Интересные факты из жизни Карла Лагерфельда
19 февраля 2019 года ушел из жизни известный модельер Карл Лагерфельд. Кто был в душе этот загадочный человек, скрывающийся за черными очками? Его биография и личная жизнь были под некой завесой тайной, но много фактов о его семье просочились в Интернет.
Биография Карла Лагерфельда
По словам самого Карла Лагерфельда, его дата рождения не определена, она расплывается от 1933 до 1938 года. Остальные точки его роста известны. Место рождения город Гамбург в Германии.
|
Год
|
событие
|
1944
|
Переехал с родителями (отец – швед, мать – немка) в Бад-Брамштедт.
|
1947
|
К этому времени уже владел тремя языками, знал музыкальную грамоту, прекрасно рисовал
|
1949
|
Вернулся в Гамбург, где продолжил учебу.
|
1953
|
В Париже поступает в школу при Синдикате высокой моды.
|
1954
|
Выигрывает конкурс молодых модельеров Fashion Design Competition.
|
1955
|
Награжден Первой премией за дизайн пальто, сшитое из шерсти.
|
1956
|
Становится ассистентом Пьера Бальмена
|
1959
|
Арт-директор дома моды Жана Пату. Каждый год из-под его швейной машинки выходит 2 коллекции одежды.
|
1963
|
Создает различные коллекции для домов моды Chloé, Krizia и Charles Jourdan.
|
1963
|
Появляется его коллекция свитеров.
|
1965
|
Возглавляет итальянский дом моды Fendi, где выпускает меховые коллекции и аксессуары к ним. Одновременно с ним дизайнер французского дома « Chloé».
|
1974
|
Выигрывает очередной конкурс и получает награду «Золотую прялку»
|
1974
|
Преподает в Венской школе искусства.
|
1980
|
Работает несколько лет на телевидении, освещая историю моды.
|
1980
|
Вводит моду на мини юбки и юбки – шорты.
|
1983
|
Возглавил Дом Шанель, где сохранил ее неповторимый стиль, привнося в дизайн небольшую изюминку своего таланта.
|
1984
|
Выпускает одежду и парфюм под собственным брендом.
|
1990
|
Коллекцию одежды Карла представляет Клаудия Шиффер.
|
1991
|
Придумывает костюмы для фильма «Высокие каблуки»
|
1993
|
Становится лауреатом премии Lucky Strike Designer Award.
|
1996
|
Получает Награду немецкого общества фотографов.
|
2000
|
Становится автором книги “The 3D Diet (Designer, Doctor, Diet)”, в которой описывает собственный опыт похудения.
|
2002
|
Выходит фильм «Калласс навсегда», актеры одеты в одежду Лагерфельда.
|
2004
|
Создает коллекцию для шведской марки H&M.
|
2005
|
Продает свой бренд, вместе с разработками и фотографиями.
|
2005
|
Снимает рекламное видео об аромате Шанель №5 с Николь Кидман в главной роли.
|
2007
|
Вышел на экраны фильм «Секреты Лагерфельда»
|
2008
|
Сшил плюшевого медведя, одетого по последней моде Карла Лагерфельда, которого продали за 1,5 тысячи евро.
|
2008
|
Создана компьютерная игра, озвученная голосом модельера.
|
2008
|
Занимается проектированием острова в Дубае, где велось строительство домов, отелей и другой инфраструктуры.
|
2009
|
Внесен в список самых влиятельных людей мира.
|
2009
|
Производитель игрушек Токидоки выпускает куклу, полностью соответствующую образу Карла, в небольшом количестве 1000 штук. И продает ее за 130 долларов.
|
2009
|
Выпускает коллекцию мотоциклетных шлемов и шелковых платков.
|
2010
|
Получает орден Почетного Легиона за огромный вклад в искусство.
|
2010
|
Создает дизайн бутылки Кока-кола лайт.
|
2010
|
Рисует карикатуры для сатирического журнала.
|
2010
|
На один день становится главным редактором французской газеты.
|
2010
|
С ювелирным домом Сваровски создает различные украшения.
|
2011
|
Разрабатывает обувь, одежду и аксессуары совместно с компанией Хоган.
|
2013
|
Устраивает выставку «Chanel: The Little Black Jacket», снимая мировых знаменитостей в одежде, которая обязательно состояла из черного жакета.
