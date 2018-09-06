Какого животного по гороскопу 2019 год

Лето осталось позади, несмотря на теплые солнечные деньки, воздух наполнен осенней свежестью. Не успеем глазом моргнуть, как нужно готовиться к зиме. Властвование миролюбивой собаки медленно, но верно подходит к логическому завершению и невольно напрашивается вопрос: Какое животное по гороскопу в 2019 году придет ей на смену.

В чем встречать и что готовить на праздник. Настало время открыть карты. Желтой Земляной Свинье, предстоит править балом с 5 февраля 2019 по 24 января 2020 года, согласно восточному календарю.

Общие предсказания

Звезды сулят всем без исключения финансовое и семейное благополучие. Но при условии позитивного настроя и добросовестности. Чтобы все сбылось, необходимо и самому приложить усилия.

Свинья относится к священным животным, ей свойственны такие качества, как:

искренность;

оптимизм;

трудолюбие.

Тунеядство и лицемерие – это точно не про нее. Люди, занимающиеся сельскохозяйственными работами, будут особо удачливыми.

Финансистов и экономистов ждет не менее радужная перспектива. Риски, связанные с инвестициями, будут минимальны. Тем, кто все еще не решился создать ячейку общества, стоит всерьез задуматься. В год Свиньи наконец-то обзавестись семьей и детьми.

Как встречать праздник

Чего эти животные не терпят точно, так это одиночества и предательства. Соответственно, главный зимний праздник нужно отметить весело в кругу близких сердцу людей. Доставив удовольствие себе и покровительнице 2019 года.

Свинка не транжира, но, чего греха таить – тратить деньги любит. Жанр вечеринки каждый вправе выбрать по своему усмотрению.

Например:

Светский раут. Шикарные наряды, драгоценности подарки, живая музыка, все это приветствуется. Юмористическая программа, конкурсы, смешные розыгрыши и фейерверк. Маскарад, за основу можно взять любимый фильм и воплотить задумку в жизнь. Фантастический вечер, наполненный волшебством. Оживить атмосферу гаданием при свечах, повествованиями интересных историй и совершением ритуалов. Вечер в стиле «все наоборот», где Карабас – Барабас будет добрым Дедом Морозом, а роль Снегурочки выполнит Баба-Яга.

Самое главное фантазия и хорошее настроение, тематика и детали второстепенны. Новый год волшебное время, когда в чудо верят все без исключения. И по большому счету неважно, где его встречать: дома, в ресторане или в гостях.

Украшение жилища и елки

Даже если в сам Новый год вы не планируете оставаться в родном гнездышке, заняться его преображением придется. И как минимум для этого есть две причины: вы все равно в него вернетесь, да и просто для создания необыкновенной атмосферы, которую можно почувствовать нечасто.

В чем встречать и что готовить – зная, какое животное по гороскопу будет символом 2019 года, легче справиться с поставленными задачами.

Желтая Свинья любит роскошь, на это и следует ориентироваться при оформлении дизайна. На Новогоднем дереве будут уместны большие золотые шары. Помимо елки – главного символа праздника, следует украсить люстру, окна, стены и праздничный стол, используя ленты, мишуру, гирлянды и дождик. При этом соблюдение единого стиля желательно, но необязательно.

Чтобы соблюсти правила гостеприимства, не мешает учесть предпочтения свинки. Она любит апельсины, орехи, желуди. Все это можно и нужно использовать в качестве украшения, наполняя помещение приятным ароматом до боли знакомого с детства.

Наряжаемся сами

Выбирая одежду, отдайте предпочтение следующим цветам: желтому, золотистому, коричневому и серому. Оранжевый, кофейный и серебряный оттенки тоже можно смело использовать.

За стилистику наряда отвечает дресс- код. Все зависит от места встречи Нового года и статуса присутствующих гостей.

Важный момент: прежде всего комфорт, тогда уверенность в себе точно обеспечена.

Не менее шикарно смотрятся цветочные мотивы. Маргаритка и гортензия сулят удачу в год желтой земляной свиньи. Этому животному присуще тонко чувствовать красоту. Соответственно шарм должен присутствовать во всем, привлекая внимание.

В новом 2019 году позволительно многое:

короткие юбки;

блестящие ткани;

пайетки.

Можно смело экспериментировать, не забывая при этом о чувстве меры. Между безвкусицей и красотой очень тонкая грань.

К наряду необходимо подобрать аксессуары. По возможности следует отдавать предпочтение золоту с бриллиантами или другими камнями. В то же время можно дополнить наряд громоздкими деревянными украшениями, ожерельем, серьгами, браслетом. Завершением образа станут аккуратно уложенные в прическу волосы и грамотно нанесенный макияж.

Аналогичные правила действуют при выборе мужской одежды. Все зависит от стилистики мероприятия. На юмористическую вечеринку подойдет блестящая рубаха, темные брюки, оранжевый галстук и красные ботинки. Свинья любит все яркое, но тут важно не переборщить. От эпатажности до вульгарности один шаг.

