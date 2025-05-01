Валерия Гай Германика: Ювелирная история – это моя лучшая сторона

22 апреля в московском Гостином Дворе открылась 22-я ярмарка современного, классического и ювелирного искусства АРТ Москва. В этом году она объединила в одном пространстве различные направления и актуальные процессы в искусстве, представив современные галереи и институции, антикварные салоны и ювелирные бренды. Также впервые в роли профессионального ювелира со своим брендом GERNICA by GERMANICA выступила кинорежиссер, обладательница премии "Ника" и дважды призер Каннского кинофестиваля – Валерия Гай Германика. Как оказалось, во время пандемии у нее появилось новое, очень страстное увлечение, связанное с драгоценными камнями. Валерия поступила в МГУ на факультет геммологии, создала свой ювелирный бренд и открыла шоурум в самом центре столицы.

– Валерия, вас можно поздравить с дебютом! Удался, на ваш взгляд?

– Вот, честно говоря, еще неделю назад я буквально плакала. Обещала всем, что все выкину, сожгу, не буду этим заниматься. Процесс оказался нелегким. Один мой знакомый – ювелир Клюев – даже посоветовал мне не заниматься ерундой, а купить на все деньги облигации и жить на них. Но я все же пошла своим путем. И когда увидела готовую коллекцию, посмотрела на свой стенд со стороны, послушала отзывы – поняла, что двигаюсь в правильном направлении... Уверовала в себя.

– Вы тут обмолвились, что создали коллекцию специально под АРТ Москву?

– И посвятила ее космосу. Мне кажется, это сейчас очень современная тема. А ведь тот, кто не идет в ногу со временем, тот со временем и исчезнет. Нам, моей команде показалась актуальной мысль, что космос стал не просто ближе, а женщина – как центр Вселенной – его присвоила. И носит на себе частичку этой вселенной. В нашей коллекции реально интересные, уникальные вещи. Например, кольцо "Галактики" из белого золота с бриллиантами в качестве планет. Но кроме главной коллекции у нас появились и свои бестселлеры, которыми я очень горжусь. На мой взгляд, классная идея – браслет-резинка. Такая, как у всех на руке, у девочек, бабушек… Я ее сделала золотой. Все просто. Думаю, что буду строить на этой резинке свою рекламную кампанию. Тема очень зашла!

Вообще хочу отметить, что ювелирная история – это моя лучшая сторона. Если кинематограф – это худшая, мрачная, где я работаю со своей тенью, всеми вытесненными кошмарами, то здесь я открываю для себя мир гламура, красивой жизни, вкусной еды и сумок Биркин. Пришлось признать, что я – да, меркантильная и очень люблю деньги.

– Ваша цель – побольше денег?

– Скорее, я действую по генеральному плану: завоевать весь мир. Сделать бренд известным и узнаваемым. И чтобы вещи из моих коллекций стали желанными для миллионов женщин, чтобы все хотели у нас что-то купить.





– Валерия, почему вдруг ювелирное дело, геммология? Откуда такой интерес?

– Когда я начинаю эту тему анализировать, то такое ощущение, что опять путь выбрал меня, а не наоборот. В пандемию я ощутила творческий кризис, который, собственно, и направил меня в нужном направлении. Именно так я пришла и в кинематограф. Незаметно как-то затянуло, а значит, решила я: творчество перетекло в другую форму…

– Но что-то послужило рычагом?

– На одном из мероприятий мне ужасно понравился чокер из бирюзы на шее одной актрисы. Когда же я поинтересовалась, где такое взять, она так, немного сверху, ответила, что, мол, где было, там уж нет. Думаю, ну ок, без тебя разберусь. Так что, можно сказать, все началось с поисков натуральной бирюзы. Как оказалось, ее практически уже нигде в мире нет. У той актрисы наверняка ненатуральные были бусы. А у меня сегодня есть бирюза настоящая, иранская! Я ее нашла! Самая дорогая в мире!

– На вашем стенде еще и керамика представлена, тоже ваша?

– О да, это тоже я впервые решила представить публике. Давно мечтала соединить природные кристаллы с керамикой и в последнее время этим с удовольствием занимаюсь. Мне кажется, выглядит круто! Это и предметы интерьера, и арт-объекты.

И вы не представляете, меня с этой керамикой сразу в Дубай пригласили, и на Каннский фестиваль. Я сначала подумала: троллят. Ну нереально же.

Но оказалось, что это вполне серьезные люди и конкретные предложения. До сих пор не верю. Мне сопутствует удача и успех. Кстати, мою собаку, с которой я вот сегодня пришла, зовут Успех. А еще сегодня у моей дочери день рождения – 9 лет. Классный день.





– Вы как многодетная мать настолько строги?

– Считаю, что с детьми нужна иерархия. Ребенок должен расти в системе координат. Я им говорю, что надо меня слушаться. Что я знаю, что делать и потому буду отвечать потом перед Богом. Мы не обсуждаем тему "кем стать в будущем". Мне кажется, это вопрос из советской хрестоматии.

В первую очередь мои дети должны быть хорошими людьми – разумными и добрыми.

– А режиссуру не оставили, еще этим занимаетесь?

– В настоящее время уже вплотную работаю с Первым каналом. Выходит масштабный проект о княгине Ольге. Это будет историческая картина, адаптация исторического сюжета, основанная на реальных событиях 10-го века. У меня вообще так получилось, что вся моя деятельность посвящена становлению женщины: вначале она была подростком, потом менеджером среднего звена, затем она мстит мужикам в "Обоюдном согласии", а сегодня моя героиня стала княгиней, носит бриллианты, сапфиры и рубины… Мне кажется, что это тот проект, который выведет меня как художника на новый уровень.