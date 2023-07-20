Закуски на Новый год 2023 — рецепты с пошаговыми фото

Праздничный стол на Новый 2023 год должен быть не только вкусным, но изысканным и богатым. Именно закуски делают его разнообразным и ярким. Сегодня есть много доступных рецептов, которые удовлетворят вкусы всех присутствующих за новогодним столом.

Закусочные трубочки

Рецепты закусок, которые можно приготовить на Новый год, очень разнообразные. Но закусочные трубочки из куриного мяса обязательно удивят всех гостей. Получается вкусно, необычно и красиво.

Ингредиенты:

700 г куриного филе;

2 ч. л. приправы для курицы;

1 ст. л. растительного масла;

соль по вкусу.

Для начинки:

1 яйцо;

50 г сыра;

½ помидора;

2 перышка зеленого лука;

2-3 веточки петрушки;

2 ст. л. майонеза;

соль по вкусу.

Приготовление:

Подготовленное филе нарезаем тонкими полосками, чем они будут тоньше, тем удобнее будет накручивать их на трубочки.

К мясу всыпаем приправы, соль, вливаем немного масла, перемешиваем и даем филе немного промариноваться — примерно 30 минут.

Мясные полоски внахлест накручиваем на трубочки. Если железных нет, их можно сделать из фольги.

Перекладываем мясные заготовки на противень с пергаментом и при 180 °С запекаем примерно 25 минут. Точное время запекания будет зависеть от толщины полосок, но трубочки не пересушиваем.

Для начинки на крупной терке измельчаем вареное яйцо, а на мелкой — твердый сыр.

Мелко шинкуем зеленый лук, небольшими кубиками режем томаты, после начинку солим по вкусу и заправляем майонезом.

Куриные трубочки фаршируем начинкой и готовую закуску горкой выкладываем на блюдо с листьями салата.

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Для начинки можно взять любые ингредиенты по вкусу, ведь куриное мясо прекрасно сочетается с разными овощами, приправами, зеленью, сухофруктами и даже с экзотическими фруктами.

Невероятная закуска из тостового хлеба

Из простого тостового хлеба можно подать на праздничный стол невероятно вкусную закуску. Предложенный рецепт интересный, необычный и в то же время простой. Такая закуска станет ярким украшением на Новый год.

Ингредиенты:

6 ломтиков хлеба;

100 г твердого сыра;

4 ст. л. майонеза;

1 зубчик чеснока;

банка шпрот в масле;

4 плодов черри;

листья салата.

Приготовление:

Ломтики хлеба слегка раскатываем скалкой и разрезаем пополам так, чтобы получились два треугольника.

Противоположные уголки соединяем вместе, скалываем зубочисткой и отправляем хлебные заготовки в микроволновку на 120 секунд. После полностью их остужаем и зубочистки убираем.

С помощью мелкой терки делаем нарезку из сыра, добавляем к нему майонез и измельченный чеснок, перемешиваем.

Черри нарезаем маленькими дольками, небольшими кусочками режем листья салата.

Хлебные заготовки смазываем сырной массой, кладем листочек салата, сверху рыбку и несколько долек черри.

Для хлебных заготовок используем только свежий мягкий хлеб, почерствевший раскатать уже не получится.

Закуски на Новый год за 15 минут

Всего за 15 минут можно быстро приготовить сразу несколько невероятно вкусных закусок, с которыми праздничный стол на Новый год станет самым ярким. При желании можно придерживаться предложенного рецепта или менять состав ингредиентов по своему вкусу.

Сырная закуска

Особенность рецепта в том, что здесь используется сразу несколько видов сыров. Поэтому закуска получается с интересным, насыщенным и в то же время нежным вкусом.

Ингредиенты:

100 г твердого сыра;

180 г плавленого сыра;

50 г сливочного сыра;

8 маслин;

паприка;

1 зубчик чеснока.

Приготовление:

С помощью мелкой терки в общую миску измельчаем плавленый и твердый сыр.

Следом пропускаем через пресс чеснок и добавляем сливочный сыр, все хорошо размешиваем.

Из получившейся сырной массы формируем шарики, внутрь кладем по одной оливке.

Со всех сторон присыпаем заготовки паприкой, украшаем зеленью и получаем вкусные сырные мандаринки.

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Для закуски можно взять сладкую паприку, но лучше копченую — она придаст более интересный пикантный вкус.

Закуска с красной рыбой

Красную рыбу часто используют для разных закусок, ее можно просто подать с кусочками жареных тостов, но предложенный способ подачи более интересный и оригинальный.

