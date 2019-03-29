Благоприятные дни для стрижек в мае 2019 года

Самые благоприятные дни для стрижек на май 2019 года отмечены в лунном календаре. В этот период следует записываться в парикмахерскую - это позволит сохранить привлекательность локонов.

Влияние фаз луны на стрижку волос

Каждая лунная фаза воздействует на пряди по-особенному. Поэтому планировать визит к мастеру нужно тщательно, изучая расположение ночного светила.

Ухаживающие процедуры при растущей луне:

Новолуние. Самые благоприятные дни для стрижки. После процедур корни становятся крепче, ускоряется рост волос. Первая четверть. В этот момент человек испытывает усталость. Любые манипуляции с прядями нежелательны. Они могут стать причиной депрессии.

Ухаживающие процедуры при убывающей луне:

Полнолуние. Если хочется укрепить корни, стоит посетить парикмахера. Единственное, после стрижки замедлится рост волос. Последняя четверть. В это время организм становится ослабленным. Поэтому специалисты рекомендуют отдохнуть, и заняться своим здоровьем.

Выбирая подходящий день для стрижки, необходимо учитывать не только фазы луны. Стоит обратить внимание, в каком знаке зодиака находится луна. Условно все созвездия можно разделить на 4 группы:

Огненные. К ним относятся Овен, Лев, Стрелец. Если сделать стрижку в знаке Стрельца, то волосы станут непослушными. Укладка продержится недолго. Астрологи советуют посещать салон красоты в знаке Льва. Пряди станут густыми и привлекательными. В знаке Овна необходимо проводить лечебные процедуры. Маски и ополаскивания будут довольно эффективны. Земные. К ним относятся следующие зодиакальные созвездия: Козерог, Телец, Дева. Это подходящее время для любых манипуляций с прядями. Волосы приобретут жизненную силу и дополнительный блеск. Окрашивание, стрижка, сложные укладки – все это можно выполнять. Знак Девы является наиболее удачным. Стрижка на растущую луну поможет отрастить длинную косу. Воздушные. К этой группе относятся следующие знаки: Весы, Водолей, Близнецы. Стрижки в этот период практически никак не повлияют на состояние прядей. Единственное, они могут стать непослушными. Когда луна находится в Весах, желательно проводить лечебные процедуры. Маски из натуральных компонентов будут очень полезны. В знаке Близнецы разрешено делать завивку, тонирование, окрашивание. В знаке Водолея можно немного поэкспериментировать. Яркое окрашивание – это то что нужно. Водные. К ним относятся: Рак, Скорпион, Рыбы. Как только луна будет находиться в этих зодиакальных созвездиях, необходимо соблюдать осторожность. Любые манипуляции могут стать причиной появления перхоти. Сделать укладку в эти дни очень сложно, пряди становятся непослушными. Луна в знаке Рыбы – значит стоит отказаться от химической завивки.

Если выполнять все процедуры в удачное время, удастся вернуть волосам здоровый вид. Кроме того, они станут красивыми и послушными. Что еще нужно девушкам, чтобы быть в центре внимания.

Самые благоприятные дни для стрижек в мае 2019 года

Весной так хочется быть привлекательной. Последний весенний месяц не станет исключением. Каждая девушка сможет показать себя во всей красе, и покорит не одно мужское сердце.

Лунный календарь на май 2019 года предлагает ознакомиться с самыми благоприятными днями для стрижек. Основные данные находятся в таблице № 1.

Месяц Лучшие дни для стрижки: Лучшие дни для окрашивания чтобы ускорить рост волос чтобы замедлить рост волос Май 6, 11, 13-16 4, 21-23, 31 6, 7, 11, 13-16

Последний весенний месяц будет полон сюрпризами. Он прекрасно подходит для преображения. Если выполнять процедуры в удачное время, локоны мгновенно преобразятся.

Неблагоприятные дни для стрижек в мае 2019 года

В мае 2019 года будет много неблагоприятных дней для стрижки волос. В это время стоит воздержать от перемен. Желательно остаться дома, и немного побыть в тишине. Данные о неудачных днях собраны в таблице № 2.

