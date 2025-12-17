Мужской дресс-код: 3 необычных образа на Новый год, вдохновленных трендами

Если вам наскучил классический черный смокинг, 2026 год предлагает три совершенно разных, но одинаково роскошных пути, вдохновленных последними коллекциями Dior, Louis Vuitton и Saint Laurent.

Клео.ру собрал главные идеи и ключевые детали, чтобы вы могли составить по-настоящему запоминающийся новогодний образ.

Денди 70-х

Если традиционный костюм-двойка кажется вам слишком строгим, обратите внимание на новую эстетику денди, предложенную Фарреллом Уильямсом.





Главная фишка такого образа – свободный силуэт. Пиджак и брюки не должны идеально облегать фигуру; допускается, чтобы костюм был на размер больше положенного. А вот вишенкой на торте, обеспечивающей реальный вау-эффект, станет принтованная ткань самого костюма. Пиджак в полоску или клетку – это база, а стилизованные узоры, абстракции или легкие флоральные мотивы – идеальное решение для наряда на праздник.

Чтобы составить идеальный образ, замените накрахмаленную рубашку тонким шелковым джемпером или водолазкой в тон, которые добавят образу той самой расслабленности, а завершат ансамбль лоферы или бархатные мюли. Для истинного денди-шика выбирайте костюм в оттенках верблюжьей шерсти, мха или глубокого шоколада.

Ренессанс 2.0

В новогоднюю ночь как никогда хочется добавить театральности и драмы, устав от классических нарядов. Дизайнеры предлагают не бояться сочетать строгий костюм и уличную небрежность. Представьте, что вы берете элементы самого дорогого мужского гардероба и намеренно стилизуете их неправильно – это именно то, что нам нужно.





Поиграйте с пропорциями: сочетайте ваш любимый приталенный верх с самым объемным низом (брюки-кюлоты, брюки-карго с огромными карманами), это придаст образу нужной театральности. Завершите ансамбль классическими, но небрежно стилизованными, лоферами.

Цветной Old Money

Главный принцип здесь – это отказ от нейтральных тонов в пользу сложных и насыщенных оттенков, нетипичных для мужской моды: горчичный, осенняя охра, лесной зеленый или цвет хурмы. Ключевые детали требуют струящихся, текучих силуэтов и игры фактур: чтобы монохромный образ не выглядел плоским, сочетайте костюм с рубашкой из полупрозрачного, струящегося шелка в схожей гамме.





Составить этот наряд просто: выберите костюм-двойку в одном ярком цвете (например, глубокий бордо), подберите к нему рубашку или водолазку чуть более темного тона для глубины и завершите образ лаковыми туфлями, позволяя выбранному цвету стать вашим главным новогодним аксессуаром.