Где купить необычный пуховик: топ-3 российских бренда

Больше никакой скуки и зимней серости! Редакция Клео.ру собрала подборку самых необычных пуховиков, которые вы можете приобрести в российских магазинах уже сейчас.

Caparelle 21est.

Если вы устали от классических стеганых пуховиков, то российский бренд CAPPAREL из Екатеринбурга предлагает нечто, построенное на чистой архитектуре и деконструкции. Основательница Оксана Сутягина превращает верхнюю одежду в арт-объект, который постоянно трансформируется: в их коллекции вы найдете объемные куртки со сложным кроем, гипертрофированными рукавами и множеством отстегивающихся или затягивающихся деталей. Главная изюминка их фирменного пуховика – уникальная ткань с напылением, которая со временем эффектно "трескается", обеспечивая изделию футуристичный, и даже винтажный вид. Благодаря продуманной системе шнурков и завязок (например, прорези на рукавах позволяют мгновенно стилизовать куртку как драматичный кейп), этот пуховик становится идеальным выбором для тех, кто ценит в зимней одежде не просто тепло, а возможность постоянной стилизации и игру с объемом.





PLAYSclo

На рынке зимних курток особого внимания заслуживает российский стритвир-бренд PLAYSclo, сочетающий в себе стиль хай-тек и чистую интерактивность. Их настоящий бестселлер – это пуховик, который в прямом смысле слова живет и реагирует на мир вокруг себя. Секрет кроется в инновационном термохромном материале: при изменении температуры (будь то холод улицы, тепло тела или даже горячий напиток) ткань мгновенно меняет свой цвет, превращаясь в постоянно меняющийся градиент. Помимо невероятного визуального эффекта, эта модель еще и функциональна: утепленная экопухом, она выдерживает температуру до -30°C. Этот пуховик станет идеальным выбором для тех, кто ищет максимальную защиту и футуристичный дизайн.





COMMODE

Ассортимент бренда COMMODE представляет целое множество необычных зимних курток, граничащих с произведениями искусства. Новинка в их коллекции – пуховик "Цветочная бомба". Для создания этого изделия дизайнерам требовалось более 46 часов ручной работы и команда из опытных мастеров, соединяющих 188 деталей из 10 различных видов плащевой ткани. Из-за такого подхода, требующего ювелирной точности и времени, модель выпускается строго ограниченным тиражом. Наполненная экопухом, "Цветочная бомба" выдерживает до -40°C, доказывая, что исключительный дизайн может быть максимально функциональным. Для ценителей более романтичного, но не менее объемного дизайна, COMMODE предлагает также модель "Marshmallow light", напоминающую воздушное облако украшенное объемными цветами, словно десерт, ставший зимней курткой.



