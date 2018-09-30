Лучшие подарки для жены на Новый год 2019

Презент должен порадовать женщину, став проявлением любви и напоминанием о теплых чувствах, связывающих брак. Идеи для подарков разнообразны, но именно тот самый сюрприз, положенный под елку, зарядит женщину положительными эмоциями и позволит вновь поверить в сказку.

Поэтому выбирая, что подарить жене на Новый год 2019, нужно представить, какие чувства испытает супруга, вскрыв праздничную упаковку.

Классические подарки

Выбирая, что подарить жене на Новый год 2019, можно остановиться на традиционных вариантах. Они подойдут женщинам, которые предпочитают классический стиль в одежде и обустройстве быта.

Идеи подарков для такого случая могут быть самыми разнообразными:

ювелирное украшение из золота или серебра с камнями, подходящими женщине по знаку Зодиака (серьги, браслет, кулон, заколка для волос, брошь);

набор для укладки волос (плойка, утюжок, фен с насадками);

набор по уходу за ногтями, который позволит сделать салонный маникюр и педикюр в домашних условиях;

техника для приготовления кулинарных, кондитерских изделий, которая поможет женщине воплощать в жизнь новые идеи;

трендовая шуба будет идеальным решением для тех, кто располагает средствами, но не знает, что подарить жене на Новый год 2019;

духи, о которых супруга давно мечтает, но не может приобрести из-за высокой стоимости;

букет из конфет с любимым алкогольным или безалкогольным напитком станет отличным решением бюджетного варианта презента.

Это не все варианты из тех, что можно подарить жене на Новый год 2019. Выбирая практичный или торжественный презент, нужно продумать, что именно необходимо супруге. Ведь она может мечтать о новой мышке к компьютеру или об уютном пледе, в который можно завернуться, читая интересную книгу или просто просматривая любимые фильмы.

Для молодой супруги

Если брак ранний и предпочтения любимой женщины еще не изучены досконально, можно подарить сертификат в магазин косметики. Тогда не нужно продумывать, что подарить на Новый год 2019 жене. Она сможет самостоятельно отправиться за покупками, приобретя нужные ей товары с праздничными скидками.

Или можно продумать другие идеи подарков:

оплатить зимнюю фотосессию в салоне у профессионального фотографа;

приобрести абонемент в салон красоты или на курсы, которые жена давно мечтает начать посещать;

заказать романтический ужин в роскошном ресторане;

купить путевку на горнолыжный курорт или в теплые страны;

презентовать органайзеры для косметики, украшений и других вещей;

подарить планшет, электронную книгу или смартфон;

приобрести роскошное нижнее белье, предварительно обговорив с продавцом возможность замены на подходящий размер.

Женщины, проводящие много времени на свежем воздухе, с признательностью примут в дар комплект теплых вещей, который будет согревать во время зимних прогулок.

Для жены, с которой давно вместе

С каждым годом брака все сложнее удивлять и радовать оригинальными подарками. Супруги давно изучили вкусы друг друга и могут предугадать пожелания в презентах.

Поэтому выбрать презент в данном случае намного проще.

В качестве интересного варианта послужат:

совместная покупка новой стиральной машинки, кофеварки, миксера, мультипекаря с дополнительными пластинами, которые облегчат быт;

пригласительная на торжественное или культурное мероприятие (билеты на концерт любимого артиста или музыканта);

путевка в любую страну мира на период новогодних каникул;

изысканное платье, если походы в рестораны стали доброй традицией;

абонемент в любимый салон красоты на дорогостоящие процедуры.

Но если нет времени продумывать такие варианты, всегда можно купить интересное ювелирное украшение с камнями. Любая женщина будет рада получить такой подарок и ненавязчиво похвастаться им перед подругами.

