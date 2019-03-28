Гибискус - уход в домашних условиях

Гибискус – безумно красивый цветок, который выращивают как на улице, так и в домашних условиях. Из огромного числа сортов гибискуса для выращивания в доме подходит всего один вид, который называется "китайская роза". Уход за гибискусом в домашних условиях довольно прост, но несмотря на это цветок порадует вас шикарным цветением и большими листьями, как вы можете заметить на фото.

Описание цветка

Этот роскошный цветок имеет не менее красивое название – в переводе оно означает «цветок для прекрасных дам». Одна из главных особенностей гибискуса заключается в том, что полностью раскрывшись бутон живет не дольше одного дня, а потом начинает увядать.

Однако если обеспечить гибискусу правильный уход в домашних условиях и делать все, как показано на фото, то он будет радовать вас своими бутонами в течение всего года. Главное, обеспечить ему благоприятные условия для роста.

Что касается самого сорта китайской розы, то бутоны этого вида обычно бывают диаметром не более 16 см и имеет самую разнообразную окраску.

Зачастую можно встретить бутоны с нежно-розовыми или красными лепестками. Листья этого вида гибискуса имеют овальную форму и зубчатый край.

Уход в домашних условиях

Чтобы правильно осуществлять уход за гибискусом в домашних условиях не нужно много опыта. Главное, точно следовать инструкциям и фото.

Вот несколько пунктов, которые помогут вам вырастить красивый цветок без особых усилий:

Режим полива. Гибискус любит влажность, поэтому данный цветок необходимо регулярно поливать. Не допускаются даже кратковременные перерывы в поливе, так как иначе листья гибискуса начинают желтеть, а в случае долгой засухи цветок и вовсе может погибнуть. Особенно много внимания поливу гибискуса стоит уделять летом – в периоды сильной жары цветок можно поливать даже пару раз в день. Освещение. Крайне сложно, а в большинстве случаев даже невозможно, вырастить гибискус без должного освещения. Специалисты рекомендуют выращивать гибискус на подоконнике на солнечной стороне дома. При необходимости можно создать дополнительное освещение с помощью специальных ламп. Особенно актуально искусственное освещение будет в зимний период, когда солнечных лучей совсем мало. В такое время без дополнительного освещения обеспечить цветение гибискуса практически невозможно. Комнатная температура. Так как гибискус довольно теплолюбивый цветок, то идеальной для него будет комнатная температура – приблизительно +24-25 градусов. Зимой температура может быть ниже, но, в любом случае, она не должна опускаться ниже +12 градусов, иначе цветки завянут и начнут сбрасывать листья. Чрезмерная жара в уходе за гибискусом в домашних условиях тоже ни к чему хорошему не приведет. Цветок будет вянуть и вырастить его таким же красивым, как на фото, у вас не получится. Поэтому во время сильной жары проветривайте помещение и поддерживайте при помощи специальных приборов необходимую влажность воздуха. Почва. Если вы собрались выращивать гибискус, то обязательно обратите внимание на почву. Она должна быть питательной и, желательно, чтобы уровень кислотности был равен 6. В том случае, если вы уже купили обычную почву без удобрений, то сделать ее более питательной вы можете самостоятельно. Для этого добавьте в нее золу или торф. А также вы можете смешать дерновую, листовую, перегнойную почву и песок, чтоб получить благоприятную для гибискуса смесь. Дренаж. Так как этот цветок требует обильного полива, в редких случаях происходит застаивание влаги на дне. Из-за этого у гибискуса появляются различные болезни, а иногда даже гниют корни. Чтобы избежать этого, мы рекомендуем перед пересаживанием цветка создать на дне горшка дренаж. К слову, пересаживать гибискус необходимо каждый год.

Удобрения

Так как изначально при посадке гибискуса мы добавляем в почву большое количество удобрений, то в дальнейшем подкармливать цветок слишком часто не нужно, однако совсем забывать об удобрениях тоже не стоит.

Обычно подкормку производят два раза в год: в сентябре и в марте. В качестве подкормки отлично подойдут комплексные минеральные удобрения. А также хорошим удобрением станет настой коровяка.

Чтобы приготовить его, коровяк необходимо развести в воде, исходя из пропорции 1:10. Во время холодов и отсутствия солнца у цветов резко повышается потребность в фосфорных удобрениях, поэтому во время сентябрьской подкормки желательно учесть этот факт.

Пересадка гибискуса

Ранее мы уже упоминали, что гибискус необходимо пересаживать ежегодно. Для этого есть несколько причин:

Гибискус довольно быстро растет. Особенно активно развивается его корневая система, поэтому со временем цветку потребуется более просторный горшок. Раз в год необходимо менять дренаж. Иначе со временем он придет в негодность и вероятность того, что вы зальете растение, снова повысится. Возможно, в течение года вам захочется что-то изменить в своем интерьере. Новый стильный горшок – это прекрасная возможность разнообразить интерьер своей квартиры. Во время пересадки вы можете дополнительно удобрить почву, внеся в нее древесную золу или специальное удобрение.