Ингредиенты:

5 яиц;

1 авокадо;

4 помидора;

соль по вкусу;

1 г чеснока;

10 кусочков рыбы;

1 ст. л. лимонного сока.

Приготовление:

Авокадо очищаем, нарезаем мелкими кусочками, мелко нарезаем помидоры.

Очищенные вареные яйца разрезаем пополам, у каждой половинки немного подрезаем донышки, извлекаем желтки.

Желтки мелко крошим, отправляем к помидорам с авокадо. Начинку солим по вкусу, приправляем сушеным перцем и сдабриваем соком лимона.

Корзиночки из белков фаршируем начинкой, затем оборачиваем тонкими ломтиками красной рыбы. Украшаем закуску долькой помидора и веточкой укропа.

Для закуски обязательно выбираем спелое авокадо, недозревшее жесткое и невкусное. Если не удалось найти спелый фрукт, то просто оставьте его на 2-3 дня при комнатной температуре.

С сельдью и икрой

Селедка — недорогая, но достойная рыбка, с которой получается самые вкусные закуски, особенно если дополнить ее таким изысканным деликатесом, как красная икра.

Ингредиенты:

200 г селедки;

2 яйца;

100 г горошка;

½ авокадо;

½ огурца;

50 г зеленого лука;

2 ст. л. майонеза;

зелень для украшения;

икра;

гренки.

Приготовление:

Филе сельди нарезаем мелкими кубиками и отправляем в миску вместе с мелко нашинкованным зеленым луком.

Огурец и очищенное авокадо мелко режем, пересыпаем к остальным ингредиентам.

Для начинки еще берем вареные яйца, крошим их небольшими кубиками, добавляем консервированный зеленый горошек. Заправляем начинку майонезом.

Из белого хлеба вырезаем кружочки, подсушиваем на сухой сковороде или в духовке. На гренки с помощью кольца выкладываем начинку. Закуску украшаем красной икрой и веточками укропа.

Закусочные рулеты

Выбирая рецепты салатов и закусок на Новый год, стоит обязательно обратить внимание на закусочные рулеты. Это идеальная закуска, которую можно приготовить с разными начинками. При этом рулеты получаются не только вкусными, но и красивыми.

Рулет с творожной начинкой

Закусочный рулет с творожной начинкой получается очень нежным на вкус, но его изюминка — это яркая подача. Для приготовления нужно будет испечь коржи из свеклы и шпината.

Для шпинатного коржа:

пучок шпината;

2 яйца;

40 г кукурузного крахмала;

щепотка соли.

Для свекольного коржа:

150 г свеклы;

2 яйца;

50 г кукурузного крахмала;

щепотка соли.

Для начинки:

½ болгарского перца;

150 г творожного сыра;

зелень по желанию.

Приготовление:

Для начала берем все яйца сразу для двух коржей и аккуратно отделяем белки от желтков.

Желтки отправляем в чашу блендера, следом кладем порезанную на произвольные кусочки вареную свеклу. Также сразу всыпаем крахмал, соль и пробиваем, пока масса не станет однородной.

Для следующего коржа также понадобятся желтки, крахмал, соль и листики шпината. Соединяем все в чаше блендера и пробиваем до однородности.

Для каждой заготовки до крепкой пены взбиваем белки и в несколько приемов вмешиваем их в свекольную и шпинатную массу.

Наполняем заготовками пакеты, срезаем уголки и отсаживаем на противень с пергаментом, чередуя цвета. При желании можно сделать любой узор.

Выпекаем корж в течение 15 минут при 180 °С, после достаем и, накрыв полотенцем, оставляем до полного остывания.

Остывший корж щедро смазываем творожным сыром, тонкий слой не подойдет, рулет получится некрасивым и не будет держать форму.

Для начинки мелкими кубиками режем сладкий перец, раскладываем по поверхности коржа и прямо вдавливаем его в творожный сыр.

Сворачиваем корж с начинкой в рулет и охлаждаем его несколько часов, предварительно обернув пищевой пленкой.

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При формировании рулета главное — положить побольше сыра с его внутренней стороны, тогда получится свернуть без сильных повреждений бисквита.

Рулет с кабачками и грибами

Сейчас даже зимой можно купить любые овощи, поэтому на новогодний стол нужно обязательно подать рулет с кабачками и грибной начинкой. Закуска необычная, оригинальная и, конечно, очень вкусная.

Ингредиенты:

5 яиц;

250 г грибов;

½ кабачка;

2 ст. л. муки;

150 г твердого сыра.

Приготовление:

Небольшой кабачок нарезаем тонкими кружочками и сразу раскладываем по всему противню с пергаментной бумагой.

