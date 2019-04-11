Сумка в роддом - полный список вещей в 2019 году
Собрав заранее сумку в роддом, по актуальному списку вещей 2019 года, вы будете готовы к будущему событию. Важно учитывать время года, так как списки на весну, лето, осень или зиму значительно отличаются.
Но перед тем как собирать сумку в роддом, необходимо проконсультироваться с клиникой, где будете рожать и уточнить список вещей дополнительно у них.
Полный список необходимых вещей
Перечень нужных вещей в роддом может состоять из разных предметов, но обуславливается с требованиями клиники. К примеру, если в одной необходима сорочка с халатом, то в другой этого может и не потребоваться, так как они сами выдают необходимую одежду.
Конечно, подумать о том, чтобы взять простынь с наволочкой и пододеяльником – это обязательно. В некоторых родильных заведениях разрешается пользоваться электрическим чайником и даже своим утюгом. Также стирать детские вещи порой приходится мамам, потому что, в последнее время, не во всех родильных домах работают прачечные. Поэтому сумка в роддом должна соответствовать требования списку вещей на 2019 год.
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Советуют многие в обязательном порядке необходимо готовить сразу три пакета, которые будут использованы в разное время:
- предродовой;
- послеродовой;
- выписной.
Но пакеты в родильный дом должны будут поставляться в разное время. Последние могут привезти вещи и ваши родственники. К тому же, при сборе вещей, все вещи должны будут завернуты в целлофан, так как любые другие материалы не приветствуются. Тканевые и кожаные сумки просто запрещены согласно с санитарно-эпидемиологическими нормативами.
Общее количество вещей для роддома не должно захламлять все палату родильного заведения. То есть разрешается складывать только в пределах тумбы и не более. Некоторые умудряются собрать столько вещей, что потом приходится постоянно выслушивать ворчание от санитарок, которые безуспешно пытаются вытереть пыль под кроватью.
Рекомендуется брать, как можно больше одноразовых принадлежностей: пеленки, пробники шампуней, разные пасты, подгузники, чтобы не отправлять грязные вещи домой на стирку. К тому же, чем меньше вещей придется собирать при выписке, тем будет легче для вас.
Если же рассчитываете на партнерские роды, то следовало бы позаботиться о наличии дополнительной одежки для сопровождающего. Это: тапочки, бахилы, халат, шапку, маску, и одноразовую одежду. Конечно, сопровождающему также потребуется приготовить документации, полностью соответствующие данным. А что именно потребуется, об этом поговорим немного позже, а пока о самом главном.
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Список для роддома
В частности важным атрибутом в полном списке для будущих мам являются следующие вещи:
Одежда
- халат выбирать лучше удобный и не стоит обтягивать тело. Халат также должен соответствовать погоде;
- сорочку (обычно в родильных домах на время родов выдают свою одежду, так что можно взять одну, как для послеродового периода);
- носки, но никак не шерстяные (потребуются на время схваток, сопровождающихся ознобом);
- тапочки – резиновые или кожаные.
Нижнее белье
- бюстгальтеры, облегченные для кормления грудью с расширенными лямками и улучшенной поддержкой (брать на размер больше, так как от прилива молока грудь увеличивается в несколько раз);
- трусики с расчетом на неделю;
- можно использовать одноразовые трусы, которые не придется отправлять на стирку;
- обязательно несколько полотенец.
Основные предметы для соблюдения гигиены
- туалетная бумага;
- урологические и послеродовые прокладки (они способны впитать больше, чем рассчитаны ночные прокладки) - лучше брать две пачки;
- влажные салфетки (для ухода за телом);
- прокладки для грудей (хоть и молоко у некоторых мам прибывает только спустя три дня, но наличие прокладок спасет вас от возможных потеков, главное не придется беспокоиться о протекания);
- зубная щетка, паста, туалетное мыло, шампунь для волос, то что потребуется для повседневного ухода за собой (рекомендуется приобретать дорожные варианты, чтобы не пришлось таскать в поликлинику целый чемодан косметических препаратов).
В качестве дополнительных вещей можно будет взять следующие вещи, которые потребуются для приема пищи и не только:
- ложка, тарелка и чашка;
- одноразовые накладки для унитаза;
- пакеты для складывания своего мусора.
- иногда потребуются слабительные средства. Обычно рекомендуют приобретать глицериновые свечи (облегчает момент, когда в туалет ходить еще очень больно).
Стоит подумать и том, какие именно нужны документы для поступления в родильный дом, так как без них никто не примет.
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Необходимые документации для родильного дома
- удостоверение личности - паспорт;
- медицинский страховой полис, если конечно, есть;
- если предварительно составляли контракт с акушером, то следует предоставить и данное соглашение на самое обычное принятие родов;
- обменная карта, которую выдают в женской консультации в период беременности;
- больничный лист, чтобы получить декретные средства;
- а также все результаты анализов и справки, которые вы получали на протяжении 9 месяцев беременности.
- обязательно придется предоставлять обследование на наличие RW, гепатита, ВИЧ-инфекции, а также клинический анализ крови, коагулограмму. Остальные справки и обследования зависят от общего состояния и наличия дополнительных заболеваний женщины.
