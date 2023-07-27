Чем удобрять морковь для роста в открытом грунте

Чем удобрять морковь для роста. Особенности подкормки моркови, виды удобрений - органические, минеральные, народные средства. Этапы внесения удобрений. Подкормка моркови в зависимости от периода.
Морковь – неприхотливая овощная культура, которая практически не нуждается в дополнительном уходе. Но если знать, чем удобрять растение, то в итоге можно рассчитывать на богатый урожай с более длительным периодом хранения.
Особенности подкормки моркови
Некоторые огородники считают, что морковь не является такой капризной овощной культурой, поэтому в никаких подкормках она не нуждается. Но на самом деле внесение удобрений положительно скажется на качестве урожая. Плоды вырастут ровными, яркими, сладкими, с насыщенным вкусом. При этом внесение подкормок сделает культуру стойкой к вредителям, болезням и резким перепадам температур. Поэтому начинающим огородникам стоит знать, чем удобрять морковь для лучшего ее роста.
Особенность подкормки моркови заключается еще и в том, что на каждом этапе ее роста она нуждается в определенных питательных веществах. Так, на первой стадии вегетации культура наращивает зеленую массу, поэтому на этом этапе для нее важен азот. Также на ранней стадии стоит подпитывать корнеплод калием и фосфором. Такие элементы повысят иммунитет молодого растения, сделают его более стойким к вредителям и болезням.
Калий важно вносить в течение всего периода вегетации, так как он преобразует процесс фотосинтеза, нормализует обменные процессы. А также участвует в формировании корня, делает морковь сочной и сладкой.
В середине лета, то есть в июле, также нужно знать, чем удобрять морковь, и здесь культуре нужен фосфор. Такой элемент принимает непосредственное участие формирование корнеплода. Благодаря фосфору кончик начинает принимать округлую форму, корнеплод набирает сладость и становится плотным.
В июле морковь подкармливают и такими элементами, как марганец и бор, которые важны при наливании корнеплода. Они обеспечивают твердость его сердцевины, ускоряют накопление сладости и способствуют длительному хранению собранного урожая.
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Виды удобрений для моркови
Начинающие огородники интересуются, чем удобрять морковь в открытом грунте. Можно использовать разные по составу удобрения, которые также отличаются и своим происхождением. Но для лучшего роста корнеплода лучше комбинировать подкормки, а не использовать только один компонент.
Органические
Многие огородники для подкормки овощных культур предпочитают использовать органику. Такие удобрения натуральные, безопасные, доступные, имеют богатый состав и продолжительный период действия. Но здесь нельзя допускать их переизбытка, это может привести к нарушению обменных процессов и ожогам:
- Компост – удобрение благодаря своему богатому составу делает почву плодородной и рыхлой, что положительно сказывается на росте корнеплода. Но он должен обязательно созреть. Для удобрения используют компост возрастом не меньше 9 месяцев.
- Навоз – перепревшая органика, которую вносят преимущественно во время осенней перекопки. Использовать свежий навоз нельзя, ведь он выделяет аммиак, который просто сожжет растение. При этом только из зрелого удобрения легко усваивается азот.
- Птичий помет – хороший источник азота, который очень важен на ранней стадии развития культуры. Но с его использованием стоит быть осторожным, так как высокая концентрация может растению навредить.
Среди органических удобрений также стоит выделить древесную золу как источник кальция, фосфора и калия. Состав такой подкормки будет зависеть от источника, но самой ценной считается та зола, которая получена в результате сжигания подсолнечника.
Минеральные
Эти подкормки также часто используют многие огородники. Они удобны в применении, имеют мгновенное, но не такое продолжительное действие, что и отличает их от органики. При этом минеральные удобрения могут состоять из одного компонента или иметь сложный состав, но как правило, для питания овощных культур используют многокомпонентные комплексы:
- Азофоска – механическая смесь, которая включает в себя основные элементы: азот, фосфор и калий. Особенность такой подкормки в том, что удобрения скапливаются в плодородном слое почвы, а не уходят в нижние ее слои.
- AVA универсал – подкормка, богатая большим количеством микроэлементов. Ее состав способствует ровному и здоровому формированию плодов. При этом ее преимущество проявляется и в стойкости к вымыванию дождями.
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Народные средства
Применение народных средств в качестве подкормок оказывает мягкое и при этом только положительное действие на овощную культуру. При этом они полностью безопасны как для растения, так и для человека:
- Сорная трава – удобрение с богатым комплексом микроэлементов. Для настоя можно использовать любое сорное растение: будь то крапива, одуванчик или полынь. Траву заливают водой, настаивают в течение двух недель. Полученный концентрат разбавляют водой и используют для полива.
- Дрожжи – живые организмы, способные выделять активные вещества, которые стимулируют рост корнеплода. При этом дрожжевая подкормка положительно сказывается на составе почвы. Для настоя дрожжи растворяют в воде с добавлением сахара и используют для полива, но только в теплую погоду.
