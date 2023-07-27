Подкормка для герани для пышного цветения

Герань — красивый цветок, который быстро растет и в период цветения непрерывно распускает бутоны, поэтому ему часто нужна подкормка. Для питания герани можно использовать разные виды удобрений, главное — знать, как их правильно вносить, чтобы обеспечить растению баланс всех необходимых питательных веществ.

Как определить, что для герани нужна подкормка

Подкормка для герани в домашних условиях очень важна: в отличие от садового растения, у нее нет никаких дополнительных источников питательных веществ. Без удобрений добиться обильного и пышного цветения не получится.

Подкармливать цветок нужно регулярно, не стоит доводить растение до истощения. Дефицит тех или иных элементов приведет к тому, что герань станет уязвимой перед инфекциями и просто не зацветет.

Пожелтение большого количества листьев — первый тревожный звоночек для цветоводов. Такой признак нехватки питательных веществ трудно перепутать со старением цветка. Как правило, с возрастом листья меняют окрас, но не массово, а по несколько штук, начиная с нижней части куста. Есть и другие признаки, которые могут указывать, что герани нужна подкормка, — мелкие молодые листочки, замедленный рост и плохое цветение.

По некоторым признакам может определить, какой элемент для цветка важен в данный момент. Так, желтизна на листьях и задержка роста указывают на недостаток азота. При недостатке фосфора страдает корневая система, листья сначала приобретают насыщенно-зеленый цвет, а затем на них появляется пигмент. Некроз листьев и отсутствие бутонов говорит о том, что герани необходим калий.

Опытные цветоводы отмечают, что герань часто страдает от нехватки магния. При дефиците этого элемента листовые пластины становятся ломкими, старые листья желтеют, но иногда приобретают красный или фиолетовый оттенок.

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Какие виды удобрений нужны для герани

Герань плохо реагирует на органику, поэтому для ее подкормки чаще используют минеральные комплексы. В их составе обязательно должны присутствовать азот, фосфор, калий, марганец и другие необходимые для цветущего растения важные элементы.

Готовые комплексы

Сегодня в любом цветочном магазине можно приобрести готовые комплексы — жидкие растворы, сухие гранулы. Перед применением любого из них нужно внимательно изучить инструкцию, чтобы не навредить растению. Состав комплекса зависит от разных факторов: например, весной цветок важно подкормить азотом, чтобы он набрал зеленую массу и подготовился к цветению.

Некоторые цветоводы для подкормки используют аптечные средства — витамины группы В. Первая подкормка — витамин В12, через три недели — витамин В1 или В6. Герань должна получить все три вида.

Народные средства

Для подкормки герани подходят разные виды удобрений, но некоторые цветоводы больше доверяют народным средствам, которые помогают продлить период цветения.

Популярные примеры:

Молочная смесь — 1 л воды смешивают со 100 мл молока, раствор вносят 3-4 раза на протяжении месяца.

Йод. Подкормка герани аптечным средством улучшит ее рост и позволит добиться пышного обильного цветения. Для раствора в 1 л воды размешивают 2 капли йода. Поливают 1 раз в 3 недели, не чаще, иначе можно загубить цветок.

Зола — подкормка, которая обеспечит растение нужным количеством калия. Вещество в сухом виде смешивают с почвой, а затем добавляют воду.

Нельзя подкармливать герань сладкой водой — это просто испортит грунт. Следует знать, что это растение способно самостоятельно вырабатывать глюкозу.

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Для пышного цветения

Калий, азот и фосфор — важные элементы, которые обеспечивают цветку пышное обильное цветение. Но в период формирования бутонов растение можно подкормить кальцием. Для этого достаточно посыпать почву толченой яичной скорлупой или мелом.

Касторовое масло также способствует активному цветению. Из 1 л воды и 1 ч. л. масла готовят раствор для опрыскивания листьев или полива под корень.

Многие цветоводы в теплое время выносят кашпо с цветком под открытое небо. В этом случае в качестве подкормок лучше использовать перегной или компост. Такие удобрения укрепят растение, повысят его иммунитет, увеличат количество цветков, сделав их цвет более ярким.

Сернокислый магний обеспечит обильное цветение. Такое удобрение, как правило, продается в виде кристалликов, которые растворяют в воде. Также цветоводы советуют использовать для полива растения не обычную, а дождевую воду, в составе которой больше питательных веществ.

