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Сумка в роддом - полный список вещей в 2019 году

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Собрав заранее сумку в роддом, по актуальному списку вещей 2019 года, вы будете готовы к будущему событию. Важно учитывать время года, так как списки на весну, лето, осень или зиму значительно отличаются.

Но перед тем как собирать сумку в роддом, необходимо проконсультироваться с клиникой, где будете рожать и уточнить список вещей дополнительно у них.

Полный список необходимых вещей

Перечень нужных вещей в роддом может состоять из разных предметов, но обуславливается с требованиями клиники. К примеру, если в одной необходима сорочка с халатом, то в другой этого может и не потребоваться, так как они сами выдают необходимую одежду. 

Конечно, подумать о том, чтобы взять простынь с наволочкой и пододеяльником – это обязательно. В некоторых родильных заведениях разрешается пользоваться электрическим чайником и даже своим утюгом. Также стирать детские вещи порой приходится мамам, потому что, в последнее время, не во всех родильных домах работают прачечные. Поэтому сумка в роддом должна соответствовать требования списку вещей на 2019 год.

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Советуют многие в обязательном порядке необходимо готовить сразу три пакета, которые будут использованы в разное время:

  • предродовой;
  • послеродовой;
  • выписной.

Но пакеты в родильный дом должны будут поставляться в разное время. Последние могут привезти вещи и ваши родственники. К тому же, при сборе вещей, все вещи должны будут завернуты в целлофан, так как любые другие материалы не приветствуются. Тканевые и кожаные сумки просто запрещены согласно с санитарно-эпидемиологическими нормативами.

Общее количество вещей для роддома не должно захламлять все палату родильного заведения. То есть разрешается складывать только в пределах тумбы и не более. Некоторые умудряются собрать столько вещей, что потом приходится постоянно выслушивать ворчание от санитарок, которые безуспешно пытаются вытереть пыль под кроватью. 

Рекомендуется брать, как можно больше одноразовых принадлежностей: пеленки, пробники шампуней, разные пасты, подгузники, чтобы не отправлять грязные вещи домой на стирку. К тому же, чем меньше вещей придется собирать при выписке, тем будет легче для вас.

Если же рассчитываете на партнерские роды, то следовало бы позаботиться о наличии дополнительной одежки для сопровождающего. Это: тапочки, бахилы, халат, шапку, маску, и одноразовую одежду. Конечно, сопровождающему также потребуется приготовить документации, полностью соответствующие данным. А что именно потребуется, об этом поговорим немного позже, а пока о самом главном.

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Список для роддома

В частности важным атрибутом в полном списке для будущих мам являются следующие вещи:

Одежда

  • халат выбирать лучше удобный и не стоит обтягивать тело. Халат также должен соответствовать погоде;
  • сорочку (обычно в родильных домах на время родов выдают свою одежду, так что можно взять одну, как для послеродового периода);
  • носки, но никак не шерстяные (потребуются на время схваток, сопровождающихся ознобом);
  • тапочки – резиновые или кожаные.

Нижнее белье

  • бюстгальтеры, облегченные для кормления грудью с расширенными лямками и улучшенной поддержкой (брать на размер больше, так как от прилива молока грудь увеличивается в несколько раз);
  • трусики с расчетом на неделю;
  • можно использовать одноразовые трусы, которые не придется отправлять на стирку;
  • обязательно несколько полотенец.

Основные предметы для соблюдения гигиены

  • туалетная бумага;
  • урологические и послеродовые прокладки (они способны впитать больше, чем рассчитаны ночные прокладки) - лучше брать две пачки;
  • влажные салфетки (для ухода за телом);
  • прокладки для грудей (хоть и молоко у некоторых мам прибывает только спустя три дня, но наличие прокладок спасет вас от возможных потеков, главное не придется беспокоиться о протекания);
  • зубная щетка, паста, туалетное мыло, шампунь для волос, то что потребуется для повседневного ухода за собой (рекомендуется приобретать дорожные варианты, чтобы не пришлось таскать в поликлинику целый чемодан косметических препаратов).

В качестве дополнительных вещей можно будет взять следующие вещи, которые потребуются для приема пищи и не только:

  • ложка, тарелка и чашка;
  • одноразовые накладки для унитаза;
  • пакеты для складывания своего мусора.
  • иногда потребуются слабительные средства. Обычно рекомендуют приобретать глицериновые свечи (облегчает момент, когда в туалет ходить еще очень больно).

Стоит подумать и том, какие именно нужны документы для поступления в родильный дом, так как без них никто не примет. 

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Необходимые документации для родильного дома

  • удостоверение личности - паспорт;
  • медицинский страховой полис, если конечно, есть;
  • если предварительно составляли контракт с акушером, то следует предоставить и данное соглашение на самое обычное принятие родов;
  • обменная карта, которую выдают в женской консультации в период беременности;
  • больничный лист, чтобы получить декретные средства;
  • а также все результаты анализов и справки, которые вы получали на протяжении 9 месяцев беременности.
  • обязательно придется предоставлять обследование на наличие RW, гепатита, ВИЧ-инфекции, а также клинический анализ крови, коагулограмму. Остальные справки и обследования зависят от общего состояния и наличия дополнительных заболеваний женщины.