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Размножение

Если вам понравилось ухаживать за гибискусами, и вы хотите дальше продолжать их выращивать, то вам пора начинать изучать варианты размножения этих цветов.

Новые растения вы можете оставлять себе, отдавать знакомым или выставлять на продажу. Итак, есть 2 основных способа размножения гибискусов: черенковый и семенной. Рассмотрим каждый из них поподробнее.

Размножения при помощи черенков

Первым делом после того, как мы срезали черенки, следует обработать место среза специальным средством. Черенок сразу же стоит разместить в горшок, наполненный увлажненным грунтом. Так как мы будем выращивать цветок в домашних условиях, а не в парнике, то на первых этапах горшок стоит прикрыть стеклянной банкой.

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Когда черенки пустят корни, их стоит пересадить в новый горшок, наполненный почвой с перегноем. Если вы видите, что цветок долго не может укорениться, то добавьте в почву немного костной муки.

На следующих этапах нужно регулярно прищипывать нижние побеги черенков и делать обрезку. Подробнее об обрезке гибискуса и уходе за ним в домашних условиях мы поговорим далее.

Второй раз цветок нужно пересадить через несколько месяцев после посадки черенка. После второго пересаживания за растением ухаживать стоит также, как это описано выше.

Размножение семенами

Размножение гибискусов при помощи семян происходит гораздо легче. Перед посадкой семена следует оставить в мокрой ткани на 12 часов. В это время займемся подготовкой питательной почвы и горшка.

По истечению времени укладываем семена в подготовленную почву и накрываем горшок стеклом, чтобы в нем сохранялась температура не ниже +25 градусов. Когда на ростках появится несколько листочков, их можно пересаживать в отдельные горшки.

В это время сеянцы будут активно расти, однако полноценные цветы на них вы сможете увидеть только спустя 3, а иногда и 4 года.

Обрезка гибискусов

Немного ранее мы уже затрагивали тему обрезки. Чтобы точнее понять, как осуществлять обрезку в домашних условиях и дальнейший уход за гибискусом, рассмотрим фото и видео, прикрепленные ниже.

Многие задаются вопросом о том, зачем вообще производить обрезку. Ответ прост: гибискус – довольно большое растение с пышной кроной и, если периодически не обрезать его листья, то бутонов вы можете никогда не увидеть.

Обрезать листья рекомендуется после пересадки цветка или же после подкормки. Ветки подрезать стоит так, чтобы от основания оставалось не менее 15 см длины, иначе можно навредить растению. А также стоит учесть, что после обрезки от самых верхних листьев и почек до места среза должно остаться минимум 2 см.

Если во время обрезки вы заметили, что новые ветки и листья выглядят слабыми и больными, то их не нужно жалеть и тоже стоит удалять.

Болезни и вредители гибискуса

Даже такой неприхотливый цветок, как гибискус, имеет свои болезни, которые возникают из-за неправильного ухода. Вот 4 болезни, встречающиеся среди гибискусов чаще всего:

Неинфекционный хлороз. Возникает из-за недостатка определенных полезных элементов, а также из-за их переизбытка. Из-за недостатка калия, магния и железа листья гибискуса сохнут, покрываются пятнами, становятся белыми, как показано на фото. Чтобы избавиться от такой проблемы, за цветком следует осуществлять более тщательный уход в домашних условиях, а также подкармливать растение удобрениями с теми веществами, недостаток которых наблюдается у вашего гибискуса.

Инфекционный хлороз. Возникает в случае заражения гибискуса инфекционными и грибковыми заболеваниями, а также при появлении вредителей. Если у вашего гибискуса вянут листья, появляются слабые бутоны, а также вы видите общую угнетенность растения, то скорее всего, у вашей китайской розы инфекционный хлороз. А также его можно выявить в том случае, если на листьях и ветках появились следы жизнедеятельности насекомых. Избавить растение от этого заболевания вам помогут специальные препараты.

Солнечный ожог. Возникает в случае долгого пребывания растения под палящим солнцем и от переизбытка света. В таком случае у гибискуса появляются белые ожоги на листьях. Спасти растение можно, переставив его на другое место, где нет такого яркого солнца.

Сосудистое увядание. Появляется из-за грибковых болезней. В случае появления этой болезни отмирают сначала концы веток, а потом и все растение. Чтобы спасти гибискус от полного увядания, срочно приобретите специальные средства в цветочных магазинах и используйте их согласно инструкции.

Несмотря на то, что китайская роза – это домашнее растение, у него тоже есть вредители. Вот главное из них:

белокрылка;

червецы;

щитовки;

галлица.

Согласно приметам, гибискус приносит своему хозяину счастье, добро, а также поглощает черную энергию, тем самым защищая своего владельца. Взамен на это вам нужно всего лишь осуществлять правильный уход за гибискусом в домашних условиях и оберегать его от болезней.