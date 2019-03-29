Благоприятные дни для стрижек в мае 2019 года
Самые благоприятные дни для стрижек на май 2019 года отмечены в лунном календаре. В этот период следует записываться в парикмахерскую - это позволит сохранить привлекательность локонов.
Влияние фаз луны на стрижку волос
Каждая лунная фаза воздействует на пряди по-особенному. Поэтому планировать визит к мастеру нужно тщательно, изучая расположение ночного светила.
Ухаживающие процедуры при растущей луне:
- Новолуние. Самые благоприятные дни для стрижки. После процедур корни становятся крепче, ускоряется рост волос.
- Первая четверть. В этот момент человек испытывает усталость. Любые манипуляции с прядями нежелательны. Они могут стать причиной депрессии.
Ухаживающие процедуры при убывающей луне:
- Полнолуние. Если хочется укрепить корни, стоит посетить парикмахера. Единственное, после стрижки замедлится рост волос.
- Последняя четверть. В это время организм становится ослабленным. Поэтому специалисты рекомендуют отдохнуть, и заняться своим здоровьем.
Выбирая подходящий день для стрижки, необходимо учитывать не только фазы луны. Стоит обратить внимание, в каком знаке зодиака находится луна. Условно все созвездия можно разделить на 4 группы:
- Огненные. К ним относятся Овен, Лев, Стрелец. Если сделать стрижку в знаке Стрельца, то волосы станут непослушными. Укладка продержится недолго. Астрологи советуют посещать салон красоты в знаке Льва. Пряди станут густыми и привлекательными. В знаке Овна необходимо проводить лечебные процедуры. Маски и ополаскивания будут довольно эффективны.
- Земные. К ним относятся следующие зодиакальные созвездия: Козерог, Телец, Дева. Это подходящее время для любых манипуляций с прядями. Волосы приобретут жизненную силу и дополнительный блеск. Окрашивание, стрижка, сложные укладки – все это можно выполнять. Знак Девы является наиболее удачным. Стрижка на растущую луну поможет отрастить длинную косу.
- Воздушные. К этой группе относятся следующие знаки: Весы, Водолей, Близнецы. Стрижки в этот период практически никак не повлияют на состояние прядей. Единственное, они могут стать непослушными. Когда луна находится в Весах, желательно проводить лечебные процедуры. Маски из натуральных компонентов будут очень полезны. В знаке Близнецы разрешено делать завивку, тонирование, окрашивание. В знаке Водолея можно немного поэкспериментировать. Яркое окрашивание – это то что нужно.
- Водные. К ним относятся: Рак, Скорпион, Рыбы. Как только луна будет находиться в этих зодиакальных созвездиях, необходимо соблюдать осторожность. Любые манипуляции могут стать причиной появления перхоти. Сделать укладку в эти дни очень сложно, пряди становятся непослушными. Луна в знаке Рыбы – значит стоит отказаться от химической завивки.
Если выполнять все процедуры в удачное время, удастся вернуть волосам здоровый вид. Кроме того, они станут красивыми и послушными. Что еще нужно девушкам, чтобы быть в центре внимания.
Самые благоприятные дни для стрижек в мае 2019 года
Весной так хочется быть привлекательной. Последний весенний месяц не станет исключением. Каждая девушка сможет показать себя во всей красе, и покорит не одно мужское сердце.
Лунный календарь на май 2019 года предлагает ознакомиться с самыми благоприятными днями для стрижек. Основные данные находятся в таблице № 1.
|
Месяц
|
Лучшие дни для стрижки:
|
Лучшие дни для окрашивания
|
чтобы ускорить рост волос
|
чтобы замедлить рост волос
|
Май
|
6, 11, 13-16
|
4, 21-23, 31
|
6, 7, 11, 13-16
Последний весенний месяц будет полон сюрпризами. Он прекрасно подходит для преображения. Если выполнять процедуры в удачное время, локоны мгновенно преобразятся.
Неблагоприятные дни для стрижек в мае 2019 года
В мае 2019 года будет много неблагоприятных дней для стрижки волос. В это время стоит воздержать от перемен. Желательно остаться дома, и немного побыть в тишине. Данные о неудачных днях собраны в таблице № 2.
|
Месяц
|
Неудачные дни для стрижки
|
Неудачные дни для окрашивания
|
Май
|
1-3, 17-19.
|
1-3, 9.
В неудачные дни не стоит к прядям прикасаться. Желательно заняться самосовершенствованием, и побыть в тишине. Можно погулять, сходить на стадион, и провести свободное время в хорошей компании.
