Чем подкормить кабачки для роста в открытом грунте

Подкормка – важная мера агротехники в выращивании овощных культур, от которой зависят развитие растение и качество плодов. Своевременное внесение удобрений улучшит состав почвы, защитит растение от болезней и повысит урожайность. Поэтому каждый огородник должен знать, чем подкормить кабачки в зависимости от фазы их роста.

Подкормка кабачков в открытом грунте

Подкормить кабачки для лучшего роста и хорошего плодоношения можно разными средствами. Огородники используют разные виды удобрений. Это может быть органика, минеральные комплексы или народные средства. При этом вносить подкормку можно несколькими способами, но основной считается корневой, для которой подходят как жидкие составы, так и удобрения в сухом виде.

Дополнительно вносят внекорневые подкормки методом опрыскивания листьев. В отличие от корневой, растение намного быстрее получает необходимые полезные вещества, но в не таком большом количестве.

Органические

В открытом грунте подкормить кабачки для хорошего роста можно удобрениями натурального происхождения, то есть растительного или животного. Благодаря органике происходит не только активация роста овощной культуры, но и улучшается структура самого грунта. К самым популярным удобрениям, которые наиболее часто используют многие огородники, относят:

Коровяк – удобрение, которое вносят перед началом цветения, но в свежем виде использовать его нельзя. Навоз обязательно разбавляют водой и поливают растение под корень.

Куриный помет – состав применим во время образования соцветий, удобрение также разводят водой и вносят под корень.

Древесная зола – удобрение, богатое витаминами и полезными элементами. Золу настаивают в течение недели и поливают растение под корень, но после ее внесения кабачки нужно хорошо полить простой водой.

Для корневых и внекорневых подкормок также подходит уже готовое удобрение на компосте «Эффектон». Но важно запомнить, что подпитывать растение только одной органикой нельзя. Здесь важно грамотно сочетать внесение органических удобрений с минеральными.

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Минеральные

Рост и развитие растения происходят за счет биохимических процессов. И, чтобы их ускорить, культуру подкармливают минеральными удобрениями, которые также обеспечивают ей стойкость к разным болезням, холодам и засухе. Кроме того, внесение минеральных комплексов повышает урожайность и улучшает качество плодов.

Первую подкормку проводят сразу после появление всходов, используют состав из калийной, аммиачной селитры и суперфосфата. В период плодоношения растение также нуждается в калии и фосфоре. Для роста и повышения иммунитета многие огородники используют мочевину, которую можно вносить двумя способами:

Внекорневым – в ведре воды растворяют 25 г мочевины с добавлением 7 г марганца сернокислого и 6 г медной соли серной кислоты. Раствором опрыскивают растение 3 раза за сезон с перерывом в 14 дней. При слабеньком росте культуру подкармливают раствором мочевины – 17 г вещества на ведро воды.

Корневым – в ведре воды разводят 15 г мочевины. Культуру подкармливают в период бутонизации и наливания плодов с интервалом в 10 дней.

Многие огородники для подкормок используют уже готовые комплексы, которые достаточно развести в воде в нужных пропорциях. К самым популярным можно отнести:

Биогумус – состав из минералов и органики.

Нитроаммофоска – комплекс, который в сухом виде вносят для посева семян. После проклевывания всходов, в период цветения и завязей составом поливают растение под корень.

Бутон – комплекс удобрений для внекорневого способа, который побуждает рост культуры, ее цветение и наливание плодов.

При внесении удобрений важно соблюдать дозировку, так как их дефицит негативно скажется на иммунитете растения, но и переизбыток таких подкормок для культуры также вреден.

Народные средства

Некоторые огородники предпочитают подкармливать овощную культуру народными средствами, которые при грамотном использовании положительно скажутся на росте растения и плодоношении:

Сахарный сироп – сладкий состав привлекает пчел, обеспечивающих опыление растения, ведь это важно для появления завязей. Состав из 1 л воды и 500 г сахара вносят внекорневым способом.

Нашатырный спирт – средство, которое подходит для первой подкормки вместо азотных. Состав из 20 мл спирта и ведра воды вносят двумя способами.

Дрожжи – в 500 мл теплой воды размешивают 120 г продукта, настаивают сутки и вливают состав под корень.

Зеленое удобрение – богатая азотом подкормка, которую важно использовать разумно. Для состава треть ведра заполняют травой (лучше всего подходит крапива). Добавляют 65 г дрожжей, заливают теплой водой и настаивают двое суток.

Борная кислота – средство, которые вносят преимущественно перед посевом семян. Такая подкормка поспособствует лучшему усвоению азота, калия, завязей плодов, а также улучшит их вкус.

Для повышения иммунитета подходит и такое народное средство, как йод, который также помогает растению лучше усвоить азот. В целях профилактики от болезней культуру можно опрыскивать настоем луковой шелухи.

