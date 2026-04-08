Брутально и естественно: что делать мужчине с волосатой грудью в 2026

Долгие годы говорили, что мужской торс должен быть гладким, как у пловца, и рельефным, как у супергероя Marvel, но времена меняются. Этой весной GQ заявил: волосатая грудь снова сексуальна. Забудьте о восковых полосках и постоянной борьбе с волосами. На смену лощеным метросексуалам 2010-х приходит естественная мужественность в духе 70-х и 80-х.





Нужно ли ухаживать за волосатой грудью? (Спойлер: да)

Короткий ответ – да, но это не та история, где нужно брать бритву. Полное удаление волос на груди в 2026 году – это моветон. Это вызывает раздражение, зуд при отрастании и, что важнее, выглядит неестественно. Главное слово этого сезона – тримминг.

Если вы брились раньше, сначала дайте волосам полностью отрасти. Посмотрите, как они лежат. Затем возьмите триммер с насадкой 4,5–6 мм. Аккуратно пройдитесь по области выше ключиц, чтобы волосы не лезли на шею. Это придаст опрятный вид.

Уделяйте 5-10 минут раз в 1-2 недели, и ваша волосатая грудь будет выглядеть ухоженно и стильно.





Одежда: как показать и не переборщить?

Правило 2026 года: красиво, но в меру. Расстегнутая рубашка до пупа – это пережиток прошлого. Сейчас в моде легкая небрежность и намек.

Что носить, если у вас волосатая грудь:

Белая рубашка . Это маст хэв, особенно если у вас очень густая растительность. Белый цвет приглушает избыток волос и выглядит аристократично.

. Это маст хэв, особенно если у вас очень густая растительность. Белый цвет приглушает избыток волос и выглядит аристократично. Футболки с V-вырезом и поло . Они создают эффект, когда волосы слегка выглядывают, добавляя сексуальности без вульгарности.

. Они создают эффект, когда волосы слегка выглядывают, добавляя сексуальности без вульгарности. Майка под низ. При выборе рубашки с пуговицами отдайте предпочтение майке с V-образным вырезом. Это позволит вам расстегивать верхнюю пуговицу, не обнажая край майки, в отличие от моделей с круглым вырезом.

Чего избегать: слишком тесных водолазок и глухих футболок с толстой тканью в жару (вспотеете быстрее).





А если волос мало или слишком много? Работаем с тем, что есть

Мужчины часто комплексуют из-за двух крайностей. Тренд на естественность лечит обе ситуации.

Ситуация 1: "У меня настоящие джунгли" (кудрявые, густые, растут на шею)

Не брить! Только тримминг (см. совет про 4,5–6 мм). Стилист Владислав Лисовец советует: носите белые рубашки и не расстегивайте декольте слишком сильно, чтобы визуально сбалансировать образ.

Ситуация 2: "У меня почти нет волос на груди"

Тренд 2026 года – это про принятие того, что дала природа. Но если очень хочется добавить так называемой мужественности – спорт и здоровое питание могут естественным путем поднять уровень тестостерона, но чуда не ждите. Главный совет: не парьтесь. Уверенность в себе сексуальнее любого волосяного покрова.