Какие кроссовки будут в моде в 2025: главные тренды года

Изначально кроссовки разрабатывались исключительно как спортивная и специализированная обувь, но дизайнерам удалось адаптировать ее и для повседневного использования. Сегодня это символ стиля и статус, а в отдельных случаях – культурный феномен. И чтобы не отставать от современных трендов, следует разобраться, какие кроссовки будут в моде в 2025 году.

Главные тренды кроссовок 2025 года

Мир моды – это бесконечная гонка, во время которой рождаются и становятся популярными самые неожиданные идеи. Ежегодно дизайнеры и модные бренды дают переосмысление материалам, цветам и формам, чтобы удивить современную аудиторию и предложить поклонникам что-то новое. В 2025 году этот процесс не остановится, а лишь увеличит обороты.

Высокие кроссовки

Представители модной сферы уверены, что в 2025 году в тренды со всего разгона влетят кроссовки высокого типа. Уже сейчас известные бренды предлагают модели самой разной высоты – от классического боксерского размера до колена. Такие кроссовки можно назвать универсальными, так как подходят и к широким брюкам, и к юбкам средней длины.

В качестве материалов для основы предлагаются кожа, нейлон и переработанные ткани. Цветовая палитра тоже сильно варьируется – от монохромных моделей до насыщенных оттенков красного, синего и зеленого. В отношении декора основной упор делается на шнуровке, отдавая дань спортивному стилю боксерской базы.





Яркие беговые кроссовки с ретро-акцентами

2025 год обещает стать периодом ярких красок, необычных сочетаний и экспериментов. Наверняка, модные бренды смогут удивить необычными подходами и в выполнении изначально спортивной обуви. В тренды 2025 года попадут кроссовки, в дизайне которых будут четко узнаваться модели 80-90х годов. Яркие вставки кислотных оттенков и цветовые градиенты будут резко выделяться на фоне классического фасона.

Однако функциональность спортивной обуви все же будет на первом месте. Заниматься спортом в них будет действительно удобно. Современные технологии позволяют в полной мере сочетаться ретро-дизайну с удобством и стилем.





Замшевые кроссовки

В новом году ожидается возвращение модных трендов предыдущих лет, поэтому замша займет место в гардеробе как в виде брюк и юбок, так и в кроссовках. Замшевые кроссовки уже вызвали фурор на модных показах, а крупнейшие производители обуви Adidas и New Balance уже анонсировали серийный выпуск таких моделей.

Основное внимание в модных кроссовках в 2025 году будет уделяться текстуре: мягкий материал придаст обуви характерную нотку элегантности в стиле ретро. Однако следует помнить, что замша требует особого ухода, такие кроссовки можно будет носить далеко не в любую погоду.





Кроссовки на тонкой подошве

После долгого господства массивных силуэтов, мода начинает разворачиваться в сторону минимализма. Недавно запущенный компанией Puma тренд на стильные кроссовки на тонкой подошве обещает стать массовым в 2025 году. Благодаря грамотной пиар-кампании с участием известных звезд и инфлюенсеров, модели такой обуви уже завирусились в соцсетях. Этот тренд моментально подхватили конкуренты из Adidas и отечественного Love Republic.

Популярными оттенками сезона обещают стать серебристый, голубой, розовый и оригинальный красный, как моделях от Puma. Что касается других брендов, наверняка кроссовки будут дополняться как в цветовом оформлении, так и по дизайну, чтобы заинтересовать потенциальных покупателей.





Ретро-кроссовки в стиле 2000-х годов

Тренд на моду 2000х в отношении спортивной обуви будет сильным и в этом году. Судя по обилию предложений, модные бренды даже не планируют снижать темпы. Впрочем, и повышения интереса к таким кроссовкам тоже не наблюдается: они остаются стабильно популярными, и вряд ли это изменится в ближайшее время. Хороший вариант на долгосрок.

Главная особенность ретро-моделей – их универсальность. Они подходят и для спортивных упражнений, для которых и были задуманы, легко вписываются и в деловой, и в молодежный стиль. Предпочитаемыми цветами остаются черный и белый.





Технологичные кроссовки

Кроссовки для хайкинга и трекинга уже были в модных топах. В 2025 году их дополнят специальные модели для фитнеса и бега. Обувь имеет узнаваемую спортивную форму, а материал дополнен водоотталкивающей мембраной. Усиленная подошва адаптирована для пересеченной местности и обеспечивает дополнительную амортизацию для стопы. В цветовом оформлении следует ожидать отход от привычного хаки и болотистого оттенка в сторону кислотных цветов – ярко-желтого, салатового и оранжевого.

Главной особенностью популярности такой обуви является любовь покупателей к удобству и комфорту: людям хочется чувствовать себя уверенно даже в плохую погоду и при длительных прогулках.





Заключение

Кроссовки – это не просто удобная спортивная обувь. Известные модные бренды уже давно увидели перспективу в развитии этого направления для повседневного использования и продолжают активно продвигать его и дальше. Кроссовки будут в моде и в 2025 году, поэтому любителям этой обуви остается лишь выбрать, какие модели больше всего подходят по вкусу.