Для листьев

Состав подкормок для листвы зависит от ее состояния. Если листья выглядят «усталыми», их можно опрыскать раствором на основе перекиси водорода — 2 ст. л. на 1 л воды. Этим же раствором можно поливать и грунт.

На подкормку молочной смесью стоит обратить внимание, если листья цветка начали желтеть. Если же они стали практически белыми, подойдет удобрение «Агрикола», в составе которого содержатся все необходимые для герани микроэлементы.

Для рассады

Молодые растения нуждаются в подкормках, которые обеспечат им активный рост. Но удобрения вносят только при окрепшей корневой системе. Спустя две недели после пересадки цветка в горшок диаметром до 8 см его можно подкормить составом «Планта чудо-роста». Через 2-3 недели цветок снова пересаживают, уже в горшок диаметром 10 см, и здесь в качестве подкормки отлично подойдет калийная селитра, которая подготовит растение к будущему цветению.

Дрожжи — тоже хороший стимулятор роста, т. к. они способны вырабатывать азот и калий. При этом они не вредят корневой системе, поэтому их можно использовать на этапах черенкования цветка и пересадки. Но важно запомнить, что дрожжевая подкормка должна быть свежей, для долгого хранения она не предназначена.

Особенности сезонной подкормки герани

Выбор удобрений зависит от сезона. Осенью и зимой, когда растение в состояние покоя, количество подкормок уменьшают, а специалисты советуют полностью от них отказаться.

С приходом тепла растение просыпается, ему необходимы питательные вещества, больше всего — в период цветения. Но с подкормками стоит быть осторожным, т. к. их избыток может негативно отразиться на состоянии цветка.

Весна

С наступлением весны у растения обрезают сухие отростки и подкармливают азотными удобрениями, которые позволят цветку нарастить зеленую массу.

Для подпитки цветка подходят минеральные составы, которые вносят 1 раз в 2 недели. Но подойдут и народные средства в виде йодного раствора, который позволит цветущему растению восстановить силы после зимнего покоя.

Лето

Рост цветка и его цветение приходится на лето, при этом он радует цветением в течение всего сезона. Подкармливать его рекомендуется 1 раз в 12 дней. На пике декоративности следуют вносить калийно-фосфорные составы, но и азот полностью исключать нельзя — он необходим для поддержки зеленой массы.

Осенью

С приходом осени цветок начинает готовится к состоянию покоя, поэтому количество подкормок снижают до минимума. Здесь все зависит от сорта, но все же не стоит удобрять растение чаще 1 раза в 1,5 месяца.

Зима

В холодный сезон цветок находится в состоянии покоя, он не растет и тем более не цветет. Растение должно отдохнуть. При условиях хранения в прохладном месте подкормки полностью прекращают, но, если в помещении тепло, в середине зимы стоит внести удобрение. Важно уменьшить дозировку до половины обычного объема минеральных составов.

Как часто подкармливать герань

Для пересадки герани многие цветоводы используют покупной субстрат, в составе которого уже есть все необходимые для цветка питательные вещества. Поэтому после пересадки 1-2 месяца растение не нуждается ни в каких подкормках. Точные сроки будут зависеть от того, насколько быстро приживется герань на новом для нее месте.

В случаях, когда цветок по некоторым причинам, например, из-за повреждения корневой системы, остановился в росте, также не вносят никакие удобрения. Но если он стал наращивать побеги, листву и выпустил цветоносы, нужно его подкормить, т. к. рост и развитие приводят к истощению субстрата.

Насколько часто нужно подкармливать герань, зависит от многих факторов, в том числе и от вида самого удобрения. Если это подкормки в гранулах, они имеют длительное действие, их подмешивают в почву по время пересадки растения. Нецветущую герань подкармливают 1 раз в 2-3 недели, а в период цветения 2 раза в месяц, но можно вносить удобрения с каждым поливом.

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После цветения подкормки прекращают, но некоторые цветоводы советуют полностью не отказываться от подпитки цветка, если он стоит на солнечной стороне. Зимой подкормка не нужна, т. к. может спровоцировать преждевременный рост, но в феврале цветок можно подкормить азотом — у некоторых сортов именно в этом месяце начинается период вегетации.

Герань нельзя назвать капризным цветком, но для пышного и красивого цветения, активного роста ей необходима подкормка. Удобрения нужно вносить правильно — нельзя превышать их концентрацию, лучше чуть уменьшить. Подкармливать растение лучше утром или вечером. Если цветок страдает от болезни или вредителей, его удобряют только после полного выздоровления.

Итоги