Ваби-саби: эстетика несовершенства в моде

Термин "ваби-саби" происходит из философии японской чайной традиции, где чтили минималистичность и сдержанность в противовес материальным благам. Позже эту философию стали активно внедрять авангардные японские дизайнеры в модную индустрию 1980-х годов.

Эстетика бедности

Адепты эстетики несовершенства – Рэй Кавакубо, Йоджи Ямамото и Джунья Ватанабэ – не только создали новое течение в моде, но и совершили настоящую смену культурной парадигмы, вызвав резонанс в обществе. Покупатели были возмущены: почему они должны отдавать по 230 долларов за рваные футболки? В 1985 году критик Гарольд Код опубликовал свою заметку, прозвав японское модное течение "эстетикой бедности".





Неидеальный идеал

Изделия японских дизайнеров сильно отличались от тогдашней модной повестки: Chanel предлагали публике классически-женственный стиль, Gucci – приталенные фасоны, а Valentino – пестрые оттенки. Тем временем дебютная коллекция Comme des Garçons 1980-го состояла из рваных вещей асимметричного кроя, выполненных только в черно-белых цветах – символе чистоты и простоты в восточной культуре.





В 1981 году Рэй Кавакубо и ее напарник Йоджи Ямамото выпустили коллекцию под названием Lace, что в переводе означает "кружево". Хотя название отсылает к ажурному узору из хлопковой нити, в Lace этого материала не было. Коллекция состояла из свитеров и других изделий из валяной шерсти с множеством рваных частей, многие из которых были связаны вручную.

"Машины, изготавливающие ткани, все чаще и чаще создают однородные, безупречные текстуры. Мне нравится, когда что-то неидеально", – говорила Рэй.





В западные страны тоже стала проникать эстетика несовершенства. В Англии молодые дизайнеры с Кингс-роуд начали развивать стиль пост-панка и внедрять его в модную жизнь Лондона. Вивьен Вествуд, выпуская рваные вещи из растянутого трикотажа, делала политическое заявление – обращала внимание публики с одежды на плачевное экономическое положение Англии в послевоенный период.

Асимметрия, необработанные края и швы – все это очевидные проявления японского стиля. За неряшливой одеждой скрывается японская философия красоты в несовершенстве – ваби-саби.