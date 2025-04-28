Стиль TikTok-миллионерши: во сколько обходится гардероб Юлии Гаврилиной?

Юлия Гаврилина – она же Юлька Шпулька – к 20 годам вошла в топ-3 самых богатых тиктокеров страны по версии Forbes. Лицо молодого поколения, зумеров и та, кого знает каждый подросток, зарабатывает не меньше 8,5 миллионов рублей в год. Сколько же она тратит на образы для красных дорожек и ежедневных выходов?

На красной дорожке Юля всегда появляется во всеоружии. Помогают ей в этом звездные стилисты Илья и Никита Хованские, за плечами которых сотрудничество с Диной Саевой, Адель Вейгель и группой Artik & Asti. На премии МУЗ-ТВ Юлия Гаврилина продемонстрировала экспериментальное платье Jean Paul Gaultier, созданное в коллаборации с модельером Шейном Оливером. Наряд выделяется благодаря своим необычным пропорциям: платье имеет накладки, которые гипертрофированно увеличивают объем бедер. На их фоне талия выглядит еще тоньше, а силуэт получается более женственным. В России такое платье – редкость, его стоимость доходит до 70 тысяч рублей.





Стиль Юли – бунтарский: она умело создает образ рок-звезды, сочетая это с женственностью. Часть ее гардероба можно увидеть в одежде бренда Ottolinger, берлинской марки, вдохновленной панк-культурой. Каждое изделие стоит не менее 30 тысяч рублей. Комплект, состоящий из топа и брюк, Юле обошелся в 60 тысяч.





А что насчет пляжных аутфитов? Берем на заметку: шорты с люверсами от российского бренда SAMB за 15 тысяч рублей и мастхэв-шапка с ушками той же марки. Необычный вязаный купальник юная звезда Тик-Тока приобрела у американской марки Ashley Williams, которую носит даже Хейли Бибер.





Юлия Гаврилина – обладательница не только многомиллионной аудитории, но и уникального стиля. В команде со стилистами Ильей и Никитой Хованскими они раз за разом удивляют российскую публику.