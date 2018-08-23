Самые стильные брючные костюмы 2018 года
Женщина всегда тянется к чему-то новому, и смена теплых летних деней на сезон осени-зимы 2018 года прекрасно способствует этой тяге. Когда в жизни хочется перемен, стоит задуматься над сменой образа. Поможет в этом разбор гардероба и составление списка, что нужно будет приобрести на грядущее скорое похолодание.
Внимательное изучение фото и модных тенденций на осень-зиму 2018- 2019 года подскажет привлекательный вариант покупки парочки женских брючных костюмов. Этот элемент в гардеробе в нынешнем 2018 году необходим на самые важные жизненные случаи. Дамам, заботящимся о разнообразии в собственном имидже, такое приобретение точно придется по душе.
История создания брючных костюмов для женщин
Если бы светские барышни начала XX столетия увидели современных девушек в брюках, мини-шортах или прозрачной блузке, у них случился бы массовый культурный шок или коллективный обморок.
А уж пиджак в сочетании со штанами на женщине в то время был просто вершиной неприличного поведения в обществе. Можно было не только схлопотать штраф, но даже попасть за решетку просто из-за прогулки в таком виде.
Многие считают, что первый брючный костюм для женщин изобрела революционер моды несравненная Коко Шанель. Но это всеобщее заблуждение. Впервые в таком костюме появилась одна из феминисток Амели Блумер. И продемонстрировала свою скандальную одежду она обществу аж в середине XIX века. Феминистка всего лишь пыталась доказать миру, что женщине необязательно носить юбки весом более 10 килограммов. Их можно было бы заменить легкими штанами, такими же, как у мужчин.
И все же тогда ей ответили, что женщина не должна показывать миру ноги, даже если они облачены в штаны. Но позже широкие женские брюки назвали блумерами, чтобы отдать честь смелой американке Амелии.
Брюки среди женщин стали популярны в XX веке благодаря велосипеду. Женщинам разрешалось ездить на этом виде транспорта, но юбки могли запутаться и это приводило бы к постоянным травмам. На выручку пришла некая миссис Джонсон, которая изобрела юбку, легко трансформирующуюся в штаны.
Мужчины были в ужасе от такой затеи, а вот женщины пришли в полный восторг. А первые брючные костюмы надели феминистки, активно боровшиеся за равноправие между мужчинами и женщинами в середине прошлого столетия.
Преимущества брючных костюмов для девушек
Впереди маячит сезон осень-зима 2018- 2019 года, а это значит, что летние курортные платья скоро сменятся более строгими и теплыми женскими брючными костюмами. Уже сейчас можно судить по фото в социальных сетях и модным тенденциям, что такого рода туалет в 2018 году станет настоящим хитом. Из преимуществ можно прежде всего выделить комфорт.
Удобные штаны вкупе с практичным верхом не просто подарят чувство внутренней гармонии и хорошее настроение, но также свободу и легкость движений.
Мы часто слышим, что красивые и стильные вещи чересчур неудобны и причиняют дискомфорт. Сочетание брюк и пиджака искусно решает эту проблему. Другое неоценимое качество женских смокингов - универсальность.
В любое время года можно найти свой неповторимый образ, облачившись в брючный костюм. Этот хит - классика, а значит, никогда не сможет выйти из моды.
Самые актуальные модели
Модные тенденции 2018 года и фото женских брючных костюмов, модных на новый сезон осень-зима, очаровательны в своем разнообразии. Очевидно, что каждая девушка в холодное время года сможет найти себе идеальное сочетание брюк и верха.
Самые актуальные модели:
- с укороченными брюками;
- спортивные брючные костюмы;
- с коротким жакетом и брюками на высокой талии;
- с яркими принтами;
- оверсайз;
- узкий приталенный вариант.
Одними из самых интересных моделей стали костюмы, в которых брюки укорочены и слегка доходят до щиколоток. Чаще всего такие модели универсальны и подходят всем женщинам. Эффектно такие сочетания смотрятся с туфлями-лодочками, классическими туфелями на небольшом каблуке, грубоватыми ботильонами или же короткими сапожками.
