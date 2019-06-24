Сальвия - когда сажать и как ухаживать
Садоводы часто пытаются выращивать растения, которые сочетают в себе не только красоту, но и полезные свойства. Представляем изящную сальвию, фото цветов которой будет радовать вас весь сезон. Когда сажать сальвию и как ухаживать за ней?
Особенности сальвии
- Русское название сальвия или шалфей происходит от латинского словосочетания «быть здоровым». Другое распространенное название «священная трава». Относится к семейству Яснотковых.
- У нас однолетник, хотя есть двулетние и многолетние сорта
- Стебель. Зеленый, длинный, поднимается на высоту более метра, имеет 4 грани.
- Листья. Перистые или рассеченные, с одной стороны темные, с другой светлые.
- Цветы. Небольшие, но их много, преимущественно синих оттенков, собраны в колос. Сегодня выведены сорта различного цвета. Разрастаясь, сальвия образует целые клумбы цветов.
- Период цветения. В основном май-начало июня. При правильном уходе может зацвести второй раз в конце лета.
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Родина
Местом происхождения сальвии считаются страны Средиземноморского бассейна и Азии. Сейчас растет на огромных территориях всего земного шара, кроме Австралии. В российских цветниках в основном выращивается шалфей лекарственный.
Выращивание сальвии из семян
Высадку сальвии производят сразу в миксбордер осенью, не дожидаясь появления рассады. Фото таких цветов уже можно делать на следующий год в середине лета.
Посадку начинают в феврале в посадочные ящики.
Пошаговая инструкция высадки:
- Готовят контейнеры под рассаду, ставят на солнечное место. Температура произрастания выше 20 градусов. Ящики обрабатывают антибактерицидными препаратами.
- Землю берут воздухопроницаемую, ее рыхлят, добавляют перегной и азотистые подкормки. На дно насыпают дренаж.
- Поливают.
- Семена предварительно замачивают в растворе корневина.
- Посадку производят вглубь, но всего на сантиметр, присыпая почвой, но не утрамбовывая.
- Необходимо досвечивание.
- Посевы располагают на расстоянии длины большого пальца между рядами. Затем контейнеры накрывают, чтобы не уходила влага, но постоянно проветривают.
Всходы появляются через 2 недели. Когда посевы дадут не меньше 3 листов, производят пикировку, пересаживая лишние сеянцы на пустые места или в другие горшочки, выбрасывая плохие растения.
Цветок быстро растет, поэтому на первых порах необходимо его обрезать, чтобы куст стал гуще.
Сальвию для раннего получения цветов выращивают и в теплице. Когда сажать и как ухаживать определяют в зависимости от региона.
Посадка сальвии в открытый грунт
В открытый грунт высевают многолетнюю или двулетнюю сальвию в сентябре.
- На участке подбирают подходящее место, которое будет освещаться большую часть дня и защищенное от северных ветров. Возможно, с южной стороны. Почву перекапывают, вносят удобрения. Действуют осторожно, так как избыток и недостаток питательных веществ может плохо сказаться на шалфее. В первом случае развивается только зелень, цветы и бутоны растение будет сбрасывать. Во втором, сальвия мельчает, как листовые пластины, так и цветы. Стебли размягчаются и падают, куст распадается, обнажая середину. Этот фактор сказывается также на формировании цветков.
- Землю обливают кипятком и дают слегка остыть. Это поможет уничтожить насекомых и быстро взойти цветку.
- Высевают в ямку, заглубляясь на 2 сантиметра, на расстоянии 25 см между растениями, чтобы они росли дружными рядами.
- На зиму семена укрывают агротекстилем, не очень толстым, но который пропускает воду.
- Весной производят пикировку.
Дальнейшие действия почти не отличаются от ухода за растениями, растущими в любых условиях.
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Особенности ухода
Сальвия – малотребовательный кустик. Рассада цветов не требует особых знаний того, когда сажать и как ухаживать. Правильный подход к возделыванию не позволяет погубить растение и сделать его еще более привлекательным в жизни и на фото.
Как ухаживать за сальвией:
- Обязательно внесение под шалфей органики и минералов для пышного цветения. Удобрение меняется в течение вегетационного периода. Азот подается первым, он помогает сформировать вид растения, поддерживает структуру стеблей и листьев. Перед появлением бутонов и цветением добавляют фосфорные и калийные.
- Для многолетних видов осенью вносят компост.
- Увлажнение проводят, если почва стала растрескиваться и в самые жаркие дни.
- Чтобы создать более декоративный вид, кусты, сальвии обрезают, слегка укорачивая веточки и удаляя отцветшие и засохшие части. Искореняя лишние побеги, вы предотвратите разрастание вширь, на территорию других растений.
