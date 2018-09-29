Что подарить мужу на Новый 2019 год: лучшие идеи
Задумались над тем, что подарить мужу на Новый год 2019, то мы с уверенностью можем вам сказать, что лучший подарок – это тот, о котором давно мечтает ваш мужчина. Тот подарок, который наполнит его яркими эмоциями и станет для него самым важным.
Подарки по интересам
У каждого мужчины есть свое увлечение, кто-то любит рыбачить, а кто-то проводит свой досуг с книгой в руках.
Учитывая интересы мужа можно выбрать отличный подарок на Новый 2019 год:
- Если мужчина увлечен спортом, то посетив любой спортивный магазин, можно выбрать отличный и нужный подарок, от тренажера до хорошего спортивного костюма. А можно подарить абонемент в тренажерный зал или бассейн, билет на хоккейный матч с любимой командой.
- Многие мужчины увлекаются машинами и будут рады каждой новой вещи для своей “любимицы”. Это могут быть новые коврики или чехлы для сиденья, видеорегистратор или парковочная система, держатель для телефона или автокружка.
- Независимо от своего возраста многие мужчины проводят время за компьютерными играми. Для таких геймеров выбор подарков просто огромен – это, конечно же, новая игра, а может ваш мужчина мечтает о новой многофункциональной мышке, сверхтонком коврике или о наушниках с выдвижным микрофоном.
- Если ваш муж заядлый турист, рыбак или охотник, то подарите ему то, что ему пригодится в его увлечении. Рыбаку новую удочку или рыболовные снасти, охотнику – маскировочный костюм, туристу – спальный мешок, складную мебель или палатку с водоотталкивающим и огнеупорным покрытием.
- Если ваш муж все проблемы по дому решает самостоятельно, то такому мужчине нужно подарить самый лучший набор инструментов в специальном кейсе или любое профессиональное оборудование, которого в его хозяйственном арсенале еще нет.
- Мужичине, который обожает острые ощущения можно преподнести презент в виде сертификата на прыжок с парашютом, на мастер-класс по скалолазанию или экстремальному вождению, например, на льду.
- Если ваш супруг проводит свой досуг на диване с книжкой в руках, то подарите ему электронную книгу с высоким функционалом и защитой от негативного воздействия внешней среды.
Подарок мужу на Новый год: необычные идеи
Если ваш муж еще молод, здоров и жаждет приключений, то порадуйте его необычным подарком.
Такие рискованные развлечения нравятся многим мужчинам:
- урок по управлению вертолетом;
- урок дайвинга в бассейне;
- катание на настоящем танке;
- в зависимости от местности можно покататься на снегоходе (квадроцикле);
- урок сноубординга;
- подарить игру в пейнтбол или страйкбол с друзьями;
- прыжок с парашютом.
Можно удивить мужа, позвав его покататься на снежных горках, он будет счастлив вспомнить свое детство вместе с вами. Не стоит забывать, что романтика должна присутствовать в отношениях всегда, независимо от того, сколько вы живете в совместном браке.
Поэтому можно организовать катание на санках, запряженный тройкой лошадей, подарить ему приятный и спокойный вечер, можно снять загородный домик и вместе встретить Новый год.
Практичные подарки мужу на Новый год
Если вы хотите преподнести мужу подарок, который не только вызовет у него восторг, но и будет для него полезным, то при выборе подарка стоит учитывать и красоту презента, и его практичность:
- Винный шкаф – понравится всем мужчинам, которые разбираются в хорошем алкоголе. Каждый ценитель вина знает, для полного раскрытия вкусового и ароматного букета нужно соблюдать определенные условия для хранения напитков. Винный шкаф воссоздает атмосферу настоящего винного погреба, защищает напитки от разрушительного воздействия ультрафиолетовых лучей, поддерживает нужный уровень вентиляции и температуру.
- Швейцарский нож – полезный многофункциональный предмет, оснащенный разными инструментами, например, штопором, ножиком, отверткой. Можно выбрать бюджетный вариант или более дорогой, выполненный из дерева, закаленной стали и даже из драгоценных металлов.
- Многофункциональный фонарь с инструментами – этот подарок оценит каждый мужчина, ведь такая вещь бесценна для гаража, автомобиля и дома. Фонарь, помимо основной функции, оснащен опцией аварийного сигнала плюс набор инструментов, куда входит отвертка, ножницы, напильник, штопор.
- Массажный чехол для автомобиля поможет вашему мужчине снять усталость, если он долгое время проводит за рулем. Это ортопедический чехол, который улучшает кровообращение, расслабляет мышцы спины и шеи, предотвращает затекание тела и обостряет реакцию за рулем.
- Премиальный канцелярский набор станет отличным выбором для мужчины, который работает в офисе. Набор может быть изготовлен из мрамора, металла или дерева. Как правило, в него входят ручки, секционные боксы для хранения документов, также в нем могут быть предусмотрены перекидные календари, часы или многофункциональные подставки.