В миску разбиваем сразу все яйца, следом всыпаем муку и соль, взбиваем так, чтобы не осталось комочков.

Яичной заливкой заливаем кабачки и выпекаем в течение 7-8 минут при 180 °С.

Для начинки берем грибы, нарезаем их произвольными кусочками и обжариваем с добавлением соли в течение 10 минут.

Готовый корж остужаем под полотенцем, а после по его поверхности распределяем жареные грибочки.

Сверху грибы щедро присыпаем тертым сыром и аккуратно, чтобы не повредить корж, сворачиваем в рулет.

Кладем рулет швом вниз на противень и запекаем в течение 10 минут при 170 °С. За это время сыр расплавится и скрепит рулет.

При желании в яичную заливку можно добавить измельченную свежую и сушеную зелень, а грибочки приправить черным перцем и сушеным чесноком.

Куриные пирожные с грибным кремом

Пирожные — это не только десерт, но и аппетитная закуска, которая станет настоящим украшением праздничного стола. Пирожные с грибным кремом получаются очень нежными и мягкими.

Ингредиенты:

500 г курицы;

250 мл сливок;

1 яйцо;

1 луковица;

200 г плавленого сыра;

300 г шампиньонов;

пучок петрушки;

50 г сливочного масла;

1-2 зубчика чеснока;

соль и перец по вкусу;

специи для курицы.

Приготовление:

Филе курицы прокручиваем на мясорубке в фарш. Добавляем соль и приправы. Вливаем холодные сливки с любым процентом жирности, хорошо вымешиваем, добавляем измельченную зелень.

Перекладываем куриное тесто на противень с пергаментом, распределяем ровным слоем и печем корж 15 минут при 180 °С.

Для украшения несколько грибочков нарезаем тонкими слайсами и обжариваем их до золотистости с двух сторон.

Для крема на распущенном масле пассеруем 2-3 минуты мелко покрошенный лук.

После добавляем мелко нарезанные грибочки и продолжаем обжаривать до сухости начинки. Остужаем и смешиваем с мягким сыром, солим и перчим по вкусу, добавляем мелко порубленный чеснок.

Корж разрезаем пополам, на каждой половинке ровным слоем распределяем начинку.

Накладываем коржи друг на друга, нарезаем порционными кусочками и украшаем пирожные жареными грибочками.

Перед нарезкой коржи лучше оставить в прохладном месте на 40 минут, тогда крем схватится и пирожные получатся аккуратными и красивыми.

Закуска из слоеного теста

Если нужно быстро накрыть праздничный стол на Новый год, то предложенный рецепт с фото стоит обязательно взять на заметку. Это будет закуска из слоеного теста с двумя видами начинки. Готовится все быстро, а получается красиво, празднично и очень вкусно.

Ингредиенты:

слоеное тесто;

тунец консервированный;

плавленый сыр;

майонез;

чеснок;

красная рыба;

огурец;

сливочный сыр.

Приготовление:

Слоеное тесто размораживаем. Для первой закуски с помощью стакана вырезаем кружочки и сразу перекладываем на противень с пергаментом. Для второй закуски тесто немного раскатываем, также вырезаем кружочки. Половину заготовок оставляем целыми, а во второй половине вырезаем отверстия при помощи небольшой крышечки. На раскатанных кружочках делаем проколы вилкой. Смазываем смесью из яйца и молока, а затем сверху кладем вырезанные колечки, который также смазываем взбитым яйцом. Смазываем яично-молочной смесью все оставшиеся заготовки, отправляем все в духовку на 10-15 минут, температура 200 °С. Для первой начинки к консервированному тунцу пропускаем через пресс чеснок, натираем мелко сыр, кладем майонез, перемешиваем. Корзиночки из слоеного теста наполняем начинкой и ставим на красивое блюдо для подачи. Украшаем веточками петрушки. Для второй начинки мелко нарезаем красную рыбу, свежий огурчик и зелень. Добавляем сливочный сыр и перемешиваем. Кружочки из теста разрезаем пополам, но делаем надрез не до самого конца, чтобы получились кармашки, которые и наполняем подготовленной начинкой.

Для начинки можно использовать любой по вкусу паштет, который хорошо сочетается с разными овощами и даже фруктами, например, можно попробовать необычное сочетание паштета из скумбрии с персиками.

В приготовлении праздничных закусок важен не только их вкус, но и украшение, и подача. Например, сейчас модно подавать закуску в рюмках и маленьких ложках. Рюмки используют для закусочных кремов, супов-пюре, сорбета, а в ложках удобно подавать закуски с икрой, пенки и муссы.