Женские головные уборы 2023 — актуальные и модные тренды

Женский головной убор — не просто предмет гардероба. Это стильный аксессуар, который подчеркивает естественную красоту дамы, позволяет проявить индивидуальность. Дизайнеры представили большой выбор женских головных уборов на 2023 год. Многочисленные предложения не оставят равнодушными модниц и позволят составить интересные образы.

Модный берет на холодный сезон 2023 года

Изящные береты вернулись и стали модным трендом для прохладного времени года. Стилисты экспериментируют с материалами, используют яркий декор, такие береты гармонично сочетаются со многими элементами верхней одежды. В сезоне 2023 года будут актуальны шапки-береты из мягкого фетра, нежной кожи и приятного винила.

Принято носить береты на распущенные волосы, это нежно и грациозно, создает романтичный «парижский» лук. Гармонично будет смотреться такой головной убор с пальто, шубой. Кожаный берет подойдет к дубленке или пуховику. Куртку-косуху, кожаный тренч отлично дополнит черный берет, а очки и маленькая сумочка подчеркнут образ шикарной дамы. Красный берет выделит смелую обладательницу из толпы, придаст уверенности и шарма.

В теплое время актуальны будут береты из кашемира, тонкой шерсти, твида, вязаные модели. С похолоданием в моду войдут меховые изделия, береты из каракульчи, норки и другого меха. Демократичнее всего вязаная модель — ее можно расположить на голове по желанию хозяйки или в зависимости от прически. Такой берет легко сдвигается на затылок или прикрывает лоб, его можно перемещать на одну сторону, располагать по центру.

Декором могут служить:

пайетки;

стразы;

ленты;

вязаные цветы;

броши.

В 2023 году будут актуальными модели крупной вязки. Можно составить интересный комплект из берета, шарфика и варежек одного типа. Они будут гармонично смотреться с пуховиками, легкими короткими куртками, пальто.

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Стильные шляпы осень-зима 2023

Модный женский головной убор для стильных, мечтательных девушек — конечно, шляпа. В предстоящем сезоне востребованными станут модели с широкими полями. Они часто выполняются из плотной шерсти, замши или фетра, замечательно сочетаются с длинными пальто классического стиля. Шляпы с широкими полями лучше всего подходят дамам высокого роста с тонкими чертами лица. Стилисты рекомендуют женщинам с широким лицом подбирать шляпы с высокой тульей и маленькими полями.

Любительницам стиля ретро лучше выбирать шляпу-котелок. По желанию она может быть с интересным принтом или однотонная. Многие годы популярной остается модель «федора» — шляпа мужского стиля. Характерные особенности фасона — высокая тулья и узкие поля, которые козырьком спускаются на лоб, а на затылке отгибаются вверх. Модель универсальная, потому что подходит к любому типу лица, прекрасно смотрится и с пальто из дорогого меха, и с простыми моделями верхней одежды. Но сама шляпа должна быть выполнена из качественного материала — только так она придаст образу благородство, поэтому не стоит экономить на цене.

В сезоне осень-зима будут востребованы шляпы вишневого, светло-зеленого, голубого цвета. С такими расцветками получится создать яркие, нестандартные образы.

Меховые шапки зима 2023

Женские головные уборы из натурального или искусственного меха будут особенно популярны в сезоне 2022-2023. Их отличительной чертой станет большой объем, достигаемый за счет особого кроя или длинного меха. Но не каждой даме подойдет объемная шапка. Популярны будут разные модели:

ушанки;

кубанки;

папахи.

Большинству женщин пойдет модель «кубанка». Она прекрасно сочетается с дубленками и шубами. К светлому головному убору надо подбирать такую же дубленку, а к темной, наоборот, темную. Шапки с длинным ворсом носят с верхней одеждой без мехового воротника. Она и без шарфа смотрится стильно и благородно. Для папахи с коротким мехом нужно подобрать яркий, контрастный палантин.

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Смелым девушкам стилисты предлагают необычные шапки из меха диких зверей:

волка;

койота;

енота.

Такой мех выглядит оригинально, подходит к молодежным курткам, коротким пальто. Современные тенденции предполагают комбинирование несочетаемых вещей, поэтому мех на шапках часто украшают кружевом, кусочками бархата, стеганой тканью.