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Подарок мужу на Новый год своим руками
Только подарок, сделанный своими руками, поможет вам выразить своему мужчине те чувства, которые вы к нему испытываете.
И если вы не знаете, что подарить мужу на Новый год 2019, вот вам идеи подарков:
- Если вы умеете вязать, то лучшим новогодним и зимним подарком станет связанный шарф, свитер или плед. Учитывая вкусы своего мужа, вы сможете подобрать цвет и узор.
- Можно смастерить подушечку с красивой вышивкой и положить внутрь ароматные травы, которые подарят вашему супругу здоровый и спокойный сон. Главное убедится в том, что на выбранные вами травы у мужа нет аллергии.
- Из важных и ярких событий вашей совместной жизни можно смонтировать фильм и добавить в него новое видео, в котором вы поздравляете своего мужа с Новым годом и благодарите его за то время, что вы провели вместе с ним.
- Из семейных фотографий можно сделать календарь или необычную открытку, которая станет искренним проявлением ваших чувств.
- Если ваш муж не лишен чувства юмора, то подарите ему большой закусочный букет к пиву из колбасок и копченой рыбы.
- Можно сделать настоящий пивной торт из банок, пакетиков орешков и чипсов.
- Ну и какой мужчина не любит вкусно поесть, приготовить эксклюзивное блюдо или десерт только для него.
Именные подарки на Новый год мужу
Если вы хотите преподнести мужу непросто подарок, а уникальный презент, то вот сам список именных подарков:
- Кружка с фото супруга или с надписью – оригинально и недорого.
- Футболка с авторской надписью или рисунком. Принт обязательно должны придумать вы, чтобы изделие получилось действительно уникальным.
- Банное полотенце или халат с вышитыми инициалами мужа.
- Брелок для ключей с портретом супруга или общей семейной фотографией. Также оригинально смотрятся стеклянные брелочки с гравировкой.
- Портрет по фото на холсте.
- Именной ежедневник или ручка с гравировкой. Можно заказать набор из именного кошелька, блокнота и ручки.
- Если ваш муж профессиональный повар или просто любит готовить, то закажите ему именной фартук.
- Для сладкоежек хорошим подарком станет подарочный набор меда или шоколада в именной упаковке. Дополнить подарок можно именным набором чая.
Также можно подарить оригинальные мужские запонки и с инициалами или зажим для галстука.
Подарочная коробка с гравировкой, с хорошим виски или вином также понравится любому мужчине.
Недорогие новогодние подарки для мужа
Если бюджет ограничен, то всегда можно найти недорогой презент, который обязательно оценит ваш супруг.
- Сумка-органайзер для багажника автомобиля.
- Набор для бани: веник, шапочка, тапочки и полотенце.
- Тремокружка, станет полезной вещью, особенно если мужчина долгое время проводит в дороге.
- Пивная кружка или зажигалка с прикольной надписью.
- Пепельница, которая очищает воздух от дыма.
- Можно подарить что-то из одежды и аксессуаров: рубашку, зонт, ремень, домашний комплект одежды.
- Чехол для телефона с гравировкой.
- Книга-сейф, сегодня модно выбрать от простого сувенира до настоящего тайника с ключом.
- Застольная игру Дартс, которая потребует от игроков меткость и стойкость к напиткам.
- Бутылка вина урожая года его рождения.
Роскошные подарки для мужа на Новый год
Если вы привыкли баловать своего супруга дорогим подарками, то не меняйте традиций и преподнесите ему роскошный презент на Новый 2019 год:
- Для делового человека хорошим выбором станет портфель из натуральной кожи. Выберите для своего супруга кейс коричневого или темного цвета, чтобы он был не только красивым, но и вместительным.
- Прекрасным подарком для любого мужчины станут дорогие часы, которые будут сочетать в себе качество, стиль и элегантность. Все мы знаем, что именно такой аксессуар повышает статус мужчины в любом обществе.
- Сегодня в продаже имеются множество красивых ювелирных изделий, среди которых можно выбрать подарок мужу, например, золотые запонки или зажим для галстука. Также можно купить изделия с ониксом, фианитом или раухтопазом.
- Под заказ можно сделать авторское портмоне, в котором мужчина будет хранить визитки, банковские карты и деньги.
- Если ваш муж занимает высокую должность, то можно сделать ему эксклюзивный подарок в виде ежедневника, набора из визитниц и ручку.
- Для мужчин, которые часто бывают в командировках, хорошим подарком станет дорожный несессер. Это кожаный футляр, в котором есть все необходимое для поездок: щетка для одежды, пена для бритья, бритва, косметика и футляр для мелких вещей.
- Можно подарить роскошный костюм от известного бренда.
Шикарным подарком может стать набор рюмок из латуни, декорированные гравюрой. Такие рюмки отличаются уникальным дизайном. А для удобства их можно подарить в оригинальной деревянной коробке.
Подарите своему мужу интересный и полезный подарок а главное не скупитесь на слова. Скажите ему, как сильно вы его любите, цените и уважаете. Тогда в наступающем году в вашем доме будут царить мир и согласие.