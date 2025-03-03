Выставка зимней моды LeShow пройдет в Москве

Международная выставка LeShow – ведущая площадка для развития бизнеса в сегменте зимней моды. Мероприятие соберет более 6000 профессионалов отрасли и представит свыше 1500 коллекций верхней одежды и аксессуаров сезона осень-зима 2025/26.

По данным исследования Fashion Consulting Group, в 2024 году российский рынок изделий из натурального меха достиг 160 млрд рублей. И это на 12% больше, чем в предыдущем году. Стоит отметить, что спрос на премиальную зимнюю одежду из натуральных материалов растет, особенно у молодых потребителей в возрасте от 25 до 35 лет.

В рамках деловой программы LeShow Action LAB эксперты рассмотрят актуальные тренды fashion-индустрии, поделятся опытом внедрения искусственного интеллекта в производственные процессы и представят прогнозы развития рынка на ближайшие годы.