Prada скоро может заключить сделку о покупке Versace

Мировой рынок люксовых брендов потрясает сенсационная новость: итальянский гигант Prada близок к заключению сделки по покупке культового модного дома Versace, информирует Bloomberg. Сумма соглашения, по данным инсайдеров, составит порядка 1,5 миллиарда евро. Это приобретение может стать переломным моментом для всей индустрии, ведь в последние десятилетия итальянские бренды чаще оказывались в руках иностранных корпораций. Теперь же Prada, похоже, намерена вернуть национальному модному бизнесу утраченные позиции.

Переговоры между Prada и нынешним владельцем Versace – американским холдингом Capri Holdings – велись несколько месяцев. Изначально Capri рассчитывал получить за бренд около трех миллиардов евро, однако, судя по всему, реальная цена оказалась вдвое ниже. Причиной снижения стоимости могли стать финансовые трудности, с которыми Versace столкнулся в последнее время: продажи бренда падают, а его операционные убытки растут. Вдобавок к этому Capri недавно отказался от крупной сделки с Tapestry Inc. на 8,5 миллиарда долларов, что также сказалось на его положении.

Для Prada это приобретение – шанс укрепить свои позиции в мире высокой моды и создать мощного итальянского конкурента гигантам, таким как французская LVMH. Особенно учитывая, что Prada в последние годы демонстрирует уверенный рост, а ее бренд Miu Miu завоевывает популярность среди молодой аудитории. Объединение минималистичной эстетики Prada и яркой, экстравагантной стилистики Versace обещает интересный симбиоз, который может открыть новые перспективы для обоих домов моды.

Если сделка состоится, это станет первой крупной экспансией Prada в области приобретения других модных брендов. До этого компания, контролируемая семьей Миуччи Прада и ее супругом Патрицио Бертелли, предпочитала расти за счет внутренних инвестиций. Недавно они анонсировали стратегический план развития на ближайшие пять лет с бюджетом в один миллиард евро, и покупка Versace может стать ключевым элементом этой программы.

Несмотря на оптимистичные прогнозы, окончательное подписание соглашения все еще может затянуться или даже сорваться. Тем не менее, уже сейчас ясно, что мир высокой моды стоит на пороге серьезных перемен. Если Prada удастся поглотить Versace, это станет настоящим переворотом в индустрии и, возможно, сигналом к началу новой эры, в которой итальянские бренды снова займут лидирующие позиции на глобальном рынке люкса.