Интересные факты из жизни Карла Лагерфельда

19 февраля 2019 года ушел из жизни известный модельер Карл Лагерфельд. Кто был в душе этот загадочный человек, скрывающийся за черными очками? Его биография и личная жизнь были под некой завесой тайной, но много фактов о его семье просочились в Интернет.

Биография Карла Лагерфельда

По словам самого Карла Лагерфельда, его дата рождения не определена, она расплывается от 1933 до 1938 года. Остальные точки его роста известны. Место рождения город Гамбург в Германии.

Год событие 1944 Переехал с родителями (отец – швед, мать – немка) в Бад-Брамштедт. 1947 К этому времени уже владел тремя языками, знал музыкальную грамоту, прекрасно рисовал 1949 Вернулся в Гамбург, где продолжил учебу. 1953 В Париже поступает в школу при Синдикате высокой моды. 1954 Выигрывает конкурс молодых модельеров Fashion Design Competition. 1955 Награжден Первой премией за дизайн пальто, сшитое из шерсти. 1956 Становится ассистентом Пьера Бальмена 1959 Арт-директор дома моды Жана Пату. Каждый год из-под его швейной машинки выходит 2 коллекции одежды. 1963 Создает различные коллекции для домов моды Chloé, Krizia и Charles Jourdan. 1963 Появляется его коллекция свитеров. 1965 Возглавляет итальянский дом моды Fendi, где выпускает меховые коллекции и аксессуары к ним. Одновременно с ним дизайнер французского дома « Chloé». 1974 Выигрывает очередной конкурс и получает награду «Золотую прялку» 1974 Преподает в Венской школе искусства. 1980 Работает несколько лет на телевидении, освещая историю моды. 1980 Вводит моду на мини юбки и юбки – шорты. 1983 Возглавил Дом Шанель, где сохранил ее неповторимый стиль, привнося в дизайн небольшую изюминку своего таланта. 1984 Выпускает одежду и парфюм под собственным брендом. 1990 Коллекцию одежды Карла представляет Клаудия Шиффер. 1991 Придумывает костюмы для фильма «Высокие каблуки» 1993 Становится лауреатом премии Lucky Strike Designer Award. 1996 Получает Награду немецкого общества фотографов. 2000 Становится автором книги “The 3D Diet (Designer, Doctor, Diet)”, в которой описывает собственный опыт похудения. 2002 Выходит фильм «Калласс навсегда», актеры одеты в одежду Лагерфельда. 2004 Создает коллекцию для шведской марки H&M. 2005 Продает свой бренд, вместе с разработками и фотографиями. 2005 Снимает рекламное видео об аромате Шанель №5 с Николь Кидман в главной роли. 2007 Вышел на экраны фильм «Секреты Лагерфельда» 2008 Сшил плюшевого медведя, одетого по последней моде Карла Лагерфельда, которого продали за 1,5 тысячи евро. 2008 Создана компьютерная игра, озвученная голосом модельера. 2008 Занимается проектированием острова в Дубае, где велось строительство домов, отелей и другой инфраструктуры. 2009 Внесен в список самых влиятельных людей мира. 2009 Производитель игрушек Токидоки выпускает куклу, полностью соответствующую образу Карла, в небольшом количестве 1000 штук. И продает ее за 130 долларов. 2009 Выпускает коллекцию мотоциклетных шлемов и шелковых платков. 2010 Получает орден Почетного Легиона за огромный вклад в искусство. 2010 Создает дизайн бутылки Кока-кола лайт. 2010 Рисует карикатуры для сатирического журнала. 2010 На один день становится главным редактором французской газеты. 2010 С ювелирным домом Сваровски создает различные украшения. 2011 Разрабатывает обувь, одежду и аксессуары совместно с компанией Хоган. 2013 Устраивает выставку «Chanel: The Little Black Jacket», снимая мировых знаменитостей в одежде, которая обязательно состояла из черного жакета. 2013 Главный редактор еженедельной газеты Вельт, в которой печатает свои фотографии, статьи и рисует иллюстрации. 2014 Выходит фильм с Кирой Найтли «Once Upon a Time» к 100 летнему юбилею первого магазина продажи одежды Шанель. 2014 Выходит фильм «Ив Сен Лоран», в котором французский режиссер рассказывает о дружбе двух великих модельеров. 2015 В свет выходят его обручальные кольца 2016 Показ круизной коллекции на Кубе. 2017 Разрабатывает модели купальников. 2018 Появляется спортивная одежда под маркой Пума. 2019 18.02 Лагерфельд был госпитализирован из-за плохого самочувствия. А на следующий день скончался.

Во время учебы, помимо костюмов, он создает и парфюмерию. Впоследствии к каждой коллекции одежды Карл производил и подбирал свой парфюм.

Он также приложил руку к созданию обуви и шляп. В конце 80-х Карл работает и в других направлениях, занимаясь дизайном фарфора, украшений и спортивной одежды.

Позже его страстью становится увлечение фотографией. А также книги, которые он привозил со всего света. Самыми любимыми авторами являются Оноре де Бальзак и Федор Михайлович Достоевский. Новым направлением для себя позднее открыл дизайн старых особняков и домов.

В Париже находится собственная галерея Карла Лагерфельда и книжный магазин, где продаются редкие книги и журналы, большая часть из которых посвящена искусству.

Семья

Карл Лагерфельд с раннего детства занимался своим развитием. Он учился рисовать и музицировать, знал 4 языка. Многие пристрастия он унаследовал от своих родителей. Его отец был бизнесменом и знал 12 иностранных языков, а мама прививала сыну изящные искусства.

Карл был поздним ребенком, у него есть сводные братья и сестры от первых браков родителей.

Личная жизнь

Все свое время Карл Лагерфельд посвящал созданию различных шедевров. Он дружил с великими модельерами, близко общался с Ив Сен Лораном. Его спутником жизни был Жак де Башер, который в 1989 году скончался от ВИЧ инфекции.

Но чаще Карл никого близко к себе не подпускал. Единственным его любимым другом была белая кошка Шеппет. Для своей любимицы Карл нанял повара, стилиста и прислугу. Его личная жизнь была посвящена ей. Но кошка платила ему не только лаской, но и приносила прибыль, снимаясь в рекламе фирмы Опель и Shu Uemura. У нее есть страница в Твиттере и еще свой бренд косметики.

Собственной семьи и детей дизайнер не имел.

Самые известные мысли маэстро

Карл давал много интервью и произносил речей. Многие его высказывания цитируются сегодня.

О женщинах России модельер всегда говорил с восхищением, но мужчин называл ужасными. Единственно правильной любовью Карл считал любовь к матери. Аромат духов характеризовал, как трудно описываемый. Считал, что это хорошее настроение, а не набор веществ. Для женщин перечислял виды одежды, которые должны быть у каждой в шкафу: жакет, джинсы, юбка, белая рубашка и футболка. Предлагал всем женщинам изучать «Анну Каренину», говоря, что образованная молодая леди для мужчины, намного лучше необразованной. Дамам, не имеющим никакого таланта, он просто предлагал выйти замуж и нарожать много детей. С осторожностью относился к красной помаде, полагая, что она может женщину как украсить, так и изуродовать.

Карл Лагерфельд был очень разносторонним и способным человеком, который брался за любую творческую работу. К сожалению, таких как он остается все меньше и меньше.