Праздничный мейкап

До самых любимых праздников еще далеко, а уже известно 2019 год какого животного по гороскопу. Постепенно можно обдумать, в чем встречать праздник, и что готовить. С нарядами все понятно, а значит, пора приступить к макияжу. Сделать глаза выразительнее помогут тени тех же цветов и оттенков как в одежде: желтый, серебряный, золотистый, оранжевый и коричневый. Стрелки, как прежде в моде. Привлечь внимание помогут накладные ресницы. Помада должна быть насыщенного цвета, матовая или блестящая – не имеет значения.

Не забываем о румянах и скульпторе для лица. Кожа рук и ногти тоже должны выглядеть безупречно. Цвет маникюра может быть любым, главное, чтобы он гармонировал с одеждой.

Что приготовить

Это тот случай, когда стол должен ломиться от изобилия. Много фруктов, разные сорта сыра, и рыба. От мяса в год земляной желтой свиньи точно лучше отказаться.

На столе должны присутствовать:

мандарины и апельсины;

ореховые лакомства;

грибные закуски, предпочтительнее с трюфелями;

разнообразные салаты и закуски;

в качестве основного блюда запеченная курица или кролик;

бутерброды с икрой;

колбасная нарезка.

В общем-то, свинья, хозяйка Нового года – не привередлива в еде, а значит, с приготовлением блюд не возникнет трудностей. Главное не забыть об украшении угощений.

Для этого подойдет любая зелень:

петрушка;

укроп;

кинза.

Все зависит от личных предпочтений каждого. Еще важный момент, который необходимо учесть. На столе не должно быть полуфабрикатов. Это же относится и к сладкому. Если делать все по правилам, то десерт тоже лучше приготовить своими руками. Торт можно заменить пирожными или выпечкой со сладкой начинкой.

Свинья, символ Нового года любит пшено. Значит, эта крупа должна присутствовать на праздничном столе. Не в виде каши, а скажем, как ингредиент салата. В салате из отварного куриного филе, яблоко, твердого сыра, заправленным сметаной, лимонным соком и меом. Получится великолепная закуска.

Алкогольные напитки

Под бой курантов открывается шампанское. Новогодняя ночь длинная, под хорошее угощение можно позволить в честь праздника выпить чего-нибудь покрепче. Каждому блюду свой напиток. Рыба идеально сочетается с бокалом белого вина. К мясу подается красное вино. Крепкий алкоголь подходит под любую еду, но и здесь есть свои тонкости.

Водку и виски лучше закусывать солеными грибами и огурцами, коньяк сырной нарезкой. А не лимоном, как многие привыкли считать. Цитрус может испортить послевкусие благородного напитка.

Сервировка стола

По случаю Нового года уместно достать самую красивую скатерть, к каждому прибору положить салфетку. В центре хорошо будет смотреться композицию из еловых веточек и игрушек. Если на столе достаточно места – можно поставить вазу с живыми цветами и не забыть о красной или золотистой свече.

Завершающим штрихом станут мандарины, хаотично разложенные на столе. И конечно же, символ Нового года – статуэтка в виде свиньи.

Теперь, когда нам известно какое животное в 2019 году будет властвовать согласно гороскопу, а также в чем его встречать и что готовить, можно постепенно настраивать себя, приводя мысли в порядок. С закупкой продуктов стоит повременить, а присмотреть сувениры, в самый раз. В последний момент будет не до этого.

Новогодние радости

Свинья обладает практичностью, выбирая подарки нужно помнить об этом. Копилка в виде хрюшки под елочкой, наверняка поднимет настроение. Красивый сувенир символизирует приумножение благосостояния и просто радует глаз.

Рассмотрим и другие варианты:

комплект постельного белья с изображением хозяйки года;

посуда;

домашняя одежда (тапочки, халаты, пижамы);

мягкие игрушки;

цветочный горшок с «портретом» кабана.

Самым близким людям можно и нужно дарить то, о чем они мечтают. Учитывая личные предпочтения и финансовые возможности. К примеру, золотые украшения.

На чем бы человек ни остановил выбор, главное, чтобы подарок был выбран с душой.

Основные приметы

Говорят: как и с кем встретишь Новый год, так он и пройдет. Нужно постараться отдать все долги. Даже если у вас хорошие елочные игрушки, купить хотя бы парочку новых, для привлечения финансов.

Если в доме есть посуда со сколами, избавиться от нее. Обратить внимание к кому сразу после боя курантов подойдет домашнее животное (кошка или собака). Человек, которого питомец удостоит своим вниманием, будет счастлив целый год.

Вопреки всему, лучше поставить в доме настоящую ель, это символ молодости и долголетия. Не зря же она вечнозеленая.

Ну и последнее, встретить праздник, забыв все обиды в кругу дорогих сердцу людей. Получив исчерпывающий ответ на вопрос, 2019 год какого животного будет по гороскопу, проще сориентироваться, в чем его встречать и что готовить.