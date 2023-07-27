Как встретить Новый год 2023 весело всей семьей

Последний день года – это что-то особенное для всех и отличный повод провести несколько счастливых часов всей семьей. Как попрощаться со старым годом и встретить Новый год 2023, зависит исключительно от ваших личных представлений. Но это точно должно быть весело и интересно.

Подготовка к Новому году всей семьей

Несколько гирлянд на окне, плакат «С Новым годом 2023» на стене, елка, праздничный стол – все готово! Не нужно тратить целое состояние для создания праздничного настроения. Достаточно нескольких предметов, чтобы вырваться из рутины и создать в доме настоящий праздник. Желательно, чтобы в этом процессе принимала участие вся семья, особенно дети.

Все дети любят что-то создавать своими руками. Попробуйте сделать всей семьей игрушки или новогодние гирлянды. Вырезайте вместе снежинки, елки, оленей. Такая подготовка к Новому году останется в памяти.

Следующий момент – праздничная еда. Соберитесь все вместе и приготовьте какие-то необычные блюда. Заранее посмотрите в интернете рецепты – вы можете даже не знать о существовании каких-то креативных салатов. Детям будет особенно интересно смешивать различные продукты и готовить что-то новое.

Отличное занятие для всей семьи – «капсула времени». Каждый заранее должен положить в коробку предмет, который ему небезразличен. Это может быть блокнот, зажигалка, старая книга или письмо от старого друга. Когда коробка будет готова, герметично закройте ее или заверните в полиэтиленовый пакет, а затем поместите в легкодоступном месте. В новогоднюю ночь вы вместе с семьей должны достать коробку и заново открыть для себя ее содержимое. Это вызовет улыбку, каждому его предмет напомнит о каком-то прекрасном времени.

Какой Новый год без танцев и песен? Заранее подготовьте музыку всей семьей. Песни должны нравиться всем. Не добавляйте в плейлист грустную музыку. Этот праздник должен проходить весело.

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Игры с семьей на Новый год

Когда год потихоньку подходит к концу, в определенный момент перед людьми встает вопрос о том, как весело встретить Новый год всей семьей. Многие семьи, особенно с детьми, часто предпочитают оставаться дома и праздновать в комфортных условиях. С первого взгляда это может показаться скучным, но есть много вариантов для развлечений.

Лучше всего подходят игры. Их количество не должно быть большим – ровно столько, чтобы дети и подростки могли выпустить пар и повеселить дедушек и бабушек. Соревнования лучше проводить с физическим уклоном – прыжки, бег, танцы. Можно придумать что угодно – избавление от прищепок с завязанными глазами, твистер, танцевальное шоу или показ мод.

Охота за подарками

Почему бы не сделать распаковку подарков более интересной? Принцип игры прост: чтобы найти свой подарок, сначала нужно разгадать все спрятанные подсказки в доме. Первую подсказку дает ведущий на листе бумаги или карточке. Пример: «Найди следующую подсказку там, где ты умываешься».

Игрок отправляется в ванную комнату, где лежит следующая подсказка. Поиск продолжается, пока участник игры не найдет свой презент.

Оборотни Тьерселье

Это ролевая стратегическая игра, которая наверняка понравится и детям, и взрослым. Тьерселье – это очаровательная маленькая деревушка, расположенная на востоке Франции, где крестьяне каждый день ведут тихую и мирную жизнь в окружении разнообразных персонажей. К ним относятся охотники, ведьмы, маленькие девочки со странными прическами, ясновидящие, воры и даже вампиры. Единственная проблема – каждый вечер, когда наступает ночь, оборотни приходят пожирать крестьян, постепенно опустошая деревню, если, конечно, сельчанам не удастся выгнать и уничтожить всех оборотней!

Простая, но очень забавная ролевая игра, требующая размышлений, осмотрительности и идеально подходящая для того, чтобы держать в напряжении от 8 до 18 игроков.

Ролевая игра

Это игра поможет разбавить атмосферу между перекусами. Каждый член семьи случайным образом берет лист бумаги, на котором написана черта характера («сварливый», «разговорчивый», «буйный», «смешной», «злой», «красивый», «агрессивный»), а во время перерывов между едой каждый играет свою роль в полной мере.

Каждому игроку дается заранее лист бумаги, на котором он записывает имена гостей и черты характера, которые, по его мнению, он обнаружил в каждом из них. Тот, кто увидит правильно большее количество совпадений, получит подарок, заранее подготовленный ведущим.

Необычное предложение

Простая игра на Новый год, которая не имеет логики. Вам нужны только карандаш и лист бумаги. При входе в дом каждый гость пишет на листе бумаги необычную фразу и отдаёт его ведущему вечера.

Пример: «Я уже давал урок игры на скрипке неграмотному одарённому человеку, страдающему преждевременным облысением». Далее нужно будет применить фразу во время разговора так, чтобы другие смогли его поддержать.

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Стикер

Это одна из самых распространенных игр на Новый год. В нее очень весело играть всей семьей. У каждого игрока на лбу прикреплена наклейка с именем известного персонажа (вымышленного или реального, мужчины или женщины и т. д.).

