приятный, но и полезный аксессуар. В этой статье вы найдете 5 простых рецептов бомбочек для ванны, которые вы сможете сделать своими руками.

Как правильно стирать подушки и одеяла: шесть секретов хорошей хозяйки

Как правильно стирать подушки и одеяла: шесть секретов хорошей хозяйки
Многие максимально откладывают «грандиозную» стирку

Не выбрасывайте старую шубу! Идеи для апсайклинга, которые вас удивят

Не выбрасывайте старую шубу! Идеи для апсайклинга, которые вас удивят
Не знаете, что делать со старой шубой? Не спешите ее выбрасывать! В этой статье мы поделимся интересными идеями, как дать вторую жизнь меху и создать своими руками стильные и практичные вещи.

Выбор читателей

06/04Сбт"Принесет горе и страдания": страшные предсказания индийского пророка начали сбываться 06/04СбтВолочкова дала совет, как сделать интимную близость с партнером яркой и незабываемой 05/04ПтнСафронов озвучил подходящее наказание для ворвавшихся в "Крокус" террористов 06/04СбтПути разошлись: почему Свиридова сожалеет о том, что отправила сына на учебу в Канаду 05/04ПтнПропавшая на две недели жена Прилучного ошарашила поклонников: "Малыш" 06/04СбтРазведенная Ида Галич рассекретила нового возлюбленного: кто же он?