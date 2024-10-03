Прет-а порте и от-кутюр: мир моды открывает свои секреты

Каждый день журнал Клео.ру будет публиковать репортажи, обзоры, рецензии и делать исторические экскурсы. А начнем с рассказа о том, кто вообще придумал устраивать модные дефиле.



Изначально одежду демонстрировали покупателям на деревянных манекенах. И лишь в 1860 году модельер Чарльз Фредерик Уорт одел в готовые платья реальных женщин. А первой в мире манекенщицей стала его супруга Мари-Августина Верне. Уорт, кстати, стал разделять коллекции по сезонам, а его клиентки могли выбрать понравившийся наряд, который потом отшивался индивидуально под их мерки.

Дизайнер Поль Пуаре в начале XX века начал устраивать в Париже костюмированные модные балы, на которых можно было посмотреть одежду в движении и примерить понравившиеся наряды. Первый показ проходил в саду дома модельера: гости гуляли среди деревьев, а манекенщицы в красивых нарядах лежали на шелковых подушках и угощались восточными сладостями. Хотя по формату это, скорее, напоминало театрализованную тематическую вечеринку.





Тогда же во Франции зародилась и Высокая мода, важнейшими фигурами которой стали Коко Шанель, Мадлен Вионне и Эльза Скиапарелли, создавшая привычный нам длинный подиум. В итоге в обиход вошло и слово défilé, которое в переводе с французского означает «узкий проход между некими препятствиями: горами, водными преградами».

Не отставал и Туманный Альбион. Именно там состоялось первое полноценное дефиле, похожее на современное. Тогда британский модельер Люсилль Грин решила проводить демонстрацию платьев под музыку, но к моделям не предъявлялось особых требований, нужны были лишь красивое лицо и плавная походка.

В Нью-Йорке в 1903 году в магазине братьев Эрлих перед покупательницами стали прохаживаться одетые моделями продавщицы. Примерно тогда же установилось расписание показов: дважды в год, весной и осенью. А с 1943 года начали появляться Недели моды. Причем изначально там блистали только красавицы, тогда как модели-мужчины появились лишь в 1952-м, когда модный Дом Brioni устраивал показ во Флоренции.





Сегодня дефиле – это не просто шоу, поставленные лучшими режиссерами и сценографами. Это еще и важный шаг в продвижении коллекции, и возможность для модного дома громко заявить о себе перед прессой, звездами и байерами (они отбирают наиболее интересные коммерческие идеи модельера).

Недели моды делится на несколько линий. Первая - одежда «от-кутюр» (haute couture). Это роскошные вещи, выполненные в единственном экземпляре. Причем такая одежда должна быть сшита вручную не менее чем на 70% из специально созданных тканей. Показы «от-кутюр» проходят дважды в год в Париже, а устраивать их могут только модельеры из Синдиката Высокой Моды. Причем сам Модный Дом должен иметь в Париже представительство, ателье или бутик, состоять минимум из 20 человек и дважды в год представлять не менее пятидесяти сезонных моделей одежды. Таковым, например, был модный дом Валентина Юдашкина.





Вторая линия – это вещи «прет-а-порте» (prêt-à-porter), что буквально означает «готовое для носки платья». Эти коллекции демонстрируются на нескольких Неделях моды, в основном в Нью-Йорке, Лондоне и Милане. Вещи здесь шьются небольшими партиями и в двух категориях. Первая предназначена лишь для дефиле на подиуме, а вторая поступает в массовое производство и уходит в бутики.

Третья линия – это конфекция, или масс-маркет. Одежда здесь производится в промышленных масштабах и множестве размеров, поэтому она доступнее и дешевле. Именно такие вещи продаются обычно в рядовых торговых центрах.