В каждом раунде игроки имеют право на вопрос (закрытый), чтобы попытаться угадать имя, написанное на их стикерах. Чем сложнее загаданный персонаж, тем дольше продлится игра и тем смешнее будет.

Обещание

Эта новогодняя игра заключается в том, чтобы сопоставить обещание с человеком, который его написал. Рано вечером попросите участников записать новогоднее обещание и свое имя на листе бумаги. В какой-то момент во время вечеринки раздайте всем по листу бумаги и попросите написать число для каждого гостя. Если их 12, они должны написать числа 1-12. Возьмите первое обещание и напишите цифру 1 на обороте, затем прочитайте его. Игроки пытаются угадать, кто написал это обещание.На бумажке пишется цифра 1.

Затем вы переходите к номеру 2 и так далее, пока не прочтете все обещания. Когда все закончится, прочитайте правильные ответы. Игрок с наибольшим количеством правильных ответов выигрывает.

Угадай число

Поставьте на стол большую стеклянную банку или миску, наполненную конфетами, монетами, маленькими камешками или шариками. Сначала вы должны подсчитать, сколько предметов положили в банку. Дайте всей семье небольшие листочки бумаги, чтобы написать на них имя и количество предметов, которые, по их мнению, находятся в банке.

В конце партии укажите победителя и правильный номер. Если вы используете монетки или конфеты, призом победителя может стать банка и ее содержимое.

Колесо фортуны

Веселая игра, которая всех рассмешит. Подготовьте несколько листков бумаги, на которых будет написано: «В наступающем году вы будете…». Каждый игрок должен написать на листке дурацкое предсказание. Оно должно состоять из двух-трех фраз – чем глупее, тем лучше. Участники по очереди достают бумажки и читают свое предсказание на 2023 год.

Где часы

Перед Новым годом приготовьте картонные или бумажные часы и установите время на 12:00. Спрячьте их по всему дому. Отправьте игроков на поиски часов во время вечеринки. Кто найдет часы, тот получит сюрприз: например, шоколадку или конфету.

Новый год за границей с семьей

Для тех, кто не любит сидеть на месте, отличным вариантом станет новогоднее путешествие. Отправьтесь всей семьёй в страну, где никогда не были, но давно мечтали побывать. Это станет лучшим подарком на Новый год каждому члену семьи.

Первый мегаполис, где стрелки окажутся на отметке 00:00, – Сидней. Австралия встречает Новый год первой. По всем каналам в мире в прямом эфире будут транслировать массивный салют. В Австралии его можно лучше всего увидеть из заповедника Доус-Пойнт под мостом Харбор-Бридж или с пристани Беула-стрит Киррибилли.

На смотровые площадки попасть можно бесплатно. Там есть стулья для кемпинга и теплые пледы – идеальные условия для встречи Нового года всей семьей.

Полуночный фейерверк в Рио-де-Жанейро – еще одно впечатляющее зрелище. Местные жители молятся об удаче в Новом году, преподнося дары богине воды на плотах в море. Это одна из многих мировых новогодних традиций.

Самый большой новогодний фейерверк проходит в Англии. Толпы собираются у лондонского колеса обозрения «London Eye», чтобы увидеть самое грандиозное зрелище и самую масштабную костюмированную вечеринку в канун Нового года. Особенность британского фейерверка – постановка лазеров и светотехники. Когда в Новый год звонят колокола Биг-Бена, британцы поют «Auld Lang Syne». Затем они загадывают свои новогодние пожелания. Вы можете присоединиться всей семьей к этим традициям.

Испанцы обычно проводят последний вечер в году, наслаждаясь вкусной едой и хорошим вином в кругу семьи. После ужина они вместе отправляются на различные уличные праздники. У испанцев есть интересные новогодние традиции, которые вы тоже можете соблюсти. Женщины надевают красное нижнее белье, чтобы новый год принес много страсти. Еще лучше получить его в подарок. Это якобы сулит не только пламенную страсть, но и большую любовь. Также они любят писать на листке бумаги желания и бросать их в бокал. В 00:00 они выпивают содержимое бокала до дна. Считается, что желание должно обязательно сбыться.

В новый год заметно оживает Прага. Чешская столица считается одним из лучших направлений для встречи Нового года в Европе. Многие едут сюда, чтобы посетить шикарные рестораны и насладиться красотой улиц. Здесь будет очень весело отдохнуть всей семьей.

Для любителей ярмарок и прохлады отлично подойдет Копенгаген. В холодном Копенгагене в новогоднюю ночь становится жарко! После официальной речи королевы в канун Нового года большинство жителей направляются в центр города. Фейерверки в датской столице устраивают не только в новогоднюю ночь (это может сделать каждый). Их здесь можно увидеть ежедневно с 25 по 31 декабря во время Фестиваля фейерверков в знаменитом парке развлечений Тиволи. Стоит учесть, что это второй старейший парк развлечений в мире, так что ехать туда стоит еще и по этой причине.

Все люди с нетерпением ждут Новый год. Это момент волшебства в жизни как ребенка, так и взрослого. Лучше всего этот праздник проводить в кругу семьи. Устройте веселые конкурсы, поиграйте в игры или отправляйтесь в путешествие. Этот момент должен быть запоминающимся.