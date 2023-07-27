Чем удобрять морковь для роста в открытом грунте

Морковь – неприхотливая овощная культура, которая практически не нуждается в дополнительном уходе. Но если знать, чем удобрять растение, то в итоге можно рассчитывать на богатый урожай с более длительным периодом хранения.

Особенности подкормки моркови

Некоторые огородники считают, что морковь не является такой капризной овощной культурой, поэтому в никаких подкормках она не нуждается. Но на самом деле внесение удобрений положительно скажется на качестве урожая. Плоды вырастут ровными, яркими, сладкими, с насыщенным вкусом. При этом внесение подкормок сделает культуру стойкой к вредителям, болезням и резким перепадам температур. Поэтому начинающим огородникам стоит знать, чем удобрять морковь для лучшего ее роста.

По некоторым признакам можно определить, что моркови не хватает питательных элементов. Это слабый рост, закручивание ботвы, слабое формирование корня при активном росте зеленой массы. А также мелкие или пожелтевшие листья, красноватого оттенка плоды.

Особенность подкормки моркови заключается еще и в том, что на каждом этапе ее роста она нуждается в определенных питательных веществах. Так, на первой стадии вегетации культура наращивает зеленую массу, поэтому на этом этапе для нее важен азот. Также на ранней стадии стоит подпитывать корнеплод калием и фосфором. Такие элементы повысят иммунитет молодого растения, сделают его более стойким к вредителям и болезням.

Калий важно вносить в течение всего периода вегетации, так как он преобразует процесс фотосинтеза, нормализует обменные процессы. А также участвует в формировании корня, делает морковь сочной и сладкой.

В середине лета, то есть в июле, также нужно знать, чем удобрять морковь, и здесь культуре нужен фосфор. Такой элемент принимает непосредственное участие формирование корнеплода. Благодаря фосфору кончик начинает принимать округлую форму, корнеплод набирает сладость и становится плотным.

В июле морковь подкармливают и такими элементами, как марганец и бор, которые важны при наливании корнеплода. Они обеспечивают твердость его сердцевины, ускоряют накопление сладости и способствуют длительному хранению собранного урожая.

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Виды удобрений для моркови

Начинающие огородники интересуются, чем удобрять морковь в открытом грунте. Можно использовать разные по составу удобрения, которые также отличаются и своим происхождением. Но для лучшего роста корнеплода лучше комбинировать подкормки, а не использовать только один компонент.

Органические

Многие огородники для подкормки овощных культур предпочитают использовать органику. Такие удобрения натуральные, безопасные, доступные, имеют богатый состав и продолжительный период действия. Но здесь нельзя допускать их переизбытка, это может привести к нарушению обменных процессов и ожогам:

Компост – удобрение благодаря своему богатому составу делает почву плодородной и рыхлой, что положительно сказывается на росте корнеплода. Но он должен обязательно созреть. Для удобрения используют компост возрастом не меньше 9 месяцев.

Навоз – перепревшая органика, которую вносят преимущественно во время осенней перекопки. Использовать свежий навоз нельзя, ведь он выделяет аммиак, который просто сожжет растение. При этом только из зрелого удобрения легко усваивается азот.

Птичий помет – хороший источник азота, который очень важен на ранней стадии развития культуры. Но с его использованием стоит быть осторожным, так как высокая концентрация может растению навредить.

Среди органических удобрений также стоит выделить древесную золу как источник кальция, фосфора и калия. Состав такой подкормки будет зависеть от источника, но самой ценной считается та зола, которая получена в результате сжигания подсолнечника.

Минеральные

Эти подкормки также часто используют многие огородники. Они удобны в применении, имеют мгновенное, но не такое продолжительное действие, что и отличает их от органики. При этом минеральные удобрения могут состоять из одного компонента или иметь сложный состав, но как правило, для питания овощных культур используют многокомпонентные комплексы:

Азофоска – механическая смесь, которая включает в себя основные элементы: азот, фосфор и калий. Особенность такой подкормки в том, что удобрения скапливаются в плодородном слое почвы, а не уходят в нижние ее слои.

AVA универсал – подкормка, богатая большим количеством микроэлементов. Ее состав способствует ровному и здоровому формированию плодов. При этом ее преимущество проявляется и в стойкости к вымыванию дождями.

Кроме перечисленных удобрений, можно использовать и другие сложные составы. Также для подкормки моркови подходят минеральные добавки, встречающиеся в составах фунгицидных растворов, которые используют для профилактики или лечения овощных культур.

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Народные средства

Применение народных средств в качестве подкормок оказывает мягкое и при этом только положительное действие на овощную культуру. При этом они полностью безопасны как для растения, так и для человека:

Сорная трава – удобрение с богатым комплексом микроэлементов. Для настоя можно использовать любое сорное растение: будь то крапива, одуванчик или полынь. Траву заливают водой, настаивают в течение двух недель. Полученный концентрат разбавляют водой и используют для полива.

Дрожжи – живые организмы, способные выделять активные вещества, которые стимулируют рост корнеплода. При этом дрожжевая подкормка положительно сказывается на составе почвы. Для настоя дрожжи растворяют в воде с добавлением сахара и используют для полива, но только в теплую погоду.

