Коллекции на Московской неделе моды представят дизайнеры из 10 стран

Дизайнеры из 10 стран представят свои коллекции на пятой Московской недели моды, которая пройдет с 28 августа по 2 сентября. Среди них представители Армении, Бразилии, Гватемалы, Индии, Никарагуа, Китая, Турции и ЮАР.

Предстоящий сезон станет уже пятым по счету, за предыдущие четыре сезона в показах Недели моды приняли участие 30 брендов из разных стран. Дизайнеров интересует как российский рынок, так и возможности, которые открывает участие в мероприятии.

"Для нас большая честь представить бренд SUBAI на Московской неделе моды. Участие в мероприятии даст нам возможность наладить международный диалог, понять эстетические предпочтения разных культур и расширить границы сотрудничества. Российский рынок – это перспективное направление, где мы сможем внести вклад в развитие взаимного культурного обмена между Китаем и Россией. Вместе наши страны способны формировать уникальные современные эстетические формы, опираясь на национальные ценности и идентичность", – говорит дизайнер и основатель бренда SUBAI (Китай) Ма Гуай.

"Я уже несколько раз участвовал в Московской неделе моды, и больше всего меня привлекает, как это мероприятие успешно объединяет различные культуры и творческие видения, а также аудитория, которая по-настоящему ценит моду. Меня вдохновляют и значимые связи в международном профессиональном сообществе, которые удается выстроить на Московской неделе моды. Участие в Московской неделе моды играет важную роль в развитии моего бренда: я имею в виду не только рост узнаваемости, но и возможность построить долгосрочные отношения в модной индустрии, и выход на новые рынки. Я рассматриваю российский рынок как динамичное и перспективное пространство не только для моего бренда, но и для турецкой модной индустрии в целом. Россия – это возможность выстроить глубокие отношения с клиентской базой, которая ценит творческое самовыражение и индивидуальность", – отмечает, в свою очередь, дизайнер бренда Emre Erdemoğlu (Турция) Эмре Эрдемоглу.

Пятая Московская неделя моды пройдет с 28 августа по 2 сентября. Основной площадкой станет парк "Зарядье". Гости мероприятия смогут посетить показы, открытый маркет, лекции ведущих экспертов индустрии и фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts. Для деловых переговоров будет работать шоурум. Москвичи и гости столицы смогут посетить показы зарубежных дизайнеров на Московской неделе моды по предварительной регистрации.

Подробное расписание и условия посещения можно найти на официальном сайте Московской недели моды.