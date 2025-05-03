Dior представил первую коллекцию высокого ювелирного искусства совместно с Шарлиз Терон

Дизайнер и идейный вдохновитель Dior Joaillerie – Виктуар де Кастеллан – усовершенствовала привычную линейку ювелирных изделий из золота и серебра, добавив к ним самые редкие драгоценные камни. 163 украшения, напоминающие произведения искусства, дополнены 11-каратными малагасийскими сапфирами, розовым золотом и бриллиантами. Идея коллекции – женственная "утонченность", вдохновленная природой и поэтическим наследием французского модного дома.





Бренд часто использует лейтмотивы природы и ностальгии в своих изделиях: ювелирная линейка Rose des vents ("Роза ветров"), выпущенная в 2015 году, была вдохновлена детством своего создателя. Украшения стали аллегорией цветов, которыми любовался Кристиан Диор в своем саду, проводя там годы юности.

В новой коллекции Diorexquis можно найти два особенных предмета. Первый – комплект Milly Dentelle Couture Fleurie. Его дизайн вдохновлен изяществом цветочного кружева. Комплект выполнен из розового золота и украшен 8-каратным бриллиантом цвета Fancy Vivid. Второй – колье Forêt Glacée Bleu – является воплощением зимнего пейзажа. Синие сапфиры обрамляют 11-каратный малагасийский бриллиант.

Лицом кутюрной коллекции Dior Joaillerie стала любимица и муза бренда – Шарлиз Терон. На протяжении более 20 лет она олицетворяет парфюм J’Adore, а теперь актриса отвечает за презентацию драгоценных ювелирных изделий. Пока неизвестно, поступит ли новая коллекция Dior и Виктуар де Кастеллан в продажу.