Борная кислота – неорганическое вещество, которое улучшает вкус корнеплода. Кислоту разводят в горячей воде и после остывания поливают растения. Такую подкормку лучше использовать в середине лета, тогда морковь вырастет вкусной и сладкой.

Йод – аптечное средство, которое улучшает как внешний вид корнеплода, так и его вкус. Но с такой подкормкой стоит быть осторожным, большая доза может привести к усыханию листьев.

Соль – улучшает вкус корнеплода и обычная поваренная соль, которую просто для полива растворяют в воде. Кроме того, солевой раствор помогает справиться с такими вредителями, как морковная муха и слизни.

К другим народным средствам, улучшающим качество корнеплода, можно отнести молочную сыворотку, которую смешивают с древесной золой. А также настой на луковой шелухе, который некоторые огородники используют для борьбы с морковной мухой.

Этапы внесения удобрений для моркови

Каждый огородник должен знать, что вносить подкормки беспорядочно в большом количестве нельзя, так богатого урожая не добиться. Здесь важно учесть, что на каждом этапе своего развития овощная культура нуждается в определенных питательных веществах.

Перед посадкой и во время посева

Для активного роста культуры и хорошего урожая важно, чтобы почва была плодородной, ведь она является основным источником питания для всех растений. Подготовку участка нужно проводить осенью путем перекопки с добавлением перепревшей органики. Также здесь еще раз стоит подчеркнуть, что органические удобрения должны созревать не менее года, в свежем виде их использовать нельзя.

Во время посева грунт подпитывают минеральными составами и, как правило, для таких целей используют мочевину. Удобрение в сухом виде предварительно смешивают с землей. И здесь также есть один важный момент – семена не должны соприкасаться с гранулами, это может спровоцировать ожог и замедлить рост овощной культуры. Поэтому вносить такие удобрения лучше за несколько дней до посева моркови.

После появления всходов

Первую подкормку проводят, как только всходы достигнут высоты в 5 см и на них уже сформируются по 3-4 настоящих листочка. При этом удобрять молодую морковь нужно только после прореживания. А вот на вопрос, чем подкармливать всходы, ответ простой. Это удобрения с большим содержания азота, так как на первом этапе своего развития растению нужно нарастить зеленую массу. Но кроме азота, культуре нужен и фосфор для нормального роста корня.

Для первой подкормки многие огородники используют Азофоску, которую в нужном соотношении разводят в воде и поливают грядки. Спустя две недели не будет лишней и повторная подкормка травяным настоем, а еще спустя три дня овощную культуру можно подкормить раствором янтарной кислоты. Для этого измельченные таблетки кислоты размешивают в воде до полного растворения и проводят легкую обработку посадок моркови.

Дальнейшие подкормки

Спустя месяц после первой подкормки проводят вторую минеральными составами. И здесь опытные огородники советуют разводить удобрения в меньшей концентрации, чем указано в инструкции. Это позволит избежать переизбытка питательных веществ, который может негативно отразиться на качестве корнеплода. Многие на этом этапе используют Нитрофоску, которую просто растворяют в воде и поливают посадки.

Третью подкормку проводят в тот период, когда происходит активное наращивание массы корнеплода. Для лучшего внешнего вида, вкуса и сахаристости на этом этапе морковь важно подкормить фосфорными и калийными удобрениями.

На протяжении всего сезона морковь достаточно подкормить три раза, но если культура растет на бедной почве, то четвертая подкормка лишней не будет.

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Подкормка моркови в зависимости от периода

После появления всходов проводят первую подкормку, но предварительно обязательно ряды нужно проредить. Если этого не сделать, питательные вещества будут подпитывать «пустые» ростки, которые в будущем не дадут урожая.

В июле овощную культуру нельзя подкармливать компостом или навозом, как и не подходят для подкормок азотные удобрения, иначе растение будет продолжать наращивать свою надземную часть. При этом на данном этапе для моркови более важны полив и рыхление, нежели регулярное удобрение.

В этом месяце овощную культуру стоит подпитать калием для укрепления корней и иммунитета, фосфором для сладости и твердости сердцевины, а также бором — для сочности и твердости корнеплода.

В августе морковь нуждается в таких элементах, как калий, бор и фосфор. Поэтому в качестве подкормок можно использовать народные средства в виде золы, борной кислоты или дрожжей. Также подойдут и минеральные составы — хлористый калий, селитра аммиачная, суперфосфат.

В сентябре приближается время сбора урожая, и в это время корнеплод набирает сладость, сочность и витамины. На этом этапе культуру также можно подкормить золой, травяным настоем, дрожжами или перебродившим куриным пометом.

Также за месяц до сбора урожая морковь можно удобрить сернокислым калием, золой или хлористым калием. Такая дополнительная подкормка снизит содержание нитратов в овощах.

Морковь – не требовательная к подкормкам овощная культура, поэтому за весь сезон ее достаточно подкормить несколько раз. Здесь главное — вносить качественные удобрения и четко следовать инструкции, только так можно рассчитывать на богатый урожай ярких, сочных и вкусных корнеплодов.

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