Месяц Неудачные дни для стрижки Неудачные дни для окрашивания Май 1-3, 17-19. 1-3, 9.

В неудачные дни не стоит к прядям прикасаться. Желательно заняться самосовершенствованием, и побыть в тишине. Можно погулять, сходить на стадион, и провести свободное время в хорошей компании.

Лунный календарь стрижек: на каждый день

Когда стричь волосы в мае 2019 года удастся посмотреть по лунному календарю. Основные данные указаны в таблице № 3.

Дата Рекомендации специалистов 01.05 Новая прическа вызовет негодование, настроение будет испорчено. От окрашивания также придется отказаться. Иначе появится перхоть. 02.05 Девушкам, желающим сохранить здоровье прядей, не нужно в этот день стричься или краситься. Единственное, что можно сделать, это ламинирование. 03.05 Астрологи рекомендуют избегать визита к парикмахеру. Локоны ослабнут, станут безжизненными. Придется долгое время заниматься их восстановлением. 04.05 Согласно лунному календарю стрижек на май 2019 года, наступает идеальное время для преображения. Прическа сделает образ озорным и задорным. Будет сложно остаться в стороне. Не стоит отказываться от окрашивания. Цвет сохранится надолго, и с новой стрижкой будет смотреться гармонично. 05.05 Если хочется впустить в жизнь яркие краски, то без стильной стрижки обойтись не получится. О неприятностях можно забыть на долгое время, наступает хороший период. 06.05 Лунный календарь стрижек на май 2019 года называет этот день одним из самых благоприятных. Укладка поможет укрепить финансовое положение, а окрашивание преобразит образ. Обновленный имидж повлияет на личную жизнь. Удастся найти контакт с коллегами. 07.05 День является противоречивым. Новая прическа принесет успех в любых начинаниях, но ухудшится самочувствие. Подходящее время для окрашивания, пряди преобразятся мгновенно. 08.05 Если хочется обрести эмоциональнее равновесие, стоит доверить свои волосы опытному мастеру. Стрижка избавит от проблем и неприятностей. Специалисты советуют окраситься. Это поможет найти новые связи, и вывести свой бизнес на новый уровень. 09.05 Если интересно, когда стричь волосы в мае 2019 года, стоит заглянуть в лунный календарь. Этот день считается противоречивым. Новая прическа поможет избавиться от недугов. Окрашивание делать нежелательно. Иначе могут произойти конфликты с коллегами. 10.05 С волосами можно проводить любые манипуляции. Они помогут привлечь положительную энергетику, и наполнят жизнь позитивом. Образ станет ярким и соблазнительным. Количество поклонников с каждым днем будет только расти. 11.05 Специалисты советуют отправиться в парикмахерский зал. Сегодня любые процедуры будут успешны. Разрешено стричься, краситься, выполнять мелирование, завивку. При этом локоны не пострадают. 12.05 В мае 2019 года наступают неблагоприятные дни для стрижки волос. Желательно заняться лечением прядей. Маски и ополаскивания будут эффективны, помогут вернуть локонам прежнюю привлекательность. 13.05 Прекрасное время для экспериментов. Если хочется кардинально изменить внешность, не нужно отказываться от этой идеи. Мастер сможет подобрать идеальный образ. Теперь остаться в стороне не получится. 14.05 Любое начатое дело закончится успешно. Поэтому не стоит терять время, нужно обязательно записаться в салон красоты. Особое внимание следует обратить на ультракороткие стрижки, ведь они в новом сезоне будут очень модными. 15.05 Момент подходит для лечения волос. Процедуры будут эффективными, сделают пряди здоровыми. 16.05 Когда можно стричь волосы в мае 2019 года? Если заглянуть в лунный календарь, станет ясно, что день является удачным. Новая прическа принесет радость и удовольствие. Черты лица станут более выразительными, а образ приобретет некоторую изюминку. Блондинкам повезло, можно преображаться и менять цвет волос. От кардинальных перемен придется воздержаться. А вот осветление на несколько тонов будет весьма кстати. 