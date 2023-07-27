Беспроводной измельчитель Polaris: готовит там, где удобно

Новая беспроводная коллекция Polaris CordLess позволяет готовить за пределами кухни – на даче, пикнике, пляже или в автопутешествии. Все гаджеты – переносные и работают от аккумулятора. В серии миксеры, измельчители и блендеры. Современная серия CordLess для активных людей. Полная свобода действий и никаких проводов на кухне!

Один из новых гаджетов в коллекции – беспроводной измельчитель Polaris PFC 0408 CordLess. Нарезка зелени, измельчение орехов, приготовление соуса, фарша, рубленого мяса и даже колка льда – теперь всё это возможно благодаря одному компактному и стильному прибору. А самое важное – он не занимает много места и поможет приготовить вкусные блюда и напитки для потрясающего пикника на природе.

Для масштабных путешествий

Возьмите прибор с собой в автомобильное путешествие. Делайте нарезку для салатов, измельчайте соусы или колите лëд для коктейлей. Ваша поездка станет яркой и запоминающейся!

Для романтических пикников

Организовать бранч на пляже – удачная идея в летний выходной. Теперь так легко наслаждаться новыми рецептами и свежей домашней едой на природе.

Для активной жизни с детьми

Приготовьте для своего ребенка фруктовое пюре из яблок и морковки, если уезжаете надолго из дома. Вы сэкономите время, ведь чашу можно закрыть специальной герметичной крышкой и взять с собой. Теперь у вас всегда будет с собой свежий перекус для ребенка за пределами дома. Очень важно, что стакан гаджета сделан из стекла и безопасен для детского питания, а объема 500 мл хватит на несколько порций.

Для ценящих удобства

Главное, что вы больше не зависите от шнура. Заряжайте измельчитель заранее и готовьте там, где вам удобно! Все части прибора легко мыть, в том числе в посудомоечной машине, а компактный размер позволяет его удобно хранить и брать с собой. Гаджет обладает двойной защитой двигателя от перегрева и перегрузки, что делает его надëжным и долговечным. Может приготовить на одной зарядке от 20 до 40 порций. Двойные ножи из нержавеющей стали Double Blade обеспечивают быстрое, эффективное и равномерное смешивание продуктов.

Этот измельчитель пригодится для любого случая: от семейной вечеринки с маленькими детьми на даче до шумной встречи друзей на пляже.

​

Измельчитель создан под контролем швейцарской компании. Гарантия на гаджет – 2 года.