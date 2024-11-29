То, что неподвластно времени: вещи, которые никогда не выйдут из моды

Модные тренды – самое переменчивое направление, которое только может быть. Сегодня модно одно, завтра другое – и так всегда. Однако все же существуют предметы гардероба, актуальность которых никогда не проходит. Это универсальные и стильные вещи, прекрасно сочетающиеся с разной одеждой. Дизайнер Тана Хомиц рассказала читателям "Клео.ру" об этих вещах и объяснила, почему они всегда будут в моде.





Белая рубашка/блуза классического кроя

Это основа любого гардероба. Она подходит как для офисного стиля, так и для повседневной жизни. Ее можно комбинировать с различными предметами: от джинсов до юбок любых форм.





Белая рубашка всегда имеет утонченный вид и добавляет нотку элегантности. Неправильный крой или неудачный материал могут испортить общее впечатление, поэтому стоит выбирать качественные ткани и идеальный крой.



Кроссовки





Кроссовки – не просто элемент спортивного стиля, но и символ комфорта и свободы передвижения. За последние годы они прочно вошли в повседневную моду, в том числе благодаря известным дизайнерам, которые начали сочетать их с вечерними нарядами. Многие модели кроссовок прекрасно смотрятся и с классическими брюками, и иногда даже с платьями. Все в зависимости от стилистики.

Пальто





Такая вещь не только защищает от холода, но и является важным элементом стиля, который может любой образ поднять на новый уровень. Классическое пальто в нейтральных тонах подходит под одежду любого цвета и стиля (даже спортивного). Шершавая ткань и качественный крой придают ему особую изысканность. Это идеальный выбор для осенне-зимнего сезона.

Ремень





Как аксессуар ремень способен полностью преобразить стиль даже самого простого наряда. Он подчеркивает талию, добавляет завершенность образу и помогает делать акценты. Разнообразие материалов и дизайнов делает ремни универсальным решением: от классического кожаного до яркого текстильного – каждый найдет свой вариант.

Очки





Очки защищают глаза от солнца и служат прекрасным аксессуаром, способным спасти любой лук. Классические солнцезащитные очки формата "avar" или "кошачий глаз" стали иконой стиля. Они подходят практически под любой тип лица и могут дополнить как деловой, так и повседневный look.

Лоферы





Идеальная альтернатива классической обуви. Они удобны и позволяют собирать модные образы без лишних усилий. Лоферы прекрасно сочетаются с брюками, юбками и платьями, придавая внешнему виду некоторую расслабленность. Их разнообразие в материалах и цветах позволяет найти подходящие модели абсолютно каждому.

Пуловер





Такая вещь должна быть в гардеробе у каждого. Она удобна и прекрасно комбинируется с разным низом. Вязаные пуловеры в нейтральных тонах легко носить с джинсами, брюками, лосинами, юбками и даже под пальто. Они также подходят для разработки многослойных образов. Например: водолазка или рубашка + пуловер + пиджак или пальто.

Брюки палаццо





Они возвращаются в моду с завидной регулярностью. Идеально сидят на большинстве типов фигур, стройнят и создают эффектный силуэт. Брюки из легких тканей дарят ощущение комфорта и легкости, но при этом имеют эстетичный внешний вид. Их можно комбинировать с верхом в офисном или кэжуал стиле – это идеально для любых случаев.

Маленькое черное платье





Это классика, которую можно считать "радикальным" элементом стиля. Такая вещь подходит для разных мероприятий: от вечеринки до деловой встречи, и может быть декорирована аксессуарами под настроение. Простота и лаконичность делают черное платье базовым элементом, который может служить основой любого образа.

Аксессуары





Детали могут играть решающую роль в создании уникального стиля. Часы, украшения, сумки и шарфы способны добавить индивидуальности каждой комбинации одежды. Правильно подобранные аксессуары могут трансформировать обычный наряд в нечто особенное, подчеркивая индивидуальность и выделяя вас на фоне других.