Лунный календарь стрижек: на каждый день
Когда стричь волосы в мае 2019 года удастся посмотреть по лунному календарю. Основные данные указаны в таблице № 3.
|
Дата
|
Рекомендации специалистов
|
01.05
|
Новая прическа вызовет негодование, настроение будет испорчено. От окрашивания также придется отказаться. Иначе появится перхоть.
|
02.05
|
Девушкам, желающим сохранить здоровье прядей, не нужно в этот день стричься или краситься. Единственное, что можно сделать, это ламинирование.
|
03.05
|
Астрологи рекомендуют избегать визита к парикмахеру. Локоны ослабнут, станут безжизненными. Придется долгое время заниматься их восстановлением.
|
04.05
|
Согласно лунному календарю стрижек на май 2019 года, наступает идеальное время для преображения. Прическа сделает образ озорным и задорным. Будет сложно остаться в стороне. Не стоит отказываться от окрашивания. Цвет сохранится надолго, и с новой стрижкой будет смотреться гармонично.
|
05.05
|
Если хочется впустить в жизнь яркие краски, то без стильной стрижки обойтись не получится. О неприятностях можно забыть на долгое время, наступает хороший период.
|
06.05
|
Лунный календарь стрижек на май 2019 года называет этот день одним из самых благоприятных. Укладка поможет укрепить финансовое положение, а окрашивание преобразит образ. Обновленный имидж повлияет на личную жизнь. Удастся найти контакт с коллегами.
|
07.05
|
День является противоречивым. Новая прическа принесет успех в любых начинаниях, но ухудшится самочувствие. Подходящее время для окрашивания, пряди преобразятся мгновенно.
|
08.05
|
Если хочется обрести эмоциональнее равновесие, стоит доверить свои волосы опытному мастеру. Стрижка избавит от проблем и неприятностей. Специалисты советуют окраситься. Это поможет найти новые связи, и вывести свой бизнес на новый уровень.
|
09.05
|
Если интересно, когда стричь волосы в мае 2019 года, стоит заглянуть в лунный календарь. Этот день считается противоречивым. Новая прическа поможет избавиться от недугов. Окрашивание делать нежелательно. Иначе могут произойти конфликты с коллегами.
|
10.05
|
С волосами можно проводить любые манипуляции. Они помогут привлечь положительную энергетику, и наполнят жизнь позитивом. Образ станет ярким и соблазнительным. Количество поклонников с каждым днем будет только расти.
|
11.05
|
Специалисты советуют отправиться в парикмахерский зал. Сегодня любые процедуры будут успешны. Разрешено стричься, краситься, выполнять мелирование, завивку. При этом локоны не пострадают.
|
12.05
|
В мае 2019 года наступают неблагоприятные дни для стрижки волос. Желательно заняться лечением прядей. Маски и ополаскивания будут эффективны, помогут вернуть локонам прежнюю привлекательность.
|
13.05
|
Прекрасное время для экспериментов. Если хочется кардинально изменить внешность, не нужно отказываться от этой идеи. Мастер сможет подобрать идеальный образ. Теперь остаться в стороне не получится.
|
14.05
|
Любое начатое дело закончится успешно. Поэтому не стоит терять время, нужно обязательно записаться в салон красоты. Особое внимание следует обратить на ультракороткие стрижки, ведь они в новом сезоне будут очень модными.
|
15.05
|
Момент подходит для лечения волос. Процедуры будут эффективными, сделают пряди здоровыми.
|
16.05
|
Когда можно стричь волосы в мае 2019 года? Если заглянуть в лунный календарь, станет ясно, что день является удачным. Новая прическа принесет радость и удовольствие. Черты лица станут более выразительными, а образ приобретет некоторую изюминку.
Блондинкам повезло, можно преображаться и менять цвет волос. От кардинальных перемен придется воздержаться. А вот осветление на несколько тонов будет весьма кстати.
|
17.05
|
Для экспериментов время неудачное. Астрологи советуют провести день дома. Нельзя стричься, краситься или делать сложные прически. Достаточно заплести тугую косу.
|
18.05
|
Наступает неоднозначное время. Пряди станут аккуратными, но прическа быстро потеряет объем. Кроме того, и работа мастера разочарует. Придется долго отращивать волосы.
|
19.05
|
Продолжаются неблагоприятные дни для стрижки волос в мае 2019 года. Не нужно рисковать своим здоровье, и посещать парикмахера.
Специалисты советуют оставить цвет прядей прежним. Результат может оказаться непредсказуемым, и скорее всего разочарует.