Все эти перечисленные документации следует сложить в определенную папку и уже спустя 34-35 недель нужно возить их с собой, как только требуется посетить доктора для очередной консультации.

Список после родов в 2019 году

После родов молодую мамашу переводят в специальные палаты, где они находятся вместе с малышами под наблюдением врачей гинекологов, педиатров, терапевтов. 

Здесь вам потребуются другие вещи и принадлежности:

  • гигиенические прокладки, предназначенные именно для послеродового варианта, так как именно в это время организм женщины очищается и выделения будут обильными;
  • одноразовое белье (особенно трусики подходят больше всего, так как менять белье придется чаще, а данный вид можно выкинуть в мусор);
  • бюстгальтеры именно для кормящих мам - это атрибут считается просто необходимым, к тому же его размер должен быть больше, так как грудь после родов увеличивается;
  • потребуются майки с застежками спереди, чтобы легче было кормить ребенка;
  • слабительные препараты - на случай возникновения запора;
  • бандаж, предназначенный для поддержки живота после родов;
  • крем от образования трещинок на соске.

Для ребенка на выписку

Для ребенка тоже следует приготовить вещи первой необходимости, сделать это до попадания в родильный дом, но попросить своих родных привезти на выписку для новорожденного.

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Что именно может потребоваться малышу при выписке:

  • боди или же комбинезон;
  • чепчик;
  • носочки;
  • царапки;
  • шапку теплую по сезону;
  • выписной конверт, тоже в зависимости от погодных условий;
  • автокресло для перевозки ребенка на автомобиле. Если же заказываете авто, то просто убедитесь, что там есть кресло.

Для выписки роженицы

Что может потребоваться для этого:

  • сезонная одежда и обувь;
  • косметика (если намерены фотографироваться, выписываясь из родильного дома).

Сезонный список

 

6 вещей, которые нужно взять в роддом весной

В весеннее время, в частности вначале сезона, можно комплектовать вещи, схожие с зимними. Весной сумка в роддом готовится по списку схожим с зимним, так как погода в это время в основном прохладная и сырая. Примерный список вещей 2019 для выписки весной смотрите ниже. 

  • теплый демисезонный конверт;
  • весеннее боди;
  • фланелевая пеленка;
  • немного утепленная шапочка;
  • рукавички;
  • носочки.

Весна в разных регионах отличается. Поэтому ориентироваться нужно на погоду именно у вас. Главное, чтобы ребенок не вспотел.

6 вещей, которые нужно взять в роддом летом

Сумка в роддом летом 2019 года будет содержать облегченный вариант списка вещей. Если же погода солнечная, то можно обойтись без наличия конверта, достаточно простого одеяло с красивой лентой.

Список:

  • пеленки;
  • подгузники;
  • распашонка (на случай, если будет очень жарко и придется малыша распеленать);
  • легкий чепчик;
  • рукавички;
  • носочки.

Но следует заранее подумать и о том, как будете добираться домой. Согласно с правилами дорожного движения без люльки и детского автокресла просто не обойтись. Ребенок должен находиться в кресле, а не как ранее, на коленях матери.

Это делается исключительно для безопасности матери и ребенка, чтобы при этом не возникли дополнительные сложности. 

6 вещей, которые нужно взять в роддом осенью

Межсезонные вещи для выписки из родильного заведения малыша, могут быть такими же, как в зимний период времени. Особенно такой подход следует просмотреть во время глубокой осени. В начале осени, когда сильные холода еще не наступили, можно взять сумку в роддом, содержащую список вещей:

  • теплый летний конверт;
  • хлопковая шапочка;
  • пеленка;
  • рукавички тонкие;
  • носочки тоже тонкие;
  • боди, можно летний вариант (исходя из погоды).

Не нужно перегревать малыша теплыми вещами, поэтому подстраивайтесь под температуру в вашем регионе.

6 вещей, которые нужно взять в роддом зимой

Пора бы приготовить все теплое. Прекрасно подойдет конверт из овчины. Сумка в роддом зимой 2019 года должна состоять из списка утепленных вещей. Итак, для этого сезона потребуется:

  • теплое боди;
  • фланелевая пеленка;
  • теплая шапка;
  • рукавицы;
  • зимний конверт, одеяло, комбинезон;
  • теплые носки.

Перед тем, как отправиться в роддом, следует знать, что все данные вещи придется упаковать в прозрачные пакетики, чтобы их можно легко найти. Более того, практически каждый из всех пакетов необходимо подписать, так как одевать ребенка на выписку, возможно, будете не вы. Таков список вещей в 2019 году, которые нужно положить в сумку в роддом.

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11.04.2019
Теги: сумка список 2019

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