Все эти перечисленные документации следует сложить в определенную папку и уже спустя 34-35 недель нужно возить их с собой, как только требуется посетить доктора для очередной консультации.
Список после родов в 2019 году
После родов молодую мамашу переводят в специальные палаты, где они находятся вместе с малышами под наблюдением врачей гинекологов, педиатров, терапевтов.
Здесь вам потребуются другие вещи и принадлежности:
- гигиенические прокладки, предназначенные именно для послеродового варианта, так как именно в это время организм женщины очищается и выделения будут обильными;
- одноразовое белье (особенно трусики подходят больше всего, так как менять белье придется чаще, а данный вид можно выкинуть в мусор);
- бюстгальтеры именно для кормящих мам - это атрибут считается просто необходимым, к тому же его размер должен быть больше, так как грудь после родов увеличивается;
- потребуются майки с застежками спереди, чтобы легче было кормить ребенка;
- слабительные препараты - на случай возникновения запора;
- бандаж, предназначенный для поддержки живота после родов;
- крем от образования трещинок на соске.
Для ребенка на выписку
Для ребенка тоже следует приготовить вещи первой необходимости, сделать это до попадания в родильный дом, но попросить своих родных привезти на выписку для новорожденного.
Что именно может потребоваться малышу при выписке:
- боди или же комбинезон;
- чепчик;
- носочки;
- царапки;
- шапку теплую по сезону;
- выписной конверт, тоже в зависимости от погодных условий;
- автокресло для перевозки ребенка на автомобиле. Если же заказываете авто, то просто убедитесь, что там есть кресло.
Для выписки роженицы
Что может потребоваться для этого:
- сезонная одежда и обувь;
- косметика (если намерены фотографироваться, выписываясь из родильного дома).
Сезонный список
6 вещей, которые нужно взять в роддом весной
В весеннее время, в частности вначале сезона, можно комплектовать вещи, схожие с зимними. Весной сумка в роддом готовится по списку схожим с зимним, так как погода в это время в основном прохладная и сырая. Примерный список вещей 2019 для выписки весной смотрите ниже.
- теплый демисезонный конверт;
- весеннее боди;
- фланелевая пеленка;
- немного утепленная шапочка;
- рукавички;
- носочки.
Весна в разных регионах отличается. Поэтому ориентироваться нужно на погоду именно у вас. Главное, чтобы ребенок не вспотел.
6 вещей, которые нужно взять в роддом летом
Сумка в роддом летом 2019 года будет содержать облегченный вариант списка вещей. Если же погода солнечная, то можно обойтись без наличия конверта, достаточно простого одеяло с красивой лентой.
Список:
- пеленки;
- подгузники;
- распашонка (на случай, если будет очень жарко и придется малыша распеленать);
- легкий чепчик;
- рукавички;
- носочки.
Но следует заранее подумать и о том, как будете добираться домой. Согласно с правилами дорожного движения без люльки и детского автокресла просто не обойтись. Ребенок должен находиться в кресле, а не как ранее, на коленях матери.
Это делается исключительно для безопасности матери и ребенка, чтобы при этом не возникли дополнительные сложности.
6 вещей, которые нужно взять в роддом осенью
Межсезонные вещи для выписки из родильного заведения малыша, могут быть такими же, как в зимний период времени. Особенно такой подход следует просмотреть во время глубокой осени. В начале осени, когда сильные холода еще не наступили, можно взять сумку в роддом, содержащую список вещей:
- теплый летний конверт;
- хлопковая шапочка;
- пеленка;
- рукавички тонкие;
- носочки тоже тонкие;
- боди, можно летний вариант (исходя из погоды).
Не нужно перегревать малыша теплыми вещами, поэтому подстраивайтесь под температуру в вашем регионе.
6 вещей, которые нужно взять в роддом зимой
Пора бы приготовить все теплое. Прекрасно подойдет конверт из овчины. Сумка в роддом зимой 2019 года должна состоять из списка утепленных вещей. Итак, для этого сезона потребуется:
- теплое боди;
- фланелевая пеленка;
- теплая шапка;
- рукавицы;
- зимний конверт, одеяло, комбинезон;
- теплые носки.
Перед тем, как отправиться в роддом, следует знать, что все данные вещи придется упаковать в прозрачные пакетики, чтобы их можно легко найти. Более того, практически каждый из всех пакетов необходимо подписать, так как одевать ребенка на выписку, возможно, будете не вы. Таков список вещей в 2019 году, которые нужно положить в сумку в роддом.
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А что еще необходимо взять с собой в роддом? 3
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Вера / 11.04.19 09:59Автор прав, лучше самой собирать пакеты.
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Светлана / 11.04.19 09:58Скорее всего, лучше брать всего по немного, а там родственники донесут, если не хватит. Например, зачем брать 20 памперсов, достаточно 5-10 шт., так чтобы вам на первое время было достаточно.
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Анастасия / 11.04.19 09:58Как хорошо, когда есть примерный хоты бы список, что нужно брать с собой в роддом. Вот только боюсь, что все это не поместится в три пакета.