Ренессанс мужского стритвира: что пришло на смену логомании

Еще недавно мужские образы собирались вокруг одной детали: заметная эмблема, редкая пара кроссовок, вещь, которая сразу показывала статус. Весной 2026 крупные эмблемы и элементы окончательно ушли на второй план. На смену им пришло качество: посадка, материалы, функциональность и простая стилизация. Изменился и подход к оттенкам – черный больше не доминирует так уверенно, а на первый план выходят теплые коричневые, ореховые, молочные, темно-зеленые оттенки. Показываем актуальные приемы уличной моды, которые не выглядят скучно.

Вместо крупных эмблем – продуманная база





Первое, что пришло на смену логомании, – хорошие повседневные вещи без лишнего декора. Важны плотность ткани, ровная линия плеча, правильная длина, аккуратный объем, способность вещи держать форму.

Такая база не выглядит безлико, если у нее есть характер. Белая футболка – из плотного хлопка, а не тонкая и бесформенная. Джинсы – прямые или слегка свободные, но не мешковатые. Куртка – собранная по плечам, без лишнего декора.

Вместо худи – мягкий пиджак





Еще один новый тренд – микс уличной моды и классического гардероба. Строгий пиджак больше не выглядит странно в повседневном образе, если он мягкий, свободный и не слишком официальный. С майкой, тонким джемпером, широкими брюками, денимом и простой обувью он выглядит особенно актуально.

Самый актуальный вариант – однобортный пиджак с мягким плечом и свободной посадкой. Если хочется еще меньше формальности, замените его на замшевую куртку или рубашку из плотной ткани.

Вместо показного статуса – практичные модели для города





Фишка логомании – в демонстрации, а новой уличной моды – в пользе. Поэтому куртки из плотных и практичных материалов, свободные брюки с накладными карманами, рубашки-куртки, ветровки, жилеты и многослойные комплекты уверенно закрепились в новом мужском гардеробе.

Сегодня актуальны практичные вещи: которые защищают от ветра, не теряют вид после нескольких выходов, подходят под разную погоду и выдерживают активный ритм дня.

Вместо азарта – новая уверенная классика





Уличная мода заметно повзрослела. Вместо очевидно молодежных приемов – слишком громких надписей, нарочитой спортивности, перегруженного образа – в ней все чаще появляются элементы новой классики. Рубашки в полоску, кардиганы, поло, прямые брюки, лоферы, легкие плащи, куртки с намеком на загородную эстетику – все это больше не выглядит чужим для городской мужской одежды.

Смысл не в том, чтобы одеваться слишком правильно, а чтобы собрать гардероб из вещей, которые работают дольше одного сезона и не надоедают через месяц.

Вместо спортивной формы с надписью – одна модель





Спортивные вещи никуда не делись, но их роль изменилась. Раньше футболка клуба или спортивная куртка часто были главным элементом образа. Сейчас спорт стал частью более спокойной стилизации. Футбольную майку можно носить с хорошими джинсами, кожаным ремнем, тонким трикотажем и лоферами. Сочетайте спортивную куртку с классическими брюками и выбирайте кроссовки без декора спокойного оттенка.

Вместо акцента – аксессуары





Детали вышли на первый план: образ собирают часы, очки, ремни, головные уборы, украшения и сумки. Аксессуары делают образ многослойным и универсальным – достаточно всего несколько шляп или шарфов, чтобы из небольшой капсулы получить набор из 10 разных образов.

Самые актуальные акценты сезона – очки с цветными линзами, ремень с характерной пряжкой, галстук, платок, бандана поверх кепки, крупные часы и тонкие украшения. Обратите внимание на винтаж и редкие оттенки – они создают тихий акцент без ярких и слишком вычурных деталей.