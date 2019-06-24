Сальвия - когда сажать и как ухаживать

Садоводы часто пытаются выращивать растения, которые сочетают в себе не только красоту, но и полезные свойства. Представляем изящную сальвию, фото цветов которой будет радовать вас весь сезон. Когда сажать сальвию и как ухаживать за ней?

Особенности сальвии

Русское название сальвия или шалфей происходит от латинского словосочетания «быть здоровым». Другое распространенное название «священная трава». Относится к семейству Яснотковых. У нас однолетник, хотя есть двулетние и многолетние сорта Стебель. Зеленый, длинный, поднимается на высоту более метра, имеет 4 грани. Листья. Перистые или рассеченные, с одной стороны темные, с другой светлые. Цветы. Небольшие, но их много, преимущественно синих оттенков, собраны в колос. Сегодня выведены сорта различного цвета. Разрастаясь, сальвия образует целые клумбы цветов. Период цветения. В основном май-начало июня. При правильном уходе может зацвести второй раз в конце лета.

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Родина

Местом происхождения сальвии считаются страны Средиземноморского бассейна и Азии. Сейчас растет на огромных территориях всего земного шара, кроме Австралии. В российских цветниках в основном выращивается шалфей лекарственный.

Выращивание сальвии из семян

Высадку сальвии производят сразу в миксбордер осенью, не дожидаясь появления рассады. Фото таких цветов уже можно делать на следующий год в середине лета.

Посадку начинают в феврале в посадочные ящики.

Пошаговая инструкция высадки:

Готовят контейнеры под рассаду, ставят на солнечное место. Температура произрастания выше 20 градусов. Ящики обрабатывают антибактерицидными препаратами. Землю берут воздухопроницаемую, ее рыхлят, добавляют перегной и азотистые подкормки. На дно насыпают дренаж. Поливают. Семена предварительно замачивают в растворе корневина. Посадку производят вглубь, но всего на сантиметр, присыпая почвой, но не утрамбовывая. Необходимо досвечивание. Посевы располагают на расстоянии длины большого пальца между рядами. Затем контейнеры накрывают, чтобы не уходила влага, но постоянно проветривают.

Всходы появляются через 2 недели. Когда посевы дадут не меньше 3 листов, производят пикировку, пересаживая лишние сеянцы на пустые места или в другие горшочки, выбрасывая плохие растения.

Цветок быстро растет, поэтому на первых порах необходимо его обрезать, чтобы куст стал гуще.

Сальвию для раннего получения цветов выращивают и в теплице. Когда сажать и как ухаживать определяют в зависимости от региона.

Посадка сальвии в открытый грунт

В открытый грунт высевают многолетнюю или двулетнюю сальвию в сентябре.

На участке подбирают подходящее место, которое будет освещаться большую часть дня и защищенное от северных ветров. Возможно, с южной стороны. Почву перекапывают, вносят удобрения. Действуют осторожно, так как избыток и недостаток питательных веществ может плохо сказаться на шалфее. В первом случае развивается только зелень, цветы и бутоны растение будет сбрасывать. Во втором, сальвия мельчает, как листовые пластины, так и цветы. Стебли размягчаются и падают, куст распадается, обнажая середину. Этот фактор сказывается также на формировании цветков. Землю обливают кипятком и дают слегка остыть. Это поможет уничтожить насекомых и быстро взойти цветку. Высевают в ямку, заглубляясь на 2 сантиметра, на расстоянии 25 см между растениями, чтобы они росли дружными рядами. На зиму семена укрывают агротекстилем, не очень толстым, но который пропускает воду. Весной производят пикировку.

Дальнейшие действия почти не отличаются от ухода за растениями, растущими в любых условиях.

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Особенности ухода

Сальвия – малотребовательный кустик. Рассада цветов не требует особых знаний того, когда сажать и как ухаживать. Правильный подход к возделыванию не позволяет погубить растение и сделать его еще более привлекательным в жизни и на фото.

