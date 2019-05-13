Посадка гортензии садовой и уход за ней

Многие садоводы хотят видеть на своем участке какое-нибудь необычное растение. К таким относится гортензия. Поэтому многих при первой встрече интересует вопрос – как осуществляется посадка и уход в открытом грунте за гортензией садовой.

Сорта и разновидности гортензии

Это растение имеет огромное количество видов, которые различаются между собой не только цветом, но и формой. На первый взгляд не всегда можно понять, что перед вами именно гортензия. Но тот факт, что этот цветок будет выделяться среди прочих украшений вашего участка – это точно. К тому же у этого растения очень продолжительный срок цветения, а это значит, что оно будет радовать вас довольно долго.

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Посадка и уход в открытом грунте за гортензией садовой производится в Подмосковье, а также в других регионах примерно одинаково, поскольку растение весьма стойко переносит изменения температур, и в разных полосах России будет чувствовать себя комфортно.

Многие дизайнеры и садоводы используют гортензию в качестве основного декоративного растения, поскольку оно хорошо выполняет роль акцента на участке. Гортензии сами по себе могут сильно отличаться по внешнему виду, поэтому их подразделяют на несколько видов:

«Белла Анна». Этот сорт имеет насыщенный розовый оттенок, а по форме относится к шарообразным. В диаметре взрослое растение способно достигать трех метров, а цветение этого цветка способно продолжаться вплоть до глубокой осени. «Аннабель». Этот кустарник цветет настолько насыщенно и ярко, что может быть заметен издалека. С большого расстояния он выглядит как крупный одуванчик за счет ослепительно-белого оттенка цветков. Посадка и уход в открытом грунте этого вида гортензии садовой осуществляется осенью, поэтому главное – грамотно выбрать для высадки день. После того, как растение перезимовало, оно остается насыщенно-зеленого цвета на некоторое время. «Грандифлора». Этот вид способен цвести более четырех месяцев, а его цветки имеют ярко-красный оттенок. «Стерилис». Посадка и уход в открытом грунте этого сорта гортензии садовой производится в Сибири, поскольку это растение любит прохладу. За период своего цветения этот вид способен несколько раз поменять окраску, поэтому всякий раз это выглядит так, словно на этом месте вырос совершенно другой цветок. «Ванилла фрейз». Этот цветок имеет нежно-розовые и светло-бежевые бутоны. Он любит тепло, поэтому лучше всего его высаживать именно весной, перед самыми теплыми деньками. «Пинки Винки». Посадка и уход в открытом грунте этого сорта гортензии садовой производится на Урале, поскольку именно там этот вид так хорошо прижился. Цветки имеют остроконечную форму, а цвет может варьироваться от нежно-розового до багрово-красного или даже сливово-фиолетового.

Как грамотно посадить гортензию

Это растение несколько своеобразное, но не стоит думать, что вам будет сложно высадить цветок на своем дачном участке или на территории вашего цветника около частного дома. Успешно посадить и производить грамотный уход за растением под силу даже начинающему садоводу.

Самое главное при посадке и уходе в открытом грунте – сверяться с инструкциями и фото, которые помогут вам наглядно понять, что именно необходимо будет сделать, чтобы гортензии садовой у вас было комфортно.

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Для начала необходимо правильно выбрать место, куда вы хотите посадить данное растение. Лучше всего осуществлять посадку и уход в открытом грунте на северо-западе, поскольку именно эта сторона подходит лучше всего для гортензии садовой. Этот цветок требует к себе большого обилия солнечного света, поэтому постарайтесь обеспечить ему это в как можно больших количествах. Его лучше посадить в весеннее время, либо же ранней осенью. Самым оптимальным временем для посадки данного растения будет май, либо начало сентября.

Перед посадкой и уходом в открытом грунте гортензии садовой важно понять принцип ее размножения, поскольку именно от этого будет зависеть как правильно высаживать данное растение. Размножение гортензии происходит либо же отдельными кустами, либо черенками.

Для того чтобы правильно высадить растение, необходимо произвести следующие действия:

выкопать ямку, которая будет занимать территорию около 60 см;

если вы планируете высадить несколько кустов, то расстояние между ними должно быть не менее полутора метров;

в ямку необходимо поместить специальное удобрение, состоящее из торфа, грунта и перегноя.

При этом не вносите в качестве удобрения известь, поскольку для гортензии она является особенно губительной. Посадка и уход в открытом грунте гортензии садовой на Урале, судя по фото, производится специфическим образом.

Сначала выкапывается ямка, в нее засыпаются удобрения, и заливается вода, а затем ее снова закапывают и выжидают некоторое время. После этого можно производить посадку растения. Делается это для того, чтобы насытить почву дополнительно кислородом и одновременно проверить, насколько проникает в почву воздух.

Когда вы сажаете растение, то учитывайте тот факт, что шейка цветка должна находиться на уровне грунта. После того, как вы поместили саженец в ямку и хорошо присыпали его землей, необходимо тщательным образом его полить.

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Как правильно ухаживать за растением

Ухаживать за гортензией довольно просто, если понимать сам принцип. Весь уход заключается в том, чтобы периодически рыхлить землю, поливать растение и подкармливать его полезными минеральными и органическими веществами. Иногда необходимо производить мульчирование, чтобы влага из почвы испарялась не так быстро. Мульчировать рекомендуется в самом начале лета при помощи торфа или опилок.

Грамотная посадка и уход в отк

рытом грунте гортензии садовой показана на фото ниже.

Важно уметь правильно подрезать кусты, чтобы сбросить с них лишнюю ношу, а также надо следить, чтобы все полезные вещества не уходили на подпитку ненужных растению отростков. Правильная обрезка растения должна производиться обязательно весной, до того момента, когда у растения начнется вегетация.

Обрезка необходима гортензии для того, чтобы убрать все старые и ненужные побеги и при этом оставить молодые. Если вы заметили отросток или целую веточку старого куста, то лучше всего будет срезать его практически под корень. На маленьких пенечках, которые останутся после этой процедуры, будут развиваться молодые побеги.

Как правильно подкармливать гортензию при помощи удобрений

После того, как вы посадили гортензию первый раз, в первые несколько лет она не будет нуждаться в какой-либо дополнительной подкормке. Однако по истечении этого времени необходимо снова дать растению запас минеральных и органических веществ, чтобы оно смогло развиваться дальше.

Дело в том, что за несколько дней весь запас полезных веществ из почвы практически исчезнет, поэтому растению будет нечем кормиться.

Подкармливать растение через несколько лет со дня посадки необходимо следующим образом:

при наступлении весны следует внести удобрение под каждый куст гортензии, причем это удобрение должно включать фосфор, азот и калий;

повторно подкормить гортензию необходимо в тот момент, когда на кустах растения появятся первые бутоны (лучше всего использовать калий и суперфосфат);

под конец сезона необходимо внести немного куриного помета или коровьего навоза под каждый куст, поскольку помимо химически сложных соединений растению необходимы органические компоненты.

Как гортензия воспринимает болезни и вредителей

Гортензия довольно устойчива по отношению к разным видам вредных насекомых, но при этом она может подхватить некоторые виды заболеваний. Для того чтобы этого не допустить, используйте настой чеснока. Смешайте чеснок, стружку хозяйственного мыла и воду, после чего полейте место вокруг гортензии. Благодаря такому настою вы не только проведете профилактику некоторых заболеваний, но и прогоните самую назойливую гостью гортензии – тлю.

Вы можете не беспокоиться, что вредоносные насекомые, а также разные болезни повредят вашему цветку – чесночный настой является надежной защитой от этих недугов.