|
2013
|
Главный редактор еженедельной газеты Вельт, в которой печатает свои фотографии, статьи и рисует иллюстрации.
|
2014
|
Выходит фильм с Кирой Найтли «Once Upon a Time» к 100 летнему юбилею первого магазина продажи одежды Шанель.
|
2014
|
Выходит фильм «Ив Сен Лоран», в котором французский режиссер рассказывает о дружбе двух великих модельеров.
|
2015
|
В свет выходят его обручальные кольца
|
2016
|
Показ круизной коллекции на Кубе.
|
2017
|
Разрабатывает модели купальников.
|
2018
|
Появляется спортивная одежда под маркой Пума.
|
2019
|
18.02 Лагерфельд был госпитализирован из-за плохого самочувствия. А на следующий день скончался.
Во время учебы, помимо костюмов, он создает и парфюмерию. Впоследствии к каждой коллекции одежды Карл производил и подбирал свой парфюм.
Он также приложил руку к созданию обуви и шляп. В конце 80-х Карл работает и в других направлениях, занимаясь дизайном фарфора, украшений и спортивной одежды.
Позже его страстью становится увлечение фотографией. А также книги, которые он привозил со всего света. Самыми любимыми авторами являются Оноре де Бальзак и Федор Михайлович Достоевский. Новым направлением для себя позднее открыл дизайн старых особняков и домов.
В Париже находится собственная галерея Карла Лагерфельда и книжный магазин, где продаются редкие книги и журналы, большая часть из которых посвящена искусству.
Семья
Карл Лагерфельд с раннего детства занимался своим развитием. Он учился рисовать и музицировать, знал 4 языка. Многие пристрастия он унаследовал от своих родителей. Его отец был бизнесменом и знал 12 иностранных языков, а мама прививала сыну изящные искусства.
Карл был поздним ребенком, у него есть сводные братья и сестры от первых браков родителей.
Личная жизнь
Все свое время Карл Лагерфельд посвящал созданию различных шедевров. Он дружил с великими модельерами, близко общался с Ив Сен Лораном. Его спутником жизни был Жак де Башер, который в 1989 году скончался от ВИЧ инфекции.
Но чаще Карл никого близко к себе не подпускал. Единственным его любимым другом была белая кошка Шеппет. Для своей любимицы Карл нанял повара, стилиста и прислугу. Его личная жизнь была посвящена ей. Но кошка платила ему не только лаской, но и приносила прибыль, снимаясь в рекламе фирмы Опель и Shu Uemura. У нее есть страница в Твиттере и еще свой бренд косметики.
Собственной семьи и детей дизайнер не имел.
Самые известные мысли маэстро
Карл давал много интервью и произносил речей. Многие его высказывания цитируются сегодня.
- О женщинах России модельер всегда говорил с восхищением, но мужчин называл ужасными.
- Единственно правильной любовью Карл считал любовь к матери.
- Аромат духов характеризовал, как трудно описываемый. Считал, что это хорошее настроение, а не набор веществ.
- Для женщин перечислял виды одежды, которые должны быть у каждой в шкафу: жакет, джинсы, юбка, белая рубашка и футболка.
- Предлагал всем женщинам изучать «Анну Каренину», говоря, что образованная молодая леди для мужчины, намного лучше необразованной. Дамам, не имеющим никакого таланта, он просто предлагал выйти замуж и нарожать много детей.
- С осторожностью относился к красной помаде, полагая, что она может женщину как украсить, так и изуродовать.
Карл Лагерфельд был очень разносторонним и способным человеком, который брался за любую творческую работу. К сожалению, таких как он остается все меньше и меньше.
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Вера / 20.02.19 00:11Интересно, кому все завещано. Сейчас в мире знаменитостей тенденция подавать в суд друг на друга в борьбе за наследство.
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Светана / 20.02.19 00:11Наверное, стоит создать музей Карла Лагерфельда, думаю, что он будет не меньше Третьяковской галереи, если туда поместить все его работы всех направлений.
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Лера / 20.02.19 00:10Ну, надо же, оказывается мини-юбка, его творение. Действительно ушел великий человек, гений. Мир моды очень многое потерял. И дому Шанель теперь снова подыскивать креативного директора.