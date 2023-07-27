Как правильно заморозить укроп на зиму в морозилке

Как заморозить укроп на зиму, какая нужна подготовка перед отправкой в морозилку. Лучшие способы заморозки — с солью, маслом, бульоном, целиком и измельченный. Рецепты простых блюд с размороженным укропом
Укроп используют как пряную добавку, чтобы придавать вкус и аромат салатам и другим разнообразным блюдам. Рассмотрим, как замораживать зелень на зиму в морозилке.
Подготовка
Подвергать замораживанию нужно зелень, не достигшую стадии цветоносов, собранную в начале лета. Особенности сбора и подготовки:
- Отсортировать укроп, убрать пожелтевшие и вялые веточки, стебли, подвергшиеся воздействию насекомых и повреждениям механического характера. Оставить только цельные веточки, сочные и свежие, которые еще не успели обрасти зонтиками.
- Промыть зелень под холодной проточной водой, уделяя стебелькам особое внимание.
- Хорошо просушить зелень, чтобы она не была влажной. Не будет лишним промокнуть ее бумажным полотенцем.
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Способы заморозки
Укроп замораживают различными способами. Чтобы выбрать идеальный, стоит попробовать все варианты.
Целыми веточками
В таком виде зелень одинаково хорошо подойдет и для украшения блюд, и для добавления в салаты. Подготовленные, промытые и абсолютно сухие веточки формируют в пучок, укладывают в тару, пригодную для заморозки (например, пластиковый контейнер с крышкой или пакеты соответствующего назначения). Если это пакет, скручивают его трубочкой для удаления ненужного воздуха и убирают в морозильный отсек холодильника.
По мере необходимости укроп достают и размораживают естественным образом в условиях комнатной температуры. На это уходит буквально пять минут.
Измельченный укроп
Заранее подготовленную зелень (промытую, просушенную) как можно мельче рубят и перекладывают в контейнер (следует внимательно читать на обороте, предназначен ли он для хранения продуктов в условиях низких температур). Аналогичным способом можно заморозить зелень в пакетах, главное — сильно их не сдавливать, иначе они прилипнут один к другому, доставив неудобство при извлечении.
Небольшие порции измельченного укропа
Принцип аналогичен предыдущему варианту, разница в таре. Измельченный укроп расфасовывают не в контейнеры, а в пакеты, но не большие, а маленькие, с застежкой, вмещающие небольшое количество укропной зелени, буквально на приготовление одного блюда или салата. Заготовку убирают в холодильник на пару часов, достают, прижимают ладошкой, выпуская воздух, и обратно отправляют в морозильное отделение.
Заморозка свежего укропа в фольге
Такой способ тоже годится для заморозки. Фольга выручает, если непосредственно перед процессом обнаружилось, что пакеты закончились и магазины закрыты. Все, что нужно — смастерить из фольги кулечки-пакетики, наполнить их измельченной зеленью и завернуть тщательно края, тем самым предотвращая попадание воздуха.
При желании можно сделать большую заготовку в фольге. Она пригодится на случай грандиозного праздничного застолья, когда нужно приготовить множество угощений с большим содержанием укропа.
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Заморозка укропа в кубиках льда
Этот способ не требует соблюдения всех подготовительных этапов — промывки веточек вполне достаточно. Просушка в этом случае не нужна:
- Мелко нарубленную укропную зелень равномерно распределяют по ячейкам формы для заготовки льда как можно плотнее.
- Заливают кипяченой холодной водой. Горячей нельзя, потому что укроп сварится и потеряет все полезные свойства.
- Отправляют в морозилку до момента полного монолитного застывания. Вынимают, извлекают из формочек, перекладывают в пакет и возвращают обратно в морозилку.
Заморозка измельченного укропа в масле
- Для получения такой заготовки из свежего укропа необходимо повторить все манипуляции с формочками: нарезать промытый укроп, наполнить им ячейки формы, но вместо воды залить маслом. Подходит оливковое или подсолнечное, а еще лучше сливочное, предварительно растопленное и остывшее.
- Убрать заготовку в морозилку, часа через три достать, извлечь кубики из формочек, переложить в пакет и отправить в морозилку. Не менее интересный способ заготовки — залить укроп любым бульоном.