Вязаные шапки — модные головные уборы 2023

Среди популярных женских головных уборов на осень и зиму остаются вязаные шапки. Они отлично греют в холод, не боятся влаги, не требуют особых условий хранения, хорошо вписываются в любой стиль, их легко декорировать.

Стилисты советуют подбирать цвет вязаной шапки в зависимости от цветотипа лица. Для «теплой» кожи нельзя брать холодные оттенки, она примет желтоватый оттенок. Дамам с «холодным» цветотипом не подойдут теплые тона, кожа станет казаться серой.

В предстоящем сезоне будет актуальным оттенок «тауп» — теплый вариант серого цвета. Также популярными остаются оттенки миндального печенья, шоколадный и кофе с молоком. Черный цвет востребован всегда, но дамам с бледной кожей надо разбавлять его яркими тонами в одежде.

Популярными моделями останутся бини, декорированные стразами и вуалью. Возвращается в моду капор — модель, которая объединяет в себе шапку-ушанку и манишку. Он идеально подходит для круглого лица, т. к. закрывает щеки, делая лицо уже. Найдут своих поклонниц и балаклавы — они станут более закрытыми, под вязаный отворот можно будет спрятать нос.

Модель вязаной шапки «Хельсинки» популярна несколько лет. Это бини, выполненная крупной вязкой, с отворотом. Подходит этот вариант только дамам с тонкими чертами лица. Элегантная чалма пригодится в прохладное время. Ее обматывают вокруг головы или надевают готовой в форме шапки.

Актуальная панама в сезоне осень-зима

Этот головной убор из летней женской коллекции перебрался в зимнюю и осеннюю. Популярными будут модели, сшитые из самых разных материалов:

тонкой шерсти;

кожи;

меха;

льна с теплой подкладкой;

джинсовой ткани.

В предстоящем сезоне востребованы панамы, декорированные вышивкой, стразами, пряжками, тонкими ремешками, лентами, вуалью. Также украшать нестандартный головной убор может контрастная внутренняя часть панамы.

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Практичные кепки — тренд 2023

Демократичным трендовым головным убором стиля спорт-шик станут кепки. Они хорошо сочетаются с куртками-парками, шубами, пуховиками, джинсовками, пальто. Кепки разного цвета и с многочисленными принтами остаются в моде, к ним присоединятся кожаные (матовые и лаковые), клетчатые, с вышивкой, перьями, лентами, стразами.

На пике популярности будет кепи с высокой тульей и широким козырьком. Всем типам лица подойдет мягкая кепка. Новинками станут кепки с помпонами и ушками — это придаст образу игривость. Леопардовый принт все еще актуален, но к нему не надо украшений — он сам считается достаточным декором для кепки.

Платки и косынки осень-зима для женщин 2023

Необычно, экстравагантно выглядят платки и косынки в прохладное время. Этот головной убор из женского гардероба, представленный на фото, поражает своим изяществом. Косынки бывают из теплой ткани, вязаного полотна, кожи, шерсти. Они мягкие теплые, но при этом невероятно красивые, элегантные.

Особенно популярны будут модели:

сатиновые;

шелковые;

с монограммами;

вязаные;

в форме банданы;

с кружевом;

с яркими принтами;

однотонные;

кашемировые.

Косынку можно завязать как платок под подбородком, сзади на шее, сделать из нее чалму. Оригинальным и востребованным будет образ с платком и шляпой.

Ксения Ветрова, стилист: «В большом разнообразии женских головных уборов каждая дама выберет для себя подходящий вариант. Для любого типа лица можно подобрать несколько моделей — на все случаи жизни, для любой погоды наши дамы смогут найти подходящий головной убор. Не стоит забывать, что он считается частью женского образа, и дама может не снимать его в помещении. Ориентируясь на модные тренды, можно самостоятельно создать стильные образы для повседневности и праздничного выхода. Часто дамы много времени проводят в машине, поэтому нет необходимости в очень теплых головных уборах на холодный период года».

Итоги

Головные уборы для женщин на осень и зиму помогают укрыться от ветра и холода, а также служат украшением. Популярны вязаные модели и головные уборы из меха, теплых материалов. Стилисты представили много моделей, которые подойдут дамам разных возрастов и предпочтений. В моде демократичные и практичные варианты — они изготавливаются из разных материалов с декором и без него, хорошо сочетаются с верхней одеждой, подчеркивают женскую привлекательность.