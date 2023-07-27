Женские головные уборы 2023 — актуальные и модные тренды

Модные женские головные уборы в 2023 году. Актуальные береты, шляпы, шапки, кепки, косынки. Модели крупной вязки, шляпы с широкими полями, панамы и меховые шапочки. Модные модели на осень-зиму
Женский головной убор — не просто предмет гардероба. Это стильный аксессуар, который подчеркивает естественную красоту дамы, позволяет проявить индивидуальность. Дизайнеры представили большой выбор женских головных уборов на 2023 год. Многочисленные предложения не оставят равнодушными модниц и позволят составить интересные образы.
Модный берет на холодный сезон 2023 года
Изящные береты вернулись и стали модным трендом для прохладного времени года. Стилисты экспериментируют с материалами, используют яркий декор, такие береты гармонично сочетаются со многими элементами верхней одежды. В сезоне 2023 года будут актуальны шапки-береты из мягкого фетра, нежной кожи и приятного винила.
Принято носить береты на распущенные волосы, это нежно и грациозно, создает романтичный «парижский» лук. Гармонично будет смотреться такой головной убор с пальто, шубой. Кожаный берет подойдет к дубленке или пуховику. Куртку-косуху, кожаный тренч отлично дополнит черный берет, а очки и маленькая сумочка подчеркнут образ шикарной дамы. Красный берет выделит смелую обладательницу из толпы, придаст уверенности и шарма.
В теплое время актуальны будут береты из кашемира, тонкой шерсти, твида, вязаные модели. С похолоданием в моду войдут меховые изделия, береты из каракульчи, норки и другого меха. Демократичнее всего вязаная модель — ее можно расположить на голове по желанию хозяйки или в зависимости от прически. Такой берет легко сдвигается на затылок или прикрывает лоб, его можно перемещать на одну сторону, располагать по центру.
Декором могут служить:
- пайетки;
- стразы;
- ленты;
- вязаные цветы;
- броши.
В 2023 году будут актуальными модели крупной вязки. Можно составить интересный комплект из берета, шарфика и варежек одного типа. Они будут гармонично смотреться с пуховиками, легкими короткими куртками, пальто.
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Стильные шляпы осень-зима 2023
Модный женский головной убор для стильных, мечтательных девушек — конечно, шляпа. В предстоящем сезоне востребованными станут модели с широкими полями. Они часто выполняются из плотной шерсти, замши или фетра, замечательно сочетаются с длинными пальто классического стиля. Шляпы с широкими полями лучше всего подходят дамам высокого роста с тонкими чертами лица. Стилисты рекомендуют женщинам с широким лицом подбирать шляпы с высокой тульей и маленькими полями.
Любительницам стиля ретро лучше выбирать шляпу-котелок. По желанию она может быть с интересным принтом или однотонная. Многие годы популярной остается модель «федора» — шляпа мужского стиля. Характерные особенности фасона — высокая тулья и узкие поля, которые козырьком спускаются на лоб, а на затылке отгибаются вверх. Модель универсальная, потому что подходит к любому типу лица, прекрасно смотрится и с пальто из дорогого меха, и с простыми моделями верхней одежды. Но сама шляпа должна быть выполнена из качественного материала — только так она придаст образу благородство, поэтому не стоит экономить на цене.
Меховые шапки зима 2023
Женские головные уборы из натурального или искусственного меха будут особенно популярны в сезоне 2022-2023. Их отличительной чертой станет большой объем, достигаемый за счет особого кроя или длинного меха. Но не каждой даме подойдет объемная шапка. Популярны будут разные модели:
- ушанки;
- кубанки;
- папахи.
Большинству женщин пойдет модель «кубанка». Она прекрасно сочетается с дубленками и шубами. К светлому головному убору надо подбирать такую же дубленку, а к темной, наоборот, темную. Шапки с длинным ворсом носят с верхней одеждой без мехового воротника. Она и без шарфа смотрится стильно и благородно. Для папахи с коротким мехом нужно подобрать яркий, контрастный палантин.
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Смелым девушкам стилисты предлагают необычные шапки из меха диких зверей:
- волка;
- койота;
- енота.
Вязаные шапки — модные головные уборы 2023
Среди популярных женских головных уборов на осень и зиму остаются вязаные шапки. Они отлично греют в холод, не боятся влаги, не требуют особых условий хранения, хорошо вписываются в любой стиль, их легко декорировать.
Стилисты советуют подбирать цвет вязаной шапки в зависимости от цветотипа лица. Для «теплой» кожи нельзя брать холодные оттенки, она примет желтоватый оттенок. Дамам с «холодным» цветотипом не подойдут теплые тона, кожа станет казаться серой.
В предстоящем сезоне будет актуальным оттенок «тауп» — теплый вариант серого цвета. Также популярными остаются оттенки миндального печенья, шоколадный и кофе с молоком. Черный цвет востребован всегда, но дамам с бледной кожей надо разбавлять его яркими тонами в одежде.
Популярными моделями останутся бини, декорированные стразами и вуалью. Возвращается в моду капор — модель, которая объединяет в себе шапку-ушанку и манишку. Он идеально подходит для круглого лица, т. к. закрывает щеки, делая лицо уже. Найдут своих поклонниц и балаклавы — они станут более закрытыми, под вязаный отворот можно будет спрятать нос.
Актуальная панама в сезоне осень-зима
Этот головной убор из летней женской коллекции перебрался в зимнюю и осеннюю. Популярными будут модели, сшитые из самых разных материалов:
- тонкой шерсти;
- кожи;
- меха;
- льна с теплой подкладкой;
- джинсовой ткани.
В предстоящем сезоне востребованы панамы, декорированные вышивкой, стразами, пряжками, тонкими ремешками, лентами, вуалью. Также украшать нестандартный головной убор может контрастная внутренняя часть панамы.
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Практичные кепки — тренд 2023
Демократичным трендовым головным убором стиля спорт-шик станут кепки. Они хорошо сочетаются с куртками-парками, шубами, пуховиками, джинсовками, пальто. Кепки разного цвета и с многочисленными принтами остаются в моде, к ним присоединятся кожаные (матовые и лаковые), клетчатые, с вышивкой, перьями, лентами, стразами.
Платки и косынки осень-зима для женщин 2023
Необычно, экстравагантно выглядят платки и косынки в прохладное время. Этот головной убор из женского гардероба, представленный на фото, поражает своим изяществом. Косынки бывают из теплой ткани, вязаного полотна, кожи, шерсти. Они мягкие теплые, но при этом невероятно красивые, элегантные.
Особенно популярны будут модели:
- сатиновые;
- шелковые;
- с монограммами;
- вязаные;
- в форме банданы;
- с кружевом;
- с яркими принтами;
- однотонные;
- кашемировые.
Итоги
Головные уборы для женщин на осень и зиму помогают укрыться от ветра и холода, а также служат украшением. Популярны вязаные модели и головные уборы из меха, теплых материалов. Стилисты представили много моделей, которые подойдут дамам разных возрастов и предпочтений. В моде демократичные и практичные варианты — они изготавливаются из разных материалов с декором и без него, хорошо сочетаются с верхней одеждой, подчеркивают женскую привлекательность.