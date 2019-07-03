Посадка и уход осенью за Тюльпанами в открытом грунте

Посадка и уход за тюльпанами требует определенных навыков и знаний, которые помогут вам избежать болезней и вредителей. Посадка и уход за тюльпанами осенью в открытом грунте основывается на нескольких важных аспектах, о которых вы узнаете далее.

Когда сажать тюльпаны осенью в грунт

Для посадки луковиц рекомендуется выбирать теплые осенние дни, начиная с конца сентября и заканчивая серединой ноября. Когда температура ночью опускается ниже нуля, лучше всего отказаться от посадки.

Это приведет к тому что ваши луковицы просто замерзнут или на следующий год не приживутся. Конечно же существуют и правила посадки по регионам, которые также помогают избежать различных проблем.

Посадка луковиц по региону

Определенно, оптимальным сроком для посадки тюльпанов считается середина сентября. Но тут стоит также учесть такие факторы, как бабье лето, погоду и температуру. Высадка луковиц осуществляется тогда, когда температура почвы составляет от +10С° до +7С°, но не ниже.

Когда лучше сажать:

в условиях Сибири нужно успеть посадить тюльпаны до конца сентября, чтобы они успели укорениться и накопить дополнительные питательные компоненты;

в Подмосковье можно сажать до первого снега, что позволит вам в значительной степени повысить всхожесть;

в южных регионах, рекомендуется посадить тюльпаны до декабря, но если температура не опускается ниже нуля, то можно сажать и зимой.

Конечно же, многое зависит от природно-климатических условий вашего региона. Каждый аспект нужно учитывать предварительно.

Посадка по лунному календарю

Сажать цветы по лунному календарю нужно на возрастающую луну. Таким образом ваши цветы смогут максимально эффективно накопить питательные элементы к зиме. Также возрастающая луна благотворно влияет на качество всходов как весной, так и осенью.

Место для высадки тюльпанов

Тюльпан - это очень нетребовательная садовая культура, и, хотя он может адаптироваться к любым условиям, его лучше всего выращивать в открытых, но защищенных от ветра местах. Часто луковицы тюльпанов используют для озеленения дворов, разноцветных фигур, цветников в парках и садах. Поздние сорта переносят затенение, что способствует продолжительному цветению.

Перед посадкой нужно отсортировать луковицы и убрать все больные или поврежденные. Глубина посадки луковицы зависит от ее размера и сорта тюльпана. Советы для начинающих садоводов:

Оптимальная глубина для взрослой крупной луковицы – от 12 до 15 см. Но стоит помнить о том, что чем глубже вы посадите луковицу, тем выше и крупнее будет сам цветок. Имея большую площадь и высоту укоренения, стебель тюльпана будет массивнее и длиннее. Не стоит углублять луковицы более чем на 20 см. Так они могут не прорасти в первый год. Высаживать цветы стоит на определенном расстоянии. Большие материнские луковицы сажают в 10 см друг от друга, мелкие можно рассаживать поближе. Высадка происходит в шахматном порядке. После посадки, луковицы слегка присыпают землей и поливают небольшим количеством воды, чтобы земля их обволокла. Затем, лунки засыпают грунтом и слегка придавливают. Тюльпанам необходим более плотный грунт, но не слишком.

Остается лишь подготовить высаженные луковицы к зимовке. Тюльпаны многолетние растения, и они приспособлены к низким температурам. Но если зима предстоит суровая, стоит уберечь почву и луковицы от растрескивания в мороз. Для этого, землю накрывают соломой, хворостом или листвой.

Как правильно сажать тюльпаны пошагово

Посадка и уход за тюльпанами в Сибири в открытом грунте требуют определенных знаний. Только таким образом удастся получиться хороший эффект цветения. Для начала нужно правильно подобрать почву и место, внести удобрение. Даже если вы сажаете осенью, все равно нужно заранее удобрить почву.

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Посадка луковиц:

Перед посадкой продержите луковицы в холодильнике всю ночь, затем опустите в слабый раствор перманганата калия примерно на полчаса, а затем посадите их. Перед посадкой нужно заранее подготовить специальный ящик для замачивания луковиц. Положите луковицы близко друг к другу, засыпьте слоем почвы выше 5 сантиметров. Как только тюльпаны начнут выпускать листья их можно сразу же пересаживать.

В настоящее время многое еще зависит от выбранных сортов. В данной ситуации вы сможете получить максимально хороший урожай без каких-либо сложностей. Цветы будут появляться равномерно, создавая хорошую композицию.

Подготовка почвы

Осень – это то время, когда необходимо позаботиться о весне. Посадка луковичных весенних цветов, таких как тюльпаны, нарциссы, крокусы или гиацинты, осуществляется исключительно осенью.

Многие люди считают логичным высаживать весенние кратковременные цветущие растения, ранней весной. Это ошибочное мнение. Опытные садоводы твердят, что осень – это единственный подходящий период для высадки тюльпанов. Почему так? Стоит разобраться!

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Советы по подготовке почвы:

Луковицы тюльпанов очень боятся избытка влаги и могут быстро сгнить. Для того чтобы предотвратить подобное, в почву вносят немного песка. Желательно заранее приготовить лунки, положив на самое дно немного песка и присыпав его грунтом. Супесчаный грунт предотвратит скопление избыточной влаги. Чтобы цвет тюльпанов был насыщенный, а бутоны большими, на конец августа в землю вносят удобрения (перегной, компост или суперфосфат). Высаживать лучше всего свежие, не подсушенные и необработанные луковицы. Их можно приобрести на садовых или цветочных рынках, сразу после выкопки тюльпанов. Примерное время – конец июля или начало августа. После покупки, луковицы хранят в темном и прохладном месте с небольшой влажностью, завернув в войлочную ткань, до самой высадки.

