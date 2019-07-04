Как посадить клубнику осенью в открытый грунт

Наверное, нет хозяина дачного участка, у которого бы не росла клубника. Но, даже, если она растет давно, кусты периодически надо омолаживать и высаживать заново. Как посадить клубнику осенью - когда и как посадить в открытый грунт, об этом пойдет речь в статье ниже.​

Когда сажать клубнику осенью по регионам в 2019 году

Сроки посадки и особенности зависят от места высадки растений.

Подмосковье

Чтобы получить раннюю ягоду, клубнику сажают соответствующе климату региона. При посадке клубники осенью в открытый грунт в Подмосковье необходимы определенные условия:

ночная температура не ниже +5 градусов;

дневная от 10 до 20;

сухая погода.

В Московской области таким оптимальным сроком является вторая половина сентября. Но это не значит, что нельзя сажать раньше или позже. Стоит следить за погодой.

Краснодарский край

Краснодарский край растянулся от Ростовской области до Черноморского побережья, где он прикрыт с одной стороны горами Кавказа.

Климат здесь также разнообразен: от умеренного на севере, до морского у Азовского моря и средиземноморского у Черного.

Осенняя погода наступает достаточно поздно, поэтому сроки посадки клубники осенью в открытый грунт в Краснодарском крае можно отодвинуть на октябрь, ноябрь.

Карелия

Климатические зоны Карелии тоже имеют свою индивидуальность. В некоторых областях морской воздух дает достаточно мягкие зимы. Континентальная же погода бывает очень суровой. Конец августа уже можно считать осенним периодом.

Поэтому посадку клубники осенью в открытый грунт в Карелии проводят в первые десять дней месяца, что бы она успела нарастить корневую систему к первым заморозкам, которые могут появиться уже в сентябре.

Ростовская область

На территории области очень много солнечных дней, но климат континентальный, только около Азовского моря морской.

Осень, как правило, задерживается до октября. Так что посадку клубники осенью в открытый грунт в Ростовской области производят в это время.

Подготовка саженцев

Как известно, клубника размножается усами. Поэтому посадочный материал готовят заранее. При появлении отростков отбирают самые хорошие, остальные усики удаляют. В таком случае кустик получит больше питательных веществ.

Есть несколько плюсов, если брать растения со своего огорода. Во-первых, вы можете размножить полюбившийся вам сорт, во-вторых сохраняются свойства материнского кустика.

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При посадке клубники осенью в открытый грунт усами куст отделяют от материнского растения и осторожно выкапывают, чтобы не повредить корни.

На хорошем саженцев должно быть не менее трех листов и длина корневой системы около 10 см.

Лучше за несколько дней до выкапывания ягоду обработать препаратами против заболеваний и вредных насекомых, а перед высадкой на некоторое время поставить саженец в воду со стимулятором роста.

Если вы покупаете саженцы, то старайтесь выбирать те сорта, которые еще не росли на вашем участке. Каждый год селекционеры создают что-то новое, усиливая защиту растения. Стоит поискать что-то лучшее.

Выбор места посадки

Грамотные садоводы закладывают новые грядки под ягоду каждые 4-5 лет, потому что в почве не остается питательных веществ, да и кусты истощаются. Растение очень любит места, залитые солнцем, без застоя воды.

Грунтовые воды должны подходить к поверхности на глубину не менее метра. Лучше всего выращивать на южной или восточной стороне, чтобы ничего не затеняло клубнику. С севера посадки необходимо прикрыть заборчиком или рядом насаждений.

Так как клубника является выходцем из леса (родственница земляники), то почва должна быть слегка подкисленная. Лучше всего подходит чернозем и земля, принесенная из леса.

Для кислоты можно вносить специальные удобрения, например, для хвойных или рододендронов и гортензий, но в меньших количествах.

Севооборот

Сажать на одно и то же место ягоду не рекомендуется. Необходимо соблюдать севооборот. Лучше всего на участке сделать грядки после тыквенных культур, корнеплодов, зелени, пряных трав и бобовых.