Как ухаживать за сальвией:

Обязательно внесение под шалфей органики и минералов для пышного цветения. Удобрение меняется в течение вегетационного периода. Азот подается первым, он помогает сформировать вид растения, поддерживает структуру стеблей и листьев. Перед появлением бутонов и цветением добавляют фосфорные и калийные. Для многолетних видов осенью вносят компост. Увлажнение проводят, если почва стала растрескиваться и в самые жаркие дни. Чтобы создать более декоративный вид, кусты, сальвии обрезают, слегка укорачивая веточки и удаляя отцветшие и засохшие части. Искореняя лишние побеги, вы предотвратите разрастание вширь, на территорию других растений. Многолетники требуют укрытия на зиму. В период роста не забывают обрабатывать землю, удалять сорняки.

Заболевания и вредители

Сальвия практически не поражается грибковыми заболеваниями. А из-за сильного запаха многие вредители обходят шалфей. Но находятся небольшое количество тех, кто питается соком растения.

Среди них тля. Ее разносят и пасут муравьи. Для борьбы необходимо пролить вокруг растения, на некотором расстоянии от корней, средством от муравьев. А сам саженец обработайте жидкостью на основе хозяйственного мыла.

Улитки и слизни могут объедать листья. Стоит собрать их руками, а для профилактики разложить золу, камушки или шишки вокруг цветов.

Для борьбы с белокрылками, трипсами и паутинными клещами используют инсектицидные препараты.

Когда на улице сильная засуха и пониженная влажность можно заметить легкое увядание листьев, тогда растение достаточно полить.

Основные виды и сорта с фото с названиями

Многовековая история существования привела сальвию к делению на различные формы. Посадка и уход в открытом грунте за которыми, может отличаться в разных регионах страны от условий произрастания.

Вид Особенности Шалфей лекарственный Травянистое растение до 0,7 м, цветы преимущество фиолетовые. Луговая Сальвия луговая имеет большие цветоносы молочного или голубого цвета. Фото цветов поражает цветением в середине лета. Трансильванская Морозоустойчивый, растет в полутени. Лесная Холодостойкий сорт до 60 см, многолетний, размножается делением каждые 3 года. Болотная Высокое растение, листья удлиненные, стебли колышущиеся, любит увлажнение. Считается одной из самых красивых. Мутовчатая Лиловые соцветия, цветение продолжается все лето. Длинные черешки, листы опушенные, требует солнечного местоположения, не боится засухи. Голубая Малорастущая культура, не переносит морозы. Окраска яркая, небесного цвета. Цветет до середины осени.

Каждый садовод может подобрать среди сортового разнообразия сальвии, подходящие для своего участка.

Сорта сальвии рассмотрим в таблице.

Использование в дизайне

В силу своего возраста (выращивают несколько тысячелетий), сальвия давно перекочевала с полей на клумбы садоводов. И они научились применять его с пользой:

Сажают на клумбах, как растение первого и второго плана. Можно посадить в сочетании с цветами противоположного цвета.. Отлично вписывается в ландшафт впереди заборов и миксбордеров.

Люди обратили внимание и на красоту сальвии, и на его состав несколько тысячелетий назад, поэтому разнообразно его применение. Сальвия – милый цветок. Из него можно сделать клумбу микс, подобрав разные цвета и сорта. Уход за ним успокаивает нервы, снимает напряжение и стресс.

Лекарственные свойства сальвии

Официальная медицина признала цветок несколько веков назад, его состав имеет широкий спектр действий:

Кровеостанавливающее средство. Расширяет сосуды. Успокаивает нервную систему. Антивирусное лекарство. Снимает опухоли, помогает при кожных заболеваниях. Улучшает пищеварение при болезни ЖКТ. Отваром лечат гипертонию и другие заболевания сердца. Зубная боль отступает при полоскании с цветком. Является антисептиком, можно смазывать раны для быстрого заживления. Широко применяют в косметических средствах, как антисептик.

Сальвия мистическая

Очень давно народ наделил сальвию мистическими свойствами:

В семье он дарит покой и счастье, помогает в рождении детей. Защищает храмы, в которых его сжигают. Дым шалфея помогает в приобретении мудрости и ясновидения. Считается восстановления памяти. Положенный листик сальвии в кошелек привлекает богатство.

Среди цветов сальвия занимает достойное место. Узнайте, когда сажать и как ухаживать многолетние и однолетние виды, вырастите красивую клумбу и наслаждайтесь ее фото в зимний период.