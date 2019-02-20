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Какая весна будет в 2019 году в России?

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Уже сейчас многие люди интересуются, когда наступит весна в 2019 году, а также раннее или позднее ожидается потепление, поэтому нужно изучить прогнозы синоптиков. По мнению специалистов, внезапной смены с холода на тепло не ожидается и особых отличий от предыдущих периодов не будет.

Зимняя погода будет находиться в пределах России долгое время и не сменится теплом. Однако малейшее потепление все-таки будет, а также несколько солнечных дней. Весь март и первые дни апреля будут особенно холодными, а вот в мае россияне почувствуют тепло.

Более подробную информацию о том, когда будет весна в 2019 году в России, содержат прогнозы синоптиков, составленные на каждый месяц.

 

Какая весна будет в 2019 году в Москве

Жителей столицы интересуют прогнозы синоптиков о погодных условиях в Москве на этот период.

В марте ожидается холодная погода со следующим проявлением:

  • ночь, первые дни месяца: -5 °С;
  • день, первые дни месяца: +1 °С.
  • ночь, конец марта: -1°С;
  • день, конец марта: 0 градусов.

Март прошлого года радовал теплой погодой, чего не скажешь про приближающийся месяц нынешнего года.

В апреле нынешнего года прогнозируется погода, похожая на погоду прошлой весны. В течение всего месяца будет планомерное повышение температуры:

  • ночь, первые дни месяца: 0 градусов;
  • день, первые дни месяца: +6 °С.
  • ночь, конец марта: от +6 до 11 °С;
  • день, конец марта: +16 градусов.

Выпадение осадков продлится до середины месяца.

В соответствии с прогнозами синоптиков, температура воздуха в мае в Москве будет немного ниже, чем было в прошлом году:

  • ночь, первые дни месяца: +11 °С;
  • день, первые дни месяца: от +17 до +20 °С;
  • ночь, конец марта: +16°С.

После двух недель мая прекратится выпадение осадков.

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Когда наступит теплая весна в других городах России

В СПб весенняя погода, по прогнозам синоптиков, не совсем будет отличаться от столичной. В марте ожидается минусовая температура и остановится около нуля. Только в апреле питерцы почувствуют тепло, а воздух будет постепенно прогреваться. В начале месяца температура, возможно, поднимется до +5 °С.

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На территории Белоруссии уже сейчас наблюдается оттепель, а потепление систематически будет наступать в течение трех месяцев. В марте выше, 5 градусов тепла, температура не поднимется, поэтому на значительное потепление рассчитывать не стоит.

На нескольких российских территориях, например, на Камчатке или в Амурской области, в марте по-прежнему будет стоять зимняя погода.

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Согласно прогнозированию экспертов, на территории Дальнего Востока не будет резкой смены зимы на весну. В северо-западном направлении, на севере, а также на территории ПФО и ЦФО ожидаются позитивные температурные параметры в марте нынешнего года.

Прогнозы синоптиков на весну 2019 по месяцам

Раннюю или позднюю весну увидят люди в нынешнем году, хотят знать многие россияне. Специалисты метеослужб утверждают своевременный приход весны.  В последней декаде февраля дни начнут увеличиваться, а солнечные лучи станут теплее и пронзительнее.

Каждый месяц весны характеризуется по-своему:

  1. Мартовская погода будет весьма неустойчивой, ожидаются суровые ветра. На севере и на территории ЦФО в ночное время суток температура будет отрицательной. В южных местностях, на Крымском полуострове появятся отголоски первого весеннего тепла. По мнению специалистов, в Центральном регионе, в Поволжье, а также на северо-западе страны в марте ожидается температура выше, чем было в прошедшем году. На территории, Уральского и Сибирского Федерального округов, Приморского края, Камчатки и Якутии температурные показатели будут находиться в пределах нормы. На Чукотке погода будет немного холоднее.
  2. В начале апреля во многие субъекты страны придет весенняя погода. Средний температурный показатель на территории Центрального региона поднимется до 8 °С. В южных местностях днем столбик термометра достигнет отметки от 17 до 20 °С. В последние дни апреля на территории многих регионов температура поднимется до 15 градусов и выше. Возможны дожди.
  3. В мае погода стабилизируется во многих районах страны. В середине месяца температура поднимется до 22 градусов тепла в Центральном регионе. Что касается южных территорий, то в некоторых местах будет достаточно жарко (до +28 °С).

Большинство россиян хотят знать, ранняя или поздняя наступит весна в 2019 году. Ведь это оно из любимых времен года для жителей страны, в этот период многие семьи выезжают за город, готовят шашлыки и интересно проводят время.

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20.02.2019
Теги: когда наступит весна 2019 прогноз

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