Самые смешные комедии 2018 года

За 2018 год на мировых экранах вышло много новых, очень смешных и зажигательных комедий. Вышедшими шедеврами кинематографа можно насладиться уже сейчас.

Список комедий

Ниже представлен перечень комедийных картин.

В нем любой человек найдет, то, что ему обязательно понравится:

«Праздничный переполох». «Добро пожаловать на Юг, или соседям вход воспрещен». «Пурга». «Приключения Паддингтона 2». «Глупый и бессмысленный жест». «Место встречи». «Сердцеед». «Ночные игры». «Леди Берд». «Взрослые игры». «Опасный бизнес». «Статус: Обновлен». «Дэдпул 2». «Красотка на всю голову». «Талли». «Днюха!».

Конечно, это неполный список 2018 года. Но именно в нем собраны самые новые и очень смешные комедии, уже вышедшие на большие экраны. Они непременно поднимут настроение каждому зрителю.

Интересный материал: Мультики 2018: новинки, фото с описанием

Зима 2018 год

Холодный период года в этот раз порадовал премьерами, способных рассмешить любого, даже самого серьезного зрителя. Фанаты комедийного жанра получат массу положительных эмоций:

«Праздничный переполох». Герой Макс работает в крупнейшем агентстве по организации различного рода мероприятий. Однажды мужчине заказывают свадьбу в старинном замке, который был построен в XVII веке. Ему нужно контролировать все: поваров, официантов, фотографов и т. д. В мгновенье подготовительный процесс уходит из-под контроля и тут начинается самое интересное.

«Добро пожаловать на Юг 2, или соседям вход воспрещен». Во время подготовки к празднованию Рождества, жители небольшого острова, расположенного посреди Средиземного моря, сталкиваются с одной проблемой. Там уже много лет не рождались дети и потому играть младенца Христа некому. Единственное что можно сделать, так это попросить «в долг» ребенка у тунисской диаспоры.

Во время подготовки к празднованию Рождества, жители небольшого острова, расположенного посреди Средиземного моря, сталкиваются с одной проблемой. Там уже много лет не рождались дети и потому играть младенца Христа некому. Единственное что можно сделать, так это попросить «в долг» ребенка у тунисской диаспоры. «Пурга». Евгений Никифоров, оперативник криминальной полиции, однажды сделал очень сложный выбор в своей жизни. Уже год его не покидает мысль о том, что он выбрал неправильный путь. Однажды, перед Новым годом, встречает Деда Мороза и тот дает ему странный совет, который поможет вернуть все на свои места. Но перед тем как осуществить это, необходимо Евгений должен понять, что ему нужно на самом деле.

Евгений Никифоров, оперативник криминальной полиции, однажды сделал очень сложный выбор в своей жизни. Уже год его не покидает мысль о том, что он выбрал неправильный путь. Однажды, перед Новым годом, встречает Деда Мороза и тот дает ему странный совет, который поможет вернуть все на свои места. Но перед тем как осуществить это, необходимо Евгений должен понять, что ему нужно на самом деле. «Приключения Паддингтона 2». Случайно зайдя в один из антикварных лондонских магазинов, добрый и воспитанный медведь по имени Паддингтон находит необычную старинную книгу. Но у него нет нужной суммы, чтобы купить ее. И пока герой пытается собрать деньги, ценный экземпляр крадут.

«Глупый и бессмысленный жест» . Это история об одном из владельцев журнала National Lampoon Дугласа Кенни, который ощутимо повлиял на американское общество в период с 1970 по 1980 год. Мужчина создал новую, уникальную «волну» комедийного жанра. Но героя судьба редко давала ему поводы для улыбки.

. Это история об одном из владельцев журнала National Lampoon Дугласа Кенни, который ощутимо повлиял на американское общество в период с 1970 по 1980 год. Мужчина создал новую, уникальную «волну» комедийного жанра. Но героя судьба редко давала ему поводы для улыбки. «Место встречи». К таинственному магу по очереди приходят 9 человек с просьбой исполнить их самые сокровенные желания. Незнакомец способен сделать все, но не просто так, а за определенную плату. Чтобы получить желаемое, каждый гость должен пройти ряд необычных заданий.

«Сердцеед» . Храбрый красавец капитан по имени Невиль, перед тем как отправиться в нелегкий путь в составе армии Наполеона, обещает любимой Полин каждый день писать письма. И вот уже проходит достаточно времени, но от него не единой весточки и Паулина очень переживает. Видя страдания родственницы, ее сестра Элизабет решает написать от его имени.

. Храбрый красавец капитан по имени Невиль, перед тем как отправиться в нелегкий путь в составе армии Наполеона, обещает любимой Полин каждый день писать письма. И вот уже проходит достаточно времени, но от него не единой весточки и Паулина очень переживает. Видя страдания родственницы, ее сестра Элизабет решает написать от его имени. «Ночные игры». Макс и Энни вместе с еще двумя парами каждую неделю встречаются, чтобы «повеселиться». Однажды Брукс, брат Макса, предлагает поиграть в опасный квест. Неожиданно его похищают, а остальные участники просто не понимают, что делать дальше. Жестокая игра без правил, за участие в которой не начисляются баллы, но главный ее приз – это жизнь.

