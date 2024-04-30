Как снизить уровень сахара в крови быстро и эффективно

Высокие значения сахара в крови свидетельствуют об имеющихся проблемах в организме. Особый контроль за глюкозой требуется людям в преддиабетическом состоянии или уже страдающим диабетом. Клео.ру предлагает разобраться, как быстро понизить сахар в крови и какими способами можно добиться лучших результатов.
Причины повышенного сахара в крови
В человеческом организме ежесекундно происходят сложные биологические процессы. И если на некоторых этапах происходят сбои, то организм сразу же дает сигналы о появлении проблем. Повышение глюкозы в крови может выражаться следующими симптомами:
- жажда или голод;
- резкие изменения веса;
- сухость кожи, появление грибковых инфекций;
- резкая перемена температуры тела;
- частое мочеиспускание;
- ухудшение зрения;
- изменение поведения, повышенная агрессия;
- снижение полового влечения;
- пищеварительные расстройства;
- перепады артериального давления;
- плохая регенерация.
Рост уровня сахара в крови в основном связан с неспособностью организма вырабатывать инсулин или снижением этой функции. В нормальном состоянии концентрация глюкозы составляет 5,6 ммоль/л и ниже.
Если анализы показывают значения выше, но до 7 ммоль/л, то это свидетельствует о преддиабетическом состоянии. В современном мире оно является достаточно распространенным, но указывает на опасности, которые происходят в организме. Если вовремя не принять меры и не изменить свой образ жизни, то риск развития диабета будет очень высоким.
В случае, когда сахар в крови превышает 7 ммоль/л в течение нескольких замеров, то пациенту ставят диагноз «диабет». Такие состояние уже требует лечения и регулярного контроля уровня глюкозы. Сахарный диабет вызывает сосудистые осложнения, которые провоцируют инфаркты и инсульты, приводят к образованию гангрены и дальнейшим ампутациям. Высокий уровень сахара повреждает иммунную систему, в результате чего человек становится более восприимчивым к различным болезням.
Повышение уровня сахара может возникать по таким причинам:
- нарушения в работе эндокринной системы;
- ослабленный иммунитет из-за инфекций;
- избыточный вес и низкая физическая активность;
- заболевания печени;
- пищевые расстройства;
- стрессы;
- злоупотребление алкоголем;
- ПМС.
Контролировать уровень сахара важно для каждого человека. Здоровым людям и имеющим преддиабетическое состояние наблюдение поможет своевременно принимать меры, чтобы не развился диабет. А для диабетиков постоянные замеры глюкозы просто необходимы во избежание осложнений для сосудов и нервной системы, развития необратимых процессов. Чтобы такого не происходило, следует знать, как снизить уровень сахара в крови, и пользоваться этими методами.
Эффективные способы быстро понизить сахар в крови
Существует лишь несколько способов, как быстро понизить сахар в крови. Но перед их применением стоит удостовериться, что уровень глюкозы действительно повышен. Так, сильная жажда, усталость или агрессия могут иметь совершенно другие причины. В таком случае снижение гликемического показателя не исправит положение, а может даже нанести вред здоровью.
Итак, самые быстрые способы снизить глюкозу в крови:
- Ввести инсулин. Это важно делать тем, кому уже назначена инсулинотерапия. Вводить себе лекарства, не прописанные врачом, опасно для здоровья и жизни.
- Подвигаться, размять мышцы. Физические упражнения эффективно тратят энергию, за выработку которой отвечает глюкоза. Небольшая прогулка и заряда помогут быстро снизить сахар в крови, если он повышен.
- Выпить побольше воды. При обезвоживании уровень глюкозы повышается. Нормальное количество жидкости, выпиваемое в течение всего дня, помогает снизить концентрацию, стабилизировать метаболизм и обеспечить выведение продуктов распада белка.
Следует понимать, что уровень сахара необходимо держать в норме не только в определенные дни месяца или перед сдачей анализов, а регулярно, в течение всей жизни. Это особенно важно для диабетиков и преддиабетиков. Необходимо пересмотреть свое отношение и к рациону, и к образу жизни.
Следующие советы помогут снизить уровень сахара в крови в долгосрочной перспективе, и выполнять их можно даже в домашних условиях:
- Придерживайтесь активного образа жизни. Регулярная физическая активность помогает снизить вес, нормализовать уровень глюкозы, улучшить обмен веществ, избавиться от стресса.
- Употребляйте овощи с минимальным количеством крахмала. Рекомендуется отдавать предпочтение капусте, огурцам, моркови, шпинату. А вот картофель и кукурузу стоит исключить из рациона.
- Добавляйте корицу при готовке. Эта пряность стимулирует выработку инсулина в поджелудочной железе.
- Используйте ненасыщенные жиры. Жиры являются важным элементом для функционирования организма. Однако не все они одинаково полезны. «Полезные» ненасыщенные жиры находятся в орехах, жирной рыбе, оливковом масле. «Вредными» насыщенными жирами богаты мясные и молочные продукты.
- Откажитесь от жестких диет в пользу полноценного рациона. Сильные ограничения в продуктах могут быть эффективными в краткосрочной перспективе для похудения, но вряд ли помогут в борьбе с высоким сахаром. Вместо этого лучше воспользоваться пищевыми программами с упором на здоровое питание.
- Считайте калории и БЖУ в продуктах. Современные приложения для телефона помогают быстро и точно определить калорийность любого блюда. В первые месяцы подсчет калорий для каждой тарелки могут угнетать, но впоследствии эта процедура станет обыденной.
- Откажитесь от алкоголя. Он дополнительно нагружает печень, способствует обезвоживанию и мешает организму регулировать концентрацию сахара в крови.
- Бросьте курить. Никотин воздействует на клетки, снижая их восприимчивость к инсулину. Помимо этого, он негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, повышая риск осложнений при повышенной глюкозе.
- Употребляйте больше продуктов, богатых клетчаткой. Она замедляет усвоение сахара, тем самым снижая его уровень. Помимо этого, клетчатка нормализует пищеварение, уменьшает всасывание жиров, притупляет чувство голода за счет длительного переваривания.
- Регулярно проходите обследование у лечащего врача. Специалиста поможет выявлять проблемы на ранней стадии на основании анализов и обследований. В случае необходимости врач порекомендует эффективные методы лечения, пропишет необходимые лекарства и даст ценные советы по ведению образа жизни.
Клео.ру напоминает, что самодиагностика и самолечение опасны для здоровья. Лекарства, которые принимаются без назначения врача, могут показать неправильную картину при диагностике. Специалисту будет сложнее назначить правильное лечение с учетом всех факторов.
Подведем итог
О том, как быстро понизить сахар в крови, следует знать не только людям, страдающим диабетом, но и находящимся в преддиабетическом состоянии. Контроль за уровнем глюкозы и своевременные меры помогут нормализовать работу организма и улучить самочувствие.