Тематические идеи презентов

Не менее интересными будут подарки для супруги, основанные на ее увлечениях. Здесь появляется шикарная возможность проявить креатив и оригинальность:

хозяйки, занимающиеся выпечкой, будут рады получить презент из кондитерского магазина: формы для отливки шоколада, для оформления тортов, пирогов или другой интересный и полезный инвентарь;

если женщина увлечена рукоделием, ей будет приятно получить в подарок недостающие приспособления для изготовления интересных самодельных вещей;

ценители искусства будут счастливы пополнению коллекции картин или скульптур;

многие женщины увлечены коллекционированием статуэток из определенного материала и в данном случае можно купить ту, которой еще нет в арсенале;

любительницы активного отдыха будут рады специализированным практичным вещам, гаджетам, которые помогут в путешествиях по природным местам;

спортсменку можно порадовать новыми часами, определяющими пульс, количество съеденных калорий или необходимыми дополнениями для занятий;

любительницам растений подойдут приспособления по уходу за ними, которые облегчат труд;

если жена увлечена музыкантом, группой или играет на инструментах, можно подарить новый, только вышедший диск или отправиться в специализированный магазин и купить оригинальный тематический подарок.

Лучшим способом порадовать супругу будет приобретение презента в интернет-магазине. В нем можно выбрать необычные подарки, которые не продаются в торговых центрах. Главное, сделать заказ своевременно, чтобы он прибыл к сроку.

Недорогие оригинальные и практичные варианты

Когда бюджет сильно ограничен, можно остановиться на простых и приятных подарках, таких как:

теплая шаль на случай сильных ветров или резкого понижения температуры;

халат с широкими рукавами, который может служить в качестве пледа;

бижутерия, которая выглядит не хуже дорогих ювелирных украшений;

презент из магазина оригинальных сладостей, таких как “Таблетки Счастья” или любимый шоколад из 90-х;

конфеты с оригинальными вкусами или лакомство, которое сложно найти;

необычный блокнот с поставленными целями, выполняя которые можно развлечься и поднять настроение;

подставка под смартфон или планшет с изображением любимого киногероя или животного;

постельное белье, плед или подушка, футболка с портретом любимых героев или с оригинальными тематическими декорациями или надписями;

кружка, оформленная в Фотоцентре по выбранному шаблону;

набор масел, которые супруга может применить в комплекте с ароматической лампой или использовать как средства по уходу за волосами и телом;

именной столовый набор (вилка, ложки, нож) из серебра или других материалов;

подарок, сделанный своими руками;

питомец, о котором давно мечтает супруга, но не решается завести;

развлекательная игра, с помощью которой жена может провести досуг с подругами.

Такие приятные мелочи принесут много радости и положительных эмоций женщине, давшей согласие на брак с необычным и сильным мужчиной.

Оригинальные авторские подарки

Когда хочется сделать непросто презент, но и порадовать супругу в Новогоднюю ночь, придав уверенности в том, что она самая любимая и особенная, можно проявить оригинальность.

Помогут в этом мастера, изготавливающие авторские изделия в единственном экземпляре:

Обратится к кузнецам, которые смогут выковать необычные сувениры. Например, розы, лилии и другие цветы с камнями или без них. Также это может быть авторская шкатулка, подставка под украшения или другие варианты, которые можно обговорить в индивидуальном порядке. Просмотреть каталоги ювелиров, отливающих украшения, из собственного или принесенного в мастерскую металла под заказ. Стоимость такого изделия будет ненамного дороже обычного. Сумки, клатчи, кошельки, рюкзаки, сделанные мастером-универсалом, станут не только практичной вещью, но и поводом для гордости женщины. Авторские украшения от творческих людей, делающих необычные и красивые варианты, где сочетаются природные материалы, полимерная глина и драгоценные камни-обереги. Изделия из различных материалов в виде статуэток, подставок, элементов декора и практичных вещей от мастера, знающего свое дело, также будут необычным решением в выборе подарка.

Делая выбор, не стоит останавливаться на статуэтках в виде символа года. Этот вариант давно не в моде и считается проявлением халатности в отношении одариваемой.

Поэтому если хочется презентовать что-то с символикой года, нужно остановить выбор на практичных полотенцах, фартуке в комплекте с прихватками или свечах, которые при желании можно зажечь на праздничном ужине.

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Такой вариант будет более приемлемым, если послужит в качестве дополнения к основному подарку. Выбирая среди разнообразия идей, важно понимать, что каждая женщина — это индивидуальность. Подарок должен быть выбран так, чтобы он принес исключительно положительные эмоции и понравился самой любимой женщине в мире.