Причем, так как посадка происходит осенью, можно в начале вегетационного периода посадить редиску, базилик, укроп, петрушку и другие травки. А затем, после сбора, который наступает достаточно рано, готовить грунт к посадке клубники. Провести обеззараживание и удаление вредителей.

Нельзя сажать ягоду после семейства пасленовых, к которым относятся томаты. У них с клубникой одни и те же заболевания и вредители.

Подготовка почвы

Лучше производить заранее, еще весной или в начале лета. С грядок убирают все сорняки, опавшую листву, ветки. Вместо прополки можно использовать раствор Раундапа или Торнадо, который распыляют на листья.

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Будьте внимательны, не стоит попадать на культурные растения. Как правило, через 2 недели сорняки пожухнут и их можно будет собрать даже граблями. Не используйте Лонтрел, он не удаляет траву, так как создан специально для опрыскивания газонов.

Землю перекапывают штыковой лопатой, не глубже ее высоты, удаляют камни. Вносят органические и минеральные удобрения: компост, азотные, калийные, фосфорные.

Все действия проводят примерно за 2-3 месяца до высадки клубники. А затем только удаляют сорные травы и рыхлят. Процесс посадки клубники осенью в открытый грунт можно увидеть на видео.

Внесение удобрений для клубники осенью

При посадке клубники необходимо ее подкормить, чтобы запас питательных веществ помог растению хорошо укорениться и подготовиться к зимовке. Можно добавлять специальные средства прямо под корни, как это делают обычно для любых растений.

Но возможно и раскладывание или полив в междурядья или на некотором расстоянии от ягоды. Так делают при внесении навоза или птичьего помета. Их разбавляют в 10 раз водой, затем проливают грунт.

Глубина посадки саженцев

После подготовки почвы и внесения подкормок начинают высаживать кусты. Для этого вырывают ямки на расстоянии 40 см друг от друга.

Клубнику не заглубляют. Должны быть закрыты корни, а место их роста обязательно делается на уровне почвы.

Схемы посадки

Существуют несколько способов посадка клубники осенью в открытый грунт в Подмосковье при размножении усиками:

Рядами. В ряд высаживают кусты на расстоянии до 30 см. Но между ними делается большой проем до 60. Такая технология даст лучшие результаты, если производить посадку клубники осенью в открытый грунт на агроволокно. На текстиле можно разметить точки посадки, затем прорезать крестообразные отверстия, где делать лунки. Он также защитит растения от сорняков и заморозков. Гнездо. Сначала сажают центральное растение, а затем вокруг него еще 5-6 через 30 см, оставляя между гнездами полметра. Ковер. В рядок кустики высаживают близко друг к другу, чтобы получить сплошной коврик, примерно через 0,2 м, но между рядами оставляют большое пространство.

Посадка под агроволокно

Метод такой посадки увеличивает урожай и защищает растения от сорняков. Ягоды от гниения и грязи. Также проще становится уход, и усы не дают корни, хорошо удаляются.

Еще одно преимущество агротекстиля в том, что он пропускает воду, но под ним почва высыхает очень медленно и не происходит образования корки. Соответственно можно сократить поливы.

При посадке клубники осенью в открытый грунт под агроволокно выбирают темный материал большой плотности.

Прежде чем класть лутрасил почву наполняют удобрениями, собирают растительные остатки и камни, ровняют, используя грабли.

Укладывая текстиль, его обязательно закрепляют скобами или крючками, такими как при установке палатки, чтобы порыв ветра не выдернул материал и новые кустики.

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Далее размечают полотно для посадки. Можно воспользоваться мелом или специальным светлым маркером. Рисуют крест 5 см, который и разрезают. В центре делают лунки не более 10 см глубиной, высаживают ягоду, не заглубляя корневую шейку. Засыпав, кладут края агроволокна ближе к корням. Производят полив.

Посадка клубники осенью в открытый грунт предпочтительней весенней. Сажайте и наслаждайтесь ягодами в следующий сезон.