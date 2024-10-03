Женские лоферы осенью 2024 года: обзор актуальных моделей и примеры стильных образов

Фасон обуви, которая уже давно отнесена к категории универсальной, не утрачивает своей популярности на модном олимпе. Осенью 2024 года женские лоферы будут особенно актуальными, ведь их можно будет надеть и на повседневную прогулку, и в офис и даже использовать для дополнения вечернего лука. Эстетика «тихой роскоши» – это то, с чем ассоциируется данная разновидность обувных моделей. В этой статье Клео.ру предлагает вашему вниманию обзор трендов, которые обязательны к рассмотрению девушек, пристально следящих за модными тенденциями.

Главные тренды женских лоферов осени 2024

Комфорт и удобство – это далеко не все характеристики, которые характеризуют этот фасон. Модные лоферы 2024 года выглядят невероятно стильно, с легкостью вписываются во всевозможные образы и при необходимости могут выступать их ярким акцентом. Клео.ру рекомендует обратить особое внимание на такие тренды.

Лоферы на каблуке

Станут настоящей находкой для представительниц прекрасного пола, желающих найти компромисс между элегантностью и комфортом в носке. Каблук должен быть широким и устойчивым, чтобы гарантировать удобство. Оптимальная высота при его выборе составляет около 3-7 см. Особенно удачным станет сочетание с утолщенной платформой в передней части. Мыс может быть закругленным или квадратным. Приветствуется дополнение декоративными элементами в виде металлических либо пластиковых цепочек, кисточек, выполненных из кожи.

Лоферы в стиле old money

Являются отражением ретро стиля, завоевавшего невероятную популярность в последнее время. Характерная черта этой обуви – сдержанные расцветки, особенно вся тональность коричневого. Подошва предлагается в тонком исполнении, что усиливает впечатление классики. Если базовые оттенки кажутся вам скучными, присмотритесь к двухцветным вариантам. Где нейтральная основа дополняется союзкой, отличающейся по тональности, возможно даже в ярком оформлении.





Лоферы на утолщенной платформе

Станут оптимальным решением для любительниц образов в стиле кэжуал. Подошва предлагается в варианте с высотой, достигающей 5 см. выраженный тракторный рельеф усилит впечатление массивности. При выборе материалов лидирующие позиции продолжает занимать кожа, которая может быть как матовой, так и блестящей лакированной.





Лоферы с графичными мысами

Носочная часть такой обуви может быть выполнена в виде квадрата, прямоугольника, усеченного треугольника. Какой бы вариант вы не выбрали, лоферы будут смотреться невероятно стильно и неординарно. При выборе моделей с подобным оформлением мыса стоит избегать совмещения с утолщенной платформой, лучше отдавать предпочтение тонкой подошве. Это обусловлено свойством данной детали несколько утяжелять силуэт, что в сочетании с графикой будет создавать эффект перегруженности.





Лоферы с необычной фактурой

При желании сделать обувь стильной акцентной деталью, на помощь придут эксперименты с фактурой. Дизайнерские коллекции пополнили модели с велюровым или пушистым меховым верхом, имитацией рептилии в сочетании с лакированной поверхностью. Если вы ваш выбор пал на подобные модели, вы можете быть стопроцентно уверены, что точно не останетесь незамеченными.





С чем носить женские лоферы осенью 2024

Неоспоримое преимущество данной разновидности обуви заключается в ее универсальности. Модные женские лоферы осенью 2024 года будут особенно удачно сочетаться с такими предметами гардероба:

Если ваш выбор пал на лоферы на каблуке, лучше всего комбинировать их с джинсами или брюками прямого кроя, брючными деловыми костюмами, юбка-карандаш или трапеция. От воздушного низа лучше отказаться, поскольку велик риск визуально утяжелить силуэт.

К лоферам в стиле old money идеально подойдут классические брюки и костюмы, широкие палаццо или укороченные кюлоты. Чтобы не нарушить гармонию и элегантность, при выборе предметов гардероба рекомендуется отдавать предпочтение сдержанным расцветками и избегать перегруженности декором.

Лоферы на платформе разрешается сочетать с любым вариантом низа, будь то широкие, зауженные или прямые брюки, джинсы всевозможных фасонов, лаконичные юбки-карандаш или воздушные «пачки». В последнем случае создается эффектная игра на контрасте.

Лоферы с графичными мысами подойдут для воплощения образов в стиле минимализм. Поскольку такая обувь смотрится достаточно авангардно сама по себе, предметы гардероба должны быть лаконичными, будь то юбки, платья, брюки либо джинсы.

Лоферы с необычной фактурой станут органичным дополнением монохромного стильного образа. При этом за счет фактурности должны выигрывать и привлекать к себе внимание именно обувные модели, а предметы гардероба иметь сдержанное оформление. В этом случае лук получится гармоничным и завершенным.





Подведем итог

Женские лоферы осенью 2024 года – стильный тренд, который обязательно стоит рассмотреть, чтобы включить в базовый гардероб. Обувь идеально дополнит вашу капсулу благодаря универсальности и практичности. Выбор моделей на каблуке, платформе, низком ходу, фактуры верха будет зависеть исключительно от ваших индивидуальных предпочтений.