Что подарить мужу на Новый 2019 год: лучшие идеи

Задумались над тем, что подарить мужу на Новый год 2019, то мы с уверенностью можем вам сказать, что лучший подарок – это тот, о котором давно мечтает ваш мужчина. Тот подарок, который наполнит его яркими эмоциями и станет для него самым важным.

Подарки по интересам

У каждого мужчины есть свое увлечение, кто-то любит рыбачить, а кто-то проводит свой досуг с книгой в руках.

Учитывая интересы мужа можно выбрать отличный подарок на Новый 2019 год:

Если мужчина увлечен спортом, то посетив любой спортивный магазин, можно выбрать отличный и нужный подарок, от тренажера до хорошего спортивного костюма. А можно подарить абонемент в тренажерный зал или бассейн, билет на хоккейный матч с любимой командой. Многие мужчины увлекаются машинами и будут рады каждой новой вещи для своей “любимицы”. Это могут быть новые коврики или чехлы для сиденья, видеорегистратор или парковочная система, держатель для телефона или автокружка. Независимо от своего возраста многие мужчины проводят время за компьютерными играми. Для таких геймеров выбор подарков просто огромен – это, конечно же, новая игра, а может ваш мужчина мечтает о новой многофункциональной мышке, сверхтонком коврике или о наушниках с выдвижным микрофоном. Если ваш муж заядлый турист, рыбак или охотник, то подарите ему то, что ему пригодится в его увлечении. Рыбаку новую удочку или рыболовные снасти, охотнику – маскировочный костюм, туристу – спальный мешок, складную мебель или палатку с водоотталкивающим и огнеупорным покрытием. Если ваш муж все проблемы по дому решает самостоятельно, то такому мужчине нужно подарить самый лучший набор инструментов в специальном кейсе или любое профессиональное оборудование, которого в его хозяйственном арсенале еще нет. Мужичине, который обожает острые ощущения можно преподнести презент в виде сертификата на прыжок с парашютом, на мастер-класс по скалолазанию или экстремальному вождению, например, на льду. Если ваш супруг проводит свой досуг на диване с книжкой в руках, то подарите ему электронную книгу с высоким функционалом и защитой от негативного воздействия внешней среды.

Подарок мужу на Новый год: необычные идеи

Если ваш муж еще молод, здоров и жаждет приключений, то порадуйте его необычным подарком.

Такие рискованные развлечения нравятся многим мужчинам:

урок по управлению вертолетом;

урок дайвинга в бассейне;

катание на настоящем танке;

в зависимости от местности можно покататься на снегоходе (квадроцикле);

урок сноубординга;

подарить игру в пейнтбол или страйкбол с друзьями;

прыжок с парашютом.

Можно удивить мужа, позвав его покататься на снежных горках, он будет счастлив вспомнить свое детство вместе с вами. Не стоит забывать, что романтика должна присутствовать в отношениях всегда, независимо от того, сколько вы живете в совместном браке.

Поэтому можно организовать катание на санках, запряженный тройкой лошадей, подарить ему приятный и спокойный вечер, можно снять загородный домик и вместе встретить Новый год.

Практичные подарки мужу на Новый год

Если вы хотите преподнести мужу подарок, который не только вызовет у него восторг, но и будет для него полезным, то при выборе подарка стоит учитывать и красоту презента, и его практичность:

Винный шкаф – понравится всем мужчинам, которые разбираются в хорошем алкоголе. Каждый ценитель вина знает, для полного раскрытия вкусового и ароматного букета нужно соблюдать определенные условия для хранения напитков. Винный шкаф воссоздает атмосферу настоящего винного погреба, защищает напитки от разрушительного воздействия ультрафиолетовых лучей, поддерживает нужный уровень вентиляции и температуру. Швейцарский нож – полезный многофункциональный предмет, оснащенный разными инструментами, например, штопором, ножиком, отверткой. Можно выбрать бюджетный вариант или более дорогой, выполненный из дерева, закаленной стали и даже из драгоценных металлов. Многофункциональный фонарь с инструментами – этот подарок оценит каждый мужчина, ведь такая вещь бесценна для гаража, автомобиля и дома. Фонарь, помимо основной функции, оснащен опцией аварийного сигнала плюс набор инструментов, куда входит отвертка, ножницы, напильник, штопор. Массажный чехол для автомобиля поможет вашему мужчине снять усталость, если он долгое время проводит за рулем. Это ортопедический чехол, который улучшает кровообращение, расслабляет мышцы спины и шеи, предотвращает затекание тела и обостряет реакцию за рулем. Премиальный канцелярский набор станет отличным выбором для мужчины, который работает в офисе. Набор может быть изготовлен из мрамора, металла или дерева. Как правило, в него входят ручки, секционные боксы для хранения документов, также в нем могут быть предусмотрены перекидные календари, часы или многофункциональные подставки.

