Самые стильные брючные костюмы 2018 года

Женщина всегда тянется к чему-то новому, и смена теплых летних деней на сезон осени-зимы 2018 года прекрасно способствует этой тяге. Когда в жизни хочется перемен, стоит задуматься над сменой образа. Поможет в этом разбор гардероба и составление списка, что нужно будет приобрести на грядущее скорое похолодание.

Внимательное изучение фото и модных тенденций на осень-зиму 2018- 2019 года подскажет привлекательный вариант покупки парочки женских брючных костюмов. Этот элемент в гардеробе в нынешнем 2018 году необходим на самые важные жизненные случаи. Дамам, заботящимся о разнообразии в собственном имидже, такое приобретение точно придется по душе.

История создания брючных костюмов для женщин

Если бы светские барышни начала XX столетия увидели современных девушек в брюках, мини-шортах или прозрачной блузке, у них случился бы массовый культурный шок или коллективный обморок.

А уж пиджак в сочетании со штанами на женщине в то время был просто вершиной неприличного поведения в обществе. Можно было не только схлопотать штраф, но даже попасть за решетку просто из-за прогулки в таком виде.

Многие считают, что первый брючный костюм для женщин изобрела революционер моды несравненная Коко Шанель. Но это всеобщее заблуждение. Впервые в таком костюме появилась одна из феминисток Амели Блумер. И продемонстрировала свою скандальную одежду она обществу аж в середине XIX века. Феминистка всего лишь пыталась доказать миру, что женщине необязательно носить юбки весом более 10 килограммов. Их можно было бы заменить легкими штанами, такими же, как у мужчин.

И все же тогда ей ответили, что женщина не должна показывать миру ноги, даже если они облачены в штаны. Но позже широкие женские брюки назвали блумерами, чтобы отдать честь смелой американке Амелии.

Брюки среди женщин стали популярны в XX веке благодаря велосипеду. Женщинам разрешалось ездить на этом виде транспорта, но юбки могли запутаться и это приводило бы к постоянным травмам. На выручку пришла некая миссис Джонсон, которая изобрела юбку, легко трансформирующуюся в штаны.

Мужчины были в ужасе от такой затеи, а вот женщины пришли в полный восторг. А первые брючные костюмы надели феминистки, активно боровшиеся за равноправие между мужчинами и женщинами в середине прошлого столетия.

Преимущества брючных костюмов для девушек

Впереди маячит сезон осень-зима 2018- 2019 года, а это значит, что летние курортные платья скоро сменятся более строгими и теплыми женскими брючными костюмами. Уже сейчас можно судить по фото в социальных сетях и модным тенденциям, что такого рода туалет в 2018 году станет настоящим хитом. Из преимуществ можно прежде всего выделить комфорт.

Удобные штаны вкупе с практичным верхом не просто подарят чувство внутренней гармонии и хорошее настроение, но также свободу и легкость движений.

Мы часто слышим, что красивые и стильные вещи чересчур неудобны и причиняют дискомфорт. Сочетание брюк и пиджака искусно решает эту проблему. Другое неоценимое качество женских смокингов - универсальность.

В любое время года можно найти свой неповторимый образ, облачившись в брючный костюм. Этот хит - классика, а значит, никогда не сможет выйти из моды.

Самые актуальные модели

Модные тенденции 2018 года и фото женских брючных костюмов, модных на новый сезон осень-зима, очаровательны в своем разнообразии. Очевидно, что каждая девушка в холодное время года сможет найти себе идеальное сочетание брюк и верха.

Самые актуальные модели:

с укороченными брюками;

спортивные брючные костюмы;

с коротким жакетом и брюками на высокой талии;

с яркими принтами;

оверсайз;

узкий приталенный вариант.

Одними из самых интересных моделей стали костюмы, в которых брюки укорочены и слегка доходят до щиколоток. Чаще всего такие модели универсальны и подходят всем женщинам. Эффектно такие сочетания смотрятся с туфлями-лодочками, классическими туфелями на небольшом каблуке, грубоватыми ботильонами или же короткими сапожками.

Жакеты при этом бывают самых разных силуэтов. В качестве декора могут служить стрелки на брюках или манжеты.

Спортивные костюмы помогут любой девушке всегда чувствовать себя комфортно, свободно и раскрепощенно. Осень и зима в 2018 году обещают быть очень холодными, а потому важно рассматривать уютные теплые варианты.

При этом модные тенденции 2018 года обещают, что привычные женские брючные костюмы в спортивном стиле будут стильным мастхэвом. Об этом же свидетельствуют и фото знаменитостей, которые уже летом предпочли спортивного вида брюки и жакеты. К такому костюму прекрасно подходят повседневные сапожки коричневых оттенков или стандартная спортивная обувь.

Брючный костюм со штанами на высокой талии и коротким жакетом станут оптимальным решением для миниатюрных невысоких девушек. Они визуально сделают даму выше и подчеркнут все преимущества хрупкой фигуры.

Дамочкам, любящим выделяться в толпе и коллекционировать восхищенные взгляды окружающих в сезоне осень-зиму 2018 года, придутся по вкусу модные женские брючные костюмы 2018 года с яркими цветами.

Судя по тенденциям и фото, в моде:

оттенки зеленого (упор на изумруд),

бело-бежевые;

коричневые;

ярко-красные;

бледно-голубые оттенки.

Не менее популярны кислотные желтые и розовые цвета. Костюм может сочетать в себе сразу несколько цветов, для этого дизайнеры его украшают крупными цветочными узорами, особенно модными обещают быть принты с огурцами. Для полных женщин хорошим вариантом станут брюки и жакет в полоску.

Самые интересные модели - это брючные костюмы без рукавов. Многие женщины не расстаются с такими жакетами ни на день и даже носят его не только в сочетании с родными штанами, но и с различными иными юбками или повседневными джинсами. Отсутствие рукавов не повредит в холодное время года, ведь жакет-безрукавка идеально смотрится с теплыми кофтами самых разных фасонов.

Жакет и брюки отличаются приталенным изящным силуэтом. Для подобного сочетания необходима элегантная узкая обувь.

Бесконечные экспериментаторы оценят скандальную новинку - брючные костюмы размера «Оверсайз». К такому выбору нужно подходить грамотно. Несмотря на кажущуюся универсальность, фасоны таких костюмов порой капризны.

Кстати, дизайнеры потрудились и создали в противовес такой модели узкий приталенный вариант.

Женственная романтичная особа, революционная феминистка, деловая приверженка карьеры - любая девушка сможет найти себе под стать универсальное и стильное решение в виде брючного костюма на холодное время года.

Сочетание стиля и комфорта заставит вас безмерно полюбить брюк, символизирующие комфорт. Осторожно: чрезмерное увлечение брючными костюмами может отразиться на состоянии вашего кошелька.