- Многолетники требуют укрытия на зиму.
- В период роста не забывают обрабатывать землю, удалять сорняки.
Заболевания и вредители
Сальвия практически не поражается грибковыми заболеваниями. А из-за сильного запаха многие вредители обходят шалфей. Но находятся небольшое количество тех, кто питается соком растения.
Среди них тля. Ее разносят и пасут муравьи. Для борьбы необходимо пролить вокруг растения, на некотором расстоянии от корней, средством от муравьев. А сам саженец обработайте жидкостью на основе хозяйственного мыла.
Улитки и слизни могут объедать листья. Стоит собрать их руками, а для профилактики разложить золу, камушки или шишки вокруг цветов.
Для борьбы с белокрылками, трипсами и паутинными клещами используют инсектицидные препараты.
Когда на улице сильная засуха и пониженная влажность можно заметить легкое увядание листьев, тогда растение достаточно полить.
Основные виды и сорта с фото с названиями
Многовековая история существования привела сальвию к делению на различные формы. Посадка и уход в открытом грунте за которыми, может отличаться в разных регионах страны от условий произрастания.
|
Вид
|
Особенности
|
Шалфей лекарственный
|
Травянистое растение до 0,7 м, цветы преимущество фиолетовые.
|
Луговая
|
Сальвия луговая имеет большие цветоносы молочного или голубого цвета. Фото цветов поражает цветением в середине лета.
|
Трансильванская
|
Морозоустойчивый, растет в полутени.
|
Лесная
|
Холодостойкий сорт до 60 см, многолетний, размножается делением каждые 3 года.
|
Болотная
|
Высокое растение, листья удлиненные, стебли колышущиеся, любит увлажнение. Считается одной из самых красивых.
|
Мутовчатая
|
Лиловые соцветия, цветение продолжается все лето. Длинные черешки, листы опушенные, требует солнечного местоположения, не боится засухи.
|
Голубая
|
Малорастущая культура, не переносит морозы. Окраска яркая, небесного цвета. Цветет до середины осени.
Каждый садовод может подобрать среди сортового разнообразия сальвии, подходящие для своего участка.
Сорта сальвии рассмотрим в таблице.
Использование в дизайне
В силу своего возраста (выращивают несколько тысячелетий), сальвия давно перекочевала с полей на клумбы садоводов. И они научились применять его с пользой:
- Сажают на клумбах, как растение первого и второго плана.
- Можно посадить в сочетании с цветами противоположного цвета..
- Отлично вписывается в ландшафт впереди заборов и миксбордеров.
Люди обратили внимание и на красоту сальвии, и на его состав несколько тысячелетий назад, поэтому разнообразно его применение. Сальвия – милый цветок. Из него можно сделать клумбу микс, подобрав разные цвета и сорта. Уход за ним успокаивает нервы, снимает напряжение и стресс.
Лекарственные свойства сальвии
Официальная медицина признала цветок несколько веков назад, его состав имеет широкий спектр действий:
- Кровеостанавливающее средство.
- Расширяет сосуды.
- Успокаивает нервную систему.
- Антивирусное лекарство.
- Снимает опухоли, помогает при кожных заболеваниях.
- Улучшает пищеварение при болезни ЖКТ.
- Отваром лечат гипертонию и другие заболевания сердца.
- Зубная боль отступает при полоскании с цветком.
- Является антисептиком, можно смазывать раны для быстрого заживления.
- Широко применяют в косметических средствах, как антисептик.
Сальвия мистическая
Очень давно народ наделил сальвию мистическими свойствами:
- В семье он дарит покой и счастье, помогает в рождении детей.
- Защищает храмы, в которых его сжигают.
- Дым шалфея помогает в приобретении мудрости и ясновидения.
- Считается восстановления памяти.
- Положенный листик сальвии в кошелек привлекает богатство.
Среди цветов сальвия занимает достойное место. Узнайте, когда сажать и как ухаживать многолетние и однолетние виды, вырастите красивую клумбу и наслаждайтесь ее фото в зимний период.
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А какие цветы сажаете вы? 3
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Ольга / 25.06.19 11:40Я полощу отваром рот, чтобы укрепить десны. Часто мучает зубная боль, только этим средством и спасаюсь.
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Вера / 25.06.19 11:40Я давно заготавливаю эту травку. Внучка вечно страдает ангиной, а отвар шалфея обладает противовоспалительными свойствами.
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klaVa / 25.06.19 11:39Отличная статья, все подробно описано. Мне рекомендовали пить отвар травы от нервов, но я не верила в ее чудодейственное воздействие. Теперь точно попробую. Оказывается она помогает при многих недугах.