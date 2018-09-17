Выбираем красивые вьющиеся комнатные цветы

Домашние растения часто являются украшением интерьера. Но обычные комнатные цветы в форме куста не смогут добиться такого эффекта, как вьющиеся представители флоры. С помощью гибких и длинных стеблей можно украсить стены, придав интерьеру немного сказочный мотив.

Особенно будут смотреться зеленые стебли и листья в сочетании с цветущими бутонами. Такие растения помогут скрыть любые недостатки покрытия стен. Предоставленные фото цветов и их названия помогут читателю определиться с выбором.

Вьющиеся комнатные растения

Вьющиеся или ампельные растения бывают крупные с толстыми стеблями, как у лианы, или изящные и тонкие, обыкновенные лиственные или красивоцветущие. Любое из этих растений будет прекрасно смотреться в помещении и способно дополнить собой интерьер.

Домашние ампельные цветы можно разделить на группы исходя из формы и расцветки листвы.

По форме листья подразделяются на:

остроконечные;

овальные;

рифленые;

зубчатые;

круглые.

А также листья могут быть светлого или темного окраса, однотонными или пятнистыми.

Циссус (Березка)

Циссус – это растение, наиболее близкое по родству к лозе винограда. Оно легко и быстро растет, к тому же абсолютно не капризно в уходе. Листья березки окрашены в насыщенно-зеленый цвет. На их тыльной стороне у некоторых растений наблюдаются розоватые оттенки и серебристые включения. На побегах циссуса можно заметить усы, которыми он крепко цепляется в поисках опоры, продвигаясь вверх.

Важно! Если за растением правильно ухаживать, то оно разрастется густыми ветвями.

Спиндапсус

Еще одно некапризное домашнее растение, для которого подходят любые условия содержания. Оно также не требует особого ухода и внимания со стороны хозяина. В помещениях с плохим освещением и перепадом температур спиндапсус будет прекрасно расти и радовать взоры окружающих.

Светлые вкрапления украшают листья формы сердца ярко-зеленого цвета.

Стебли растения быстро разрастаются, распределяясь вдоль опоры. Побеги можно прищипнуть или проредить, создав определенную форму, чтобы спиндапсус красиво свисал. В первый год не стоит ждать от растения активного роста, так как цветок в этот период набирает силу, а уже после начинает пышно разрастаться.

Зимой спиндапсус рекомендуется содержать в прохладной комнате, а летом для него вполне будет комфортна комнатная температура.

Плющ обыкновенный

Популярное ампельное растение для выращивания в домашних условиях и на улице. Оно прекрасно украсит окна или обовьет специальные опоры в комнате либо арку в саду. Листья у плюща интересной формы. В зависимости от его сорта они могут быть однотонными зелеными или пестрыми.

Листья обычно блестящие, кожистые и наделены четырьмя — пятью лопастями.

Монстера

Эти лианы принадлежат к лиственным растениям. У них большие листья, гладкая блестящая поверхность которых, окрашена в темно-зеленый цвет. А также они имеют надсечки, доходящие практически до середины. Этой особенностью обладают только взрослые монстеры, а более молодым характерны цельные листки формы сердца.

Чтобы эта лиана росла вверх, ее стебель наделен массивными воздушными корнями. В комнатных условиях монстеры обычно достигают не более 3 м.

Цветущие вьющиеся растения

Это особая группа ампельных растений, создающих невообразимый эффект декораций.

Хойя (Восковой плющ)

Это растение в виде лианы украшают не только кожистые листья, но и потрясающие цветы формы звезд.

В период буйного роста для хойи нужно обеспечить обильный полив, а зимой, наоборот, умеренный. В теплое время года желательно подкармливать ее специальными удобрениями с повышенным содержанием фосфора.

Ипомея трехцветная

Если выращивать ипомею в саду, цветок будет радовать окружающих только 1 год. В комнатных же условиях она способна расти много лет. Цветки в форме граммофонов синеватого цвета равномерно рассыпаются по стеблю. Листья и бутоны этого растения довольно тяжелые, поэтому лозу необходимо закреплять на специальную опору. Необходимо вовремя убирать высохшие цветы. Благодаря этому период цветения будет более продолжительным, а бутоны пышнее.

Важно! Для выращивания в комнатных условиях растению отлично подходят помещения с хорошим освещением, но без воздействия прямого солнечного света. Полив должен быть обильным и производиться регулярно. На зиму ипомею переносят в прохладную комнату.

Традесканция

Одна из самых популярных цветущих лиан. Ее вид довольно специфичен: поникшие листья и хрупкие недолговечные белоснежные цветы. Растение не капризно в уходе, быстро идет в рост, радуя хозяина пышной зеленью.

Все описанные вьющиеся представители флоры могут пополнить коллекцию комнатных растений цветоводов-любителей.

Многие лианы не капризны и не требуют особого ухода. Но стоит запомнить, что эти цветы не любят избыточный полив и прямые источники света. Соблюдая стандартные правила ухода, можно вырастить шикарную оранжерею дома.