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Этапы внесения удобрений для кабачков

При внесении удобрений важно учитывать не только их разновидность, но и состав почвы. Если это песчаный грунт, который легко вымывается, то здесь потребуется внесение большого количества питательных веществ. Глинистые почвы содержат в своем составе больше органики. Также учитывается и освещенность участка, так как подкормки в виде фосфора и магния способны компенсировать недостаток солнечного света.

Немало важно учитывать и тот факт, что некоторые органические удобрения нельзя комбинировать со многими видами минеральных добавок. Это может не только перекормить растение, но и спровоцировать ожог корней.

Подготовка почвы к посадке начинается с приходом осенних холодов. Участок перекапывают с внесением навоза. Если грунт слишком кислый, то дополнительно вносят известь или золу, а если почва глинистая, то перегной или песок.

При отсутствии осенней подготовки переживать не стоит, все работы можно провести весной, только состав удобрений должен быть комплексным. Участок перекапывают вместе с золой и суперфосфатом, а в лунку сажают уже пророщенные стимуляторами роста семена.

На каждом этапе потребности растения отличаются. Так, на этапе наращивания корневой системы и зеленой массы культуре нужен азот, а для фотосинтеза – магний. На стадии закладки цветочных почек очень важно подкормить кабачки фосфором и калием, без таких удобрений даже при самых роскошных листьях растение отцветет впустую.

Подкормка в зависимости от периода

Начинающий огородник должен знать не только чем подкармливать кабачки в открытом грунте, но и в каких именно подкормках нуждается растение в зависимости от фазы его развития. За весь сезон рекомендуется внесение подкормок 3 раза, так как внесенных осенних удобрений не хватит на весь период вегетации овощной культуры.

Кабачки можно выращивать посредством рассады и семенным способом. Молодые саженцы подкармливают после проявления 2-4 настоящих листочков плюс дополнительно вносят удобрения спустя 10-12 дней после пересадки растений в грунт.

После высадки

После высадки молодые всходы нуждаются в минералах. В их составе должны присутствовать такие вещества, которые принимают непосредственно участие в обменных процессах растения:

Азот – незаменимый в выявлении хлорофилла и белков элемент, источником которого служит навоз, селитра аммиака и мочевина. Азотные удобрения, как правило, вносят весной и в июне.

Фосфор – элемент, который благоприятно сказывается на развитии корней, так как участвует в биосинтезе углеводов. Фосфорные подкормки вносят в течение всего периода вегетации, но особенно растение нуждается в фосфоре перед цветением.

Калий – элемент, который участвует в биосинтезе белка и помогает лучшему усвоению углекислого газа. Калийные удобрения положительно сказываются на бутонах и завязях.

Молодые растения также положительно отзываются на внесение органики и стимуляторов роста.

Цветение

Перед цветением растение направляет все свои силы на образоване бутонов, и в этот период культуре необходим фосфор и калий. Внесение минеральных комплексов позволит избежать образования пустоцветов и обеспечит хороший рост плодов.

На данном этапе развития культуры опытные огородники советуют обратить внимание на препарат «Бутон». Его соотношение питательных веществ стимулирует бутонизацию и завязи. Также для подкормок подходит и такое удобрение, как «Эффектон». Его состав близок к навозу, но в отличие от натуральной органики здесь нет никаких вредоносных микроорганизмов.

Полноценное питание растению перед цветением обеспечит травяной настой. Эффективна подкормка и древесной золой, которая богата калием и редкими микроэлементами.

Плодоношение

На этапе формирования плодов растение поглощает все имеющиеся в почве полезные вещества, поэтому подкормки очень важны. И здесь можно применить комплексное удобрение «Нитрофоска», которое увеличивает урожайность. Также подходит древесная зола и состав из селитры аммиака и калия, суперфосфата.

Многие огородники советуют не забывать о народных средствах, которые также способствуют стимулированию роста культуры. К таким препаратам относят борную кислоту, йод, аммиак и дрожжи.

Необходимость подкормки кабачков

Кабачки подкармливают несколько раз за сезон, в том числе удобрения вносят еще на этапе подготовки почвы, чтобы сделать ее плодородной за счет повышения качества химического состава грунта.

Также подпитка удобрениями стимулирует рост и развитие овощной культуры, способствует образованию завязей и плодов, обеспечивает растению защиту от вредителей и многих болезней. Кроме того, подкормки увеличивают урожайность, положительно сказываются не только на вкусе плодов, но и на их химическом составе, увеличивая количество сахара, витаминов и полезных веществ.

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Опытные огородники советуют регулярно осматривать растения, так как есть признаки, которые могут указывать на то, что культура нуждается в подкормке тем или иным составом. Так, на потребность внесения удобрения может указывать бледный цвет листьев, их скручивание, хрупкость или желтизна нижнего ряда, большое количество зелени, но малое количество соцветий, замедленный рост плодов, их увядание или появление желтых пятен.

Подкормки для кабачков очень полезны, но только при грамотном их использовании. Злоупотребление минеральными составами и органикой, неправильная дозировка или применение только одного вида удобрений может вызвать необратимый эффект и навредить растению.

Итоги