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Подарок мужу на Новый год своим руками

Только подарок, сделанный своими руками, поможет вам выразить своему мужчине те чувства, которые вы к нему испытываете.

И если вы не знаете, что подарить мужу на Новый год 2019, вот вам идеи подарков:

Если вы умеете вязать, то лучшим новогодним и зимним подарком станет связанный шарф, свитер или плед. Учитывая вкусы своего мужа, вы сможете подобрать цвет и узор. Можно смастерить подушечку с красивой вышивкой и положить внутрь ароматные травы, которые подарят вашему супругу здоровый и спокойный сон. Главное убедится в том, что на выбранные вами травы у мужа нет аллергии. Из важных и ярких событий вашей совместной жизни можно смонтировать фильм и добавить в него новое видео, в котором вы поздравляете своего мужа с Новым годом и благодарите его за то время, что вы провели вместе с ним. Из семейных фотографий можно сделать календарь или необычную открытку, которая станет искренним проявлением ваших чувств. Если ваш муж не лишен чувства юмора, то подарите ему большой закусочный букет к пиву из колбасок и копченой рыбы. Можно сделать настоящий пивной торт из банок, пакетиков орешков и чипсов. Ну и какой мужчина не любит вкусно поесть, приготовить эксклюзивное блюдо или десерт только для него.

Именные подарки на Новый год мужу

Если вы хотите преподнести мужу непросто подарок, а уникальный презент, то вот сам список именных подарков:

Кружка с фото супруга или с надписью – оригинально и недорого. Футболка с авторской надписью или рисунком. Принт обязательно должны придумать вы, чтобы изделие получилось действительно уникальным. Банное полотенце или халат с вышитыми инициалами мужа. Брелок для ключей с портретом супруга или общей семейной фотографией. Также оригинально смотрятся стеклянные брелочки с гравировкой. Портрет по фото на холсте. Именной ежедневник или ручка с гравировкой. Можно заказать набор из именного кошелька, блокнота и ручки. Если ваш муж профессиональный повар или просто любит готовить, то закажите ему именной фартук. Для сладкоежек хорошим подарком станет подарочный набор меда или шоколада в именной упаковке. Дополнить подарок можно именным набором чая.

Также можно подарить оригинальные мужские запонки и с инициалами или зажим для галстука.

Подарочная коробка с гравировкой, с хорошим виски или вином также понравится любому мужчине.

Недорогие новогодние подарки для мужа

Если бюджет ограничен, то всегда можно найти недорогой презент, который обязательно оценит ваш супруг.

Сумка-органайзер для багажника автомобиля. Набор для бани: веник, шапочка, тапочки и полотенце. Тремокружка, станет полезной вещью, особенно если мужчина долгое время проводит в дороге. Пивная кружка или зажигалка с прикольной надписью. Пепельница, которая очищает воздух от дыма. Можно подарить что-то из одежды и аксессуаров: рубашку, зонт, ремень, домашний комплект одежды. Чехол для телефона с гравировкой. Книга-сейф, сегодня модно выбрать от простого сувенира до настоящего тайника с ключом. Застольная игру Дартс, которая потребует от игроков меткость и стойкость к напиткам. Бутылка вина урожая года его рождения.

Роскошные подарки для мужа на Новый год

Если вы привыкли баловать своего супруга дорогим подарками, то не меняйте традиций и преподнесите ему роскошный презент на Новый 2019 год:

Для делового человека хорошим выбором станет портфель из натуральной кожи. Выберите для своего супруга кейс коричневого или темного цвета, чтобы он был не только красивым, но и вместительным. Прекрасным подарком для любого мужчины станут дорогие часы, которые будут сочетать в себе качество, стиль и элегантность. Все мы знаем, что именно такой аксессуар повышает статус мужчины в любом обществе. Сегодня в продаже имеются множество красивых ювелирных изделий, среди которых можно выбрать подарок мужу, например, золотые запонки или зажим для галстука. Также можно купить изделия с ониксом, фианитом или раухтопазом. Под заказ можно сделать авторское портмоне, в котором мужчина будет хранить визитки, банковские карты и деньги. Если ваш муж занимает высокую должность, то можно сделать ему эксклюзивный подарок в виде ежедневника, набора из визитниц и ручку. Для мужчин, которые часто бывают в командировках, хорошим подарком станет дорожный несессер. Это кожаный футляр, в котором есть все необходимое для поездок: щетка для одежды, пена для бритья, бритва, косметика и футляр для мелких вещей. Можно подарить роскошный костюм от известного бренда.

Шикарным подарком может стать набор рюмок из латуни, декорированные гравюрой. Такие рюмки отличаются уникальным дизайном. А для удобства их можно подарить в оригинальной деревянной коробке.

Подарите своему мужу интересный и полезный подарок а главное не скупитесь на слова. Скажите ему, как сильно вы его любите, цените и уважаете. Тогда в наступающем году в вашем доме будут царить мир и согласие.