Чтобы предотвратить возможные болезни и уберечь растение от вредителей, перед посадкой луковицы вымачивают. Для вымачивания готовят слабый раствор перманганата калия (марганцовки). В нем выдерживают луковицы на протяжении полутора часа. После вымачивания, оставшийся раствор разливают по лункам.

Уход за посадками

Существует множество причин, по которым высадку тюльпанов проводят именно осенью. Чтобы понять, необходимо углубиться в физиологию данного растения. Для стремительного роста, тюльпану необходимо длительное охлаждение.

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Все дело в том, что после понижения температуры, луковица вырабатывает активное вещество, которое ускоряет темпы роста, а также улучшает качество самого цветка. В природе, дикие тюльпаны начинают прорастать практически одновременно с подснежниками, сразу после таянья последнего снега.

Стоит также отметить тот факт, что при ранней весенней посадке луковиц, период укоренения занимает много времени и растение появляется очень поздно. Иногда, тюльпаны даже не успевают зацвести и погибают с приходом лета. Также при посадке луковиц весной, существует большой риск их болезней. Высокая температура создает благоприятные условия для развития фузариоза.

Полезные советы для цветоводов

Посадка и уход за тюльпанами в открытом грунте осенью не может обойтись без пластиковых бутылок. Они создают не только парниковый эффект, но и еще защищают зимой от резких перепадов температур, что немаловажно. Советы цветоводам:

Самый оптимальный месяц для посадки – это конец сентября. Выбирайте сорта тюльпанов, которые будут расти в ваших климатических условиях. Перед посадкой обязательно внесите в почву органические удобрения. Обязательно луковицы перед посадкой замочите в марганцовке.

Столь простые советы обязательно ускорят рост ваших цветов. Также не стоит забывать о поливе, который создаст соответствующую микрофлору. Посадка тюльпанов не так уж и сложна, поэтому можно с легкостью приступать к выполнению представленных рекомендаций.

Посадка тюльпанов в корзинки

Существует большое количество разнообразных методов посадки луковичных растений. Что касается тюльпанов, то опытные садоводы очень часто используют корзинки из синтетических материалов. Особенность данной технологии заключается в том, что вы можете создавать отдельные группы тюльпанов одного сорта или цвета.

Также данная корзина защищает корни растений от вредителей, в том числе и грызунов. Данные корзинки с тюльпанами просто закапываются в землю. То есть предварительно проращиваем в корзине цветы, а после их углубляют в открытый грунт.

Болезни и вредители

Особенность тюльпанов как садовых растений заключается в том, что они практически не подвергаются воздействию вредителей. Ранней весной, когда они расцветают, большая часть насекомых еще отходит от зимней спячки и им практически не интересны данные растения. Также у тюльпанов очень толстый стебель, который тяжело прокусить вредителям.

Уже летом можно столкнуться с несколькими проблемами:

мучнистая роса. Проявляется если рядом есть уже поврежденные кусты других растений. В данном случае нужно обработать специальными препаратами, чтобы избавиться от проблемы. Если сажать тюльпаны на тех участках, где большую часть дня нет прямых солнечных лучей, то можно в значительной степени сократить проблемы;

гниение нижней части стебля. Происходит из-за обильного полива и этот факт может стать причиной появления вредителей. Если вокруг тюльпанов очень сыро, то обязательно появятся улитки и слизняки, которые начнут, есть растения. Нужно максимально сократить полив, подпушить землю. В кратчайшие сроки проблема исчезнет.

Столь простые и в тоже время эффективные методики обязательно помогут добиться хорошего цветения. Осенью посадка и уход за тюльпанами в открытом грунте отличается некоторыми важными аспектами, если вы проживаете в Подмосковье.

Размножение тюльпанов

Размножение тюльпанов происходит семенами в теплицах в крайне редких случаях. Чаще всего садоводы прибегают к луковичной посадке. Это максимально эффективно и цвести растение будет уже в первый год.

Посадка и уход за тюльпанами в открытом грунте осенью можно проводить по фото. Это позволит избежать проблем. Размножение проводится только луковицами, так как это максимально удобный и эффективный варианты выращивания.

Пересадка

Пересадку тюльпанов рекомендуется проводить весной. Посадка и уход в открытом грунте осенью на Урале проводится должна в указанные сроки, тоже самое касается и пересадки.

Пересаживать нужно только в том случае если возникают какие-то проблемы с растениями. Если вносить ежегодно минеральные и органические удобрения, то данные процедуры не понадобятся.

Подкормка тюльпанов осенью

Подкормка тюльпанов после посадки очень важна, так как корневая система начнет активно развиваться. Существуют уже готовые минеральные удобрения, которые остается только развести по инструкции. Но вы можете также комбинировать с органическими удобрениями.

Советы от профессиональных садоводов:

После того как вы высадили растения в грунт, нужно полить раствором теплой воды и фосфора. На 10 литров воды нужно 30 грамм данного микроэлемента. Сильно заливать не нужно, чтобы тюльпаны не начали быстро расти. Также в верхний слой почвы можно добавить небольшое количество древесной золы. Также сверху на грунт можно уложить перегной, который в весенний период пропитается влагой и ускорит всходы ваших тюльпанов. Также рекомендуется осенью проводить мульчирование соломой, которая в последствие также станет отличным удобрением.

Все представленные советы и рекомендации обязательно помогут вам получить обильное цветение уже на следующий год.

Конечно же не забывайте про правильный выбор места для посадки, советы экспертов и многое другое. Только таким образом удастся добиться отличных результатов.