Заморозка укропа в бутылках
Не стоит торопиться выбрасывать пустые пластиковые бутылки из-под воды или других напитков. Это отличные контейнеры для хранения свежей зелени укропа. Принцип действий таков:
- Неповрежденные веточки укропа промыть и просушить, наполнить подготовленную емкость.
- Кубик льда положить сверху, закрыть тару и убрать в морозилку.
Срок хранения замороженного укропа
Разобравшись со всеми возможными способами, как заморозить укроп, чтобы хватило на всю зиму, самое время узнать о сроке годности.
Укроп в замороженном виде можно использовать в течение года и даже более, но при условии соблюдения всех правил во время процесса. Помимо привлекательного товарного вида, зелень остается полезной и годится для добавления в любимые блюда.
Лед и масло увеличивают срок годности заготовки. А вот чего точно не стоит делать, так это подвергать неиспользованный сразу укроп повторной заморозке.
Приготовление простых блюд с укропом
Придать любому, казалось бы, самому обыденному блюду аромат и свежие нотки лета очень просто с помощью укропа. Хозяйкам на заметку простые рецепты.
Укропный соус
Отличная альтернатива магазинным вариантам всевозможных соусов и кетчупов из очень простого перечня продуктов.
Ингредиенты:
- укроп — 1 пучок;
- чеснок — 10 зубчиков;
- лимон — 1 штука;
- оливковое масло — 100 г;
- соль — 1 ч. л.
Приготовление:
- Почищенный чеснок промываем вместе с укропом, закладываем в чашу блендера.
- Туда же же отправляем цедру лимона, полностью выдавливаем из цитруса сок и дополняем оливковым маслом.
- Ориентируясь на личные вкусовые предпочтения, солим массу.
- Измельчаем в блендере.
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Бутерброды с зеленью укропа и яйцом
На приготовление вкусного завтрака понадобится буквально 10 минут. Все нужное наверняка найдется на каждой кухне.
Ингредиенты:
- ломтики ржаного хлеба;
- зелень петрушки и укропа;
- яйца куриные;
- майонез и соль — по вкусу.
Приготовление:
- Отвариваем яйцо вкрутую, очищаем, остужаем, измельчаем с помощью вилки.
- Отрезаем нужное количество хлеба, в зависимости от того, сколько человек хотим накормить.
- Рубим зеленый лук, петрушку и укроп как можно мельче и соединяем с яйцом, заправляем майонезом, если нужно — солим. Чтобы не переборщить, помним, что в составе майонеза соль уже есть.
- Выкладываем яичную массу с зеленью на ломтик хлеба.
Если хотите взять такой бутерброд в качестве перекуса с собой в дорогу, накройте его вторым ржаным ломтиком.
Зеленый коктейль
Приготовление зеленого (в полном смысле этого слова) напитка займет считанные минуты. Он окажет благотворное влияние на организм, насыщая его необходимыми витаминами.
Ингредиенты:
- укроп и петрушка — по 1 пучку;
- щавель и шпинат — по 1 пучку;
- вода — 200 мл.
Приготовление:
- С растений срезаем грубые участки, нужную часть тщательно промываем.
- Отправляем в чашу блендера и заливаем водой.
- Пару минут взбиваем составляющие коктейля и разливаем по бокалам.
Омлет с укропом
Еще один вариант вкусного, легкого, быстрого, а главное полезного завтрака.
Ингредиенты:
- зелень — 20-30 г;
- яйцо куриное — 3 шт.;
- перец и соль — по вкусу;
- сливочное масло — 1 ч. л.
Приготовление:
- Измельченную зелень соединяем с сырыми яйцами, солим, перчим, перемешиваем.
- Выливаем смесь в раскаленную сковороду, где уже растопили немного сливочного масла.
- Готовим 3-4 минуты на умеренном огне под закрытой крышкой.
Для более оригинальной подачи сверху украшаем блюдо укропом.
Заморозка укропа — отличная возможность ощутить свежесть лета в приготовленных блюдах независимо от времени года. Выбирайте наиболее понравившийся вариант и делайте запасы свежей зелени.
Итоги
- В замороженном по всем правилам укропе долго сохраняются все витамины и полезные вещества. Перед началом процесса нужно перебрать его, промыть и просушить.
- Существуют разные способы заморозки: целыми веточками, измельченный, в кубиках льда с добавлением воды, любого масла или бульона.
- Срок хранения замороженного укропа — более 2 лет, что позволяет добавлять зелень в блюда независимо от времени года.