Интересно: Лучшие фильмы о королевских особах

Весна 2018 год

Конечно, весна отличилась меньшим количеством новых комедий, уже вышедших в 2018 году. Зрителей ждут очень смешные, эпичные и трогательные жизненные истории:

«Леди Берд». Ученица католической школы в Сакраменто Кристина МакФерсон, не может найти свое место в жизни. Девушка находится в постоянных поисках себя и старается отличаться от окружающих. Главная цель Кристины – переехать в Нью-Йорк, чтобы полностью изменить свою жизнь.

«Взрослые игры». Молодая калифорнийская красавица Эрика очень любит приключения. Она настолько бесстрашная, что готова на все лишь бы ощутить вкус взрослой жизни. У нее есть две такие же подруги и необычное хобби. Все меняется, когда отчим знакомит ее со своим сыном. Вскоре это тихий и ранимый, так непохожий на Эрику, парень перевернет жизнь девушки.

Молодая калифорнийская красавица Эрика очень любит приключения. Она настолько бесстрашная, что готова на все лишь бы ощутить вкус взрослой жизни. У нее есть две такие же подруги и необычное хобби. Все меняется, когда отчим знакомит ее со своим сыном. Вскоре это тихий и ранимый, так непохожий на Эрику, парень перевернет жизнь девушки. «Опасный бизнес». Гарольд, менеджер фармацевтической компании. Его начальником является лучший друг Ричард, который вместе с партнером собирается продать активы компании и оставить людей без работы. Главный герой узнает о его планах во время очередной деловой поездки в Мексику. Он решает инсценировать собственное похищение, и от лица «похитителей» требует за выкуп от предприятия 5 млн. долларов. Но мужчина и не подозревал, чем обернется для него этот хитроумный ход.

«Статус: Обновлен». Школьник Кайл, как и все его сверстники, не выпускает из рук свои гаджеты. Постоянно сидит в социальных сетях, отмечая лайками каждый понравившийся пост. А также выкладывает свои мысли. Родители дарят ему новый смартфон с необычным приложением, которое каждый его текст воплощает в реальность. Парень чувствует себя счастливым. Но быть звездой мира не так уж и легко, как кажется.

Школьник Кайл, как и все его сверстники, не выпускает из рук свои гаджеты. Постоянно сидит в социальных сетях, отмечая лайками каждый понравившийся пост. А также выкладывает свои мысли. Родители дарят ему новый смартфон с необычным приложением, которое каждый его текст воплощает в реальность. Парень чувствует себя счастливым. Но быть звездой мира не так уж и легко, как кажется. «Дэдпул 2». В жизни веселого и слишком болтливого наемника Уэйда Уилсона, известного всем под псевдонимом Дедпул, появляется суперсолдат с очень странной миссией. Помогая ему, Уэйд начинает глубже задумываться о семье, дружбе, и о том, что значит быть всесильным героем.

Лето 2018 год

В отличие от зимы и весны, лето 2018 года оказалось скупым на новые комедии. Три уже вышедшие очень смешные киноленты, представленные ниже, стоят того, чтобы потратить на них свободное время:

«Красотка на всю голову». Рене постоянно борется с лишним весом, сидит на различных диетах, ходит на фитнес. Девушка упорно пытается достичь цели. Во время очередной тренировки в спортзале она падает с велотренажера и сильно ударяется головой. После случившегося она начинает видеть в зеркале себя красивой.

«Талли» . Главные герои – молодые родители, воспитывающие двоих детей. Оба измучены бытовыми проблемами, да еще и ждут появления на свет третьего ребенка. Состоятельный родственник решает сделать им необычный сюрприз. Он дарит ночную няню для малыша, за услуги которой решает платить сам. Девушку зовут Талли, она очень красива, и делает все, чтобы угодить, особенно женатому мужчине.

. Главные герои – молодые родители, воспитывающие двоих детей. Оба измучены бытовыми проблемами, да еще и ждут появления на свет третьего ребенка. Состоятельный родственник решает сделать им необычный сюрприз. Он дарит ночную няню для малыша, за услуги которой решает платить сам. Девушку зовут Талли, она очень красива, и делает все, чтобы угодить, особенно женатому мужчине. «Днюха!». После дня рождения товарища, Антон просыпается в другом городе. Он заперт в квартире, и не помнит ничего из того что произошло вчера. Зато осталась память о его подвигах в видеороликах, заполонивших социальные сети. И скоро их увидит Марина, девушка, которой он безумно любит.

Постепенно кинематографический список 2018, который представляют зрителям владельцы сайтов, пополняется новыми очень смешными комедиями. Все уже вышедшие картины, можно посмотреть в интернете.