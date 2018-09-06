Современный дизайн однокомнатной квартиры

Не каждому дано проживать в шикарных хоромах, но грамотная планировка даже совсем маленького пространства, позволит все красиво разместить. Дизайн однокомнатной квартиры может быть уютным и комфортным, если им будут заниматься мастера своего дела.

Размер помещения в 40 кв. м. позволяет декорировать его в современном стиле, в отличие от малогабаритных «хрущевок». В профессиональной студии можно посмотреть каталог с фото и выбрать, подходящий проект.

Особенности оформления

Используя некоторые секреты при обустройстве помещения, можно визуально расширить его пространство:

при выборе цвета обоев, мебели или ковров, отдайте предпочтение желтым или бежевым тонам;

откажитесь от громоздких, свисающих люстр, лучше расположить несколько небольших точечных светильников;

покупая мебель, остановите свой выбор на глянцевой поверхности шкафов, так как она создает иллюзию продолжения пространства, так же как и зеркала;

такой же эффект дают фотообои с рисунком вдалеке;

для зонирования участков лучше сочетать несколько стилей оформления;

расширение оконных проемов, позволит увеличить количество дневного света, что придаст помещению легкость и воздушность;

приобретайте встроенную мебель, она сэкономит, полезную площадь.

Слишком большое количество шкафов и декора создают состояние захламленности.

Перепланировка

Каждый дизайн однокомнатной квартиры имеет свои особенности. Некоторым людям достаточно условного разделения зон, другие предпочитают применять перегородки. Площадь, размером в 40 кв. м. позволяет выполнить перепланировку помещения в современном стиле любой сложности.

Посмотрев, предложенные фото, можно выбрать подходящий вариант.

Самые распространенные решения:

ликвидировать стену, разделяющую балкон и комнату;

установить дополнительные перегородки из гипсокартона;

совместить кухню с залом;

построение подиумов;

разделение квартиры при помощи книжных стеллажей или барной стойки.

В последнее время жилища стали однотипными, как будто, сделанными под копирку. Все тяжелее найти уникальный и стильный проект.

Что использовать для разграничения зоны

Вместо гипсокартона можно разделить площадь при помощи фитостены. Что она из себя представляет. Высокая, вертикальная конструкция, на которой размещены растения в горшочках, снабженная системой автоматического полива. Поэтому трудностей с уходом за цветами не возникает. Кроме, разграничения помещения, получаем еще и кусочек оазиса в собственной квартире.

Ассортимент таких механизмов довольно разнообразен. Можно установить стационарную конструкцию или выбрать передвижную.

Использование фитостены, придаст дизайну однокомнатной квартиры современный стиль. Мобильность системы позволяет менять планировку помещения даже из 40 кв. м. Кроме того, растения создадут благоприятный микроклимат, обогатят воздух кислородом и добавят шарма. Посмотрев каталог с фото, можно выбрать модель фитостены, которая разнообразит интерьер квартиры. Куда более экономичным и малобюджетным для разделения зон, будет использование подсвеченного аквариума.

В маленьких жилищах лучше установить раздвижные двери. В особенности такой вариант удобен в студиях, во время приготовления пищи, кухню легко обособить от другой части помещения. А также можно использовать ширму, которая в случае ненадобности быстро складывается и убирается.

Многоярусная мебель

Значительно сэкономить площадь позволит двухэтажная кровать, однако, лучше ее устанавливать в комнате с высокими потолками. Прекрасно разделяет пространство подиум. Ночью он будет служить спальным местом, а днем детской игровой площадкой. В невысоком помещении можно использовать кровать, расположенную в нише из встроенных шкафов.

Улучшить дизайн однокомнатной квартиры, размером около 40 кв. м. и вписать в ее интерьер несколько функциональных зон, поможет кровать-чердак. Посмотрев фото различных моделей, легко выбрать ту, которая придаст помещению современный стиль.

Для разумного использования пространства под спальным местом, его располагают на определенную высоту. Для подъема применяют приставную лестницу или специальные полки-ступеньки.

В зависимости от размеров кровати, нижний ярус можно оформить различными способами:

установить школьный стол для ребенка;

обустроить дополнительное спальное место;

поставить, шкаф с выдвижными полками;

расположить диван и тумбу с телевизором.

Сейчас в продаже появились не только детские, но и взрослые, двуспальные кровати-чердаки.

10 фокусов

Физически увеличить пространство квартиры невозможно, но обмануть себя и гостей, помогут маленькие дизайнерские хитрости:

Если постелить в центре комнаты большой и яркий палас, то он будет привлекать все внимание к себе и создаст иллюзию свободного пространства. Многие ошибочно думают, что однокомнатную квартиру надо обставить малогабаритной мебелью. Однако большой диван или кресло создают ощущение, что площадь им соответствует. Единственное условие, использовать не больше одного предмета. Если повесить шторы максимально близко к потолку, это визуально увеличит высоту комнаты. Установка мебели на ножках создает ощущение простора. Шкафы со сплошным основанием зрительно уменьшают комнату. Яркие и красочные обои в ванной будут бросаться в глаза, и отвлекать внимание от размеров площади. Увеличить комнатное пространство, можно выкрасив все стены в нейтральный цвет. В таком же стиле должна быть мебель, текстиль и отделка. А чтобы разнообразить интерьер, добавить несколько красочных картин или ярких диванных подушечек. Светлые стены и контрастный потолок зрительно увеличат квартиру. Можно наклеить фотообои с изображением своей мечты, например, море, солнце, пляж. Человеческий мозг привык доверять глазам, и такая картина создаст иллюзию перспективы. Тренд сезона, прозрачная мебель. Она пропускает через себя свет и как будто делается невидимой. Для хранения вещей лучше использовать, открыты полки или со стеклянными дверцами.

Такие маленькие секреты позволят хоть и зрительно, но увеличить комнатное пространство и сделать проживание в нем, более комфортным.