- Борная кислота – неорганическое вещество, которое улучшает вкус корнеплода. Кислоту разводят в горячей воде и после остывания поливают растения. Такую подкормку лучше использовать в середине лета, тогда морковь вырастет вкусной и сладкой.
- Йод – аптечное средство, которое улучшает как внешний вид корнеплода, так и его вкус. Но с такой подкормкой стоит быть осторожным, большая доза может привести к усыханию листьев.
- Соль – улучшает вкус корнеплода и обычная поваренная соль, которую просто для полива растворяют в воде. Кроме того, солевой раствор помогает справиться с такими вредителями, как морковная муха и слизни.
Этапы внесения удобрений для моркови
Каждый огородник должен знать, что вносить подкормки беспорядочно в большом количестве нельзя, так богатого урожая не добиться. Здесь важно учесть, что на каждом этапе своего развития овощная культура нуждается в определенных питательных веществах.
Перед посадкой и во время посева
Для активного роста культуры и хорошего урожая важно, чтобы почва была плодородной, ведь она является основным источником питания для всех растений. Подготовку участка нужно проводить осенью путем перекопки с добавлением перепревшей органики. Также здесь еще раз стоит подчеркнуть, что органические удобрения должны созревать не менее года, в свежем виде их использовать нельзя.
Во время посева грунт подпитывают минеральными составами и, как правило, для таких целей используют мочевину. Удобрение в сухом виде предварительно смешивают с землей. И здесь также есть один важный момент – семена не должны соприкасаться с гранулами, это может спровоцировать ожог и замедлить рост овощной культуры. Поэтому вносить такие удобрения лучше за несколько дней до посева моркови.
После появления всходов
Первую подкормку проводят, как только всходы достигнут высоты в 5 см и на них уже сформируются по 3-4 настоящих листочка. При этом удобрять молодую морковь нужно только после прореживания. А вот на вопрос, чем подкармливать всходы, ответ простой. Это удобрения с большим содержания азота, так как на первом этапе своего развития растению нужно нарастить зеленую массу. Но кроме азота, культуре нужен и фосфор для нормального роста корня.
Для первой подкормки многие огородники используют Азофоску, которую в нужном соотношении разводят в воде и поливают грядки. Спустя две недели не будет лишней и повторная подкормка травяным настоем, а еще спустя три дня овощную культуру можно подкормить раствором янтарной кислоты. Для этого измельченные таблетки кислоты размешивают в воде до полного растворения и проводят легкую обработку посадок моркови.
Дальнейшие подкормки
Спустя месяц после первой подкормки проводят вторую минеральными составами. И здесь опытные огородники советуют разводить удобрения в меньшей концентрации, чем указано в инструкции. Это позволит избежать переизбытка питательных веществ, который может негативно отразиться на качестве корнеплода. Многие на этом этапе используют Нитрофоску, которую просто растворяют в воде и поливают посадки.
На протяжении всего сезона морковь достаточно подкормить три раза, но если культура растет на бедной почве, то четвертая подкормка лишней не будет.
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Подкормка моркови в зависимости от периода
После появления всходов проводят первую подкормку, но предварительно обязательно ряды нужно проредить. Если этого не сделать, питательные вещества будут подпитывать «пустые» ростки, которые в будущем не дадут урожая.
В июле овощную культуру нельзя подкармливать компостом или навозом, как и не подходят для подкормок азотные удобрения, иначе растение будет продолжать наращивать свою надземную часть. При этом на данном этапе для моркови более важны полив и рыхление, нежели регулярное удобрение.
В этом месяце овощную культуру стоит подпитать калием для укрепления корней и иммунитета, фосфором для сладости и твердости сердцевины, а также бором — для сочности и твердости корнеплода.
В августе морковь нуждается в таких элементах, как калий, бор и фосфор. Поэтому в качестве подкормок можно использовать народные средства в виде золы, борной кислоты или дрожжей. Также подойдут и минеральные составы — хлористый калий, селитра аммиачная, суперфосфат.
Также за месяц до сбора урожая морковь можно удобрить сернокислым калием, золой или хлористым калием. Такая дополнительная подкормка снизит содержание нитратов в овощах.
Морковь – не требовательная к подкормкам овощная культура, поэтому за весь сезон ее достаточно подкормить несколько раз. Здесь главное — вносить качественные удобрения и четко следовать инструкции, только так можно рассчитывать на богатый урожай ярких, сочных и вкусных корнеплодов.
Итоги
- Морковь не требовательна к подкормкам, но внесение удобрений положительно скажется на качестве и вкусе корнеплодов.
- Для подкормок подходят разные виды удобрений, в том числе и народные средства.
- Подкармливать морковь нельзя беспорядочно и большом количестве, на каждом этапе культуре необходимы определенные питательные вещества.