Жакеты при этом бывают самых разных силуэтов. В качестве декора могут служить стрелки на брюках или манжеты.
Спортивные костюмы помогут любой девушке всегда чувствовать себя комфортно, свободно и раскрепощенно. Осень и зима в 2018 году обещают быть очень холодными, а потому важно рассматривать уютные теплые варианты.
При этом модные тенденции 2018 года обещают, что привычные женские брючные костюмы в спортивном стиле будут стильным мастхэвом. Об этом же свидетельствуют и фото знаменитостей, которые уже летом предпочли спортивного вида брюки и жакеты. К такому костюму прекрасно подходят повседневные сапожки коричневых оттенков или стандартная спортивная обувь.
Брючный костюм со штанами на высокой талии и коротким жакетом станут оптимальным решением для миниатюрных невысоких девушек. Они визуально сделают даму выше и подчеркнут все преимущества хрупкой фигуры.
Дамочкам, любящим выделяться в толпе и коллекционировать восхищенные взгляды окружающих в сезоне осень-зиму 2018 года, придутся по вкусу модные женские брючные костюмы 2018 года с яркими цветами.
Судя по тенденциям и фото, в моде:
- оттенки зеленого (упор на изумруд),
- бело-бежевые;
- коричневые;
- ярко-красные;
- бледно-голубые оттенки.
Не менее популярны кислотные желтые и розовые цвета. Костюм может сочетать в себе сразу несколько цветов, для этого дизайнеры его украшают крупными цветочными узорами, особенно модными обещают быть принты с огурцами. Для полных женщин хорошим вариантом станут брюки и жакет в полоску.
Самые интересные модели - это брючные костюмы без рукавов. Многие женщины не расстаются с такими жакетами ни на день и даже носят его не только в сочетании с родными штанами, но и с различными иными юбками или повседневными джинсами. Отсутствие рукавов не повредит в холодное время года, ведь жакет-безрукавка идеально смотрится с теплыми кофтами самых разных фасонов.
Жакет и брюки отличаются приталенным изящным силуэтом. Для подобного сочетания необходима элегантная узкая обувь.
Бесконечные экспериментаторы оценят скандальную новинку - брючные костюмы размера «Оверсайз». К такому выбору нужно подходить грамотно. Несмотря на кажущуюся универсальность, фасоны таких костюмов порой капризны.
Кстати, дизайнеры потрудились и создали в противовес такой модели узкий приталенный вариант.
Женственная романтичная особа, революционная феминистка, деловая приверженка карьеры - любая девушка сможет найти себе под стать универсальное и стильное решение в виде брючного костюма на холодное время года.
Сочетание стиля и комфорта заставит вас безмерно полюбить брюк, символизирующие комфорт. Осторожно: чрезмерное увлечение брючными костюмами может отразиться на состоянии вашего кошелька.
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А какие брючные костюмы нравятся вам? 3
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Ольга / 23.08.18 16:52Да-да, самое крутое - их можно носить раздельно. Мне очень нравятся варианты пиджаков без рукавов. Только я худенькая, все боюсь, что в плечах будут широкие. Подумываю сделать на заказ по своим меркам в каком-нибудь ателье. Тем более реально скоро осень, для меня это унылое время года, когда надо поднимать себе настроение вещичками-покупочками.
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Виолетта / 23.08.18 16:51Обожаю брючные костюмы. У меня штук 10 уже. Каждый год стабильно по 2 пары покупаю. Вот на этот раз прочла про принты и загорелась. Иногда видела девушек с яркими костюмами, но особого внимания не обращала. А теперь думаю, не только же на работу в брючных костюмах ходить. Куплю-ка себе яркий и буду по улице теперь гулять.
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Ирина / 23.08.18 16:50Мне кажется, брючные костюмы - это самое крутое, что есть у девушки. Можно отдельно и брюки с чем угодно носить, да и сам пиджак отдельно можно носить. Я работаю в офисе и настолько вросла уже в свои пиджаки, что отдельно от штанов их даже летом в прохладные дни ношу на встречи с подругами.