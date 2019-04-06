Когда, с какого числа в мае 2019 года будет растущая Луна, можно узнать уже сегодня. Этот период является особенным, и готовиться к нему нужно заранее.

Влияние растущей Луны

Поведение человека при растущей Луне меняется. В это время он ярко реагирует на все происходящее. В период роста спутника происходит накапливание энергии. Значит человек может начинать дела, вести переговоры, принимать важные решения.

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Дети в это время особенно активны. Они быстро усваивают новую информацию, с радостью посещают школу. Проблемный ребенок становится агрессивным, он все чаще делает пакости сверстникам и родителям.

У пожилых людей при растущей Луне ухудшается самочувствие. Они плохо спят, с трудом переносят смены погоды. Именно в этот период собираются огромные очереди возле кабинета врача.

Каждый человек индивидуален. И заранее сложно предположить, как ночное светило отразится на его поведении. Но чтобы избежать неприятностей, нужно быть готовым ко всему.

С какого числа будет растущая Луна в мае 2019 года

С какого числа по какое и когда будет растущая Луна в мае 2019 года? На этот вопрос готовы ответить астрологи. Начиная с 6 числа ночное светило станет расти, а с 20 мая начнет убывать. В первые дни рассмотреть спутник не представится возможным, но каждый день видимость будет увеличиваться.

Вместе с этим возрастет и энергетический потенциал спутника. Все живые организмы смогут ощутить эти изменения.

Растущая луна для стрижки и окрашивании волос

Как известно, растущая Луна – это лучшее время для стрижки. Когда и с какого числа в мае 2019 года необходимо посещать парикмахерскую, можно узнать у астрологов. В таблице № 1 представлены рекомендации специалистов на период растущей Луны.

Дата Фаза Луны Советы астрологов 06.05 Растущая Специалисты рекомендует как можно чаще расчесывать волосы. Это позволит сосредоточиться на важных делах. 07.05 Растущая Лучшего дня для стрижки не найти. Новая прическа сохранит энергию, позволит получить желаемое. 08.05 Растущая После визита к мастеру жизнь наполнится яркими красками. Успех в любых начинаниях гарантирован. 09.05 Растущая Определить влияние спутника на человека сложно. Но астрологи рекомендуют соблюдать осторожность. Лучше всего избегать конфликтов. 10.05 Растущая Модное окрашивание сделает образ более соблазнительным. Хорошее время, чтобы сделать химическую завивку. 11.05 Растущая Не стоит проводить эксперименты со внешностью. Они могут оказаться неудачными. При общении с окружающими людьми нужно быть сдержанным. Иначе жизнь наполнится негативной энергетикой. 12.05 Растущая Новая прическа улучшит настроение. Кроме того, не будет проблем со здоровьем. 13.05 Растущая Начинаются благоприятные дни для экспериментов. Сегодня предпочтение следует отдавать высоким прическам. 14.05 Растущая Чтобы улучшить связь с космосом, необходимо почаще расчесывать волосы. 15.05 Растущая Если в этот день подстричься – удастся избежать бед и проблем. Окрашивание принесет в дом материальное благополучие. 16.05 Растущая Предпочтение следует отдавать асимметричным прическам. Такой эксперимент позволит наладить личную жизнь. 17.05 Растущая Девушкам, желающим отрастить длинную косу, необходимо подравнять кончики волос. 18.05 Растущая Прямой пробор поможет привлечь позитивную энергию.

В таблице можно найти рекомендации астрологов на период растущей Луны. В основном в это время эксперименты проходят успешно, и приносят женщинам удовольствие.

Растущая луна для посадок

Опытные дачники все работы согласовывают с Лунным календарем. Это позволяет им от своей деятельности получать максимальную пользу. Когда, с какого числа в мае 2019 года Луна будет растущей можно узнать из таблицы № 2. Изучив представленные данные, удастся подобрать для посадки культур наилучшее время.

Культуры Благоприятные дни в мае для посадки Помидоры 8, 10, 15-18 Огурцы 8, 10, 15-18 Лук-севок 8, 10, 17, 18 Чеснок 8, 10, 17, 18 Капуста 9, 10, 15-18 Баклажаны, кабачки 8, 10, 15-18 Картофель 9, 10, 15-18 Горький перец 8, 10, 17, 18 Сладкий перец 9, 10, 17, 18 Земляника, клубника 9, 10, 15-17 Горох, бобы, фасоль 9, 10, 15-17 Редис, редька 18 Морковь, свекла 15, 16, 18 Зелень 11-15

Растущая Луна в мае 2019 года будет с 6 по 18 число. Когда заниматься посадочными работами подскажут астрологи.

Что надо делать в период растущей Луны

В период, когда ночное светило растет, можно выполнять следующие дела:

загадывать желания, строить планы;

начинать новые дела, работать над проектами;

открывать счет в банке, инвестировать деньги;

искать дополнительный источник заработка;

пробовать себя в новом деле, зарабатывать на хобби;

приобретать технику, дорогие вещи для дома;

заниматься посадочными работами;

уделить внимание самосовершенствованию;

вести активный образ жизни, заниматься спортом;

назначать собеседование;

начинать строительство дома, планировать новоселье.

Узнать о том, с какого числа и время Луна будет растущей недостаточно. Важно составить список дел, и приступать к их выполнению. В этот момент любые начинания будут успешны, удастся добиться поставленных целей.

Что делать для процветания

На растущую Луну можно исполнять заветные желания. Чтобы разбогатеть, необходимо купить новый кошелек. Если хочется найти свою вторую половинку, нужно чаще знакомиться с людьми. Возможно среди них и будет близкий человек.

С какого числа и по какое число ночное светило начнет расти известно уже сейчас. Этот период является особенным. Можно открыть в себе новые таланты, освоить хобби или совершать смелые поступки. Любые начинания будут успешными.