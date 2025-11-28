Прощай, millennial gray: как выйти из депрессивного интерьера и добавить характер

В 2010-х многие миллениалы увлеклись оформлением жилья в монохромной серой гамме. Тренд оказался настолько массовым, что получил название "миллениальский серый" (millennial gray) – стиль интерьера, где дом буквально утопает в оттенках серого. Популярность нейтрального серого объясняли усталостью поколения Y от вычурных интерьеров родителей: миллениалы выросли среди пестрых обоев, узоров и обилия теплых цветов вроде золота и терракоты. Сдержанный минимализм казался им спасением от визуального шума прошлого.





Даже в 2025 году интерес к millennial gray окончательно не исчез: поисковые запросы по этой теме всплесками появляются на Google Trends. Проще говоря, несмотря на новую моду на яркие интерьеры, многие все еще верны серой палитре. Однако дизайнеры и молодое поколение все чаще критикуют полностью серые интерьеры как унылые, депрессивные и безжизненные.

Антитренд: почему "миллениальский серый" больше не в моде

Со временем бесконечный серый фон стал синонимом скуки: в монохромной комнате глазу не за что зацепиться, атмосфера кажется плоской. Один лишь серый цвет не способен вытянуть интерьер, чтобы он не выглядел мрачным. К 2025 году этот стиль выдохся, и в 2026-м холодные серые интерьеры окончательно уйдут в прошлое. Эксперты отмечают, что люди устали от однотипных каталожных квартир. Каждому хочется, чтобы обстановка отражала его личность.

Модные ориентиры изменились. Теперь на авансцене природные краски, разнообразие текстур и индивидуальность вместо холодной безликости. Даже приверженцам минимализма дизайнеры советуют заменить стерильно-серый фон на более теплый нейтральный оттенок – например, бежевый или серо-зеленый, которые смотрятся куда уютнее.





Как оживить серый дом

Если ваша квартира до сих пор остается царством millennial gray, не спешите затевать капитальный ремонт. Серый может быть отличной базой – нужно лишь оживить его более теплыми и интересными деталями. Вот несколько идей, как выйти из однотонного интерьера без характера:

Добавьте теплые оттенки и материалы. Нейтральный серый отлично сочетается с природными фактурами. Добавьте светлое дерево или плетёные детали, а также теплый металл вроде латуни. Пара акцентов землистых тонов – терракотовые подушки, горчичный плед – мгновенно сделают обстановку уютнее. Играйте с фактурами. Однородность делает серый интерьер особенно скучным. Разбейте монотонность разными материалами – пусть в комнате появятся текстиль с выраженной фактурой, ковер с высоким ворсом, мебель из натурального дерева. Контрасты гладких и шершавых поверхностей, металла и дерева привносят глубину даже в нейтральную гамму. Добавьте узоры. Один-два узорчатых акцента оживят серый фон. Это может быть ковер, шторы или подушки с орнаментом, яркая картина на стене. Эклектичное сочетание винтажных принтов с современной базой сейчас актуально, но достаточно нескольких узоров, чтобы интерьер выглядел выразительно и не пестрил. Персонализируйте пространство. Наполните интерьер вещами, которые отражают вашу личность. Коллекция книг на полке, семейные фото, сувениры из путешествий или винтажная мебель с историей привнесут в обстановку уют и характер. Дизайнеры советуют смело комбинировать новые предметы со старыми находками – тогда дом перестанет быть безликим и обретет уникальный стиль.





Эра тотальной серости в интерьере уходит. Сегодня одного нейтрального цвета недостаточно. Чтобы дом был стильным и уютным, ему нужны краски, фактуры, узоры и личные акценты. Пусть серый остается благородным фоном, а главные роли в дизайне интерьера 2026 года играют тепло и индивидуальность.