17.05 Для экспериментов время неудачное. Астрологи советуют провести день дома. Нельзя стричься, краситься или делать сложные прически. Достаточно заплести тугую косу. 18.05 Наступает неоднозначное время. Пряди станут аккуратными, но прическа быстро потеряет объем. Кроме того, и работа мастера разочарует. Придется долго отращивать волосы. 19.05 Продолжаются неблагоприятные дни для стрижки волос в мае 2019 года. Не нужно рисковать своим здоровье, и посещать парикмахера. Специалисты советуют оставить цвет прядей прежним. Результат может оказаться непредсказуемым, и скорее всего разочарует. После процедур локоны пострадают. Потребуется потратить много времени на их восстановление. 20.05 Астрологи рекомендуют подстричься тем девушкам, у которых дела идут плохо. Вместе с волосами получится избавиться от негатива. Локоны станут послушными, блестящими. О чем еще может мечтать женщина? 21.05 Начинаются самые благоприятные дни для стрижек на май 2019 года по лунному календарю. Женщинам, у которых имеются проблемы в личной жизни, стоит записаться к мастеру. Оказывается, чтобы освободиться от негатива, требуется подстричь кончики. Это поможет обрести счастье, и найти вторую половинку. Для окрашивания необходимо применять натуральные оттенки. Они сделают образ романтичным. 22.05 Почему бы немного не поэкспериментировать. Не стоит бояться перемен. Опытный мастер сможет исполнить любые пожелания. Можно сделать короткую стрижку или яркое окрашивание. Такое преображение вызовет восторг у противоположного пола. Комплименты будут слышны со всех сторон. 23.05 Если интересует вопрос, когда можно стричь волосы, следует заглянуть в лунный календарь на май 2019 года. Астрологи советуют посетить салон красоты смелым личностям. Возможно им удастся подобрать яркий образ, который сможет поднять настроение. После стрижки локоны станут послушными, опрятными. 24.05 Для преображения желательно подобрать другое время. Новая прическа может ухудшить самочувствие, возможна депрессия. Что касается состояния прядей, то после стрижки они приобретут дополнительный объем. 25.05 Ответить на вопрос, когда стричь волосы в мае 2019 года, поможет лунный календарь. Конец весны подходит для преображения. Любые процедуры пройдут успешно. 26.05 С новой стрижкой удастся изменить жизнь к лучшему. Получиться достичь поставленной цели, и обрести финансовую независимость. 27.05 В сторону салона красоты не стоит даже смотреть. Любые процедуры станут причиной возникновения перхоти. Настроение будет испорчено надолго. 28.05 Начинаются неблагоприятные дни в мае 2019 года для стрижки волос. Ожидаются проблемы на работе. Появится перхоть, пряди потеряют жизненную силу. 29.05 Если хочется добиться поставленных целей, ножницы придется убрать в сторону. Если ослушаться астрологов, можно упустить предоставленные возможности. 30.05 Смена имиджа пойдет на пользу. Судьба станет благосклонна. Свободные женщины смогут найти свою вторую половнику. Почему бы не использовать шанс стать счастливой. Ведь для этого достаточно подрезать кончики. 31.05 Оракул не рекомендует к прядям прикасаться. Может ослабнуть иммунитет, настроение будет испорчено. Для преображения придется подобрать другое время.

Весной каждая женщина хочет выглядеть безупречно. Для этого не нужно ничего придумывать. Достаточно посетить опытного мастера, и образ преобразится на глазах. Единственное, записываться в салон красоты нужно только в удачное время.

Советы

Парикмахеры дают некоторые советы, которые помогут сохранить здоровье волос. Основные рекомендации следующие:

Нужно внимательно выбирать мастера. Ведь от его настроения зависит конечный результат. Если парикмахер доброжелательный, то и работа получится качественной. Мастер должен быть примерно одного возраста с клиентом. Запрещено стричь волосы самостоятельно. Это приведет к ухудшению биополя.

Простые советы от профессионалов помогут сохранить привлекательность прядей. Что еще нужно женщинам, чтобы быть счастливыми.

Вопрос о том, когда можно стричь волосы по лунному календарю в мае 2019 года, интересует многих женщин. В месяце будет достаточно хороших дней - их и следует подбирать для записи в парикмахерскую.