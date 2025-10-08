Во Франции разгорелся скандал из-за открытия магазинов китайского гиганта Shein

Китайский онлайн-ритейлер Shein спровоцировал скандал во Франции. Компания объявила, что впервые откроет постоянные магазины в стране: первый бутик заработает уже в ноябре в универмаге BHV Marais в Париже, а вскоре такие же точки появятся в Galeries Lafayette в нескольких городах, включая Дижон и Реймс.

Новость вызвала возмущение. Представители Galeries Lafayette обвинили Shein в нарушении франшизного соглашения и подчеркнули, что формат "ультра-фастфэшн" противоречит ценностям бренда. По словам главы Федерации французского prêt-à-porter, присутствие Shein представляет "угрозу для национальной индустрии моды".

Критики утверждают: Shein – символ одноразового потребления, массового производства и сомнительных условий труда. Французские журналисты отмечают, что философия бренда полностью противоположна традиционным принципам французской моды, основанным на качестве и умеренности.

Между тем петиция против открытия офлайн-магазинов Shein уже собрала более 270 тысяч подписей. Мэр Парижа Анн Идальго также осудила решение разместить бренд в центре города, отметив, что это противоречит планам по развитию локальных производителей и устойчивой моды.

На фоне протестов французский сенат уже одобрил законопроект против "ультра-фастфэшна", который предусматривает налоговые ограничения, запрет на рекламу и обязательное раскрытие информации о производстве.

Ранее Shein оштрафовали на €40 миллионов за гринвошинг. Несмотря на это, компания продолжает расширяться в Европе, что вызывает опасения у представителей модной индустрии и сторонников осознанного потребления.