После процедур локоны пострадают. Потребуется потратить много времени на их восстановление.
|
20.05
|
Астрологи рекомендуют подстричься тем девушкам, у которых дела идут плохо. Вместе с волосами получится избавиться от негатива. Локоны станут послушными, блестящими. О чем еще может мечтать женщина?
|
21.05
|
Начинаются самые благоприятные дни для стрижек на май 2019 года по лунному календарю. Женщинам, у которых имеются проблемы в личной жизни, стоит записаться к мастеру. Оказывается, чтобы освободиться от негатива, требуется подстричь кончики. Это поможет обрести счастье, и найти вторую половинку.
Для окрашивания необходимо применять натуральные оттенки. Они сделают образ романтичным.
|
22.05
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Почему бы немного не поэкспериментировать. Не стоит бояться перемен. Опытный мастер сможет исполнить любые пожелания. Можно сделать короткую стрижку или яркое окрашивание. Такое преображение вызовет восторг у противоположного пола. Комплименты будут слышны со всех сторон.
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23.05
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Если интересует вопрос, когда можно стричь волосы, следует заглянуть в лунный календарь на май 2019 года. Астрологи советуют посетить салон красоты смелым личностям. Возможно им удастся подобрать яркий образ, который сможет поднять настроение.
После стрижки локоны станут послушными, опрятными.
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24.05
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Для преображения желательно подобрать другое время. Новая прическа может ухудшить самочувствие, возможна депрессия. Что касается состояния прядей, то после стрижки они приобретут дополнительный объем.
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25.05
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Ответить на вопрос, когда стричь волосы в мае 2019 года, поможет лунный календарь. Конец весны подходит для преображения. Любые процедуры пройдут успешно.
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26.05
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С новой стрижкой удастся изменить жизнь к лучшему. Получиться достичь поставленной цели, и обрести финансовую независимость.
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27.05
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В сторону салона красоты не стоит даже смотреть. Любые процедуры станут причиной возникновения перхоти. Настроение будет испорчено надолго.
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28.05
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Начинаются неблагоприятные дни в мае 2019 года для стрижки волос. Ожидаются проблемы на работе. Появится перхоть, пряди потеряют жизненную силу.
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29.05
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Если хочется добиться поставленных целей, ножницы придется убрать в сторону. Если ослушаться астрологов, можно упустить предоставленные возможности.
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30.05
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Смена имиджа пойдет на пользу. Судьба станет благосклонна. Свободные женщины смогут найти свою вторую половнику. Почему бы не использовать шанс стать счастливой. Ведь для этого достаточно подрезать кончики.
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31.05
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Оракул не рекомендует к прядям прикасаться. Может ослабнуть иммунитет, настроение будет испорчено. Для преображения придется подобрать другое время.
Весной каждая женщина хочет выглядеть безупречно. Для этого не нужно ничего придумывать. Достаточно посетить опытного мастера, и образ преобразится на глазах. Единственное, записываться в салон красоты нужно только в удачное время.
Советы
Парикмахеры дают некоторые советы, которые помогут сохранить здоровье волос. Основные рекомендации следующие:
- Нужно внимательно выбирать мастера. Ведь от его настроения зависит конечный результат. Если парикмахер доброжелательный, то и работа получится качественной.
- Мастер должен быть примерно одного возраста с клиентом.
- Запрещено стричь волосы самостоятельно. Это приведет к ухудшению биополя.
Простые советы от профессионалов помогут сохранить привлекательность прядей. Что еще нужно женщинам, чтобы быть счастливыми.
Вопрос о том, когда можно стричь волосы по лунному календарю в мае 2019 года, интересует многих женщин. В месяце будет достаточно хороших дней - их и следует подбирать для записи в парикмахерскую.
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Полина / 29.03.19 22:16Не думаю, что рекомендации астрологов помогают сохранить здоровье локонов. Посещаю мастера в удобное для себя время. Не скажу, что мои волосы в идеальном состоянии, но ослабленными их не назовешь. Часто делаю маски, обертывания. Считаю, что именно эти процедуры заботятся о красоте локонов.
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Вера / 29.03.19 22:14Если и записываюсь парикмахерский зал, то только на растущую луну. Это помогает мне быстро отрастить волосы и часто менять прически.
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Алена / 29.03.19 22:14Послушные и привлекательные волосы – это мечта каждой женщины. К сожалению, из-за ежедневных укладок они теряют блеск и силу. Поэтому процедуры стараюсь выполнять в благоприятное время. В лунном календаре такие дни отмечены отдельно.